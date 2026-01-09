Новини
ЕС одобри спорното търговско споразумение със страните членки на Меркосур

ЕС одобри спорното търговско споразумение със страните членки на Меркосур

9 Януари, 2026 20:19, обновена 10 Януари, 2026 09:21

Сделката може да доведе до нов вот на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен

ЕС одобри спорното търговско споразумение със страните членки на Меркосур - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Страните от ЕС одобриха спорното търговско споразумение със страните членки на Меркосур, което предизвика протести от страна на фермерите в много страни членки. Това обяви председателят на Европейския съвет Антонио Коста в социалната платформа Х, предаде ФОКУС.

"Приветствам съгласието на Съвета да одобри споразумението с Меркосур“, написа той в платформата X.

Предстои документът трябва да бъде представен на Европейския парламент за одобрение.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен няма да може да пътува до Парагвай за официалното подписване още следващата седмица. Според аржентинския външен министър Пабло Кирно, подписването ще се състои на 17 януари.

По-рано в петък френските фермери осъдиха решението, противно на предишни обещания, ЕС да оттегли в последния момент декларация, гарантираща временното неприлагане на споразумението, докато Европейският парламент не получи възможност да се произнесе. Те смятат, че това само ще засили протестната активност, подкопавайки доверието в европейското управление, демократичните процедури и парламентарния контрол.

Протести на фермерите

През цялата 2024 г. и 2025 г. в целия Европейски съюз се проведоха редица протести, включващи блокиране на магистрали със селскостопанска техника. Най-масовите бяха тези във Франция Преди решението по предстоящото споразумение фермерите възобновиха протестите си, опасявайки се, че Европа ще бъде залята с евтина продукция, преминала през по-малко строг санитарен и екологичен контрол.

Фермерите се притесняват също, че новототърговски сопразумение ще провокира по-нататъшен спад в продажбите на европейска продукция поради "нелоялна конкуренция“ от страна на техните латиноамерикански колеги.

От своя страна Фон дер Лайен заяви, че ще похарчи следващия седемгодишен бюджет, отпуснат за селско стопанство, за подкрепа на фермерите, но това не смекчи позицията им.

По-рано Франция, Полша, Унгария и Ирландия обявиха намерението си да гласуват против споразумението.

Меркосур е Южноамериканският общ пазар, включващ Аржентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия. Той обединява приблизително 300 милиона души и представлява над 75% от общия БВП на континента.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен вероятно ще се изправи пред вот на недоверие заради търговското споразумение с Меркосур през следващите седмици, според крайнодясната група "Патриоти за Европа", написа в петък "Политико", цитирано от news.bg.

Председателят на "Патриотите", френският театър Джордан Бардела, обяви плана за вот на недоверие в четвъртък вечерта по X. Неговата партия, "Национален сбор", се противопоставя на търговското споразумение между ЕС и южноамериканския блок Меркосур, което беше подкрепено от фон дер Лайен. Квалифицирано мнозинство от страните членки на ЕС одобриха в петък дългоочакваното търговско споразумение , на което Франция се противопостави.

"Надяваме се да го внесем [вотът на недоверие] за гласуване на тази януарска сесия", каза висш служител на "Патриотите" пред "Политико".

След като бъде подадено, правният екип на Парламента ще провери предложението и ако бъде одобрено, председателят на Парламента Роберта Мецола ще се свърже с всички членове на ЕП с подробностите.

Ако се следва тенденцията на предишните вотове на недоверие, вероятно ще се проведе дебат в понеделник, 19 януари, с гласуване в четвъртък, 22 януари.

Насрочването на вот на недоверие изисква подкрепата на 72 законодатели. Тъй като "Патриотите" имат 82 евродепутати, те не се нуждаят от подкрепата на други политически групи.

Предложението, което, ако бъде успешно, ще доведе до освобождаването на фон дер Лайен и всичките 26 нейни комисари, почти сигурно ще се провали, тъй като ще изисква мнозинство от две трети от подадените гласове.

