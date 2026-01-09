Мартин Карбовски: Смяната на лева с еврото показва безапелационно народопсихологията на българина. Прецакай!

Смяната на лева с еврото показва безапелационно народопсихологията на българина. Извън тезата зло евро, свещен лев. Всякакви номера се правят вече покрай смяната - щом не внимаваш, балама си, оправяй се. Турска лира вместо едно евро - продължава да се върти в обръщение. И всеки прецакан прецаква някой друг българин.
Това коментира във "Фейсбук" Мартин Карбовски.
Например касиерката на кварталното магазинче редовно връща на клиентите фалшиви евра. Няма време да ги проверява, вика, но истината е, че ще ѝ ги удържат. Прецаканите клиенти пък се усещат по някое време и вместо да пият една студена вода (айде бе!) - отиват и бутат фалшивите банкноти в банкомата.
Едни минават, други не, но ние трябва да прецакаме някой друг, иначе сме балъци, а ние не можем да мислим за нас като балъци, нали.
Между другото, касиерката казва, че повечето фалшиви банкноти идват от казиното. Казиното е философия за българина - знаем кой печели единствен в казиното.
Математиката е проста- ако въртите една фалшива банкнота помежду си - всички ще са прецакани по един път.
Ако я извадите от обръщение - само едни човек ще е прецакан - честният. Но у нас нема честни. Има балъци, които се прецакват взаимно. Красота. Национална красота.
1 Последния Софиянец
18:04 09.01.2026
2 Делян Пеевски
18:05 09.01.2026
3 КарТофски, който много харесва
Коментиран от #9
18:07 09.01.2026
4 туй го знаем
Коментиран от #11, #13
18:07 09.01.2026
5 Карбовски
18:07 09.01.2026
6 БеГемот
18:08 09.01.2026
7 Бялджип
Точно!
18:08 09.01.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #19, #20
18:09 09.01.2026
9 тук не е ес
До коментар #3 от "КарТофски, който много харесва":в ес живеят турци, араби и негри в голям процент
18:09 09.01.2026
10 Протестиращ
18:11 09.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 вчера ефбет се опита да ми открадне 7,15
18:13 09.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Умен човек Ма,пък кремълски агент
Колко езуитско ги подрежда внушенията.
Карбовски, некачествените натрупвания не водят до качествени изменения.
Коментиран от #17
18:15 09.01.2026
15 хитрата сврака в казана с двата крака..
18:24 09.01.2026
16 бай Даньо
18:25 09.01.2026
17 соросоидчо
До коментар #14 от "Умен човек Ма,пък кремълски агент":всеки нормален българин най малкото не мрази Русия
18:27 09.01.2026
18 Карбовски ,
18:32 09.01.2026
19 Дрътия Софианец
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Ти си дАл ли си севернокорейска банкнота от 2025-та ?
18:35 09.01.2026
20 Изтегли си виж
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Банкомата.
18:35 09.01.2026