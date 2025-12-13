Новини
Том Круз иска да свали Чарлийз Терон след раздялата с Ана де Армас

13 Декември, 2025 19:33 1 153 9

Екшън звездата се е насочил към красивата си колежка или към жена от "британското висше общество"

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Том Круз отново е в търсене на нова силна любов след скорошната си раздяла с Ана де Армас, пише RadarOnline.com.

Запознат с търсенето на на актьора споделя, че 63-годишната екшън звезда „е бил съсипан, когато всичко приключи, но вече е готов да намери нова половинка и действа много активно“.

Том Круз, който доскоро живееше във Великобритания, „би искал да бъде с жена от британското висше общество“, допълва още източникът.

„Но това не е толкова лесно за уреждане, колкото с някоя от киноиндустрията, а и има толкова много красиви жени, които той винаги е харесвал — като Деми Мур, Анджелина Джоли и Дженифър Лопес.“

Според запознатия източник Том Круз е насочил вниманието си към Чарлийз Терон, която през 2023-та с ентусиазъм заяви, че актьорът трябва да се присъедини към поредицата „Бързи и яростни“.

„Хора от обкръжението на Том му казват оттогава да се свърже с Чарлийз — и сега той сам казва, че ще го направи“, допълва източникът.


  • 1 Нема Стане

    2 13 Отговор
    Тая е презряла и спаружена вече. По-скоро тя може да опита да го свали, ама няма шанс.

    Коментиран от #6

    19:34 13.12.2025

  • 2 Мюмю

    6 2 Отговор
    да са зимат, ко, и двамата ма кефят

    19:37 13.12.2025

  • 3 Хахаха

    8 0 Отговор
    Я виж ти! При него значи Виаграта работи.

    19:47 13.12.2025

  • 4 Ге-седем

    7 1 Отговор
    По-добре да свали Трюдо, така ще изкара някой канадски лев.

    Коментиран от #8

    19:48 13.12.2025

  • 5 Разбирам го

    7 2 Отговор
    И аз искам да и пярна една.........

    19:52 13.12.2025

  • 6 Ти гледаш с едно око

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Нема Стане":

    Аз със друго

    19:53 13.12.2025

  • 7 Никой

    0 3 Отговор
    Това е една епоха - още от 80-те години е на сцена.

    Мисля че игра в "Рейнмен". Но и пък много добре стана в ролята на филмът - ето сега - не се сещам - където нае таксиджия за наемни у,бийства.

    Играе много. Чарлиз терон изобщо не се сещам как изглеждаше.

    20:13 13.12.2025

  • 8 Германец

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ге-седем":

    То не е преститука като вас българите 😉

    20:38 13.12.2025

  • 9 Гост

    0 0 Отговор
    Ем Баце, сато си търсиш на си купиш продукт, ще получиш продукт, цал полуфабрикат, типично английски! Блях и мераците!

    21:05 13.12.2025