Имаше три предишни опита за сваляне на Фон дер Лайен чрез вотове на недоверие - два, внесени от крайната десница, и един от крайната левица. Всички те се провалиха.

Бардела също така обвини френския президент Еманюел Макрон, че е лицемер, като се преструва, че се противопоставя на споразумението с Меркосур, и че "предава френските фермери", като не прави достатъчно, за да го спре.

Бардела заяви, че "Национален сбор" ще внесе вот на недоверие срещу френското правителство.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мдаа

    98 4 Отговор
    Маскирания изрод кога ще е в затвора.

    20:22 09.01.2026

  • 2 Баба Яга на метла

    120 7 Отговор
    Тая скумрия съсипа ЕС.
    Кланяше се на Тръмп и се съгласи да унищожи Европа.

    20:23 09.01.2026

  • 3 Не знам на млади години

    77 3 Отговор
    това нещо пак ли е било такова или е било по-добро?

    20:23 09.01.2026

  • 4 УФСЪ

    102 4 Отговор
    НацисткаИзмеt.

    20:24 09.01.2026

  • 5 Да живей другаре

    14 69 Отговор
    Енп, социалисти и либерали представители на които сме ние от герб, ппдб, бсп, дпс и итн твърдо стоим зад г-жа Фон дер Лайен и дебело подчертаваме, че без нея няма просперитет за ес, няма димукрация, няма цености.

    20:24 09.01.2026

  • 6 Една мисъл не ми дава мира

    10 87 Отговор
    Защо копейките каквото поискат никога не се случва?

    Коментиран от #12, #17, #39

    20:26 09.01.2026

  • 7 Нежен

    47 7 Отговор
    Не мога да си представя светът ми, без г-жа Лайен!

    20:26 09.01.2026

  • 8 Захарова

    6 52 Отговор
    Айде гуведа!Атакувайте!За какво ви храня?

    20:27 09.01.2026

  • 9 Бялджип

    78 2 Отговор
    А нашите лакеи, как гласуваха?

    Коментиран от #16

    20:27 09.01.2026

  • 10 Верно ли

    30 12 Отговор
    "френският театър Джордан Бардела"... ?????

    20:29 09.01.2026

  • 11 Вашето мнение

    63 7 Отговор
    По темата, нека се знае, че евродепутатите на ппдб, твърдо стоят зад урсула и идеята за федерализация на ес и обезличаването на държавите.

    20:31 09.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 И Киев е Руски

    47 4 Отговор
    Само да бяхме... щяхме да бъдем абсолютно зашеметяващи... Коалиция от безсилни и безполезни се е събрала, за да мечтае. Дали Зелибаба е хвърлил някакъв „прах за мечтатели“? А „кокаиновото трио“ Макрон-Мерц-Стармър продължава да се опозорява. А на заден план Мелони постоянно подсмърча и прави странни физиономии. Трябва да се приготвят да си върнат Гренландия от Тръмп; това е далеч по-вероятно от митичното „руско нашествие

    Коментиран от #21

    20:32 09.01.2026

  • 14 Гост

    56 8 Отговор
    Урсула на гилотината, незабавно, това Изчадие доунищожи Европа, няма да има прошка за Меркел, Урсула и Сие, всичките виновни ще платят цената, колкото и да се кълчат зад паравана...

    20:32 09.01.2026

  • 15 Това изобщо

    19 5 Отговор
    Няма да се хареса на

    Дони Деменцията.

    Ще бъде много разочарован.

    20:32 09.01.2026

  • 16 Вашето мнение

    43 4 Отговор

    До коментар #9 от "Бялджип":

    евродепутатите от Герб, ппдб, бсп, дпс и итн са от мнозинството, което крепи мърцуля.

    20:33 09.01.2026

  • 17 Не само

    21 3 Отговор

    До коментар #6 от "Една мисъл не ми дава мира":

    И Тръмпистите също
    Сега ще реват .

    20:33 09.01.2026

  • 18 Червената Биомаса

    9 37 Отговор
    Пак взе да смърди .

    Значи всичко е Ок.

    20:34 09.01.2026

  • 19 Дедо ви...

