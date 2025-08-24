Новини
Вейповете превръщат младежите в потенциални пушачи

24 Август, 2025

Вейповете увеличават риска за здравето на младежите

Вейповете превръщат младежите в потенциални пушачи - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова

Младежите, които използват вейпове, са по-предразположени към по-късно започване на тютюнопушене, развитие на астма и проблеми с психичното здраве, сочи нов анализ, предаде Пи Ей мидия/ДПА, цитирана от БТА.

Най-големият глобален обзор на употребата на електронни цигари от младежи установява, че децата, които ползват вейпове, са три пъти по-склонни да започнат да пушат редовно в по-късен етап.

Проучването също така показва връзка между ползването на вейп и по-висок риск от дихателни заболявания и злоупотреба с психоактивни вещества, включително алкохол и марихуана.

Експерти от Йоркския университет и Лондонския колеж по хигиена и тропическа медицина (LSHTM) са анализирали 56 обзорни статии и 384 изследвания, свързани с младежката употреба на вейп устройства. 21 от тях разглеждат връзката между електронните цигари и последващо тютюнопушене.

Освен повишената вероятност за пушене, младите потребители на вейпове са склонни да пушат по-често и по-интензивно. Проблемите с дихателната система включват астма, пневмония и бронхит, а други нежелани ефекти са по-нисък брой сперматозоиди, световъртеж, главоболие и мигрена. Данните също така показват връзка между употребата на електронни цигари и депресията или мисли за самоубийство сред младежите.

Авторите на изследването, публикувано в Tobacco Control, отбелязват, че наличните данни показват „значителна връзка между ползването на електронни цигари и по-късното тютюнопушене при младежите“. Те уточняват, че причинно-следствената връзка е трудно да се докаже категорично, но повтарящите се асоциации подкрепят такава зависимост.

„Маркетингът на електронни цигари към деца е недопустим, а нашият обзор показва защо ограниченията върху тютюневия бранш са критични“, каза професор Грег Хартуел от LSHTM.

Джейми Стракан, оперативен директор на търговеца на дребно VPZ, заяви, че компанията подкрепя строги наредби, които възпрепятстват лица под 18 г. да се сдобиват с вейп продукти.

От своя страна, Джеймс Мърфи, научен ръководител на „Бритиш Америкън Табако“, коментира, че „малко данни сочат, че вейповете водят до тютюнопушене; напротив, те са помогнали на милиони възрастни да се откажат от цигарите“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    0 0 Отговор
    Спомням си преди 20 години като ги пуснаха в България казваха че вейпа е по-полезен от цигарите 😝

    13:28 24.08.2025

  • 2 Хайде сега !

    2 0 Отговор
    Цигарите били виновни !

    Че някой бил !

    Гетнетично Повреден !

    13:34 24.08.2025

  • 3 Оставете

    1 0 Отговор
    вейповете и я карайте на тутун !

    13:42 24.08.2025

  • 4 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Не е вярно , цяло лято съм puff blue classic creme зарежда се с зарядното на телефона купувам само дозите 2 в кутия за 6 ,40 евро 1000 дърпания. Намалих драстично цигарите на път съм да ги спра една кутия цигари я пуша за седмица а преди на ден 1 кутия цигари и спестявам повече пари.Благодаря на хората които измислиха закон да не се пуши на морето и баровете на плажа с глоба за нарушители 140 евро ,беше голямо предизвикателство за пушачи като мен .

    14:34 24.08.2025