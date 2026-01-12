Димитър Рачков се сгоди за Виктория (ВИДЕО)

Димитър Рачков предложи брак на приятелката си Виктория Кузманова. Хубавата новина съобщи бъдещата булка и показа годежния си пръстен.
"Получих нестандартно предложение, което изобщо не очаквах. Казах едно голямо "Да", сподели развълнуваната Виктория.
Трогателните кадри от годежа бяха излъчени за първи път в ефира на предаването "На кафе". Това се е случило по време на откриването на нов център за красота на Виктория.
Актьор и телевизионен водещ и бившата адреналинка и победителка в риалити шоуто "Един за друг" Виктория Кузманова са заедно от повече от година.
Виктория и Рачков се познават покрай съвместната си работа в периода 2012 - 2015 година в "Господари на ефира". Връзката им обаче започна чак в края на 2024-та.
