Том Круз иска да свали Чарлийз Терон след раздялата с Ана де Армас

Том Круз отново е в търсене на нова силна любов след скорошната си раздяла с Ана де Армас, пише RadarOnline.com.
Запознат с търсенето на на актьора споделя, че 63-годишната екшън звезда „е бил съсипан, когато всичко приключи, но вече е готов да намери нова половинка и действа много активно“.
Том Круз, който доскоро живееше във Великобритания, „би искал да бъде с жена от британското висше общество“, допълва още източникът.
„Но това не е толкова лесно за уреждане, колкото с някоя от киноиндустрията, а и има толкова много красиви жени, които той винаги е харесвал — като Деми Мур, Анджелина Джоли и Дженифър Лопес.“
Според запознатия източник Том Круз е насочил вниманието си към Чарлийз Терон, която през 2023-та с ентусиазъм заяви, че актьорът трябва да се присъедини към поредицата „Бързи и яростни“.
„Хора от обкръжението на Том му казват оттогава да се свърже с Чарлийз — и сега той сам казва, че ще го направи“, допълва източникът.
1 Нема Стане
Коментиран от #6
19:34 13.12.2025
2 Мюмю
19:37 13.12.2025
3 Хахаха
19:47 13.12.2025
4 Ге-седем
Коментиран от #8
19:48 13.12.2025
5 Разбирам го
19:52 13.12.2025
6 Ти гледаш с едно око
До коментар #1 от "Нема Стане":Аз със друго
19:53 13.12.2025
7 Никой
Мисля че игра в "Рейнмен". Но и пък много добре стана в ролята на филмът - ето сега - не се сещам - където нае таксиджия за наемни у,бийства.
Играе много. Чарлиз терон изобщо не се сещам как изглеждаше.
20:13 13.12.2025
8 Германец
До коментар #4 от "Ге-седем":То не е преститука като вас българите 😉
20:38 13.12.2025
9 Гост
21:05 13.12.2025