"На пет минути от диктатура": Как Грузия загърби Запада и изчезна от световната сцена

6 Декември, 2025 09:01 1 250 47

Разположена стратегически на Черно море в регион, пресечен от нефтопроводи и газопроводи, Грузия на теория би могла да играе важна роля в маневрата на Запада за диверсифициране на енергийните и търговските пътища далеч от Русия

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Преди малко повече от година разнообразни опозиционни коалиции се бориха за гласове в грузинския парламент, като четирима от тях спечелиха места. Днес от осемте им основни лидери всички с изключение на един са в затвора, в изгнание или са изправени пред наказателни обвинения. Управляващата партия се стреми да забрани напълно трите основни опозиционни групи, пише "Ройтерс".

Насочването към еднопартийно управление шокира мнозина в малката южнокавказка страна с 3,7 милиона жители. В годините след разпадането на Съветския съюз Грузия изглеждаше като процъфтяваща демокрация, на бърза писта към присъединяване към ЕС и излизане от орбитата на Русия.

Сега обаче е по-далеч от Запада, отколкото в почти всеки друг момент от постсъветската си история, според анализ на Брюксел, който определя демократичните ѝ институции като осакатени, а съдилищата ѝ - под контрола на държавата.

Този месец Европейският съюз обяви в доклад, че Грузия вече е кандидат за членство "само по име". Посланикът на ЕС в Тбилиси заяви, че Грузия вече не е на път да се присъедини към блока.

Старши ветерани в грузинската политика и дипломация отбелязаха, че изглежда, че Грузия е близо до граница, отвъд която ще бъде трудно за демокрацията да се възстанови.

"Вече сме на пет минути от еднопартийна диктатура", предупреди Серги Капанадзе, бивш заместник-министър на външните работи и заместник-председател на парламента до 2020 г.

"Демократизацията означава, че в даден момент ще загубите власт"

Натали Сабанадзе, посланик на Тбилиси в ЕС до 2021 г., заяви, че през десетилетията на често остри вътрешнополитически спорове винаги е имало политически консенсус, че Грузия принадлежи към Запада. Сега това е загубено.

"Те знаят, че демократизацията, която ЕС изисква, означава да приемеш, че в даден момент ще загубиш власт", ​​изтъкна тя за управляващата партия "Грузинска мечта". "Те не искат това. И по същество изграждат пълноценен авторитарен режим".

"Грузинска мечта" твърди, че защитава страната от опозиционни фигури, които се опитват да завземат властта и да разпалят катастрофална война с Русия.

Това е страх, който стана осезаем след руската инвазия в Украйна през 2022 г., която върна спомени сред грузинците за руски танкове, навлизащи в предградията на Тбилиси при унизително поражение от Москва в кратка война през 2008 г.

"Грузия е остров на мира в много труден геополитически регион", посочи Нино Цилосани - депутат от управляващата партия, изпълняващ длъжността заместник-председател на парламента. "Това, от което се нуждаят инвеститорите и бизнесът, е стабилност".

Тя обвини задържани опозиционни политици, че се опитват да организират преврат - обвинения, които опозиционните партии отхвърлят като изфабрикувани с цел да бъдат оправдани репресиите.

Критиците представят милиардера основател на "Грузинска мечта" Бидзина Иванишвили като автор на авторитарната промяна. Някои го обвиняват, че е в съюз с Русия, където е натрупал богатството си през 90-те години на миналия век.

Гия Хухашвили, помогнал за създаването на партията като главен политически съветник на Иванишвили, преди да се раздели с него през 2013 г., заяви, че е погрешно бившият му шеф да се възприема като подчинен на Москва. По-скоро Иванишвили вижда просто "съвпадение на интереси" между страните, обясни той.

"Той разбира, че в този океан от акули има нужда от по-голям брат. Кой е по-големият брат? Това може да бъде само Русия", обобщи Хухашвили.

Икономиката се обърна към Русия и Китай

Разположена стратегически на Черно море в регион, пресечен от нефтопроводи и газопроводи, Грузия на теория би могла да играе важна роля в маневрата на Запада за диверсифициране на енергийните и търговските пътища далеч от Русия.

След като излезе от етнически конфликт и икономически колапс, съпътстващи падането на Съветския съюз през 90-те години на миналия век, страната преживя бърз растеж, стимулиран от благоприятни за инвеститорите политики, съпътстващи политическия ѝ завой към Запада.

Тази отвореност сега обаче бързо се обърна, като през последните две години преките чуждестранни инвестиции спаднаха до нива, наблюдавани за последно в началото на 2000 г.

