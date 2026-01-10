Мат Деймън махнал глутена и свалил 10 килограма за главната роля в "Одисея"

Американският актьор Мат Деймън отслабнал с над 10 килограма за главната си роля във филма на Кристофър Нолан „Одисея“. В един момент по време на снимките актьорът тежал толкова, колкото в гимназията, пише Variety.

За ролята на Одисей актьорът отслабнал до 77 килограма. Според Деймън, той е трябвало да спазва строга диета и да се откаже от глутена. Той призна, че след снимките на „Одисея“ никога повече не е вкарвал глутена в менюто си.

„Бях в наистина добра форма; бях отслабнал много. Но Нолан искаше да бъда не само слаб, но и силен. Преди тежах между 185 и 200 паунда, а за този филм трябваше да сваля до 167 паунда. По съвет на лекар се отказах от глутена. Не съм бил толкова слаб от гимназията. Трябваше да тренирам много и да спазвам строга диета“, каза актьорът.

Това не е първата радикална трансформация, която Мат Деймън претърпява за роля. За „Информаторът“ (2009) той качил 30 паунда, което постигнал, като „ядял като луд и пиел тъмна бира“.

„Между дублите си поръчвах комбинирано ястие номер 1 от McDonald's и слагах Doritos отгоре.Беше абсолютно божествено“, спомня си актьорът в интервю за Entertainment Weekly.

Филмът е базиран на древногръцката поема „Одисея“ от Омир, написана около 8 век пр.н.е. Тя разказва историята на Одисей, цар на Итака, и неговото пътуване към дома след Троянската война. Епичното произведение изследва теми за героизъм, лоялност, хитрост и борба срещу божествената воля. „Одисея“ описва трудното пътуване на главния герой към дома, по време на което той среща циклопа Полифем, сирените и богинята Цирцея. Накрая Одисей се събира отново със съпругата си Пенелопа.

Снимките на „Одисея“ започнаха през пролетта на 2025 г. на остров Фавиняна, Италия – смята се, че това е мястото, където Одисей и екипажът му е трябвало да акостират. Някои сцени са заснети в Сицилия. Работата продължила в Гърция, Исландия и Мароко.

Световната премиера на „Одисея“ ще се състои на 17 юли 2026 г. в IMAX кината. Филмът се гордее със звезден актьорски състав, включително Мат Деймън („Опенхаймер“), Том Холанд („Невъзможното“, „Спайдърмен: Няма път към дома“), Ан Хатауей („Интерстелар“, „Черният рицар: Възходът“, Миа Гот („Максин XXX“), Робърт Патинсън („Сагата Здрач“, „Фарът“, „Запомни ме“), Чарлийз Терон („Лудият Макс: Пътят на яростта“), а поддържащите роли са Лупита Нионго („12 години робство“, „Кралица на Катве“) и Зендая („Дюн: Част 2“, „Спайдърмен: Няма път към дома“).

Първият трейлър на „Одисея“ беше пуснат в края на декември. Нолан разкри, че снимките са отнели 91 дни, като общият материал е надхвърлил 2 милиона фута (или 600 км). За сравнение, тричасовият „Опенхаймер“ е изисквал... 60 000 фута филмова лента (182 км).