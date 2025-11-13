Ана де Армас се появи в компанията на нов мъж след раздялата с Том Круз (СНИМКИ)

Актрисата Ана де Армас бе засечена в Лос Анджелис в компанията на бизнесмена Марсело Валенте – нова публична поява, която идва на фона на доскорошната ѝ връзка с Том Круз и поражда въпроса дали тя толкова бързо е преодоляла чувствата си към холивудската звезда и е преминала към нов мъж.
Снимки, разпространени наскоро, показват актрисата, облечена в дънков тоалет, бяла тениска и маратонки, разхождаща кучето си и носеща пазарска торба от „F&Bar“. Валенте е облечен спортно и се забелязва като човек с уверен стил. Двамата не показват изразена физическа близост, но разходката им засили спекулациите за потенциална връзка.
Отношенията между Ана де Армас и Том Круз започнаха по време на снимките на филма „Deeper“ на режисьора Дъг Лайман, като през февруари бяха засечени на вечеря, а през юли в романтично пътуване във Върмонт. Според публикации във “Us Weekly” именно актрисата е взела решение да сложи край на тяхната близост, тъй като усещала, че връзката се развива „твърде бързо“ и започвала да ѝ става „неудобно“.
Марсело Валенте, посочван като рисков инвеститор към фонда Babel Ventures, не е част от холивудските среди, заради което медиите отбелязват, че актрисата може да търси баланс между кариера и личен живот и да избере партньор извън традиционния звезден кръг.
Неотговорено остава обаче дали двамата са просто приятели или нещо повече – нито де Армас, нито Валенте са направили официално изявление по случая.
