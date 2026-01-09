ЕС одобри спорното търговско споразумение със страните членки на Меркосур

Страните от ЕС одобриха спорното търговско споразумение със страните членки на Меркосур, което предизвика протести от страна на фермерите в много страни членки. Това обяви председателят на Европейския съвет Антонио Коста в социалната платформа Х, предаде ФОКУС.
"Приветствам съгласието на Съвета да одобри споразумението с Меркосур“, написа той в платформата X.
Предстои документът трябва да бъде представен на Европейския парламент за одобрение.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен няма да може да пътува до Парагвай за официалното подписване още следващата седмица. Според аржентинския външен министър Пабло Кирно, подписването ще се състои на 17 януари.
По-рано в петък френските фермери осъдиха решението, противно на предишни обещания, ЕС да оттегли в последния момент декларация, гарантираща временното неприлагане на споразумението, докато Европейският парламент не получи възможност да се произнесе. Те смятат, че това само ще засили протестната активност, подкопавайки доверието в европейското управление, демократичните процедури и парламентарния контрол.
Протести на фермерите
През цялата 2024 г. и 2025 г. в целия Европейски съюз се проведоха редица протести, включващи блокиране на магистрали със селскостопанска техника. Най-масовите бяха тези във Франция Преди решението по предстоящото споразумение фермерите възобновиха протестите си, опасявайки се, че Европа ще бъде залята с евтина продукция, преминала през по-малко строг санитарен и екологичен контрол.
Фермерите се притесняват също, че новототърговски сопразумение ще провокира по-нататъшен спад в продажбите на европейска продукция поради "нелоялна конкуренция“ от страна на техните латиноамерикански колеги.
От своя страна Фон дер Лайен заяви, че ще похарчи следващия седемгодишен бюджет, отпуснат за селско стопанство, за подкрепа на фермерите, но това не смекчи позицията им.
По-рано Франция, Полша, Унгария и Ирландия обявиха намерението си да гласуват против споразумението.
Меркосур е Южноамериканският общ пазар, включващ Аржентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия. Той обединява приблизително 300 милиона души и представлява над 75% от общия БВП на континента.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен вероятно ще се изправи пред вот на недоверие заради търговското споразумение с Меркосур през следващите седмици, според крайнодясната група "Патриоти за Европа", написа в петък "Политико", цитирано от news.bg.
Председателят на "Патриотите", френският театър Джордан Бардела, обяви плана за вот на недоверие в четвъртък вечерта по X. Неговата партия, "Национален сбор", се противопоставя на търговското споразумение между ЕС и южноамериканския блок Меркосур, което беше подкрепено от фон дер Лайен. Квалифицирано мнозинство от страните членки на ЕС одобриха в петък дългоочакваното търговско споразумение , на което Франция се противопостави.
"Надяваме се да го внесем [вотът на недоверие] за гласуване на тази януарска сесия", каза висш служител на "Патриотите" пред "Политико".
След като бъде подадено, правният екип на Парламента ще провери предложението и ако бъде одобрено, председателят на Парламента Роберта Мецола ще се свърже с всички членове на ЕП с подробностите.
Ако се следва тенденцията на предишните вотове на недоверие, вероятно ще се проведе дебат в понеделник, 19 януари, с гласуване в четвъртък, 22 януари.
Насрочването на вот на недоверие изисква подкрепата на 72 законодатели. Тъй като "Патриотите" имат 82 евродепутати, те не се нуждаят от подкрепата на други политически групи.
Предложението, което, ако бъде успешно, ще доведе до освобождаването на фон дер Лайен и всичките 26 нейни комисари, почти сигурно ще се провали, тъй като ще изисква мнозинство от две трети от подадените гласове.
Имаше три предишни опита за сваляне на Фон дер Лайен чрез вотове на недоверие - два, внесени от крайната десница, и един от крайната левица. Всички те се провалиха.
Бардела също така обвини френския президент Еманюел Макрон, че е лицемер, като се преструва, че се противопоставя на споразумението с Меркосур, и че "предава френските фермери", като не прави достатъчно, за да го спре.
Бардела заяви, че "Национален сбор" ще внесе вот на недоверие срещу френското правителство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мдаа
20:22 09.01.2026
2 Баба Яга на метла
Кланяше се на Тръмп и се съгласи да унищожи Европа.
20:23 09.01.2026
3 Не знам на млади години
20:23 09.01.2026
4 УФСЪ
20:24 09.01.2026
5 Да живей другаре
20:24 09.01.2026
6 Една мисъл не ми дава мира
Коментиран от #12, #17, #39
20:26 09.01.2026
7 Нежен
20:26 09.01.2026
8 Захарова
20:27 09.01.2026
9 Бялджип
Коментиран от #16
20:27 09.01.2026
10 Верно ли
20:29 09.01.2026
11 Вашето мнение
20:31 09.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 И Киев е Руски
Коментиран от #21
20:32 09.01.2026
14 Гост
20:32 09.01.2026
15 Това изобщо
Дони Деменцията.
Ще бъде много разочарован.
