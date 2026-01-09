Новини
Огнян Дъскарев: Любопитно единение

Огнян Дъскарев: Любопитно единение

9 Януари, 2026 16:00 969 21

Твърденията на комунистите, че Тръмп иска да заграби петрола на Венецуела са нелепи, защото САЩ са най-големият производител на петрол

Снимка: БГНЕС
Любопитно единение. Арестът на Мадуро хвърли в прегръдките им непримирими “врагове”.

Според комунистите и неокомунистите акцията на US Army във Венецуела е драстично нарушение на международното право и е извършена с правото на силата. И двата вида повтарят старата комунистическа пропаганда от 70-те години.

Това коментира във "Фейсбук" Огнян Дъскарев.

Комунистите /путинистите, русофилите, кремълците/ по света и у нас бяха жестоко разтърсени от тежкия удар на Тръмп/US Army против руските и китайските интереси във Венецуела. След като се съвзеха от поразителната акция на Делта форс, комунистите в безмощната си ярост започнаха да произвеждат разни конспирации. Основната: Мадуро бил предаден от своите, които организирали всъщност преврат против него. Това е нелепо, защото при акцията загинаха няколко десетки венецуелски военни и 32 кубинци от охраната на Мадуро. За комунистите е непоносимо, че акцията на US Army e блестяща победа на американското оръжие над руското, китайското и иранското, защото това е оръжието, с което се защитаваше Мадуро против Делта форс.

Твърденията на комунистите, че Тръмп иска да заграби петрола на Венецуела са нелепи, защото САЩ са най-големият производител на петрол /20.1 млн барела на ден/. Тези твърдения поразително приличат на старата антиамериканска комунистическа пропаганда от 70-те, на която съм съвременник. Спомен: точно преди 50 години, ян 76-та Карлос Андрес Перес, някогашният през на Венецуела национализира /открадна/ собствеността на амер петролни фирми. В 07 Чавес продължи кражбата. Ето защо Тръмп иска да възстанови амер петролна собственост във В.

Оръжието на Кремъл/Мадуро е оръжието на комунистите. Те яростно защитават Мадуро, защото той е комунистически наркотерорист.

Според комунистите акцията на САЩ е тежко нарушение на межд право. Комунистите се подвизават главно в Източна Европа, също и в България.

Неокомунистите са несравнимо повече от комунистите. Неокомунистите са днешните западноевропейски левичари, около 90% от пълнолетното население на Западна Европа, но и около половината от пълнолетните американци . Те са много по-опасни от комунистите, защото са на власт в почти целия ЕС и в половината Америка. Това не значи, че неокомунистите не са доста по-неприятни и жалки от комунистите.

Огромната част от неокомунистите са поддръжници на Украйна и мразят Тръмп, защото са убедени, че той е свързан с Кремъл. Неокомунистите нямат достатъчно умствени възможности, за да разберат, че Тръмп е амер патриот/националист и няма как да не се сблъска с Кремъл, както се случи много пъти в миналото. Има и безброй други доводи против безумието, че Тръмп е свързан с Москва, които съм изреждал десетки пъти. Последно доказателство: преди три часа амер спецчасти превзеха петролния танкер, плаващ под руски флаг Bella или Marinera . /Един и същ танкер/. Танкерът е най-вероятно част от сенчестия флот на Кремъл, който превозва руски петрол в нарушение на санкциите. Така ли постъпва амер през, който е свързан с Кремъл?

Неокомунистите бяха объркани след ареста на Мадуро, не знаеха как да отговорят. Явно не беше подходящо да се възмущават, въпреки омразата им към Тръмп. След като се съвзеха от поразителната акция, те измислиха следния “довод”: Мадуро е диктатор, лош човек, но Тръмп не е трябвало да го сваля, защото е драстично нарушение на межд право и е извършено с правото на силата.

Доводът на неокомунистите е същият, като на комунистите!

Конспирацията, измислена от неокомунистите в безсилната им ярост против изумителната акция на US Army/Тръмп: той е много лош, защото веднага е трябвало да организира свободни избори, та да спечели прогресивната венецуелска опозиция. Вярно е, че двата последни избори бяха откраднати от Мадуро и така тежко беше ощетена опозицията. Но страната сега е в пълен хаос, всеки е общо взето против всеки и е невъзможно веднага или скоро да се организират избори. The Chavistas, поддръжниците на покойния президент Чавес са много силни, военните и силите за сигурност като цяло са против опозицията. Неокомунистите крещят, че Тръмп се съюзява с Д. Родригес, вице на Мадуро, сега президент. Това, естествено не е вярно, защото както винаги президентът е прагматик. ЦРУ са му препоръчали именно нея да задържи на власт, защото е бивш петролен министър, дълбоко е свързана с големите фигури в петролната промишленост, има огромни познания за петролния бизнес и е най-подходящият човек да осигури прехода, който очаква страната. Също и Родригес е в най-добро положение да помогне на САЩ да възстановят петролната си собственост и преди всичко - да помогне най-сетне на бедните венецуелци да разберат нещо от огромното богатство на страната си.

Няма съмнение, че Родригес покорно ще изпълнява заповедите на Тръмп.

Друга част от неокомунистите искат Тръмп веднага да сложи на власт Мачадо, водач на опозицията, но това значи нова военна акция с непредсказуеми последствия. Това е безумие, но какво друго от неокомунистите.

