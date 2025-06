16 дубъла с горящ парашут вкараха Том Круз в Книгата на Гинес (ВИДЕО)

Американският актьор Том Круз влезе в Книгата на рекордите на Гинес благодарение на каскада, изпълнена на снимачната площадка на последния филм от поредицата "Мисията невъзможна", съобщи сайтът на "Рекордите на Гинес".

„Осмата и последна част от франчайза „Мисията невъзможна“, The Final Payback, наистина вдигна летвата – зрелищните каскади на Том на снимачната площадка му позволиха да запише името си в Книгата на световните рекорди за най-голям брой скокове с горящ парашут, извършени от един човек“, уточняват от Гинес.

Tom Cruise’s spectacular stunts for ‘Mission: Impossible - The Final Reckoning’ just earned him a Guinness World Records title for most burning parachute jumps by an individual.