Растежът се задържа, като напливът от руски бизнеси и ИТ работници в Грузия от началото на войната в Украйна се оказа благодат за икономиката. Световната банка прогнозира, че БВП на Грузия ще нарасне със 7% през тази година, след 9,4% миналата година.

Изграждането на дълбоководно пристанище на Черно море - потенциален ключов транзитен център, свързващ Азия с Европа - обаче до голяма степен е в застой, откакто консорциум, воден от Запада, беше изключен от проекта. Оттогава китайска компания спечели договора, но напредъкът по изграждането на пристанището е минимален.

Междувременно Грузия в момента внася около 45% от петрола си от Русия, в сравнение с едва 8% през 2012 г., въпреки че Тбилиси и Москва нямат дипломатически отношения.

Иън Кели, бивш посланик на САЩ в Грузия, смята, че Западът е можел да направи повече, за да изгради връзки с Тбилиси.

"Проваляме се", отчете той. "Грузия отвори вратите към Русия и Китай".

Бърз шах

През последните седмици "Грузинска мечта" предприе редица мерки, целящи да изкоренят останките от политическо несъгласие.

Предстоящо дело в Конституционния съд ще забрани трите основни опозиционни партии, а нови наказателни обвинения срещу девет ключови опозиционни фигури - включително бившия президент Михаил Саакашвили, който е в затвора - изглежда ще държат всички потенциални претенденти зад решетките с години.

Напоследък репресиите са насочени към фигури, близки до самата управляваща партия, като наскоро бяха повдигнати наказателни обвинения дори срещу висши министри и бивши водещи съюзници на основателя на "Грузинска мечта" Иванишвили.

Властите действат толкова бързо, че Капанадзе - бившият заместник-председател, сравни ситуацията с "бърз шах", като опозицията се опитва да предотврати шах и мат с надеждата правителството да допусне тактически грешки в бързината си.

Арестите по време на нощни антиправителствени протести пред парламента държат политическите активисти в страх, отчаяние и примирение. Десетки гният в затвора или са глобени за блокиране на пътя.

"Грузия току-що изчезна не само от европейската маса, но и от световната сцена", обобщи Григол Гегелия от партията "Лело", която е изправена пред забрана. "Губим страната си".


Грузия
  • 1 Фейк на часа

    35 9 Отговор
    За никаква "диктатура" не може да става въпрос. В природата това се нарича "инстинкт за оцеляване" - грузинците разбраха, че запада иска да ги сготви за пушечно месо като предизвикат втори фронт на Русия и се противопоставиха на това. Не можаха да купят смъртта на грузинските мъже срещу дрънкулки, както стана в Украйна.

    Коментиран от #10, #24, #25, #26

    09:05 06.12.2025

  • 2 саакашвили

    11 2 Отговор
    чудя се си изям ли вратовръзката или да се обеся с нея.

    09:06 06.12.2025

  • 3 ако рязко не поумнеем

    14 13 Отговор
    това очаква и България.

    09:11 06.12.2025

  • 4 И са прави

    25 7 Отговор
    Западът е гнило място, всички български проблеми са от Запада!

    Коментиран от #7, #43

    09:12 06.12.2025

  • 5 И какво?

    23 4 Отговор
    Трябва да си много силно заблуден, за да представяш на читателите си, мнението на глобалисти, когато в собствената ти страна народът се е вдигнал срещу тях!

    09:12 06.12.2025

  • 6 Ако демокрацията е като в България

    21 5 Отговор
    По-добре за Грузия е да не се обвързва със ЕС.

    09:13 06.12.2025

  • 7 верно ли

    11 16 Отговор

    До коментар #4 от "И са прави":

    Моля покажи ми едно едничко неопровержимо доказателство, че 1989 нещо в България наистина се е променило? Документите показват че съветското посолство е извършило обикновен дворцов преврат сменяйки българския селски хитрец Тодор Живков с гражданина със съветски паспорт Петър Младенов. Докажи ни че руснаците са си отишли и България не е Руски Троянски кон в ЕС и НАТО.

    09:15 06.12.2025

  • 8 Пич

    16 7 Отговор
    Какви загубеняци ???!!! Още си живеят във филма , че Запада е световната сцена !!! А бе , бедни , скъсани , и превзети от талибани дрипльовци !!! Вие вече нямате пари , а само дългове бе !!! Яжте червеи , като не знаете да ядете пържоли !!! От друга страна , парите , ресурсите , и 80% от световното население е в БРИКС !!!

