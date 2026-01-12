Новини
12 Януари, 2026

Външен натиск, слабо лидерство и нарастващи екзистенциални рискове за ЕС

„2026 г. е тук и Европа е под обсада“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

2026 г. започва в условията на засилващ се натиск върху Европа. Това заявява в коментар за Politico ръководителят на европейското направление на Eurasia Group Муджтаба Рахман, предава News.bg.

Според него Русия увеличава външния си натиск чрез войната в Украйна, Китай подкопава индустриалната база на Европейския съюз, а Съединените щати, които вече на практика заплашват да анексират територия на съюзник от НАТО - подриват многостранния международен ред, върху който ЕС традиционно разчита. В един все по-транзакционен и по-малко кооперативен свят този ред изглежда все по-остарял.

И няма индикации тези процеси да се забавят.

Напротив - през настоящата година ерозията на нормите, върху които Европа е изграждала политиките си, вероятно ще се задълбочи допълнително заради слабото лидерство в рамките на блока, особено в т.нар. държави от „Е3“ - Германия, Франция и Великобритания.

В дългосрочен план най-сериозните екзистенциални рискове за Европа ще произтичат от трансатлантическите отношения. За европейските лидери запазването на ангажираността на САЩ към войната в Украйна беше ключова цел през 2025 г. Най-добрият възможен сценарий за 2026 г. би бил продължаване на ad hoc дипломацията и транзакционния подход, които доминираха през последните 12 месеца. Ако обаче възникнат нови заплахи в тези отношения - особено около въпроса за Гренландия - това крехко балансиране може да се окаже невъзможно.

Годината започва и без признаци за отстъпки от страна на Русия по отношение на условията ѝ за прекратяване на огъня или за готовност да приеме 20-точковия план САЩ-ЕС-Украйна. Причината, според Рахман, е убеждението на руския президент Владимир Путин, че военната ситуация за Украйна ще се влоши, което ще принуди президента Володимир Зеленски да приеме териториалните му искания.

Авторът обаче смята, че това е погрешна преценка. По негови думи, подкрепен от Европа, Зеленски ще продължи да се противопоставя на натиска от страна на САЩ за териториални отстъпки и вместо това ще засили ударите срещу руското производство и износ на енергия, наред със съпротивата по фронтовата линия. Това, от своя страна, вероятно ще доведе до увеличаване на руските въздушни атаки срещу украински градове и енергийна инфраструктура.

Въпреки това растящите военни разходи на Европа, покупките на американско въоръжение, финансовата подкрепа за Киев и санкциите срещу Русия - насочени и към енергийните ѝ приходи - биха могли да помогнат за запазване на статуквото от миналата година. Това обаче, по оценка на Рахман, е най-добрият възможен сценарий.


  • 1 Аз виждам

    23 3 Отговор
    натиск от САЩ срещу Гренландия и Дания
    НАТО срещу НАТО.

    Коментиран от #3, #8

    10:34 12.01.2026

  • 2 си дзън

    9 34 Отговор
    Не ни трябват троянски коне!
    Всички руснаци с купеното двойно гражданство да бъдат депортирани от България.
    Те са граждани на страна обявила ни за "вражеска". Нали не искаме да станем втори Крим.

    Коментиран от #7, #27, #32, #46

    10:36 12.01.2026

  • 3 То затова САЩ

    24 1 Отговор

    До коментар #1 от "Аз виждам":

    излиза от Натюто. За да може да си цака Европа как си иска.

    10:36 12.01.2026

  • 4 Раша отива при крайцера

    39 31 Отговор
    За вчера ☝️
    В Херсонска област: ВСУ удариха склад и пункт за техническа поддръжка на 49-а общовойскова армия на РФ в района на Новотроицке. Това е основната руска формация в региона, а загубата на логистичен център забавя техните ротации.
    ​Донецка област: Нанесен е прецизен удар по струпване на жива сила на 76-а десантно-щурмова дивизия в Курахивка и по команден пункт на 41-ва армия в Хирник. Това са елитни части, които в момента са ядрото на руските настъпателни усилия.
    ​2. Ликвидиране на елитни части и ПВО
    ​Унищожен "Бук-М3": ГЩ на ВСУ докладва за успешно унищожаване на модерна система за противовъздушна отбрана "Бук-М3" край Бараничеве (Луганска област), на около 20 км зад фронтовата линия. Унищожаването е съпроводено с мощни вторични детонации.
    ​Енергийна инфраструктура на окупаторите: Силите за безпилотни системи (под командването на Роберт Бровди - „Мадяр“) са поразили три електрически подстанции в окупираната Донецка област („Зоря“, „Волноваха-тягова“ и „Пивденна“), прекъсвайки електрозахранването на военни логистични възли.Статистика на загубите на агресора :
    ​Жива сила: Около 1100–1200 окупатори за денонощието.
    ​Техника: Продължава високият процент на унищожена артилерия (над 35 системи) и десетки бойни бронирани машини.

