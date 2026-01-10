Новини
Кичка Бодурова разкри била ли е любовница на Петър Младенов

10 Януари, 2026

Певицата даде ясно и категорично обяснение на въпроса

Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Кичка Бодурова проговори за слуховете, че е имала интимна връзка с Петър Младенов.

По време на телевизионно участие, изпълнителката на „Едно бузуки пее" бе неприятно изненадана с директен въпрос по темата. Въпреки шока, Бодурова запази самообладание и даде ясно и категорично обяснение.

„Аз знам за слуховете, че съм била любовница на Петър Младенов. Мога абсолютно да кажа, че такова нещо не е имало", заяви певицата.

Според Бодурова всичко започнало по време на нейно участие пред партийни величия. Там, по стечение на обстоятелствата, тя била сложена да седне до Петър Младенов, тогава външен министър.

„Може да ме е харесвал. Много мъже са ме харесвали. Но нямало е връзка. След това останахме приятели", допълни Кичка.

Най-сериозно клюките се разгорели след излизането на нейната първа плоча с песни на гръцки език – нечувано постижение в онези години, когато повечето изпълнители превеждали западни хитове на български.

Тогава в артистичните среди се заговорило, че само „висок човек" от върховете на властта е могъл да позволи подобен албум – и че именно Младенов е дал „зелена светлина" за проекта.

„Това не е вярно. Не той е дал разрешение. Отидох в „Балкантон", казах, че пея на гръцки, и ми позволиха. После плочата се продаде в целия соцлагер – Съветския съюз, Румъния...", казва Бодурова.

Кичка не крие, че през годините е била ухажвана, преследвана и желана от много мъже, но това често е водело и до неприятности и спекулации.

„Имала съм много спънки за това, че съм се дърпала. Всички са ме харесвали, а после ми приписват разни работи. Не е честно", заяви певицата с видима емоция.


  • 1 Анонимен

    13 0 Отговор
    Някой е харесван от всички, но не се възползва, друг не е харесван, а използва всички!

    Коментиран от #9, #31

    09:01 10.01.2026

  • 2 РИМА

    7 2 Отговор
    Кичка с голямата ичка

    09:02 10.01.2026

  • 3 бай Бай

    8 1 Отговор
    Е, ок, нямало било връзка.
    А друго??
    То даже е за предпочитане без връзка.
    Казано е: най-добре е Станко да дойде.

    Коментиран от #18

    09:02 10.01.2026

  • 4 Хасковски каунь

    10 1 Отговор
    „Може да ме е харесвал. Много мъже са ме харесвали. Но нямало е връзка. СЛЕД това останахме приятели"
    Какво ли е това " ТОВА"

    Коментиран от #8, #11

    09:03 10.01.2026

  • 5 Язък че не си била

    5 1 Отговор
    Пиленцето каца веднъж в живота

    09:04 10.01.2026

  • 6 Стара чанта

    7 5 Отговор
    Мачкан лак.
    Нагла!
    Не я харесвам. Самоизтъква се и води битки с колегите си!
    Изпята песен!
    А това, което пусна днес кореспондеткатаие от близкото минало!
    Нищо ново!

    Коментиран от #12, #13

    09:06 10.01.2026

  • 7 оня с коня

    7 3 Отговор
    само му е дуухала както кривозъбатаВенелина дууха на милен

    Коментиран от #15

    09:06 10.01.2026

  • 8 Какво

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Хасковски каунь":

    ли е това СЛЕД това...

    Коментиран от #10

    09:07 10.01.2026

  • 9 Факт

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Важно е човек да бъде верен на обичта си!

    09:08 10.01.2026

  • 10 Зевс

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Какво":

    Вече го обсъдихме в групичката за споделяне!

    09:11 10.01.2026

  • 11 Пояснение

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хасковски каунь":

    Думата „това“ всъщност не назовава нищо конкретно, а препраща назад към целия предходен контекст.
    ...след онова време, в което е имало симпатия/внимание, но без да се стигне до нещо повече.
    ...след случката, когато тя е била сложена да седне до Петър Младенов, тогава външен министър.
    Та кой за каквото си фантазира...но фангазиите не са реалност.

    09:11 10.01.2026

  • 12 Мнение

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Стара чанта":

    Кичка Бодурова е артист с над 50 години кариера, международни изяви и реални постижения – нещо, което не се „анулира“ с епитети.
    Когато човек разказва собствената си биография и отговаря на въпроси за миналото си, това не е самоизтъкване, а нормално публично поведение. Ако мълчи – „крие нещо“, ако говори – „се хвали“. Това е двоен стандарт.
    Бодурова е известна с това, че защитава позициите си открито, особено когато става дума за професионална етика или несправедливи нападки. Това не е „битка“, а характер. Мълчанието не е задължителна добродетел.

    09:15 10.01.2026

  • 13 Напротив!

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "Стара чанта":

    Да наречеш „изпята песен“ артист, чиито песни продължават да се въртят, да се канят в предавания и да предизвикват реакции, е по-скоро признак на лично отношение, не на реална оценка.
    „Кореспонденцията от близкото минало“ не е „нищо ново“, когато обяснява дългогодишни слухове и поставя факти на мястото им.
    А ако „никой вече не слушаше“, никой нямаше и да коментира.

    09:15 10.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Питам само?!

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    От личен опит ли съдиш?

    09:16 10.01.2026

  • 16 лоза

    7 0 Отговор
    4П1ичка Бодурова може да е била такова-онакова на когото си ще.Оная й работа си е нейна.

    09:17 10.01.2026

  • 17 лоза

    6 0 Отговор
    4П1ичка Бодурова може да е била такова-онакова на когото си ще.Оная й работа си е нейна.