    09:18 06.12.2025

  • 9 Кант

    17 4 Отговор
    На цяла източна Европа ни писна от робовладелското отношение на западните господари! Свобода било да си им слуга! На запад няма никаква свобода или демокрация, живеят във феодализма и се грабят взаимно.

    09:19 06.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Големият

    18 2 Отговор
    задлъжнял Запад, в който референдумите са забранени, като в България. Цените се повишават, растяща инфлация, несигурност, 28 пола, блокиране на банкови сметки като в Гърция, ако искат референдум. Липса на социална политика, като в България. Увеличаване пенсионна възраст. Стотици милиарди за превъоръжаване. Огромни социални неравенства, като бюджетниците са отделна висша каста. За преглед при лекар, чакаш един месец. Липса на направления. Увеличаване на сметки вода, ток, парно,газ, данък сгради, повишени цени на храни с качество на гума,. Цени на жилища, които младо семейство не може да си позволи в България между 300 000 и половин милион лева. Накрая да ги въвлекат във военен конфликт и демографски кризи. Да те страх да включиш телевизиите, превърнали се в криминални хроники и купени от корумпирани елити.

    09:20 06.12.2025

  • 12 Пенчо

    5 0 Отговор
    Тя пък една сцена, като гледам актьорите!

    09:21 06.12.2025

  • 13 Да се готви България

    14 1 Отговор
    Запад = диктатура и фашизъм, там човек за човека е вълк

    09:22 06.12.2025

  • 14 Ццц

    16 2 Отговор
    Грузинците излязоха тарикати и на време се дръпнаха от пропастта ЕС. Действително бяха на 5 минути от диктатурата на посредствени идьоти и идьотки. Сега децата и внуците им няма да плащат масрафа на дрогираният палячо и безкрупулната акушерка-кукумявка.

    09:22 06.12.2025

  • 15 Милко

    13 2 Отговор
    След като приключи канибализма в ЕС е неизбежно, без реална икономика глада и мизерията да свалят от власт демократичните сили грижещи се за интересите на корпорациите с/у населението. Нормални неща като , семейство, дом, храна, работа, топлина, образование и т.н., стават недостъпен лукс за обикновения човек. Неизбежно е завръщането на много от страните към изток и не защото се предлага идеология. А защото обикновения човек не е глупав и за него е важно да има реално бъдеще. ЕС разрушаваики стария формат в който всяка страна договаряше това което е изгодно за нея се опита да стане посредник между регионалните интереси и изтока. Естествено за процент, но се провали с трясък, защото потребителите не бяха способни да плащат надценките. Всички осъзнават, че е въпрос на време под натиска на практичността населението да премахне посредниците . Защото за обикновения човек не е от значение кой му доставя ресурсите. Важното е да са евтини и достъпни.

    Коментиран от #21

    09:22 06.12.2025

  • 16 Претърси

    8 2 Отговор

    До коментар #10 от "Медуня":

    Си задния хангар, ще го измъкнеш и видиш.

    Коментиран от #19

    09:24 06.12.2025

  • 17 зевзек

    0 3 Отговор
    къде е оня, дето руснаците му викаха Миша, и си ядеше вратовръзката, докато го криеха под бронезащитно одеало, само той може да ги вкара в правия път, на грузинците, по едно време беше министър в Украйна, или областен управител, но после украинците го уволниха, и той изчезна

    09:28 06.12.2025

  • 18 Поредната боза

    9 2 Отговор
    Грузия си държи на независимостта,за разлика от нас.

    Коментиран от #20

    09:30 06.12.2025

  • 19 Хангара

    1 5 Отговор

    До коментар #16 от "Претърси":

    яд ли те е че отиде за вторично желязо, то впрочем всичко от комунзма така...

    09:32 06.12.2025

  • 20 Зависим

    1 8 Отговор

    До коментар #18 от "Поредната боза":

    под независимост разбирайте руска зависмост

    09:33 06.12.2025

  • 21 хахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "Милко":

    колко симплистичен модел на мислене имаш другарю като на комсомолец...

    Коментиран от #39

    09:34 06.12.2025

  • 22 Историк

    5 8 Отговор
    КГБ по времето на Андропов създава стратегически план "Голгота", който за съжаление се изпълнява безпогрешно. СССР уж се разпада, държавите от СССР и бившия съветски блок уж стават демократични,но под пълния контрол на КГБ и огромни финансови ресурси за огромен агентурен апарат по света и за пречене на развитието им по нормален път, за да за започнат да искат хората връщане на миналото, т.е. на тираничните диктатури, вместо демокрация. Това виждаме в света за съжаление и в западния цивилизован свят, след като настаниха и за президент на САЩ агент Краснов. Тиранията е настъпила жестоко и империята Голгота се е развихрила безогледно срещу целия свят,което освен разруха и убийства не предвижда друго бъдеще. Пари,власт и контрол без никаква перспектива- това и руский мир на КГБ, осъществяван от злодея офицер от КГБ Путин. Путинолизците да заминават за Москва.

