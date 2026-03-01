Новини
Елисън (Ellisons) вече са най-могъщото семейство в света

1 Март, 2026 20:10 1 335 7

"Те не са просто медийна компания. Те са компания за данни, която използва медиите като фасада.", написа Стан Тончев във Facebook

Елисън (Ellisons) вече са най-могъщото семейство в света - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Коментар на Стан Тончев, сертифициран технически и финансов анализатор, член на CFTe, STA UK и NAEA:

Paramount току-що закупи Warner Bros Discovery за 111 милиарда долара. Медиите се вълнуват от холивудската драма, войните за оферти и стрийминг платформите. Но истинската история е, че за по-малко от година едно семейство пое контрол над CBS, CNN, HBO, Paramount, TikTok и облачната инфраструктура, която обслужва американското правителство.

Те не са просто медийна компания. Те са компания за данни, която използва медиите като фасада.

Лари Елисън (човекът зад всичко това) е съосновател на Oracle $ORCL, с богатство от 245 милиарда долара (третият най-богат човек на планетата). Oracle управлява цифровата основа на американското правителство: Министерство на отбраната, Министерство на енергетиката, класифицирани мрежи на Военновъздушните сили.
Те сключиха сделка за 300 милиарда долара с OpenAI за изграждане на AI центрове. Приходите им скочиха с 438% — до 523 милиарда долара. Oracle постепенно се превръща в инфраструктурния слой на американския изкуствен интелигент.

Тогава се замислих, защо тогава им трябват CNN, HBO и TikTok? Истината е, че изкуственият интелигент се нуждае от поведенчески данни — не от сървърни, а от това как хората мислят и действат.

Стрийминг платформите събират данни за човешкото поведение. TikTok знае какво ще привлече вниманието ни, преди сами да го разберем. Oracle иска да разбира как хората консумират съдържание и какво купуват — и социалните мрежи им дават тези данни в невиждан мащаб.

Финансовата игра е рискова, но същевременно и гениална. Сделката е структурирана с 47 милиарда долара собствени средства на семейство Елисън и 57,5 милиарда долара заем от Bank of America, Citigroup и Apollo. Комбинация от инвестиционни и “junk" облигации — нещо почти несъществуващо.
Paramount и Warner Bros губят стотици милиона на тримесечие. Кабелната телевизия има голям спад на потребители. Двете компании се сливат с пари на заем, а Дейвид Елисън — който никога не е управлявал печеливша медийна компания — сега е начело на всичко.

Политическият аспект е ключов. Дейвид Елисън присъства на речта на Тръмп за състоянието на нацията два дни преди сделката. Лари Елисън седя до Рупърт Мърдок в Овалния кабинет с Тръмп. Тръмп ги подкрепи публично: "Лари Елисън е страхотен, синът му Дейвид също. Те са мои приятели."
Министерството на правосъдието разследва Netflix, но не и Paramount. Netflix се оттегли от наддаването, след като ръководителят им Тед Сарандос се срещна с главния прокурор Пам Бонди. Акциите им скочиха с 10%, когато се отказаха.

За 12 месеца едно семейство сега контролира:

Oracle (облакът на американското правителство)
TikTok (САЩ)
Paramount, CBS News, Warner Bros, HBO, CNN
Всички кабелни канали — от MTV до Cartoon Network

Много експерти предвиждат, че тази сделка ще се срине за 3-5 години. И когато стане, Netflix $NFLX ще чака с 2,8 милиарда долара от неустойки за разтрогване.

Ако тази сделка се провали, Елисън ще са събрали данни, които нямат цена. Ако успее, те ще контролират не само какво гледаме, но и как мислим, как реагираме и как взимаме решения.

Това не е просто сделка за медиен бизнес — това е стратегически ход за контрол над данните, които формират бъдещето. Семейство Елисън не купува филми и сериали; те инвестират в най-ценния ресурс на 21-ви век: човешкото внимание и поведение.
Oracle вече притежава инфраструктурата, която поддържа правителството. Сега притежават и платформите, които поддържат навиците, вкусовете и решенията на милиони хора.

В един свят, където данните са новият нефт, семейство Елисън току-що закупи цял океан.

И докато всички спорят за съдържанието, те вече са собственици на бутилката, контейнера и ключа.


  • 1 БеГемот

    4 0 Отговор
    Е па това е олигархия ...не като наще цървyли.... хихихи....

    20:19 01.03.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    Нека излязат всички файлове на Епщейн и тогава да говорим за Елисън!
    Най-големият донор на Израелците за разширяване окупяцията на Западния Бряг! Поредния "влиятелен" с чифутски произход!

    20:22 01.03.2026

  • 3 542884

    6 0 Отговор
    Най-обичам, когато някакви самозванци окичени с някви звания, преразказват миналото, като нещо от бъдещето което са познали на 100%, че ще се случи!

    20:24 01.03.2026

  • 4 Помак

    1 1 Отговор
    Хм , това какво новина е финансова ли клюкарска ли е ...този журналист е доста слаб

    20:28 01.03.2026

  • 6 WRC шафьор

    1 0 Отговор
    мипраднат на хуята

    21:08 01.03.2026

  • 7 Дзак

    1 0 Отговор
    Просто изключете дигиталните развлечения!

    21:14 01.03.2026