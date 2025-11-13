Новини
Любопитно »
Ана де Армас се появи в компанията на нов мъж след раздялата с Том Круз (СНИМКИ)

Ана де Армас се появи в компанията на нов мъж след раздялата с Том Круз (СНИМКИ)

13 Ноември, 2025 16:58 910 10

  • ана де армас-
  • том круз-
  • ново гадже-
  • нов мъж

Само преди няколко седмици стана ясно, че актьорите са прекратили връзката си

Ана де Армас се появи в компанията на нов мъж след раздялата с Том Круз (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Ана де Армас бе засечена в Лос Анджелис в компанията на бизнесмена Марсело Валенте – нова публична поява, която идва на фона на доскорошната ѝ връзка с Том Круз и поражда въпроса дали тя толкова бързо е преодоляла чувствата си към холивудската звезда и е преминала към нов мъж.

Снимки, разпространени наскоро, показват актрисата, облечена в дънков тоалет, бяла тениска и маратонки, разхождаща кучето си и носеща пазарска торба от „F&Bar“. Валенте е облечен спортно и се забелязва като човек с уверен стил. Двамата не показват изразена физическа близост, но разходката им засили спекулациите за потенциална връзка.

Публикация, споделена от Page Six (@pagesix)

Отношенията между Ана де Армас и Том Круз започнаха по време на снимките на филма „Deeper“ на режисьора Дъг Лайман, като през февруари бяха засечени на вечеря, а през юли в романтично пътуване във Върмонт. Според публикации във “Us Weekly” именно актрисата е взела решение да сложи край на тяхната близост, тъй като усещала, че връзката се развива „твърде бързо“ и започвала да ѝ става „неудобно“.

Марсело Валенте, посочван като рисков инвеститор към фонда Babel Ventures, не е част от холивудските среди, заради което медиите отбелязват, че актрисата може да търси баланс между кариера и личен живот и да избере партньор извън традиционния звезден кръг.

Неотговорено остава обаче дали двамата са просто приятели или нещо повече – нито де Армас, нито Валенте са направили официално изявление по случая.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ха ха ха

    3 3 Отговор
    Къде са дежурните пенсионерите, които се фантазират, че още са вървежни? Приключили сте курса, дядки! Остава ви само мрежата, където да лъжете, че сте на 40 г., 1,90 и със зелени очи.😄😄😄

    17:06 13.11.2025

  • 3 Дада

    5 2 Отговор
    По грозно облекло не можа ли да облече...?

    17:08 13.11.2025

  • 4 Това

    6 2 Отговор
    Развлечено джезве с кокали може да се хареса само на много закъсал мъж.

    17:12 13.11.2025

  • 5 Тихо

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тракиец 🇺🇦":

    Онанирай и си мечтай.

    Коментиран от #9

    17:13 13.11.2025

  • 6 Винченцо Андолини

    2 2 Отговор
    Добреее, добре, на вид е ок, остава и умения да има, суит!

    17:21 13.11.2025

  • 7 Започнали

    4 0 Отговор
    Са да и увисват бузите покрай устните и след две-три години ще заприлича на английски булдог. Честито на печелившите!

    17:22 13.11.2025

  • 8 калина /алена

    1 1 Отговор
    Тази кукувица е некадърна артиостка Къде играе! По мой спомен игра в много тъп филм ,направен по американски с побоища, без реплики, а и е грозна.Том Круз е велик артист.След Жерар Филип Ален Делон/ и двамата не са живи за съжаление, Ал Пачино, Виго Мортенсен, Киану Рийвс Мария Бело, Даян Кийтън/за съ/жаление почина/,не виждам поне що годе добра актриса-бяла ,и да може да играе.Разни латиноси, негри, мулати- байгън от такива измислени артистки и от холивудските бози..А Нашата Дама на Българското кино Невена Коканова, Катя Паскалева, Йордан Матев,Стефен Данаилов нямат аналог нито в Българското кино ,нито в световното кино. Та, това е много некадърна актриса-Ана де Армас.

    17:27 13.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Въздухар!

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тракиец 🇺🇦":

    Смешен си. Да не би в момента да я Е...Ш ОЗД? Жулач на ръчки.

    17:38 13.11.2025