    Коментиран от #28, #30

    09:35 06.12.2025

  • 23 интересно

    4 1 Отговор
    И как според теб трябва да поумнеем, като легнем по гръб и вдигнем високо краката ли? Разберете поумняване,не значи да си легнал по гръб за руснаци или наведен за западняци. Поумняване трябва да е изправена стойка, високо вдигната глава и казвайки, че ние сме българи. България е граничела на три морета, когато е била с видоко вдигната глава,изправена срещу Русия, изправена срещу Запада. Всеки уважава достойните,никой не уважава наведените. Трябва да сме за България,за интересите на целия народ. А не срещу Запада от страх от Русия,и обратното,не срещу Русия от страх от Запада. Играеш играта като българин. За съжаление нямаме такива лидери. Едните са със Запада, другите с Русия. А това е полезно и за Запада и за Русия, защото разединен народ е мезе в чиния на шведска маса, всеки може да си вземе колкото иска. Нашите политици трябва винаги като влизат в парламента по задължение да са с вдигната глава нагоре,за да четат винаги надписа СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА

    09:36 06.12.2025

  • 24 за горния пост

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Фейк на часа":

    за горния пост

    09:37 06.12.2025

  • 25 Кво, сега

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Фейк на часа":

    Грузия никъде не е изчезнала. Грузуя е в сферата на руски, търси и ирански интереси. Вместо да мечтаят, хората се ориентират към реални икономика и сътрудничество в региона.

    09:38 06.12.2025

  • 26 Българските турци

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фейк на часа":

    Всеки опит на суверенни държави да си отстояват националната си независимост и националните си интереси от пипалата на европейските колонизатори, веднага се лансира като диктатура или авторитарен режим който репресира народа си !... Всички купени марионетни опозиционни движения срещу тия суверенни държави пък се рекламират като прогрес, демокрация и хуманитарен героизъм !..😊 Живеем в епоха в която лъжата,измамата , грабежът и експлоатацията са гримирани така виртуозно , че вече се възприемат от съвременния човек за добродетели и положителни качества , без които е невъзможно да се оцелява, камо ли пък да се успява и преуспява в "модерния живот на 21 век " !...😊

    Коментиран от #46

    09:40 06.12.2025

  • 27 еми късметлии

    4 0 Отговор
    за малко да се набудат в западната диктатура обаче са извадили късмет не са като нас

    09:41 06.12.2025

  • 28 Айде стига легенди, КГБ пуснало ковид

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Историк":

    И светлият Запад изпълнява плана, като изпрати в тези държави либерална измет от обратни, еколози, кучелюби, крадци, мошеници, така ли?

    09:42 06.12.2025

  • 29 Пилотът Гошу

    3 0 Отговор
    След примера с Украйна са видяло, че Западът е далече и обича да взема. Даването е малко по-иначе, най-вече на приказки.

    09:45 06.12.2025

  • 30 Пилотът Гошу

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Историк":

    Ти в момента под бюрото на Обама ли си, или на Байдън, че даваш наклон на хората?
    От 90те насам западните страни не са спряли да водят войни по света, включително и в Европа, ти си седнал да дрънкаш глупости...

    09:47 06.12.2025

  • 31 000

    4 1 Отговор
    Със ес е свършено. Запад вечу не съществува. Учете руски.

    Коментиран от #35

    09:51 06.12.2025

  • 32 Превод в ефир

    2 0 Отговор
    "На пет минути от диктатура", ще рече че ако запада не спретнат сега едно майданче в Грузия, тя никога няма да последва съдбата на Украйна

    Коментиран от #34

    09:51 06.12.2025

  • 33 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Браво на Факти!
    Ето всички разбрахме по мненията долу отношението ни към ЕС.

    09:54 06.12.2025

  • 34 000

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Превод в ефир":

    Нищо не може са спретнат. Грузинците са горд народ, който си обича отечеството. Не случайно са дали на света един нелик човек - Сталин. Няма запад вече. Всичко е лондон. Но и той се клати.

    09:55 06.12.2025

  • 35 ами

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "000":

    по добре запада да започва да учи украински, че като се обърне тая 800 000 армия към европа защото не си получава парите........

