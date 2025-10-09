Грузия: Капан за опозицията и повод за репресии?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

При протести на опозицията в Грузия в началото на октомври се стигна до безредици. Експерти смятат, че правителството е заложило капан на опозицията, за да повярва, че с насилие може да свали властта. Повод за репресии?

Вътрешното министерство на Грузия съобщи, че е задържало 13 души, участвали в размириците в деня на местните избори на 4 октомври 2025 година. Задържани били и петимата организатори на протеста в Тбилиси, които са обвинени, че са призовавали към сваляне на правителството. Управляващата „Грузинска мечта“ и премиерът Иракли Кобахидзе говорят за „опит за преврат“. В същото време растат опасенията на гражданското общество, че инакомислещите са застрашени от преследване.

Властите твърдят, че има връзка между последните безредици и демонстрантите, които от почти година протестират ежедневно пред парламента на Грузия. Освен това те обвиняват Европейския съюз, че е подкрепил опит за преврат. От гледна точка на протестиращите обаче събитията от 4 октомври се използват само като претекст за извършване на репресии.

Сблъсъци, опит за щурм, сълзотворен газ

В деня на изборите пред двореца Орбелиани в Тбилиси се стигна до сблъсъци между протестиращи и полиция. Сравнително малък брой протестиращите събориха ограда и се опитаха да нахлуят в президентския дворец, а полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ. Имаше и ранени.

Първоначално опозицията призова за бойкот на местните избори, които според нея са били манипулирани. Тя освен това оспорва легитимността на управляващата партия „Грузинска мечта“. Партиите „Лело“ и „За Грузия“ на бившия министър-председател Гиорги Гахария обаче се противопоставиха на бойкота и се явиха на изборите. Но и те подкрепиха протеста. Когато напрежението ескалира и се чуха призиви за щурм на президентския дворец, повечето участници се оттеглиха или продължиха мирния си протест.

Провокация или отчаян опит на опозицията?

Грузинският политолог Торнике Шарашенидзе смята, че опитът за щурм на двореца представлява акт на отчаяние от страна на опозицията. „На 4 октомври онези опозиционни сили, които смятаха, че правителството може да бъде свалено само с насилие, усетиха своя шанс. Но те се провалиха“, казва той пред ДВ.

Според политическия наблюдател Гела Васадзе обаче зад опита за щурм стои провокация. „Познавам лично почти всички организатори на протестите. Не вярвам, че самите те са били провокатори. Някой ги е измамил и инструментализирал. По този начин явно е трябвало да се потвърди наративът на властите, че опозицията готви преврат“, казва той пред ДВ.

В социалните мрежи също активно се обсъжда дали ескалацията не е по някакъв начин дирижирана от властите, които я използват с цел дискредитиране на опозицията. Според политолога Васадзе много от демонстрантите се чувстват използвани: „Ние сме свидетели на пълния политически крах на опозицията. Оказва се, че тя е напълно неспособна да реагира на предизвикателствата“, коментира Васадзе.

Властите ще се възползват от случилото се

Участниците в размириците ще бъдат изправени пред съд. Тази година управляващите в Грузия затегнаха законодателството и задържаха редица опозиционери. Премиерът Иракли Кобахидзе вече обяви, че „екстремистки групи“ били финансирали „партии, медии и неправителствени организации“. А тези групи се състояли от хора, които от почти година протестират в Тбилиси. „Не изпитваме съчувствие към тези хора“, подчерта Кобахидзе. Представители на управляващите заявиха, че властите повече няма да толерират и блокирането на пътища по време на протестите. В социалните мрежи вече се разпространява информация, че представители на протестиращите са станали жертва на репресии и насилие. Политическият наблюдател Гела Вазадзе счита, че властите ще използват ситуацията, за да предприемат действия срещу опозиционните партии.

Кобахидзе иска да забрани цялата опозиция?

Политическият наблюдател припомня, че в парламента доскоро работеше комисия, разследваща предполагаеми нарушения по време на президентството на Михаил Саакашвили. Осем опозиционни политици бяха арестувани, защото отказаха да участват в заседанията ѝ. През септември бяха публикувани заключенията от работата на комисията, а премиерът Иракли Кобахидзе каза, че ще обяви партията „Единно национално движение“ на бившия президент за противоконституционна. Нейните „сателитни партии“ също щели да бъдат забранени.

Според Васадзе правителството иска да забрани всички опозиционни сили. Той подчертава: „Властите разглеждат всички опозиционни партии като сателити на „Единно национално движение“ - дори и онези, които са участвали в местните избори. Още преди 4 октомври казваха, че опозицията планира преврат. Сега вече имат и аргумент“.