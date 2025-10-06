Новини
Танкерите от руския сенчест флот предизвикват все по-голяма екологична опасност за Германия

Танкерите от руския сенчест флот предизвикват все по-голяма екологична опасност за Германия

6 Октомври, 2025 12:06

От средата на юни край бреговете на Германия са минали 188 танкера, пренасящи суров петрол от руските пристанища

Танкерите от руския сенчест флот предизвикват все по-голяма екологична опасност за Германия - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Според неправителствената организация "Грийнпийс" руските петролни танкери от т.нар. сенчест флот предизвикват все по-голяма екологична опасност по балтийското крайбрежие на Германия, предаде ДПА, съобщи БТА.

Организацията посочи, че от средата на юни край бреговете на Германия са минали 188 танкера, пренасящи суров петрол от руските пристанища Приморск и Уст-Луга. От тях 123 от са включени в международни списъци със санкции, а 27 спадат към т.нар. "призрачни танкери", които не са регистрирани никъде и пътуват под фалшив флаг. Общо 70 от тези плавателни съдове са на 20 или повече години и "вече не са подходящи за безопасно транспортиране на суров петрол", добави "Грийнпис".

Морският биолог Тило Маак, който работи за неправителствената организация, заяви, че германското крайбрежие трябва да бъде защитено от екологичните рискове, създавани от тези петролни танкери. "Грийнпийс" призова министрите на външните и на вътрешните работи – Йохан Вадефул и Александер Добринт, да вземат мерки.

През юни балтийските страни, заедно с Белгия, Нидерландия и Великобритания, обявиха, че планират координирани действия срещу руския сенчест флот.


  • 1 Руснаците продават на безценица

    7 34 Отговор
    иначе са утекли у каналя!
    Това е " четвъртата" икономика в света, според путин!

    Коментиран от #5, #20, #28, #35, #36, #44, #45

    12:09 06.10.2025

  • 2 Мислещ

    31 3 Отговор
    Гроздето е кисело, нали?
    :-)

    Коментиран от #40

    12:09 06.10.2025

  • 3 Стара шумерска поговорка

    20 1 Отговор
    Всяка коза за своя танкер!

    12:10 06.10.2025

  • 4 Голям праз!

    36 6 Отговор
    Руснаците си правят, каквото си поискат, защото са силни и могъщи! Цвъртенето на мишките изобщо не го чуват!

    Коментиран от #11, #22

    12:10 06.10.2025

  • 5 Купувам!

    21 1 Отговор

    До коментар #1 от "Руснаците продават на безценица":

    Зимата е дълга...

    12:11 06.10.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    23 3 Отговор
    Абе , какво стана с танкера ШУМНО арестуван от франсетат🤔
    / аз знам, ама ей така да видя
    ПО ПЕЙКИТЕ знаят ли/

    12:11 06.10.2025

  • 7 Къса памет

    3 22 Отговор
    4 руски корита вече потънаха край Черно море преди 1 година!
    Още събират лай..та.

    12:12 06.10.2025

  • 8 Абе да ви се не види и фашистите

    26 3 Отговор
    Станали еколози....
    Засрамете се бе
    Водачите на Е.С са победени от РОСИЯ в предишните войни .
    Срам какви водачи имаме

    Коментиран от #25

    12:12 06.10.2025

  • 9 Русия

    18 3 Отговор
    Екологичната опасност ще дойде когато долети Сармата и фашистите изчезнат от лицето на земята ! Дай Боже да е по скоро !

    12:12 06.10.2025

  • 10 Горд Русофоб

    4 14 Отговор
    Буксирчето, разтоварване, и на скрап в доменните пещи на Рейн Метал

    12:12 06.10.2025

  • 11 Защо обиждаш мишките?

    16 2 Отговор

    До коментар #4 от "Голям праз!":

    Сравнявайки ги с НАТО-то?

    12:12 06.10.2025

  • 12 иван костов

    18 4 Отговор
    Ако Германия няма излаз на море, проблемът може да се реши автоматически! Русия може да им помогне!😂😂😂😂😂

    Коментиран от #26

    12:14 06.10.2025

  • 13 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    14 3 Отговор
    ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕКОСИГУТНОСТТА НА ТАНКЕРИТЕ РУСИЯ ПРЕДВИЖДА ДА ГИ ПРИДРУЖАВАТ ВИЕННИ КОРАБИ

    12:14 06.10.2025

  • 14 хихи

    17 1 Отговор
    Германиците тази зима, ще смучат замръзнал член докат са стоплан м....