    44 5 Отговор
    Този боклук се изправя пред поредния вот на недоверие в понеделник, гласуването ще е в четвъртък

    20:36 09.01.2026

  • 20 Технологии от ЕС суровини от Америка

    4 44 Отговор
    Даа, не могат да понесат диктаторските режими това, че ЕС става ПАЗАР номер 1 в света 700-800 милиона, без мита, рекет и изнудване.Следва и Индия..
    Нали питаха копейките откъде суровини..Хааа.
    Канада, Япония, Австралия, Корея- всичко гледа към ЕС, не към Русия и Тръмп.

    Коментиран от #33

    20:37 09.01.2026

  • 21 Ъъъъъъъ

    5 39 Отговор

    До коментар #13 от "И Киев е Руски":

    Руската пропаганда винаги има за цел глупака.😄

    20:37 09.01.2026

  • 22 Kaлпазанин

    41 6 Отговор
    Не мога да разбера ,медиите реклама ли и правят или я обвиняват ,в един справедлив свят такива като нея досега отдавна да бяха изгнили под тревата

    Коментиран от #26

    20:39 09.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Да де

    6 32 Отговор

    До коментар #22 от "Kaлпазанин":

    Само дето 1 милион руснака станаха на гнилоч в Украйна.

    20:46 09.01.2026

  • 27 Ъъъъъъъ

    5 26 Отговор

    До коментар #25 от "стоян георгиев":

    За това руската пропаганда винаги има за цел глупака.

    20:48 09.01.2026

  • 28 Всеки ден

    17 7 Отговор
    И пожелавам да стане вип клиент на погребалните бюра, като погребе едно след друго всичките си деца!

    20:49 09.01.2026

  • 29 Мда

    34 4 Отговор
    Не съм фен на Велев, но понякога има попадения. Например: "Васил Велев - Фон дер Лайен и Кая Калас в манастир, иначе ЕС ще продължи да затъва"

    20:49 09.01.2026

  • 30 Емигрант

    41 4 Отговор
    Евролибepacтите искат да ви залеят с ГМО. Тежко и горко на децата, ако пасете и по тоя въпрос, овце.

    20:50 09.01.2026

  • 31 Пич

    29 3 Отговор
    На Урсула вирусите на ковида и викат - сестро!!!

    20:53 09.01.2026

  • 32 Гост

    28 2 Отговор
    Смърт на Фашизма, "Пусть всегда будет солнце"...!

    20:59 09.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 БПФ

    36 2 Отговор
    Урсулата трябва да бъде свалена от власт и пречyкана. Въпросът е - КОЙ от името на България я подкрепи ???

    21:00 09.01.2026

  • 35 До кога

    26 1 Отговор
    Ще я дундуркат тая вещогерница?

    21:05 09.01.2026

  • 36 философ

    15 1 Отговор
    Усещането за демокрация, трябва да се опреснява периодично, с подобни новини. Иначе резултатът, от данданията е намекнат, дори недискретно.

    21:07 09.01.2026

  • 37 Военнопрестъпника Путин грижел за хорат

    2 29 Отговор

    До коментар #33 от "Цензура":

    Френчик, тия ги разправяй в Москва.
    Не беше ли обират ви, вдигат цените, еврото ше ви направи бедни и подобни кремълски дивотии на копейките.Сега ГМО.Слушайте новините от Иран, скоро и в Москва.

    Коментиран от #42

    21:11 09.01.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Баце ЕООД

    27 2 Отговор

    До коментар #6 от "Една мисъл не ми дава мира":

    Кое не се случва? Нато се разпада, сащ потъпка международното право, ЕС е в рецесия и пред колапс. Глупав ли... Ааа това било.

    21:14 09.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 000

    10 2 Отговор
    Госпожа урсула най-достойна за кралица на ес ли е?

    21:14 09.01.2026

  • 42 Ахах

    23 1 Отговор

    До коментар #37 от "Военнопрестъпника Путин грижел за хорат":

    Айде първо да завършиш 8ми клас, пък после ако ще и Иран да пада.

