Актьорът Адам Сандлър призна: „Стар съм като дявола."

Актьорът Адам Сандлър призна, че е забелязал признаците на стареене, пише The Hollywood Reporter.

„Стар съм като дявола. Шрифтът на телефона ми е толкова голям, че всеки, който седи до прозореца в самолет, може да прочете съобщенията ми. Когато ми връчват наградите на Академията, мога да остана буден само общо осем минути“, сподели актьорът.

59-годишният Сандлър увери, че ще продължи да играе във филми и да радва феновете си. Той обеща да участва в още много проекти.

„Обещавам на всички, че ще направя поне още 50 филма, преди да умра, и поне 25 от тях ще бъдат добри“, каза актьорът.

Адам Сандлър е женен за актрисата и модел Джаки Сандлър от 2003 г. Двойката участва в множество проекти заедно, а през 2006 г. се роди дъщеря им Сади. Две години по-късно се появи и по-малката - Съни.

Снимка: БГНЕС