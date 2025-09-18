Той ще гради държава с главно Д. Като Делян.

Коментар на Александър Детев:
"Отивай у вас да те оправят по пеньоар… тичай при Лена, при парапета, наркоман… приключихте."
Не, не цитирам спор между дребни наркодилъри в краен квартал. Цитирам думите на лидера на четвъртата политическа сила в българския парламент. Човекът, на чиито плещи и претенции се крепи управляващото мнозинство. Този, който, както обяви днес, ще гради държава с главно Д. Като Делян.
В повод за днешните истерии на Пеевски се превърна фактът, че той бе принуден да извърви няколко метра пеша в центъра на София. От "Продължаваме промяната - Демократична България" блокираха движението в центъра на София в знак на протест срещу ареста на Благомир Коцев, който вече повече от 2 месеца е в ареста без обвинение. Стана ясно, че Делян Пеевски и Бойко Борисов влизат през отделен вход в сградата на Народното събрание, а според ПП-ДБ Пеевски се превозва с най-скъпия автомобил, с който разполага Националната служба за охрана (НСО).
Сигурността на Пеевски - основен приоритет на държавата?
Самата охрана на Пеевски е обект на спор от много време, но сцените, които се разиграха днес, демонстрираха и друго - неговата сигурност е основен приоритет на държавата. До сградата на парламента бе изграден плътен полицейски кордон, който да съпроводи санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания депутат. На същото това МВР не му стигнаха ресурсите да предотврати бруталното поругаване на сградата на Европейската комисия в София през февруари. Или да защити театъра, когато почти не беше щурмуван при постановката на Джон Малкович през ноември миналата година. За ЕС и културата - не може, за Пеевски - всичко.
Бойко Борисов вече открито признава, че без Делян Пеевски управлението не е възможно, а самият лидер на "Ново начало", след като си набра името на партията, редица кметове, хубава сграда в центъра на София и още ред привилегии и благини, сега се готви да строи нова "държава с главно Д". Каква е тази държава никой не знае, но за някои неща можем да се досетим…
Докато Благомир Коцев продължава да е в ареста без обвинение, държавните институции мълчат за твърденията на българската европрокурорка Теодора Георгиева за "Чирен", за спрения строеж на завода за барут на Емилиян Гебрев и за редица обществени поръчки - случаи, които до един се свързват с името на крупния бизнесмен, политик и строител на съвременна България. В същото време теми като КТБ и "Булгартабак" са удобно отдавна забравени.
Пеевски отдавна си е направил държава
Не знам Пеевски каква държава ще гради, той вече отдавна си я е направил. А в тази държава вие внимайте за какво питате и какво правите, защото ако му създадете какъвто и да е дискомфорт, ще ви "приключи". На печелившите - честито! На останалите - дано хванете самолета!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дано скоро почерпят
19:04 18.09.2025
2 Хмм
19:09 18.09.2025
3 Ами
19:11 18.09.2025
4 Пич
Коментиран от #7
19:12 18.09.2025
5 Красимир Петров
19:16 18.09.2025
6 Жалки са медиите
19:18 18.09.2025
7 си дзън
До коментар #4 от "Пич":Интелигентни хора в БГ не останаха. Гласуват за Баце и Пеевски. Това е.
А ПП са абсолютни неадекватници. Вотове с малцинство. Първо - аритметиката.
19:19 18.09.2025
8 Майна
Освен в краденето- там се бори за приз
19:23 18.09.2025
9 Истината
19:23 18.09.2025
10 Г€Н€РАЛ Д€$И
ДА ГО Д . Х . Т Е БЕДНИТЕ!:))
19:23 18.09.2025
11 хахаха
19:24 18.09.2025
12 Майна
Тръмп подхвана пътят на дрогата
Неслучайно имаше среща на американските служби с ..нашите
Колкото и да крещи , че е против " Сорос" , американските служби не лапат мухи...
Този е пътник, гарантирам..
19:25 18.09.2025
13 Въпрос
19:26 18.09.2025
14 Ако все пак някаква доза Достойнство
Българският Народ и Българската Държава, трябва да сложи край на този махленски цирк, трябва да бъде сложена точка на следващите Избори.
Това е като да откажеш пиячката, да откажеш скоросмъртницата?
Не става като си възнаградиш волята и да удариш още 2х100 щото не си пил цели два дена?
Зависимостта от алкохола се отказва, сега и веднага, така ще трябва да се случи и с политическата ситуация в България, циркаджиите трябва да бъдат изхвърлени вън от българският Парламент, сега и веднага.
19:27 18.09.2025