    21:15 09.01.2026

  • 43 Хи хи

    13 5 Отговор
    Путин е платил на урсулската вещица да разпадне ЕС.

    21:21 09.01.2026

  • 44 Иван

    16 2 Отговор
    Тоест: 700 лв през 2017 г. купуваха с 30% повече стоки и услуги, отколкото 700 евро през 2026 г.

    21:38 09.01.2026

  • 45 Факти

    7 18 Отговор
    Сделката е от полза за потребителите в ЕС. Цената на месото например ще падне. Европейските производители на автомобили също печелят, защото им падат митата за Южна Америка. Губят дребните фермери, основно във Франция, Полша, Ирландия и Белгия. Те по-важни ли са от 450 милиона крайни потребители? Не мисля. Тази сделка е много добра за овладяване инфлацията и подкрепа на автомобилния сектор, който е от критична важност за позицията на Европа на глобалната сцена. Сделката е отговор на търговксата война на Тръмп. Урсула се справя много добре и вотът на недоверие няма шанс.

    Коментиран от #65, #72

    21:48 09.01.2026

  • 46 Откровен

    9 1 Отговор
    На тая само заради имената бих и извъртял една тояга...

    21:53 09.01.2026

  • 47 ЕСССР

    15 3 Отговор
    Другарката Урсула макар и уникално неумна е на този пост, защото е уникална интригантка и се е обградила с покорни апаратчици, които да я бранят! Не може да я мръднете, тя е върховния кърлеж на ЕСССР, ура!

    22:15 09.01.2026

  • 48 Лявата партия на Жан-Люк Меланшон

    12 0 Отговор
    във Франция е внесла Резолюция за изтегляне на страната от НАТО във Френския парламент. Това е обявено на страницата в социалната мрежа X от депутатката на "Непокорна Франция", вицепредседателката на парламента Клеманс Гет, която е внесла съответната резолюция. Тя критикува действията на президента на САЩ Доналд Тръмп относно Венецуела, Гренландия и Палестина. "Съединените щати на Тръмп отвличат държавен глава във Венецуела. САЩ на Тръмп подкрепят и предоставят военна помощ за геноцида в Палестина. САЩ на Тръмп заплашват Гренландия с въоръжена анексия. САЩ на Тръмп бомбардират държави в пълно нарушение на международното право. Днес повече от всякога въпросът за участието на Франция в Организацията на Северноатлантическия договор военен алианс воден от САЩ и обслужващ нейните интереси е актуален. Предлагам резолюция относно планирано изтегляне от НАТО, започвайки с интегрираното му командване", казала Гьоте.

    23:33 09.01.2026

  • 49 Горски

    13 0 Отговор
    То си е за протест. Глупостите на корпорациите стават нетърпими. Правят всичко възможно да фалират всичко в Европа и да го изкупят без пари. Абсолютно открита наглост! Бюрократите от ЕС сриват икономиката на Европа.

    00:13 10.01.2026

  • 50 Лувдвафе

    9 0 Отговор
    времето на "урсулите" изтича

    02:11 10.01.2026

  • 51 Урсуляка

    8 0 Отговор
    доубива фермерите и земеделците в европа

    02:31 10.01.2026

  • 52 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    Унищожиха земеделие и животновъдство в ЕС и хора като Урсула, Тиквата и Шиши ще правят луди пари от внос на евтини безмитни храни от Южна Америка

    09:22 10.01.2026

  • 53 Пич

    4 0 Отговор
    Абе Мм. му Стр. , с ковида се справихме , а този алчен и тъп вирус натръшка цяла Европа...!!!???

    09:25 10.01.2026

  • 54 Ще се

    4 0 Отговор
    изпокарат. Ама така е като бъркат манджи в един общ казан. За Германия било добре, за Франция лошо и т.н. ЕС няма бъдеще то е е ясно. На инат хубави неща не се случват.

    09:28 10.01.2026

  • 55 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Тиквата и Шиши гласуваха за защото ще правят луди пари от вноса.

    09:28 10.01.2026

  • 56 Жоро

    5 1 Отговор
    Европейският комунистически режим ни унищожава,а по новините лош Тръмп искал Гренладия!Медиите са враг на народа!

