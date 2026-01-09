Новини
Мартин Карбовски: Смяната на лева с еврото показва безапелационно народопсихологията на българина. Прецакай!

9 Януари, 2026 18:03 1 053 20

Турска лира вместо едно евро - продължава да се върти в обръщение. И всеки прецакан прецаква някой друг българин

Мартин Карбовски: Смяната на лева с еврото показва безапелационно народопсихологията на българина. Прецакай! - 1
Снимка: Агенция Митници
Мартин Карбовски Мартин Карбовски журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Смяната на лева с еврото показва безапелационно народопсихологията на българина. Извън тезата зло евро, свещен лев. Всякакви номера се правят вече покрай смяната - щом не внимаваш, балама си, оправяй се. Турска лира вместо едно евро - продължава да се върти в обръщение. И всеки прецакан прецаква някой друг българин.

Това коментира във "Фейсбук" Мартин Карбовски.

Например касиерката на кварталното магазинче редовно връща на клиентите фалшиви евра. Няма време да ги проверява, вика, но истината е, че ще ѝ ги удържат. Прецаканите клиенти пък се усещат по някое време и вместо да пият една студена вода (айде бе!) - отиват и бутат фалшивите банкноти в банкомата.

Едни минават, други не, но ние трябва да прецакаме някой друг, иначе сме балъци, а ние не можем да мислим за нас като балъци, нали.

Между другото, касиерката казва, че повечето фалшиви банкноти идват от казиното. Казиното е философия за българина - знаем кой печели единствен в казиното.

Математиката е проста- ако въртите една фалшива банкнота помежду си - всички ще са прецакани по един път.

Ако я извадите от обръщение - само едни човек ще е прецакан - честният. Но у нас нема честни. Има балъци, които се прецакват взаимно. Красота. Национална красота.


  • 1 Последния Софиянец

    9 5 Отговор
    Ама златна турска лира ли се върти?

    18:04 09.01.2026

  • 2 Делян Пеевски

    5 10 Отговор
    Скоро всички ще плащате с турски лири.

    18:05 09.01.2026

  • 3 КарТофски, който много харесва

    8 5 Отговор
    русия, но предпочита да живее в ЕС

    Коментиран от #9

    18:07 09.01.2026

  • 4 туй го знаем

    5 1 Отговор
    знаем и как добрите журналисти като теб ви прецакаха да си вадите хляба в ютуб и пейтриън

    Коментиран от #11, #13

    18:07 09.01.2026

  • 5 Карбовски

    4 3 Отговор
    Пари се пускат в обрАщение,не в обръщение

    18:07 09.01.2026

  • 6 БеГемот

    2 0 Отговор
    Лузърите са така ...то на челата им пише загубеняк...те се мислят за богоизбрани...

    18:08 09.01.2026

  • 7 Бялджип

    4 0 Отговор
    "...Ако я извадите от обръщение - само едни човек ще е прецакан - честният. Но у нас нема честни. Има балъци, които се прецакват взаимно. Красота.."

    Точно!

    18:08 09.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Някой виждал ли е банкнота българско евро от 2025 г?

    Коментиран от #19, #20

    18:09 09.01.2026

  • 9 тук не е ес

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "КарТофски, който много харесва":

    в ес живеят турци, араби и негри в голям процент

    18:09 09.01.2026

  • 10 Протестиращ

    1 3 Отговор
    Пропагандата внушава не висри а вярваай. Ние, младежта от протеста казваме мислим преди да повярваме.

    18:11 09.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 вчера ефбет се опита да ми открадне 7,15

    0 3 Отговор
    7,15€!Тези банкноти се печатат от над 25г.има различни серии , и ще е много трудно да приемете ,че ...примерно банкнота от серия 2002 г или 2001 г не е такава и дори хартията и по не е такава като новата.отделно да се приспособи човек от 2към 1 не е никак лесно за нас маймунките....за мен е трудно и аз още си говоря на лева ....А аз евро съм виждал.....доста и от доста време.......

    18:13 09.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Умен човек Ма,пък кремълски агент

    7 4 Отговор
    Карбовски-протежето на Кеворк-най младия за времето си проспериращ агент на Кремъл.
    Колко езуитско ги подрежда внушенията.
    Карбовски, некачествените натрупвания не водят до качествени изменения.

    Коментиран от #17

    18:15 09.01.2026

  • 15 хитрата сврака в казана с двата крака..

    4 0 Отговор
    Оставете ,Карбовски ами ако имате възрастни родители им помогнете да се въведат в тези нови за тях пари,защото ще се опитат първо да лъжат тях!Ако пазаруват с по голяма банкнота да и запишат серийният номер и да я снимат...ще се появят някой под предлог ,че е уж фалшива банкнотата ще я вземат и подменят с фалшива.Та такива ми ти работи ...как сийке ....Пазете се.....

    18:24 09.01.2026

  • 16 бай Даньо

    4 2 Отговор
    Какво прехвърляне на фалшива банкнота бе Карбовски откачихте напълно, ново дъно! Това е престъпление как ще си премятате фалшиви евраци ей така да не говорим за бъркане в носа и за вадене на богатства, ало !?

    18:25 09.01.2026

  • 17 соросоидчо

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Умен човек Ма,пък кремълски агент":

    всеки нормален българин най малкото не мрази Русия

    18:27 09.01.2026

  • 18 Карбовски ,

    0 1 Отговор
    Душо , Обращение бе - ОБРАЩЕНИЕ , Рубльовски ...

    18:32 09.01.2026

  • 19 Дрътия Софианец

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Ти си дАл ли си севернокорейска банкнота от 2025-та ?

    18:35 09.01.2026

  • 20 Изтегли си виж

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Банкомата.

    18:35 09.01.2026