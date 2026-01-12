Новини
Димитър Рачков се сгоди за Виктория (ВИДЕО)

12 Януари, 2026 10:45

Бившата адреналинка показа годежния пръстен

Димитър Рачков се сгоди за Виктория (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Димитър Рачков предложи брак на приятелката си Виктория Кузманова. Хубавата новина съобщи бъдещата булка и показа годежния си пръстен.

"Получих нестандартно предложение, което изобщо не очаквах. Казах едно голямо "Да", сподели развълнуваната Виктория.

Трогателните кадри от годежа бяха излъчени за първи път в ефира на предаването "На кафе". Това се е случило по време на откриването на нов център за красота на Виктория.

Актьор и телевизионен водещ и бившата адреналинка и победителка в риалити шоуто "Един за друг" Виктория Кузманова са заедно от повече от година.

Виктория и Рачков се познават покрай съвместната си работа в периода 2012 - 2015 година в "Господари на ефира". Връзката им обаче започна чак в края на 2024-та.


  • 1 Зевс

    13 2 Отговор
    Комплексиран малкопишковец е Рачков

    10:47 12.01.2026

  • 2 Тома

    14 0 Отговор
    Значи ще трябва да увеличи участията защото пари ще трябват на годеницата.

    10:54 12.01.2026

  • 3 Браво

    9 0 Отговор
    Мите, жъгай виагра, и нема а се плашиш! Колко изкараш толкова, ама с К. да е!

    10:55 12.01.2026

  • 4 Пфайзер

    10 0 Отговор
    Лапай пфайзер за корав шмайзер...

    11:01 12.01.2026

  • 5 Не е щото си УБАФ

    9 0 Отговор
    Честито шугар деди

    11:02 12.01.2026

  • 6 Оракула от Делфи

    5 0 Отговор
    "Имал Кольо ,дал Кольо"!!!
    Поздрави с песента?
    "Дърт козел, млада върба лющеше"!!!
    И напомняме на булката!
    Да не забрави завещанието ,че " отиде коня в ряката"!

    11:09 12.01.2026

  • 7 Само питам

    2 0 Отговор
    Кой ги гледа тези глупави сапунни предавания?!
    Чак ми се доплака като ги видях как се преструват на диви и щастливи тази Фала и тоя педалец...

    11:15 12.01.2026

  • 8 хахахах

    0 0 Отговор
    Още в началото на 2026 г. печели приза "Настъпил мотиката на годината!"

    11:22 12.01.2026

  • 9 Тишо

    0 0 Отговор
    Това пък за чий му е, деца ли ще раждат ...

    11:23 12.01.2026