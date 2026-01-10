Кичка Бодурова разкри била ли е любовница на Петър Младенов

Кичка Бодурова проговори за слуховете, че е имала интимна връзка с Петър Младенов.
По време на телевизионно участие, изпълнителката на „Едно бузуки пее" бе неприятно изненадана с директен въпрос по темата. Въпреки шока, Бодурова запази самообладание и даде ясно и категорично обяснение.
„Аз знам за слуховете, че съм била любовница на Петър Младенов. Мога абсолютно да кажа, че такова нещо не е имало", заяви певицата.
Според Бодурова всичко започнало по време на нейно участие пред партийни величия. Там, по стечение на обстоятелствата, тя била сложена да седне до Петър Младенов, тогава външен министър.
„Може да ме е харесвал. Много мъже са ме харесвали. Но нямало е връзка. След това останахме приятели", допълни Кичка.
Най-сериозно клюките се разгорели след излизането на нейната първа плоча с песни на гръцки език – нечувано постижение в онези години, когато повечето изпълнители превеждали западни хитове на български.
Тогава в артистичните среди се заговорило, че само „висок човек" от върховете на властта е могъл да позволи подобен албум – и че именно Младенов е дал „зелена светлина" за проекта.
„Това не е вярно. Не той е дал разрешение. Отидох в „Балкантон", казах, че пея на гръцки, и ми позволиха. После плочата се продаде в целия соцлагер – Съветския съюз, Румъния...", казва Бодурова.
Кичка не крие, че през годините е била ухажвана, преследвана и желана от много мъже, но това често е водело и до неприятности и спекулации.
„Имала съм много спънки за това, че съм се дърпала. Всички са ме харесвали, а после ми приписват разни работи. Не е честно", заяви певицата с видима емоция.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
Коментиран от #9, #31
09:01 10.01.2026
2 РИМА
09:02 10.01.2026
3 бай Бай
А друго??
То даже е за предпочитане без връзка.
Казано е: най-добре е Станко да дойде.
Коментиран от #18
09:02 10.01.2026
4 Хасковски каунь
Какво ли е това " ТОВА"
Коментиран от #8, #11
09:03 10.01.2026
5 Язък че не си била
09:04 10.01.2026
6 Стара чанта
Нагла!
Не я харесвам. Самоизтъква се и води битки с колегите си!
Изпята песен!
А това, което пусна днес кореспондеткатаие от близкото минало!
Нищо ново!
Коментиран от #12, #13
09:06 10.01.2026
7 оня с коня
Коментиран от #15
09:06 10.01.2026
8 Какво
До коментар #4 от "Хасковски каунь":ли е това СЛЕД това...
Коментиран от #10
09:07 10.01.2026
9 Факт
До коментар #1 от "Анонимен":Важно е човек да бъде верен на обичта си!
09:08 10.01.2026
10 Зевс
До коментар #8 от "Какво":Вече го обсъдихме в групичката за споделяне!
09:11 10.01.2026
11 Пояснение
До коментар #4 от "Хасковски каунь":Думата „това“ всъщност не назовава нищо конкретно, а препраща назад към целия предходен контекст.
...след онова време, в което е имало симпатия/внимание, но без да се стигне до нещо повече.
...след случката, когато тя е била сложена да седне до Петър Младенов, тогава външен министър.
Та кой за каквото си фантазира...но фангазиите не са реалност.
09:11 10.01.2026
12 Мнение
До коментар #6 от "Стара чанта":Кичка Бодурова е артист с над 50 години кариера, международни изяви и реални постижения – нещо, което не се „анулира“ с епитети.
Когато човек разказва собствената си биография и отговаря на въпроси за миналото си, това не е самоизтъкване, а нормално публично поведение. Ако мълчи – „крие нещо“, ако говори – „се хвали“. Това е двоен стандарт.
Бодурова е известна с това, че защитава позициите си открито, особено когато става дума за професионална етика или несправедливи нападки. Това не е „битка“, а характер. Мълчанието не е задължителна добродетел.
