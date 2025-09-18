Новини
Той ще гради държава с главно Д. Като Делян.

Той ще гради държава с главно Д. Като Делян.

18 Септември, 2025 19:01 688 14

ПП-ДБ блокираха движението в центъра на София, а това силно разгневи Делян Пеевски

Той ще гради държава с главно Д. Като Делян. - 1
Снимка: БГНЕС
Коментар на Александър Детев:

"Отивай у вас да те оправят по пеньоар… тичай при Лена, при парапета, наркоман… приключихте."

Не, не цитирам спор между дребни наркодилъри в краен квартал. Цитирам думите на лидера на четвъртата политическа сила в българския парламент. Човекът, на чиито плещи и претенции се крепи управляващото мнозинство. Този, който, както обяви днес, ще гради държава с главно Д. Като Делян.

В повод за днешните истерии на Пеевски се превърна фактът, че той бе принуден да извърви няколко метра пеша в центъра на София. От "Продължаваме промяната - Демократична България" блокираха движението в центъра на София в знак на протест срещу ареста на Благомир Коцев, който вече повече от 2 месеца е в ареста без обвинение. Стана ясно, че Делян Пеевски и Бойко Борисов влизат през отделен вход в сградата на Народното събрание, а според ПП-ДБ Пеевски се превозва с най-скъпия автомобил, с който разполага Националната служба за охрана (НСО).

Сигурността на Пеевски - основен приоритет на държавата?

Самата охрана на Пеевски е обект на спор от много време, но сцените, които се разиграха днес, демонстрираха и друго - неговата сигурност е основен приоритет на държавата. До сградата на парламента бе изграден плътен полицейски кордон, който да съпроводи санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания депутат. На същото това МВР не му стигнаха ресурсите да предотврати бруталното поругаване на сградата на Европейската комисия в София през февруари. Или да защити театъра, когато почти не беше щурмуван при постановката на Джон Малкович през ноември миналата година. За ЕС и културата - не може, за Пеевски - всичко.

Бойко Борисов вече открито признава, че без Делян Пеевски управлението не е възможно, а самият лидер на "Ново начало", след като си набра името на партията, редица кметове, хубава сграда в центъра на София и още ред привилегии и благини, сега се готви да строи нова "държава с главно Д". Каква е тази държава никой не знае, но за някои неща можем да се досетим…

Докато Благомир Коцев продължава да е в ареста без обвинение, държавните институции мълчат за твърденията на българската европрокурорка Теодора Георгиева за "Чирен", за спрения строеж на завода за барут на Емилиян Гебрев и за редица обществени поръчки - случаи, които до един се свързват с името на крупния бизнесмен, политик и строител на съвременна България. В същото време теми като КТБ и "Булгартабак" са удобно отдавна забравени.

Пеевски отдавна си е направил държава

Не знам Пеевски каква държава ще гради, той вече отдавна си я е направил. А в тази държава вие внимайте за какво питате и какво правите, защото ако му създадете какъвто и да е дискомфорт, ще ви "приключи". На печелившите - честито! На останалите - дано хванете самолета!


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дано скоро почерпят

    15 0 Отговор
    с парастас и за двата нереза

    19:04 18.09.2025

  • 2 Хмм

    10 0 Отговор
    последни издихания, а това че държавата на борисов го обслужва е лошо, с какво толкова го държи, че е жалък и смешен, не е ясно как борисов е влязъл, пеша или са му направили изключение

    19:09 18.09.2025

  • 3 Ами

    10 1 Отговор
    ако блокират така няколко дни пеевски ще се предаде

    19:11 18.09.2025

  • 4 Пич

    5 2 Отговор
    Пеевски нещо се е объркал. Тези цинизми и заплахи може да вървят из велинградските села, но никога няма да бъдат приети от интелигентните хора за нещо повече от тежка простотия.

    Коментиран от #7

    19:12 18.09.2025

  • 5 Красимир Петров

    5 0 Отговор
    Всички 240 боклука играят театър за пред хората.

    19:16 18.09.2025

  • 6 Жалки са медиите

    6 0 Отговор
    Че му разпространяват простащината на тоя идиот

    19:18 18.09.2025

  • 7 си дзън

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Интелигентни хора в БГ не останаха. Гласуват за Баце и Пеевски. Това е.
    А ПП са абсолютни неадекватници. Вотове с малцинство. Първо - аритметиката.

    19:19 18.09.2025

  • 8 Майна

    2 0 Отговор
    Изключително елементарен- във всяко отношение
    Освен в краденето- там се бори за приз

    19:23 18.09.2025

  • 9 Истината

    1 1 Отговор
    Шиши е толкова смешен, че чак жалък.

    19:23 18.09.2025

  • 10 Г€Н€РАЛ Д€$И

    1 0 Отговор
    рум€н МИ ОБ€ЩА L€XU$ И КЪЩА В БАР$€ЛОНА!

    ДА ГО Д . Х . Т Е БЕДНИТЕ!:))

    19:23 18.09.2025

  • 11 хахаха

    2 0 Отговор
    От представител като Пеевски друго не може да се очаква.Още помниме като любовницата му пееше(влез с мен да крадеш,ти го можеш най-добре)и на клипа престарели хора се чудят какво става.

    19:24 18.09.2025

  • 12 Майна

    2 0 Отговор
    Този е пътник..
    Тръмп подхвана пътят на дрогата
    Неслучайно имаше среща на американските служби с ..нашите
    Колкото и да крещи , че е против " Сорос" , американските служби не лапат мухи...
    Този е пътник, гарантирам..

    19:25 18.09.2025

  • 13 Въпрос

    1 0 Отговор
    Абе, хора, българи, това не е нормално какво прави този примат, как говори, заканва се, сили се с бой, но го пазят 30 главорези. Какво се случва с нас, приспани ли сме, дрогиран ли е цял един народ, за да не се съпротивляваме срещу такава нагла простотия, срещу цялата свинщина, която се случва в държавата ни от този неНормалник и тиквата. Това е непоносимо, та на този примат му трябваше автомат, за да изпозастреля опонентите си. Това ли залужава България, за която дедите ни са умирали по бойните полета? Такова управление ли заслужаваме? А, може би наистина заслужаваме такива свине да ни управляват?

    19:26 18.09.2025

  • 14 Ако все пак някаква доза Достойнство

    0 0 Отговор
    е останало в Българските Граждани?
    Българският Народ и Българската Държава, трябва да сложи край на този махленски цирк, трябва да бъде сложена точка на следващите Избори.

    Това е като да откажеш пиячката, да откажеш скоросмъртницата?
    Не става като си възнаградиш волята и да удариш още 2х100 щото не си пил цели два дена?
    Зависимостта от алкохола се отказва, сега и веднага, така ще трябва да се случи и с политическата ситуация в България, циркаджиите трябва да бъдат изхвърлени вън от българският Парламент, сега и веднага.

    19:27 18.09.2025