    12:15 06.10.2025

  • 15 незнайко

    22 4 Отговор
    Руските танкери създават екологична опастност а танкерите на САЩ са " СУПЕР ЕКОЛОГИЧНИ "
    Как изведнъж стана този обрат ?
    КОЙ всъщност управлява ЕС ? Да не би да са САЩ ???
    МАЙ ДА !!!

    12:15 06.10.2025

  • 16 За всеки случай се гответе

    14 4 Отговор
    С баници, хора и цветя на Дунав мост , моста на Дружбата!

    Коментиран от #21

    12:15 06.10.2025

  • 17 Надъхан капейчо

    4 11 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред..

    12:15 06.10.2025

  • 18 Баба Гошка

    14 2 Отговор
    ГледайтИ ги танкеритИ. С гледането ще си останете. Можете да гледате и как от тези танкери го изпомпват в хамерикански. За вас само демократичен петрол от хамерикански танкер на двойни цени.

    12:16 06.10.2025

  • 19 К00пейки с погачи

    5 10 Отговор
    И дронове бихме посрещнали каквото и да е само да дойде нещо с петолъчки че мухлясаха погачите за пореден път🤬🤬🤬

    12:16 06.10.2025

  • 20 Путлер е страхливец

    4 14 Отговор

    До коментар #1 от "Руснаците продават на безценица":

    Пуслерът загуби войната още в деня в който заобгради Киев, блокира го, но потече по крачола и избяга позорно. От тогава само мъка

    12:17 06.10.2025

  • 21 хих и

    11 2 Отговор

    До коментар #16 от "За всеки случай се гответе":

    Магарев отдавна е там с плакат "Добре Дошли Освободители"

    12:17 06.10.2025

  • 22 ФАКТ

    3 9 Отговор

    До коментар #4 от "Голям праз!":

    Пуслерът загуби войната още в деня в който заобгради Киев, блокира го, но потече по крачола и избяга позорно. От тогава само мъка

    12:17 06.10.2025

  • 23 ЧЕСТИТО ЕВРО

    4 11 Отговор
    Воя на кукупейките е като да пихаеш срещу вятъра 🎃

    12:17 06.10.2025

  • 24 Емигрант

    11 2 Отговор
    "Умните" германци налагат санкции от реваншизъм.
    Такерите минават покрай Германия на път за Индия.
    Там пишат петрола индийски и го продават на "умните" германци на двойна цена.
    "Умните" слагат цена от 2,25€ за литър бензин на бензиностанциите и избирателите на тези "умните"..... бахура.

    12:17 06.10.2025

  • 25 Пенцията взе ли си?

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Абе да ви се не види и фашистите":

    Иначе как ще драскаш тука?

    12:18 06.10.2025

  • 26 Номер

    3 9 Отговор

    До коментар #12 от "иван костов":

    Ха-ха първо да завземат някой голяма областен град в далечна Украйна преди да тръгват да асвабаждават Ламанша

    12:19 06.10.2025

  • 27 Знате ли, че руските танкери

    8 2 Отговор
    Наводнили евроатлантическа LBGT?

    Коментиран от #41

    12:20 06.10.2025

  • 28 Жъ продават щом има кой да купува

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Руснаците продават на безценица":

    Всеки търси да купи нещо по-евтинко или даже и да е..не да ме извинявате, така че няма изненада тук.

    12:21 06.10.2025

  • 29 Не е опасна екологичната

    11 2 Отговор
    катстрофа! Много по-опасен е мухълът в главите на много от управляващите и разните НПО-та, гринписове, олиграси и "богати" тъпанари, Грета заблудената шведка и подобни, уж "зелени" и не знам си, кви си...
    Човечеството ще загине от олигофренията си, от тъпотията си!

    12:23 06.10.2025

  • 30 Наташките в Хамбург

    5 6 Отговор
    веят руски знамена и врякат: "слава путину"!

    12:23 06.10.2025

  • 31 ежко

    14 2 Отговор
    Няма такива кораби дето не са регистрирани никъде и пътуват под фалшив флаг!Нали заловиха танкера "Боракай" и го обявиха за "сенчест".Изсипаха медийната помия и накрая получиха документи и от регистрацията му и от застрахователя му и го пуснаха по живо, по здраво!За пускането му обаче статиите бяха по два реда на 10-та страница:)С една дума -вятър работа!
    А това,че Гринпийс на са осведомени или се осведомяват само за корабите на "уважавани световноизвестни компании" си е техен личен проблем!

