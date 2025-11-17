Том Круз получи първата си почетна награда "Оскар"

Холивудският актьор Том Круз беше удостоен с почетен „Оскар“ на специална церемония, проведена на 16 ноември, съобщиха американски филмови издания. Отличието е признание за дългогодишния му принос към киното, за повече от четири десетилетия на екран, в които Круз се превърна в едно от най-разпознаваемите имена в световната филмова индустрия.

63-годишната звезда получи наградата лично от режисьора Алехандро Гонсалес Иняриту, който подготвя нов проект с участието на Круз. Филмът, засега без официално заглавие, е в предварителна продукция и е планиран за премиера през октомври 2026 г. Това ще бъде първото сътрудничество между двамата, а според източници от студиото продукцията ще бъде мащабна и ще събере международен екип.

Tom Cruise makes a speech as he accepts his first-ever Oscar.



“Making films is not what I do, it’s who I am… no matter where you’re from, in a theater we laugh, we feel, we hope together, and that’s the power of this art form” pic.twitter.com/CTu65nR2hJ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 17, 2025

В речта си по време на церемонията Том Круз се върна към първите си спомени от киното и подчерта начина, по който седмото изкуство е оформило живота му. Той разказа за детството си и за момента, в който за първи път е осъзнал силата на големия екран. „Бях просто дете в тъмен киносалон, когато видях как лъчът светлина прорязва залата и избухва на екрана. Светът изведнъж стана по-голям. Разкриха ми се култури, места, истории, които не подозирах, че съществуват. Това събуди в мен желание за приключения, за знание, за герои и истории. Това отвори очите ми“, каза актьорът.

През последните години Том Круз затвърди статута си на ключова фигура в индустрията както с касовите успехи на "Топ Гън" Маверик", така и с последните части от поредицата "Мисията невъзможна". Американските медии отбелязват, че почетният „Оскар“ идва в момент, в който актьорът навлиза в нов творчески етап с проекти, различни от характерните за него екшъни. Според запознати Круз преговаря и за участие в научнофантастичен филм, частично заснеман в космоса — проект, който от години е обект на интерес от страна на NASA и частни компании.

Церемонията беше проследена от представители на студиа, режисьори и актьори, като мнозина подчертаха ролята на Круз не само като звезда, но и като продуцент, изиграл ключова роля в поддържането на киносекторa по време на пандемията и след нея.

A moment 40 years in the making. Congratulations Tom Cruise on your well-deserved honorary Oscar! pic.twitter.com/f6BQWE1Yrl — Warner Bros. Entertainment (@WBHomeEnt) November 16, 2025