Избори несъмнено ще има, но в близкото бъдеще, сега не е време за това.

Неокомунистите не могат да разберат това, защото съзнанието им е замъглено от омразата им към Тръмп. Същите гръмогласно твърдят, че доктрината Монро, която сега следва Тръмп е погрешна, защото го отдалечава от ЕС и Нато. Протестите на неокомунистите против новия курс на САЩ, следването на доктрината Монро, или Донро, както вече я наричат, поразително ми напомнят за старата антиамериканска комунистическа пропаганда против същата доктрина, от 70-те, на която съм съвременник.

Най-любопитното и забавното: и двата вида - комунистите и неокомунистите сега се обединиха, а уж са врагове.

Уж, защото една челичена, пролетарска спойка ги свързва навеки.

Ненавистта им към президента Тръмп.

Заб. Обобщенията за огромни групи от хора са погрешни, затова приемам, че всички числа по-горе са отчасти относителни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Плосък като дъска на Тръмп

    22 0 Отговор
    Къде плоската дъска видя комунисти?

    16:09 09.01.2026

  • 2 Това

    18 0 Отговор
    някаква чернова на статия лие?
    Бета версия?

    16:09 09.01.2026

  • 3 Този Дъскарев

    19 0 Отговор
    ще получи орден за подмазвачество лично от Тръмп.

    Коментиран от #11

    16:10 09.01.2026

  • 4 Най-забавното е,

    16 0 Отговор
    че всички мало умници се обединиха, за да защитят разрушаването на сега съществуващия световен ред, на междурародното право, безпардонно и безапелационно наритано с яки шутове от световната олигархична мега-капиталистическа мафия, начело с нейния избраник, начело на САЩ.

    16:14 09.01.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    5 4 Отговор
    Как българските комунисти позволиха този материал де се провре през гъстата им цензура и да се покаже на бял свят ???

    16:17 09.01.2026

  • 6 Огнянчо

    14 0 Отговор
    някой яко ти е промил мозъка. Незнам да ли си прочел какво си написал, обаче по-тъпо съчинение не съм чел. Само един въпрос: интересувал ли си се какво е потреблението на петрол от САЩ ? Тогава ми говори колко голям производител са.

    16:20 09.01.2026

  • 7 Тук

    5 3 Отговор
    Ще се провиде комунистическо първенство по хра чене и над плю Ване....

    Коментиран от #14

    16:20 09.01.2026

  • 8 007 /агент/

    2 5 Отговор
    Много кастанети на "другарите" ще бъдат счупени от ярост, след прочита на този материал...

    16:24 09.01.2026

  • 9 Трол

    5 0 Отговор
    Навсякъде е пълно с комунисти - в България, в Русия, в САЩ, във Венецуела, в Китай...

    Коментиран от #15

    16:25 09.01.2026

  • 11 Стършел

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Този Дъскарев":

    Толкова му личи на горкия, че се подмазва, че чак е гнусно!

    16:34 09.01.2026

  • 12 Сатана Z

    5 0 Отговор
    А кой да го €ба е Огнян Дъската?

    16:34 09.01.2026

  • 13 Верно ли бе

    8 0 Отговор
    На Огнян Дъскарев му хлопа дъската.

    16:35 09.01.2026

  • 14 Къде са митичните комунисти?

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тук":

    Къде ви се причиждат духове?

    Нормалните хора, които са за запазване на международното право ли са комунистите?

    Коментиран от #17

    16:36 09.01.2026

  • 15 Оценявам

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Трол":

    твоя сарказъм!

    Митичните комунисти са безсмъртни!

    16:44 09.01.2026

  • 16 отец Мадурков

    1 0 Отговор
    голямо драйфане

    16:46 09.01.2026

  • 17 И ти

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Къде са митичните комунисти?":

    си от "духове"те, "другарю"....
    Ако не вярваш - дано имаш огледало, за да се увериш в написаното от мен

    16:51 09.01.2026

  • 18 дъска

    0 0 Отговор
    Старост, нерадост!

    16:52 09.01.2026

  • 19 Д-р Марин Белчев

    1 0 Отговор
    Текстът не анализира реалността, а я морализира (по-скоро дегенератизира) и опростява. Дъскарев смесва публицистичен гняв с геополитика, подменя правото с идеология и използва историята селективно. Резултатът е политически памфлет, в който няма почти никакви истини, а не аргументирана позиция.
    Ползва лъжлива дихотомия, бърка международното право, ползва икономическа антилогика, изкривява историческата истина, вкарва конспирации, и за капак прави обобщения, които се самоопровергават. Абсолютна нереална главобърканица.
    Само едни пример от много: Дъскарев свежда всяка критика към действията на инфантила Доналд Тръмп до „комунизъм“. Това е класическа логическа грешка (false dilemma), която елиминира легитимни позиции на юристи, демократи, консерватори и международни институции.

    16:53 09.01.2026

  • 20 Пурко

    0 0 Отговор
    Парцал

    16:59 09.01.2026

  • 21 Някой

    1 0 Отговор
    Тоя или много яко му хлопа дъската (по Фамилията може да го познаете), или много грантове е налапал. Къде видя комунисти? В Русия отдавна няма такива. У нас също. То и в Китай ги няма, ама нашия "афтор" ги намира с хиляди и милиони. Неговото съзнание продължава да живее във времеубежишето си (по онзи жълтопаветен автор) - някъде между 1970 и 1989.

    17:03 09.01.2026