20:32 09.01.2026
16 Вашето мнение
До коментар #9 от "Бялджип":евродепутатите от Герб, ппдб, бсп, дпс и итн са от мнозинството, което крепи мърцуля.
20:33 09.01.2026
17 Не само
До коментар #6 от "Една мисъл не ми дава мира":И Тръмпистите също
Сега ще реват .
20:33 09.01.2026
18 Червената Биомаса
Значи всичко е Ок.
20:34 09.01.2026
19 Дедо ви...
20:36 09.01.2026
20 Технологии от ЕС суровини от Америка
Нали питаха копейките откъде суровини..Хааа.
Канада, Япония, Австралия, Корея- всичко гледа към ЕС, не към Русия и Тръмп.
Коментиран от #33
20:37 09.01.2026
21 Ъъъъъъъ
До коментар #13 от "И Киев е Руски":Руската пропаганда винаги има за цел глупака.😄
20:37 09.01.2026
22 Kaлпазанин
Коментиран от #26
20:39 09.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Да де
До коментар #22 от "Kaлпазанин":Само дето 1 милион руснака станаха на гнилоч в Украйна.
20:46 09.01.2026
27 Ъъъъъъъ
До коментар #25 от "стоян георгиев":За това руската пропаганда винаги има за цел глупака.
20:48 09.01.2026
28 Всеки ден
20:49 09.01.2026
29 Мда
20:49 09.01.2026
30 Емигрант
20:50 09.01.2026
31 Пич
20:53 09.01.2026
32 Гост
20:59 09.01.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 БПФ
21:00 09.01.2026
35 До кога
21:05 09.01.2026
36 философ
21:07 09.01.2026
37 Военнопрестъпника Путин грижел за хорат
До коментар #33 от "Цензура":Френчик, тия ги разправяй в Москва.
Не беше ли обират ви, вдигат цените, еврото ше ви направи бедни и подобни кремълски дивотии на копейките.Сега ГМО.Слушайте новините от Иран, скоро и в Москва.
Коментиран от #42
21:11 09.01.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Баце ЕООД
До коментар #6 от "Една мисъл не ми дава мира":Кое не се случва? Нато се разпада, сащ потъпка международното право, ЕС е в рецесия и пред колапс. Глупав ли... Ааа това било.
21:14 09.01.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 000
21:14 09.01.2026
42 Ахах
До коментар #37 от "Военнопрестъпника Путин грижел за хорат":Айде първо да завършиш 8ми клас, пък после ако ще и Иран да пада.
21:15 09.01.2026
43 Хи хи
21:21 09.01.2026
44 Иван
21:38 09.01.2026
45 Факти
Коментиран от #65, #72
21:48 09.01.2026
46 Откровен
21:53 09.01.2026
47 ЕСССР
22:15 09.01.2026
48 Лявата партия на Жан-Люк Меланшон
23:33 09.01.2026
49 Горски
00:13 10.01.2026
50 Лувдвафе
02:11 10.01.2026
51 Урсуляка
02:31 10.01.2026
52 Последния Софиянец
09:22 10.01.2026
53 Пич
09:25 10.01.2026
54 Ще се
09:28 10.01.2026
55 Последния Софиянец
09:28 10.01.2026
56 Жоро
09:31 10.01.2026
57 Ами
Коментиран от #58
09:36 10.01.2026
58 Последния Софиянец
До коментар #57 от "Ами":Германия няма земеделие а трябва да храни бежанци.
09:39 10.01.2026
59 факт
09:40 10.01.2026
60 Чичо
09:43 10.01.2026
61 Урсулиците:
09:43 10.01.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Фон дер Бананен
09:44 10.01.2026
64 Някой
09:49 10.01.2026
65 Джо банана
До коментар #45 от "Факти":Колко пътуват плодовете от ЮА, до ЕУ? Един картоф от Полша, за колко е на щанда на всяка верига в ЕУ? Автомобилна индустрия?! Че, те там сглобяват повече и по-ефтини железа! Инак, съм ЗА бананите!
09:49 10.01.2026
66 И това какво го интересува
Коментиран от #71
09:50 10.01.2026
67 Тома
09:50 10.01.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Истината:
на Франция, обяви внасянето на проекторезолюция,
насочена към планиране на напускането на НАТО с предварително оттегляне
от интегрираното командване на алианса.
09:51 10.01.2026
70 Геноцид
09:55 10.01.2026
71 Вредни пестициди
До коментар #66 от "И това какво го интересува":Ще консумира доказано вредни храни.
09:58 10.01.2026
72 аааа
До коментар #45 от "Факти":Европейските авто производители от десетилетия имат заводи в Ю.Америка - ФВ, ФИАТ и др. Целта на споразумението е друга за Европейската Комисия (разбирай Урсулата): 1.Контролират финансите 2. Контролират армиите 3. Контролират евро парламента 4. Остана продоволствието (храната). Как ще контролират и това?- Евтин внос от Ю.Америка = фалит на европейските селскостопански производители = ТОТАЛЕН КОНТРОЛ И ПОДЧИНЕНИЕ! Нещо не яснао?!?
10:04 10.01.2026
73 Евро геноцид
10:05 10.01.2026
74 Евро геноцид
10:06 10.01.2026