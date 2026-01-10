Ферари разкри името на болида си за сезон 2026 във Формула 1

Ферари официално обяви как ще се казва новият им болид за предстоящия сезон във Формула 1. След години на експерименти с различни наименования, италианците залагат на яснота и традиция: състезателната машина за 2026 година ще носи името SF-26. Този избор не е случаен – абревиатурата SF идва от Scuderia Ferrari, а числото 26 обозначава сезона, в който болидът ще се състезава.

Така феновете и анализаторите лесно ще разпознават и запомнят новия модел, без да се лутат сред сложни кодове и работни имена.

Любопитно е, че до неотдавна проектът се развиваше под вътрешното название 678, но от щаба на Ферари побързаха да уточнят, че това е само временна работна маркировка и няма да бъде използвана официално.

Очаква се първата версия на SF-26 да дебютира на тестовете в Барселона още този месец, където инженерите ще съберат ценни данни за развитието на болида. Истинската еволюция на автомобила обаче ще се разкрие по време на изпитанията в Бахрейн през февруари, когато Ферари ще представи значително по-усъвършенстван и конкурентен вариант, включително и новия аеродинамичен пакет, подготвен специално за изискванията на сезон 2026.

Голямото представяне на SF-26 е насрочено за 23 януари на митичната писта „Фиорано“ в сърцето на Маранело. Веднага след официалната премиера ще се състои и първият шейкдаун на новия болид – момент, който феновете на червените очакват с нетърпение.