    09:57 06.12.2025

  • 36 Някой

    2 0 Отговор
    Нормално е да загърбиш този, който цели да те съсипе и обезличи. А и света не представлява само ЕС. Даже не е и 1/10 от света. Тъй че, за изчезване от световната сцена и дума не може да става.
    Ройтерс все пак са част от пропагандната машина на Запада. Друго не можем да очакваме да каже..

    10:08 06.12.2025

  • 37 Дзън-дзън

    1 0 Отговор
    Западът май вече забрави как използва грузинците като тоалетна хартия през 2008?
    Е, грузинците не са забравили.

    10:09 06.12.2025

  • 38 Някой

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Медуня":

    Споко! Всичко с времето си. Ще дойде време да го извадите от прахта и калта - точно вие, дето го смъкнахте. И ще издялате от камък с двете си ръце, собственоръчно, още десетки подобни паметници. Е, и със сълзи на очите. Може и сополи...

    10:10 06.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Съветски мелез

    1 2 Отговор
    "Не прави бизнес и любов с руснаци."

    Кратко и ясно правило за оцеляване и опазване от руската отрова.

    Коментиран от #44

    10:14 06.12.2025

  • 41 Възмутен

    3 0 Отговор
    "според анализ на Брюксел, който определя демократичните ѝ институции като осакатени, а съдилищата ѝ - под контрола на държавата"

    Ха ха ха ами в Брюксел "демократичните" институции как са - сигурно върхът на демокрацията е да те управляват от никого неизбрани урсулици и каи. Да не говорим пък за "независимите" ни съдилища които по нареждане на същите от никого неизбрани отмениха изборите в Румъния защото не им хареса кандидата и не го допуснаха до нови избори. Да не говорим пък как се справиха с Марин льо Пен във Франция - но според пропагандата в Грузия и Русия имало репресии срещу опозицията. Да не говорим пък за тоталната пропаганда по "независимите медии" и тоталната цензура налагани във фашистка Европа.

    Да не говорим пък за нашата кочина - на изборите от 2000 проверени секции откриха нарушения в 1200 (60%) но видиш ли изборите били "честни" - важното е такива "евроатлантици" като мутрата и прасето да ни управляват и да ни натикат в еврозоната против мнението на народа - кой се интересува от мнението на местните аборигени в поредната колония на запада.

    10:15 06.12.2025

  • 42 И кво ?

    3 0 Отговор
    И каква "световна сцена" бе замислил Западът за Грузия ? Гражданска война , като в Украйна и Молдова ?

    10:17 06.12.2025

  • 43 Как

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "И са прави":

    Пък само на България проблемите идват от запада

    Коментиран от #47

    10:17 06.12.2025

  • 44 Запознат

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Съветски мелез":

    "Кратко и ясно правило за оцеляване"

    Лошото е че въпреки пропагандата и лъжите евроджендитата няма да оцелеят защото работят против собствените си народи и няма руснаците да ги свалят а ще изпитат "народната любов".

    10:19 06.12.2025

  • 45 нннн

    1 0 Отговор
    Грузинците се оказаха по- умни от бандеровци. Взеха си поука от Майдана и последствията му, към които ги тикаше Западът. Браво!

    10:20 06.12.2025

  • 46 Българските турци

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Българските турци":

    Грузия има Турция до себе си ! Интересите на Грузия са паралелни с интересите на Турция ! И Турция и Грузия са стратегически територии в световната геополитика и са застрашени от апетита на възраждащият се Западен неоколониализъм ,който напредва към изток под прикритието на измамна европейска утопия !... Мечтата на човека за достоен живот от векове насам се украсява и идеализира с идеологии и каузи за да се манипулират за користни цели ! ... Борба "за свобода","за демокрация","за човешки права" са все измамен камуфлаж, изпод който винаги излиза наяве или колониален апетит или вманиачена хегемония , или пък някой изроден сатанистичен сионизъм или кръвожаден национализъм !...

    10:23 06.12.2025

  • 47 Антитрол

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Как":

    "само на България проблемите идват от запада"

    Не е само на България - на целия свят проблемите идват от запада - България е просто поредната им колония. Господарите ти до там са стигнали че заради това да ограбят поредната държава се сдружиха с терористите от Ал Кайда да свалят законния президент на Сирия. Май получихте амнезия че Осама бин Ладен е възпитаник на ЦРУ и беше посрещан от Хитлерито като държавен глава.

    Обаче на нашите козячета все руснаците са им виновни даже и за кафявото в гащите им.

    10:24 06.12.2025