    Коментиран от #25

    09:17 10.01.2026

  • 18 Ирония

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "бай Бай":

    Явно обичаш да се ровиш в чаршафите на другите след като самия ти не вдигаш самолета вече.

    09:17 10.01.2026

  • 19 Гост

    2 4 Отговор
    Кой очаква Кичка да каже, че е била

    Коментиран от #23

    09:19 10.01.2026

  • 20 Един шофьор

    1 5 Отговор
    Днес Камито има рожден ден , да е жива, здрава и все така красива!

    Коментиран от #28

    09:19 10.01.2026

  • 21 Досадна

    2 5 Отговор
    и противна.

    Коментиран от #24, #26

    09:19 10.01.2026

  • 22 Истината

    5 0 Отговор
    Кичка Бодуронва не дължи на никого обяснения.
    Нито за слухове, родени от завист и клюки,
    нито за личния си живот, нито за успехите си.
    Фактът, че все пак е говорила, не е защото е била длъжна, а защото е избрала да сложи край на спекулации, влачени с години. Това е позиция, не оправдание.
    А истината е проста: Хората, които имат какво да покажат, ги обсъждат.
    Хората, които нямат какво да кажат за успелите – ги обиждат.

    09:20 10.01.2026

  • 23 Альооо

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    А теб какво ти пука? Каквото си иска ще каже! Това си е нейна работа, не твоя!

    09:21 10.01.2026

  • 24 Смела и устойчива на бури в живота

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Досадна":

    Кичка Бодурова е от онези артисти, които са минали през завист, слухове, натиск и несправедливости – и са останали изправени. Смелостта ѝ не е в скандалите, а в това, че никога не се е отказала от себе си. От гласа си. От труда си. От правото да бъде такава, каквато е.

    09:23 10.01.2026

  • 25 Браво, Кичке!!! Поклон!!!

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "лоза":

    Животът не ѝ е постлал червен килим. Напротив – често е поставял капани. Но тя е вървяла напред с талант, дисциплина и характер. И точно затова песните ѝ се помнят – защото са изпяти от човек, който е плащал цената на успеха си.

    09:24 10.01.2026

  • 26 Силна жена и Кичка Бодурова

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Досадна":

    Да бъдеш харесван, желан, обсъждан – не е вина.
    Да устоиш на всичко това – е сила.

    09:25 10.01.2026

  • 27 Разумен

    4 0 Отговор
    Тя не дължи обяснения за живота си.
    Дължи единствено вярност към изкуството си – и я е дала.
    А останалото е история. 🎶

    09:26 10.01.2026

  • 28 Не е по темата

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Един шофьор":

    Обълкал си статията.

    09:26 10.01.2026

  • 29 Много...

    1 0 Отговор
    ...от певиците са имали връзки с големи батета от ЦК и ДС. Но малко от тях са били успешни, завършват с разводи заради пиянство и изневери. Тоя народ така и не се научи как се правят свалки, тактично и дискретно. Няма да забравя мой приятел, директор на Пионерския дом. Дружинните ръководителки от училищата му бяха наредени като в албум. От комсомола организираха екскурзии за Пловдивския панаир, изложби на ТНТМ, Етъра и пр., с приспиване. И познай.

    09:28 10.01.2026

  • 30 Винкело

    0 3 Отговор
    Никога не е имало такива слухове. Вече и слухове от миналото си измислят, за да ги викат по телевизорите.

    Коментиран от #35

    09:31 10.01.2026

  • 31 Морален контраст

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Кичка Бодурова е била харесвана, търсена, ухажвана — но не е използвала това, за да си проправя път.
    Не е търгувала с внимание, не е превръщала симпатиите в валута за кариера.
    А в същото време: други, без талант и без признание, са използвали хора, интриги и слухове, за да изплуват или поне да се почувстват значими.
    Това е разлика в характера

    09:32 10.01.2026

  • 32 Кичка е Бургаската перла на музиката

    4 0 Отговор
    Когато запее Кичка Бодурова, гласът ѝ се разпознава веднага. Тази жена е родена с талант – не заучен, не наложен, а естествен. Тя умее да предава емоции, които стигат директно до публиката – без преструвка, без фалш. Всяка песен при нея е преживяване, защото е изпята от човек, който знае какво е болка, любов, борба и достойнство.

    09:33 10.01.2026

  • 33 Лило

    4 0 Отговор
    Тя не се е раздавала и не се е унижавала, за да успее. Не е търгувала с себе си, не е правила компромиси с честта си. Пазила се е за голямата любов – онази, която има смисъл и стойност. И може би точно затова в гласа ѝ има толкова истина – защото зад него стои жена с характер, а не с оправдания.

    09:34 10.01.2026

  • 34 Мнение

    3 0 Отговор
    Жени като Кичка доказват, че истинският успех не се постига чрез легла, а чрез глас, труд и гръбнак.

    09:37 10.01.2026

  • 35 Лъжеш нагло!

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Винкело":

    Тя не е измисляла слухове. Въпросът за тях ѝ беше зададен по време на телевизионно участие, и тя даде ясен отговор.

    09:39 10.01.2026

  • 36 Истината

    1 0 Отговор
    Е, че всички артисти и певци гледаха да се намърдат близо до управляващите. Там е не само Кичка, Лили Иванова, Аня Пенчева, Данаилов и т.н. Облагите, апартамент като подарък, гаранция за участия, издигане на ръководни постове и други подобни награди бяха в основата на тази обич. Сега е същото!

    09:52 10.01.2026

  • 37 Калопеди

    0 0 Отговор
    Разкошна жена, да е жива и здрава! Висока летва, за разните хапльовци.

    10:03 10.01.2026