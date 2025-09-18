Той ще гради държава с главно Д. Като Делян.

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Александър Детев:

"Отивай у вас да те оправят по пеньоар… тичай при Лена, при парапета, наркоман… приключихте."

Не, не цитирам спор между дребни наркодилъри в краен квартал. Цитирам думите на лидера на четвъртата политическа сила в българския парламент. Човекът, на чиито плещи и претенции се крепи управляващото мнозинство. Този, който, както обяви днес, ще гради държава с главно Д. Като Делян.

В повод за днешните истерии на Пеевски се превърна фактът, че той бе принуден да извърви няколко метра пеша в центъра на София. От "Продължаваме промяната - Демократична България" блокираха движението в центъра на София в знак на протест срещу ареста на Благомир Коцев, който вече повече от 2 месеца е в ареста без обвинение. Стана ясно, че Делян Пеевски и Бойко Борисов влизат през отделен вход в сградата на Народното събрание, а според ПП-ДБ Пеевски се превозва с най-скъпия автомобил, с който разполага Националната служба за охрана (НСО).

Сигурността на Пеевски - основен приоритет на държавата?

Самата охрана на Пеевски е обект на спор от много време, но сцените, които се разиграха днес, демонстрираха и друго - неговата сигурност е основен приоритет на държавата. До сградата на парламента бе изграден плътен полицейски кордон, който да съпроводи санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания депутат. На същото това МВР не му стигнаха ресурсите да предотврати бруталното поругаване на сградата на Европейската комисия в София през февруари. Или да защити театъра, когато почти не беше щурмуван при постановката на Джон Малкович през ноември миналата година. За ЕС и културата - не може, за Пеевски - всичко.

Бойко Борисов вече открито признава, че без Делян Пеевски управлението не е възможно, а самият лидер на "Ново начало", след като си набра името на партията, редица кметове, хубава сграда в центъра на София и още ред привилегии и благини, сега се готви да строи нова "държава с главно Д". Каква е тази държава никой не знае, но за някои неща можем да се досетим…

Докато Благомир Коцев продължава да е в ареста без обвинение, държавните институции мълчат за твърденията на българската европрокурорка Теодора Георгиева за "Чирен", за спрения строеж на завода за барут на Емилиян Гебрев и за редица обществени поръчки - случаи, които до един се свързват с името на крупния бизнесмен, политик и строител на съвременна България. В същото време теми като КТБ и "Булгартабак" са удобно отдавна забравени.

Пеевски отдавна си е направил държава

Не знам Пеевски каква държава ще гради, той вече отдавна си я е направил. А в тази държава вие внимайте за какво питате и какво правите, защото ако му създадете какъвто и да е дискомфорт, ще ви "приключи". На печелившите - честито! На останалите - дано хванете самолета!