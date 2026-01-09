ЕС одобри спорното търговско споразумение със страните членки на Меркосур

Страните от ЕС одобриха спорното търговско споразумение със страните членки на Меркосур, което предизвика протести от страна на фермерите в много страни членки. Това обяви председателят на Европейския съвет Антонио Коста в социалната платформа Х, предаде ФОКУС.



"Приветствам съгласието на Съвета да одобри споразумението с Меркосур“, написа той в платформата X.



Предстои документът трябва да бъде представен на Европейския парламент за одобрение.



Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен няма да може да пътува до Парагвай за официалното подписване още следващата седмица. Според аржентинския външен министър Пабло Кирно, подписването ще се състои на 17 януари.



По-рано в петък френските фермери осъдиха решението, противно на предишни обещания, ЕС да оттегли в последния момент декларация, гарантираща временното неприлагане на споразумението, докато Европейският парламент не получи възможност да се произнесе. Те смятат, че това само ще засили протестната активност, подкопавайки доверието в европейското управление, демократичните процедури и парламентарния контрол.



Протести на фермерите



През цялата 2024 г. и 2025 г. в целия Европейски съюз се проведоха редица протести, включващи блокиране на магистрали със селскостопанска техника. Най-масовите бяха тези във Франция Преди решението по предстоящото споразумение фермерите възобновиха протестите си, опасявайки се, че Европа ще бъде залята с евтина продукция, преминала през по-малко строг санитарен и екологичен контрол.



Фермерите се притесняват също, че новототърговски сопразумение ще провокира по-нататъшен спад в продажбите на европейска продукция поради "нелоялна конкуренция“ от страна на техните латиноамерикански колеги.



От своя страна Фон дер Лайен заяви, че ще похарчи следващия седемгодишен бюджет, отпуснат за селско стопанство, за подкрепа на фермерите, но това не смекчи позицията им.



По-рано Франция, Полша, Унгария и Ирландия обявиха намерението си да гласуват против споразумението.



Меркосур е Южноамериканският общ пазар, включващ Аржентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия и Боливия. Той обединява приблизително 300 милиона души и представлява над 75% от общия БВП на континента.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен вероятно ще се изправи пред вот на недоверие заради търговското споразумение с Меркосур през следващите седмици, според крайнодясната група "Патриоти за Европа", написа в петък "Политико", цитирано от news.bg.

Председателят на "Патриотите", френският театър Джордан Бардела, обяви плана за вот на недоверие в четвъртък вечерта по X. Неговата партия, "Национален сбор", се противопоставя на търговското споразумение между ЕС и южноамериканския блок Меркосур, което беше подкрепено от фон дер Лайен. Квалифицирано мнозинство от страните членки на ЕС одобриха в петък дългоочакваното търговско споразумение , на което Франция се противопостави.

"Надяваме се да го внесем [вотът на недоверие] за гласуване на тази януарска сесия", каза висш служител на "Патриотите" пред "Политико".

След като бъде подадено, правният екип на Парламента ще провери предложението и ако бъде одобрено, председателят на Парламента Роберта Мецола ще се свърже с всички членове на ЕП с подробностите.

Ако се следва тенденцията на предишните вотове на недоверие, вероятно ще се проведе дебат в понеделник, 19 януари, с гласуване в четвъртък, 22 януари.

Насрочването на вот на недоверие изисква подкрепата на 72 законодатели. Тъй като "Патриотите" имат 82 евродепутати, те не се нуждаят от подкрепата на други политически групи.

Предложението, което, ако бъде успешно, ще доведе до освобождаването на фон дер Лайен и всичките 26 нейни комисари, почти сигурно ще се провали, тъй като ще изисква мнозинство от две трети от подадените гласове.

Имаше три предишни опита за сваляне на Фон дер Лайен чрез вотове на недоверие - два, внесени от крайната десница, и един от крайната левица. Всички те се провалиха.

Бардела също така обвини френския президент Еманюел Макрон, че е лицемер, като се преструва, че се противопоставя на споразумението с Меркосур, и че "предава френските фермери", като не прави достатъчно, за да го спре.

Бардела заяви, че "Национален сбор" ще внесе вот на недоверие срещу френското правителство.