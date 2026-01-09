Мартин Карбовски: Смяната на лева с еврото показва безапелационно народопсихологията на българина. Прецакай!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Смяната на лева с еврото показва безапелационно народопсихологията на българина. Извън тезата зло евро, свещен лев. Всякакви номера се правят вече покрай смяната - щом не внимаваш, балама си, оправяй се. Турска лира вместо едно евро - продължава да се върти в обръщение. И всеки прецакан прецаква някой друг българин.

Това коментира във "Фейсбук" Мартин Карбовски.

Например касиерката на кварталното магазинче редовно връща на клиентите фалшиви евра. Няма време да ги проверява, вика, но истината е, че ще ѝ ги удържат. Прецаканите клиенти пък се усещат по някое време и вместо да пият една студена вода (айде бе!) - отиват и бутат фалшивите банкноти в банкомата.

Едни минават, други не, но ние трябва да прецакаме някой друг, иначе сме балъци, а ние не можем да мислим за нас като балъци, нали.

Между другото, касиерката казва, че повечето фалшиви банкноти идват от казиното. Казиното е философия за българина - знаем кой печели единствен в казиното.

Математиката е проста- ако въртите една фалшива банкнота помежду си - всички ще са прецакани по един път.

Ако я извадите от обръщение - само едни човек ще е прецакан - честният. Но у нас нема честни. Има балъци, които се прецакват взаимно. Красота. Национална красота.