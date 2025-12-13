Том Круз иска да свали Чарлийз Терон след раздялата с Ана де Армас

Том Круз отново е в търсене на нова силна любов след скорошната си раздяла с Ана де Армас, пише RadarOnline.com.

Запознат с търсенето на на актьора споделя, че 63-годишната екшън звезда „е бил съсипан, когато всичко приключи, но вече е готов да намери нова половинка и действа много активно“.

Том Круз, който доскоро живееше във Великобритания, „би искал да бъде с жена от британското висше общество“, допълва още източникът.

„Но това не е толкова лесно за уреждане, колкото с някоя от киноиндустрията, а и има толкова много красиви жени, които той винаги е харесвал — като Деми Мур, Анджелина Джоли и Дженифър Лопес.“

Според запознатия източник Том Круз е насочил вниманието си към Чарлийз Терон, която през 2023-та с ентусиазъм заяви, че актьорът трябва да се присъедини към поредицата „Бързи и яростни“.

„Хора от обкръжението на Том му казват оттогава да се свърже с Чарлийз — и сега той сам казва, че ще го направи“, допълва източникът.