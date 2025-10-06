Как Франция и Европа ще се борят с руския "сенчест флот"

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Руският "сенчест флот" се състои предимно от по-стари петролни танкери с неясна собственост. Чрез него Русия заобикаля тавана на цените за петрола, наложен от страните от Г-7 през декември 2022 година в отговор на руската инвазия в Украйна.

Типични за тази нелегална флотилия са честите промени на флага и името, временното изключване на системата за идентификация (AIS) и използването на фиктивни застрахователни компании. Суровият нефт и нефтопродуктите по правило не се разтоварват в пристанища, а обикновено се прехвърлят от един кораб на друг в крайбрежните зони.

Така корабите заобикалят механизма за ограничаване на цените, чийто праг в ЕС и Великобритания в момента е 47,60 долара за барел. В ЕС покупките на руски суров нефт и нефтопродукти са забранени. Поради това основните купувачи са предимно Индия и Китай, но не само те купуват от Русия.

Руските танкери "в сянка" са около 1600

Според някои оценки руският "сенчест флот" включва над 900 танкера. Броят им напоследък обаче значително се е увеличил - вероятно вече са между 1200 и 1600. стотици от тях са в забранителния списък на ЕС, но докато не акостират в европейски пристанища, не ги заплашва нищо.

Значителна част от руските петролни доставки по море през последните месеци са били направени именно с тези стари танкери. Много от тях дори произхождат от Европейския съюз: чрез фиктивни фирми те се продават (предимно от Гърция) на трети страни. Експертите отдавна призовават да се спре продажбата на стари танкери от ЕС на фиктивни лица.

"Коалицията на желаещите" на Макрон

Френските военноморски сили спряха тази седмица пред Сен Назер 244-метровия танкер "Pushpa", известен още като "Boracay", а преди това "Kiwala". Според вестник "Монд" само за три години корабът е сменил 13 флага. Китайският капитан и първият офицер бяха временно задържани.

Френският президент Еманюел Макрон говори за "тежки нарушения" и призова за създаването на "коалиция на желаещите" срещу руския "сенчест флот", генериращ десетки милиарди евро за руската военна каса и финансиращ около 40 процента от войната на Русия срещу Украйна.

Макрон призовава към съвместни, координирани действия, за да се блокират или задържат за седмици подозрителните кораби от този флот. По този начин цената на руския петрол ще се повиши. "Ако задържим тези кораби за няколко дни или седмици, това ще унищожи този бизнес модел", увери Макрон. Той определи тази идея като "важна стъпка за засилване на натиска върху Русия", за да бъде принуден Кремъл да седне на масата за преговори.

В случая с "Pushpa" френските власти аргументираха предприетите действия със съмнения относно флага и регистрацията на кораба. Тези нарушения са сред малкото случаи, в които според морското право е възможно да се предприемат действия в открито море. Танкерът, плаващ под флага на Бенин, е бил забелязан и в района на Дания по време на неизяснени полети на дронове, но досега не е доказана пряка връзка. Междувременно танкерът и екипажът са били освободени и са продължили пътуването си.

Какви опасности крие "сенчестият флот" на Путин?

Танкерите от руския "сенчест флот" са много по-стари от редовната търговска флотилия, кръстосваща световните морета, и често са недостатъчно застраховани. Към тях се отправят подозренията, че извършват рисковани маневри, пътуват с изключен или манипулиран AIS, както и че са замесени в саботажи на подводни кабели. В случая с "Eagle S" във Финския залив екипажът беше обвинен, че е повредил електропроводи и кабели за пренос на данни на морското дъно.

Въпреки това на трети октомври районният съд в Хелзинки отхвърли обвиненията срещу капитана и двама офицери, тъй като не беше доказан умисъл. А ако става дума за проявена небрежност, тогава компетентни са не финландските власти, а държавата, под чийто флаг плава корабът - в конкретния случай островите Кук - или държавите, от които са обвиняемите. Всичко това показва колко високи са препятствията по отношение на доказателствата и компетентността, когато инциденти се случват извън териториалните води.

Морското право на ООН дава предимство на "безвредното преминаване". Контрол в изключителната икономическа зона е възможен само в редки случаи, като например при пиратство, явни екологични престъпления или неяснота по отношение на държавата собственик.

Инцидентите във Финландия, Естония и Франция показват, че все повече държави от ЕС използват ниши, за да контролират и задържат танкерите.

Може ли "сенчестият флот" да бъде победен с финансови средства?

Икономическата борба срещу нерегламентираната флотилия от танкери на Путин се води на няколко нива. ЕС залага на пакет от санкции и таван на цените, определен от Г-7. В списъка са включени не само кораби, но и собственици, застрахователи и доставчици на други услуги. Допълнителни забрани за достъп до пристанища трябва да прекъснат логистичната верига. Но докато има купувачи в Азия, а пазарната цена е над тавана на цените, този бизнес по заобиколни пътища остава печеливш за Русия.

Според проучвания по-добрата координация на санкционните мерки би била от полза: колкото по-често ЕС, САЩ и Великобритания регистрират едни и същи кораби, толкова повече това разбива схемата. Дотук обаче тези случаи на припокриване в битката срещу "сенчестия флот" са редки.

По-строги мерки спрямо трети страни също могат да помогнат. Вторичните санкции срещу рафинерии, търговци и пристанища имат възпиращ ефект. В момента ЕС се бори за такъв подход, за какъвто САЩ отдавна настояват.

Какво предприемат ЕС и НАТО?

Брюксел затегна санкциите. В 18-ия пакет от 18 юли 2025 година вече са включени 444 кораба (добавени са 105) и са наложени забрани за достъп до пристанища и услуги. В новия 19-и пакет ограниченията ще се разширят.

Натискът нараства и във военно отношение. През януари НАТО стартира мисията "Балтийски страж“, за да засили присъствието си в Балтийско море и да защити по-добре критичната подводна инфраструктура. Крайбрежните страни, например Швеция, също засилват бреговата си охрана - особено след зачестилите появи на дронове и поредицата инциденти с кабели.

Агенцията за морска безопасност на ЕС (EMSA) прибягва към сателитното разузнаване и предоставя почти в реално време информация за следи от нефт и скрити дейности, подпомагайки по този начин целенасочените проверки от страна на държавите членки. Освен това ЕС и НАТО разшириха сътрудничеството си за защита на подводната инфраструктура със създаването на специално звено за тази цел към Алианса.

Досега обаче мерките не са успели да попречат на руския "сенчест флот" да оперира с печалба и… много опасно.

Автор: Андреас Нол