    Коментиран от #19

    10:37 12.01.2026

  • 5 хехе

    24 24 Отговор
    ЕС няма нужда от обсада Урсула чудесно си върши работата.

    10:37 12.01.2026

  • 6 геюропа е в партер

    24 30 Отговор
    а по интересното, че предварително си е махнала прашките

    10:37 12.01.2026

  • 7 че на Крим какво му има

    26 27 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Масово гласуваха да са в РФ.

    10:38 12.01.2026

  • 8 Я пък тоя

    21 7 Отговор

    До коментар #1 от "Аз виждам":

    Ще задействат член 5-ти.
    Разделят НАТО на две и започват да се бият.
    Толкова за измисленото НАТО.

    Коментиран от #10

    10:39 12.01.2026

  • 9 Реалист

    28 24 Отговор
    Шансовете за победа на Русия в тази война са равни на шансовете на Путлер да отиде пеша до Луната .

    Коментиран от #11, #12, #13

    10:40 12.01.2026

  • 10 Българка

    20 7 Отговор

    До коментар #8 от "Я пък тоя":

    Шиши ще се бие за САЩ,а Тиквуний за Гренландия и Дания.
    А Магаренко за украИната.

    10:42 12.01.2026

  • 11 Я пък тоя

    15 5 Отговор

    До коментар #9 от "Реалист":

    Путин вече се връща от там.

    10:42 12.01.2026

  • 13 Обаче

    17 9 Отговор

    До коментар #9 от "Реалист":

    покрайна остана в девета глуха

    10:43 12.01.2026

  • 15 Аналитик

    12 2 Отговор
    Орешниците с лампови транзистори влизат ли в анализа? Просто питам

    10:44 12.01.2026

  • 16 А пък рускитеСвине мрат

    4 16 Отговор

    До коментар #14 от "Здрасти":

    1418 дни в Донбас.

    Коментиран от #20, #21, #56

    10:45 12.01.2026

  • 17 Вашето мнение

    10 1 Отговор
    Шиши ще се бие за сащ за да вземат гренландия, тиквоний грабва пушката и ще се бие за дания, паветните ще ходят да се бият за украйна, а в България ще останем българите.

    10:46 12.01.2026

  • 18 Смеееех

    2 12 Отговор
    Бункерният плъх засега да не трепери.Делта Форс още не го търсят.

    10:46 12.01.2026

  • 19 КзББ и ДП

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "Раша отива при крайцера":

    Добре ли си? Или с температура от студа?

    10:47 12.01.2026

  • 20 Здрасти

    10 0 Отговор

    До коментар #16 от "А пък рускитеСвине мрат":

    30/1000😀🇧🇬🇷🇺

    Коментиран от #26

    10:47 12.01.2026

  • 21 Бачо,

    12 2 Отговор

    До коментар #16 от "А пък рускитеСвине мрат":

    Западната част с хохохоляци не и требе. Руснаците си взеха най- важните и богати руски земи с руси, другите хрантутници да му мислят. Без ток, вода и топло.

    Коментиран от #24

    10:48 12.01.2026

  • 22 Забелязъл

    4 9 Отговор
    Копейките не могат да запомнят цените в евро.Ьа това ги лъжат в магазините.

    Коментиран от #28

    10:48 12.01.2026

  • 23 Ти така ли правиш?

    4 5 Отговор

    До коментар #14 от "Здрасти":

    Има ли ефект?

    10:49 12.01.2026

  • 24 Копейка

    4 9 Отговор

    До коментар #21 от "Бачо,":

    А на нас тук какъв ни е кяра?

    Коментиран от #48

    10:49 12.01.2026

  • 25 Владимир Путин, президент

    4 8 Отговор
    "...Муджтаба Рахман..."

    Виждам че руски граждани са налазили Европа отвсякъде. Замечательно 🎅👍

    10:49 12.01.2026

  • 26 Билд

    4 9 Отговор

    До коментар #20 от "Здрасти":

    36 руски генерала станаха на тор.
    О/36

    Коментиран от #29

    10:50 12.01.2026

  • 29 Виждаш ли сега

    10 3 Отговор

    До коментар #26 от "Билд":

    Защо Русия мачка тероризма!

    Коментиран от #31, #33, #35

    10:51 12.01.2026

  • 30 Руската пропаганда

    3 9 Отговор

    До коментар #27 от "ахахаха":

    Винаги има за цел глупака.