    09:31 10.01.2026

  • 57 Ами

    3 0 Отговор
    Така е във всяка комуналка. Всичко уж е общо, но някой са по-привилигировани от други. В случая Германия отново наложи интереса си над останалите.

    Коментиран от #58

    09:36 10.01.2026

  • 58 Последния Софиянец

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "Ами":

    Германия няма земеделие а трябва да храни бежанци.

    09:39 10.01.2026

  • 59 факт

    4 0 Отговор
    Наглото и безпардонно отношение на Урсула и компания ще доведе до излизане на някои държави от ЕС с цел да се спасят финансово и икономически. Вероятно това първа ще направи Унгария, последвана от Словакия, Чехия, Австрия... Накрая ще остане само България, за да плати сметката.

    09:40 10.01.2026

  • 60 Чичо

    3 0 Отговор
    Потребителите в Меркусур ще усетят покачването на цените след тази сделка.

    09:43 10.01.2026

  • 61 Урсулиците:

    6 0 Отговор
    Ние сме поставени на върха на ЕС за да го Унищожим!

    09:43 10.01.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Фон дер Бананен

    4 0 Отговор
    Бананите са осигурени, за всички евроселяни ще има по един. Дебел и прав, по евродиректива.

    09:44 10.01.2026

  • 64 Някой

    2 0 Отговор
    Лека полека унищожават Европа. Така е като се дава власт на лелки с хормонална неуравновесеност.

    09:49 10.01.2026

  • 65 Джо банана

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Факти":

    Колко пътуват плодовете от ЮА, до ЕУ? Един картоф от Полша, за колко е на щанда на всяка верига в ЕУ? Автомобилна индустрия?! Че, те там сглобяват повече и по-ефтини железа! Инак, съм ЗА бананите!

    09:49 10.01.2026

  • 66 И това какво го интересува

    0 1 Отговор
    Целокупният български народ?

    Коментиран от #71

    09:50 10.01.2026

  • 67 Тома

    2 0 Отговор
    ЕС се управлява от зависими и корумпирани хора.Целият спокоен живот на европейците падна в кереча

    09:50 10.01.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Истината:

    2 0 Отговор
    Депутатътът Клеманс Гете, зам.-председател на Националното събрание
    на Франция, обяви внасянето на проекторезолюция,
    насочена към планиране на напускането на НАТО с предварително оттегляне
    от интегрираното командване на алианса.

    09:51 10.01.2026

  • 70 Геноцид

    4 0 Отговор
    Урсула ще вкара земеделски стоки произведени със забранени в ЕС пестициди и животински антибиотици. Доволни ли сте евро зомбита?!

    09:55 10.01.2026

  • 71 Вредни пестициди

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "И това какво го интересува":

    Ще консумира доказано вредни храни.

    09:58 10.01.2026

  • 72 аааа

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Факти":

    Европейските авто производители от десетилетия имат заводи в Ю.Америка - ФВ, ФИАТ и др. Целта на споразумението е друга за Европейската Комисия (разбирай Урсулата): 1.Контролират финансите 2. Контролират армиите 3. Контролират евро парламента 4. Остана продоволствието (храната). Как ще контролират и това?- Евтин внос от Ю.Америка = фалит на европейските селскостопански производители = ТОТАЛЕН КОНТРОЛ И ПОДЧИНЕНИЕ! Нещо не яснао?!?

    10:04 10.01.2026

  • 73 Евро геноцид

    1 0 Отговор
    Бразилия, която е член на Меркосур, разрешава използването на до 3669 пестицида. Голяма част от храната, която европейците ще ядат в бъдеще, ще идва от бразилския щат Мато Гросо – памук, ориз, захарна тръстика, царевица, масивно производство на генномодифицирана соя.

    10:05 10.01.2026

  • 74 Евро геноцид

    0 0 Отговор
    Фермерите от страните от Меркосур произвеждат храни по стандарти, които са забранени в ЕС: други продукти за растителна защита, растежни хормони, липса на реални екологични стандарти.

    10:06 10.01.2026