    12:24 06.10.2025

  • 32 Где го пуцаш, где се пука

    1 0 Отговор
    Attack by Yemens Houthi rebels sets cargo ship ablaze in Gulf of Aden, officials say.
    Тъй рече EUROnews.точка.

    12:26 06.10.2025

  • 33 няма матрял

    7 1 Отговор
    Сенчестия флот на ЕС я закъса.Търси си виновници за оправдание.Намаляват доставките на руски молекули през прекупвачи.гудбай урсулита...

    12:30 06.10.2025

  • 34 Колю мишеморката

    11 2 Отговор
    На ЕС вече всичко руско им пречи

    Коментиран от #39

    12:30 06.10.2025

  • 35 ЕС напрактика е във фалит

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Руснаците продават на безценица":

    Руснаците оправиха такива като теб които ще зацепят в последствие а при по-тежките случаи на русофобия едва ли ще осмислите как ви прекараха...

    Коментиран от #38

    12:32 06.10.2025

  • 36 не може да бъде

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Руснаците продават на безценица":

    Русия е четвърта икономика през 2024 г.не според Путин а според 3 официални организации чиито данни засега се считат за най -достоверни -МВФ СБ И ЦРУ!?Даже в Уикипедията се позовават на техните данни -там даже има сравнителна таблица достъпна е за всеки!?.Според бюлетините на тези организации които може свободно да се намерят в Интернет Русия е на четвърто място по БВП изчислен по индекса на покупателната способност .В информация на МВФ напр.има обяснение че сега БВП по индекса на ПС е по-точен измерител отколкото този но номинална стойност !И важно нещо -признава се че и двата измерителя са достатъчно неточни и пред вид трябва да се вземат и други фактори!

    Коментиран от #37

    12:44 06.10.2025

  • 37 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "не може да бъде":

    Русия е на 11то МЯСТО. По БВП за 2024г.....какво разбираш ти по четвърта икономика, че нещо не се разбра....

    12:51 06.10.2025

  • 38 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "ЕС напрактика е във фалит":

    Бензин в Русия нет......

    12:52 06.10.2025

  • 39 Дре му на ЕС

    0 2 Отговор

    До коментар #34 от "Колю мишеморката":

    Гинат руснаци.....европейците са по плажовете и ски курортите.

    12:54 06.10.2025

  • 40 Коментиращ

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мислещ":

    Те началниците на мар@ драскачката, си мислят, че руските танкери замърсяват, а американските оставят след себе си минерална вода?!

    Танкер ли е все замърсява!
    Затова природните ресурси е най-екологично, икономично и смислено, да бъдат транспортирани от най-близките източници по тръбопроводи!
    Но нали глобалистките урсулеви марионетки на дълбоката държава у фащ, са спуснати за да счупят икономиката на стария континент, за да може мюриканците да оправдаят 40 трилиона външен дълг?!

    Това което е разрешено на господарите, е забранено на васалите им!
    Фащ и към днешна дата си търгуват директно с Русия, но за ЕС това удоволствие е забранено, затова пак ще купуват руски ресурси, но с надценка през краварски посредник!!!

    Това се получава по така, понеже европейците не вярват, че ги готвят за пълнеж в редиците на зелената марионетка, т.е. европейците (една не малка част) все още си мислят, че фащ им мислят доброто?!
    Със слепи евроатлантици, това е резултатът!

    Коментиран от #43

    12:56 06.10.2025

  • 41 Синчето на Соловьов

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Знате ли, че руските танкери":

    И ние си имаме.LGBT

    12:56 06.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Путин почна войната

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Коментиращ":

    Сега други са му виновни, че го оправиха със санкции.

    Коментиран от #46

    12:58 06.10.2025

  • 44 Баце ЕООД

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Руснаците продават на безценица":

    Хахаха, поплачи си миличка.. Па щи мине. Щи мине като руски танкер през санкции 🤣😂🤣😂🤣😂

    12:59 06.10.2025

  • 45 Голямо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Руснаците продават на безценица":

    Реване днес ей.. А ЕС на първо място по внос на руски енергоносители.

    13:00 06.10.2025

  • 46 Да бе

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Путин почна войната":

    За това падна 3ти премиер във Франция, Германия е във рецесия, Англия със криза на цената на живота.. Направо "колко си умен" само.. Леш.

    13:02 06.10.2025