    10:52 12.01.2026

  • 32 стоян георгиев

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    много си смела днес ...

    10:53 12.01.2026

  • 33 Владимир Путин, президент

    3 9 Отговор

    До коментар #29 от "Виждаш ли сега":

    Пpaвильно !!!
    Русия мачка тероризма с Геноцид.
    Отново Замечательно, явно сегодня е някъв замечателен ден 🎅

    Коментиран от #37

    10:54 12.01.2026

  • 35 Да де

    4 6 Отговор

    До коментар #29 от "Виждаш ли сега":

    36 руски генерала смачкаха кофата.

    Коментиран от #42

    10:54 12.01.2026

  • 36 Долу ЕС

    8 3 Отговор
    стискам палци скапания ес да си иде, създаден като икономически съюз стана ВОЕННОПОЛИТИЧЕСКИ СССР2, с. едвмократичен уклон по всички направления, резултата ще същия като ссср1

    10:55 12.01.2026

  • 37 Ами де беше

    8 2 Отговор

    До коментар #33 от "Владимир Путин, президент":

    когато Русия предупреждаваше? Имаш ли на идея кой и защо направи тази война. Не Русия ти е врага!

    Коментиран от #50

    10:55 12.01.2026

  • 38 Анализирай това :

    8 2 Отговор
    ,,Външен натиск, слабо лидерство и нарастващи екзистенциални рискове за ЕС.” Какво следва?

    Коментиран от #43

    10:55 12.01.2026

  • 39 дежурния

    8 3 Отговор
    днес цял ден скимтене и сменяне на памперси .. После Орешник не работил. Мдобре е

    10:55 12.01.2026

  • 42 Виждаш ли сега

    6 3 Отговор

    До коментар #35 от "Да де":

    че тероризма е зло и Русия е на вярната страна да го мачка!

    10:56 12.01.2026

  • 43 Руската пропаганда казва

    3 7 Отговор

    До коментар #38 от "Анализирай това :":

    Да се фанеш за палците.

    Коментиран от #53

    10:57 12.01.2026

  • 46 Не знам аз, ама вече стана

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    напълно очевидно, че наркокартелите контролират и Гренландия, затова ще бъде освободена и ам ще възцари свобода и демокрация!

    10:59 12.01.2026

  • 47 това е

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "абв":

    паранойа .. развиваш някви фобии просто, ама то така правят комплексароте

    10:59 12.01.2026

  • 48 Укро копiйка

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Копейка":

    А на нас какъв ни е кяра?

    11:00 12.01.2026

  • 49 я да видим какво става

    6 1 Отговор
    Мелони : Дойде време да преговаряме с Русия....

    Макрон: Очаквам с нетърпение срещата с Путин...

    Швейцария махна санкциите срещу Русия...

    Тръмп освободи Руските моряци от Маринер , ама арестува Украинските и Грузинските..

    Мерц : Не сте ме разбрали ?!! Ще разположим войски в Украйна , но само след одобрението на Русия ...

    Кличко : Киевчани да напуснат столицата . В Киев няма вода , ток , парно ...

    Зам шефа на френския парламент предложи Франция да напусне нато ....

    Кая Калас : удара с Орешник не беше по Украйна , а по Ес...

    11:01 12.01.2026

  • 50 Владимир Путин, президент

    2 3 Отговор

    До коментар #37 от "Ами де беше":

    "...Имаш ли на идея кой и защо направи тази война..."

    24 февруари 2022г, 04 часа сутринта руските войски вероломно пресичат украинската граница без повод, без обява на война, без нищо, подобно на германските си колеги от фашистка Германия. Пресичат гпадни, боси, зле въоръжени с надеждата за бързо обогатяване и Киев за Два Дня. Двата дня минаха в месеци, месеците в години, а прословутата Вторая в мире безнадеждно буксува на 50км от руската граница. Велико !!! 🎅🎅🎅

    Коментиран от #51, #52

    11:02 12.01.2026

  • 52 Пропагандата е за забавление

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Владимир Путин, президент":

    а не за информиране. Само глупак се информира от нея. Иначе това което се случи, Донецка и Луганска области обявиха автономия и поискаха помощ от Русия. Та тук пропагандата ти издиша кой къде влязъл. Но това не дава отговор на въпроса който ти зададох. Знаеш ли кой и защо направи тази война?

    Коментиран от #54

    11:06 12.01.2026

  • 53 Ами публикуваният коментар в статията е

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Руската пропаганда казва":

    на ръководителя на европейското направление на Eurasia Group Муджтаба Рахман пред Politico.Това пише в статията и това предлагам да се коментира.Имаш нещо против ?

