Кичка Бодурова разкри била ли е любовница на Петър Младенов

Кичка Бодурова проговори за слуховете, че е имала интимна връзка с Петър Младенов.

По време на телевизионно участие, изпълнителката на „Едно бузуки пее" бе неприятно изненадана с директен въпрос по темата. Въпреки шока, Бодурова запази самообладание и даде ясно и категорично обяснение.

„Аз знам за слуховете, че съм била любовница на Петър Младенов. Мога абсолютно да кажа, че такова нещо не е имало", заяви певицата.

Според Бодурова всичко започнало по време на нейно участие пред партийни величия. Там, по стечение на обстоятелствата, тя била сложена да седне до Петър Младенов, тогава външен министър.

„Може да ме е харесвал. Много мъже са ме харесвали. Но нямало е връзка. След това останахме приятели", допълни Кичка.

Най-сериозно клюките се разгорели след излизането на нейната първа плоча с песни на гръцки език – нечувано постижение в онези години, когато повечето изпълнители превеждали западни хитове на български.

Тогава в артистичните среди се заговорило, че само „висок човек" от върховете на властта е могъл да позволи подобен албум – и че именно Младенов е дал „зелена светлина" за проекта.

„Това не е вярно. Не той е дал разрешение. Отидох в „Балкантон", казах, че пея на гръцки, и ми позволиха. После плочата се продаде в целия соцлагер – Съветския съюз, Румъния...", казва Бодурова.

Кичка не крие, че през годините е била ухажвана, преследвана и желана от много мъже, но това често е водело и до неприятности и спекулации.

„Имала съм много спънки за това, че съм се дърпала. Всички са ме харесвали, а после ми приписват разни работи. Не е честно", заяви певицата с видима емоция.