09:15 10.01.2026
13 Напротив!
До коментар #6 от "Стара чанта":Да наречеш „изпята песен“ артист, чиито песни продължават да се въртят, да се канят в предавания и да предизвикват реакции, е по-скоро признак на лично отношение, не на реална оценка.
„Кореспонденцията от близкото минало“ не е „нищо ново“, когато обяснява дългогодишни слухове и поставя факти на мястото им.
А ако „никой вече не слушаше“, никой нямаше и да коментира.
09:15 10.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Питам само?!
До коментар #7 от "оня с коня":От личен опит ли съдиш?
09:16 10.01.2026
16 лоза
09:17 10.01.2026
17 лоза
Коментиран от #25
09:17 10.01.2026
18 Ирония
До коментар #3 от "бай Бай":Явно обичаш да се ровиш в чаршафите на другите след като самия ти не вдигаш самолета вече.
09:17 10.01.2026
19 Гост
Коментиран от #23
09:19 10.01.2026
20 Един шофьор
Коментиран от #28
09:19 10.01.2026
21 Досадна
Коментиран от #24, #26
09:19 10.01.2026
22 Истината
Нито за слухове, родени от завист и клюки,
нито за личния си живот, нито за успехите си.
Фактът, че все пак е говорила, не е защото е била длъжна, а защото е избрала да сложи край на спекулации, влачени с години. Това е позиция, не оправдание.
А истината е проста: Хората, които имат какво да покажат, ги обсъждат.
Хората, които нямат какво да кажат за успелите – ги обиждат.
09:20 10.01.2026
23 Альооо
До коментар #19 от "Гост":А теб какво ти пука? Каквото си иска ще каже! Това си е нейна работа, не твоя!
09:21 10.01.2026
24 Смела и устойчива на бури в живота
До коментар #21 от "Досадна":Кичка Бодурова е от онези артисти, които са минали през завист, слухове, натиск и несправедливости – и са останали изправени. Смелостта ѝ не е в скандалите, а в това, че никога не се е отказала от себе си. От гласа си. От труда си. От правото да бъде такава, каквато е.
09:23 10.01.2026
25 Браво, Кичке!!! Поклон!!!
До коментар #17 от "лоза":Животът не ѝ е постлал червен килим. Напротив – често е поставял капани. Но тя е вървяла напред с талант, дисциплина и характер. И точно затова песните ѝ се помнят – защото са изпяти от човек, който е плащал цената на успеха си.
09:24 10.01.2026
26 Силна жена и Кичка Бодурова
До коментар #21 от "Досадна":Да бъдеш харесван, желан, обсъждан – не е вина.
Да устоиш на всичко това – е сила.
09:25 10.01.2026
27 Разумен
Дължи единствено вярност към изкуството си – и я е дала.
А останалото е история. 🎶
09:26 10.01.2026
28 Не е по темата
До коментар #20 от "Един шофьор":Обълкал си статията.
09:26 10.01.2026
29 Много...
09:28 10.01.2026
30 Винкело
Коментиран от #35
09:31 10.01.2026
31 Морален контраст
До коментар #1 от "Анонимен":Кичка Бодурова е била харесвана, търсена, ухажвана — но не е използвала това, за да си проправя път.
Не е търгувала с внимание, не е превръщала симпатиите в валута за кариера.
А в същото време: други, без талант и без признание, са използвали хора, интриги и слухове, за да изплуват или поне да се почувстват значими.
Това е разлика в характера
09:32 10.01.2026
32 Кичка е Бургаската перла на музиката
09:33 10.01.2026
33 Лило
09:34 10.01.2026
34 Мнение
09:37 10.01.2026
35 Лъжеш нагло!
До коментар #30 от "Винкело":Тя не е измисляла слухове. Въпросът за тях ѝ беше зададен по време на телевизионно участие, и тя даде ясен отговор.
09:39 10.01.2026
36 Истината
09:52 10.01.2026
37 Калопеди
10:03 10.01.2026