    11:09 12.01.2026

  • 54 Владимир Путин, президент

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "Пропагандата е за забавление":

    "...Знаеш ли кой и защо направи тази война ?.."

    Разбира се...
    Лично аз Владимир Владимирович Путин я направих, въпреки безкрайните предупреждения от моите съветници, генерали, Запада и С.А.Щ че не сме готови за война !!! Надцених се и подцених предупрежденията.
    Не исках, не мислех че ще стане война, но природната ру3ка глупост е като Вселената.

    Коментиран от #55

    11:12 12.01.2026

  • 55 Лично ти глупака

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Владимир Путин, президент":

    си ползван, щото си евтин и глупав. А ако знаеше кой и защо създаде тази война, щеше да се видиш колко глупаво изглеждаш.

    Коментиран от #58

    11:14 12.01.2026

  • 56 6000 замразени бандеровци

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "А пък рускитеСвине мрат":

    ние възкръснахме.🤣

    11:15 12.01.2026

  • 57 az СВО Победа 80

    2 0 Отговор
    Нещо наистина забавно:

    Дания беше най-големият поддръжник на Украйна и следователно ще бъде първата, която ще загуби територията си... 🤣

    Иронията на настоящата ситуация с Гренландия, или по-скоро Дания, е, че от всички страни от НАТО, спрямо икономиката си, Копенхаген е най-големият поддръжник на Киев.

    Дания даде на Киев 19 от своите изтребители F-16. Всичките 19 на брой. 155-милиметрови самоходни оръдия Цезар, поръчани преди това за армията й във Франция, близо сто танка, десетки бронетранспортьори и милиарди евро за боеприпаси и просто за подкрепа на режима на Зеленски.

    Помагаше, както пише европейската пропаганда днес, за да се предотврати нахлуване в Европа. 🤣

    И сега нахлуването на нейна територия е само въпрос на време. То обаче няма да дойде от очакваната посока (и на която Дания може да противодейства, както казва Тръмп, само с няколко кучешки впряга). Междувременно военните арсенали на Европа бяха опустошени от войната в Украйна. От която, ако оставим настрана лъжите на политиците, Европа така или иначе нямаше нужда. Но САЩ отчаяно се нуждаеха...

    И сега Вашингтон, възползвайки се от слабостта на европейските държави, глупаво им отнема териториите.

    Какво има да се коментира?
    Браво на Тръмп! С идиоти така трябва да се постъпва.... 🤣

    11:21 12.01.2026

  • 58 Владимир Путин, президент

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Лично ти глупака":

    Ще ти кажа това, което казах на Зеленски, но злополучно се върна на мен и Русия !!!
    Hpaвится не нpaвится, терпи моя красавице 🎅

    Коментиран от #59, #61

    11:22 12.01.2026

  • 59 я напиши

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Владимир Путин, президент":

    нещо ОЩЕ по умно . моля те. Толкова си добър... хахахахахаха

    11:23 12.01.2026

  • 60 Д-р Марин Белчев

    0 0 Отговор
    На Муджтаба му се иска да се съсипе Европа, люлката на християнството, може би защото е мюсюлманин?!
    Но всъщност Европа не е обкръжена от врагове в класическия смисъл, а е изправена пред съвпадение на кризи, които тестват устойчивостта на международния правов ред. Войната в Украйна е грубо нарушение на основни норми, икономическата конкуренция с Китай е системна, а все по-транзакционният подход на САЩ подкопава многостранността. Но нито една от тези реалности (това, че насилници, като Путин, Тръмп и Си мътят водата) не отменя правото като рамка – те по-скоро разкриват какво се случва, когато то се прилага избирателно.

    Опасността в подобни текстове е алармизмът, който внушава неизбежност и безизходица. Това мислене насочва и одобрява извънредни решения, заобикаляне на процедури и отказ от принципи в името на „сигурността“. Исторически именно така се разрушава правовият ред – не чрез външна обсада, а чрез вътрешно отстъпление. Европейският съюз остава икономически силен, институционално сложен и способен да действа, но само ако има политическа воля.

    Истинският въпрос не е дали Европа ще бъде „обсадена“, а дали ще запази правните и моралните си стандарти, докато се адаптира към един по-конфликтен свят. Ако ЕС приеме логиката, че силата замества правото, тогава кризата няма да е външна – тя ще бъде самопричинена. ЕС трябва да остане символ на демокрацията (не на олигархията), човешките права (но не на насилствената джендъризация) и правовия ред (но в им

    11:27 12.01.2026

  • 61 Вместо тролене

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Владимир Путин, президент":

    помъчи се да си дадеш отговор, кой и защо създаде тази война. Със сигурност създателя и не ти мисли доброто, но те ползва, защото си евтин и глупав.

    11:27 12.01.2026