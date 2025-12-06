"На пет минути от диктатура": Как Грузия загърби Запада и изчезна от световната сцена

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Преди малко повече от година разнообразни опозиционни коалиции се бориха за гласове в грузинския парламент, като четирима от тях спечелиха места. Днес от осемте им основни лидери всички с изключение на един са в затвора, в изгнание или са изправени пред наказателни обвинения. Управляващата партия се стреми да забрани напълно трите основни опозиционни групи, пише "Ройтерс".

Насочването към еднопартийно управление шокира мнозина в малката южнокавказка страна с 3,7 милиона жители. В годините след разпадането на Съветския съюз Грузия изглеждаше като процъфтяваща демокрация, на бърза писта към присъединяване към ЕС и излизане от орбитата на Русия.

Сега обаче е по-далеч от Запада, отколкото в почти всеки друг момент от постсъветската си история, според анализ на Брюксел, който определя демократичните ѝ институции като осакатени, а съдилищата ѝ - под контрола на държавата.

Този месец Европейският съюз обяви в доклад, че Грузия вече е кандидат за членство "само по име". Посланикът на ЕС в Тбилиси заяви, че Грузия вече не е на път да се присъедини към блока.

Старши ветерани в грузинската политика и дипломация отбелязаха, че изглежда, че Грузия е близо до граница, отвъд която ще бъде трудно за демокрацията да се възстанови.

"Вече сме на пет минути от еднопартийна диктатура", предупреди Серги Капанадзе, бивш заместник-министър на външните работи и заместник-председател на парламента до 2020 г.

"Демократизацията означава, че в даден момент ще загубите власт"

Натали Сабанадзе, посланик на Тбилиси в ЕС до 2021 г., заяви, че през десетилетията на често остри вътрешнополитически спорове винаги е имало политически консенсус, че Грузия принадлежи към Запада. Сега това е загубено.

"Те знаят, че демократизацията, която ЕС изисква, означава да приемеш, че в даден момент ще загубиш власт", ​​изтъкна тя за управляващата партия "Грузинска мечта". "Те не искат това. И по същество изграждат пълноценен авторитарен режим".

"Грузинска мечта" твърди, че защитава страната от опозиционни фигури, които се опитват да завземат властта и да разпалят катастрофална война с Русия.

Това е страх, който стана осезаем след руската инвазия в Украйна през 2022 г., която върна спомени сред грузинците за руски танкове, навлизащи в предградията на Тбилиси при унизително поражение от Москва в кратка война през 2008 г.

"Грузия е остров на мира в много труден геополитически регион", посочи Нино Цилосани - депутат от управляващата партия, изпълняващ длъжността заместник-председател на парламента. "Това, от което се нуждаят инвеститорите и бизнесът, е стабилност".

Тя обвини задържани опозиционни политици, че се опитват да организират преврат - обвинения, които опозиционните партии отхвърлят като изфабрикувани с цел да бъдат оправдани репресиите.

Критиците представят милиардера основател на "Грузинска мечта" Бидзина Иванишвили като автор на авторитарната промяна. Някои го обвиняват, че е в съюз с Русия, където е натрупал богатството си през 90-те години на миналия век.

Гия Хухашвили, помогнал за създаването на партията като главен политически съветник на Иванишвили, преди да се раздели с него през 2013 г., заяви, че е погрешно бившият му шеф да се възприема като подчинен на Москва. По-скоро Иванишвили вижда просто "съвпадение на интереси" между страните, обясни той.

"Той разбира, че в този океан от акули има нужда от по-голям брат. Кой е по-големият брат? Това може да бъде само Русия", обобщи Хухашвили.

Икономиката се обърна към Русия и Китай

Разположена стратегически на Черно море в регион, пресечен от нефтопроводи и газопроводи, Грузия на теория би могла да играе важна роля в маневрата на Запада за диверсифициране на енергийните и търговските пътища далеч от Русия.

След като излезе от етнически конфликт и икономически колапс, съпътстващи падането на Съветския съюз през 90-те години на миналия век, страната преживя бърз растеж, стимулиран от благоприятни за инвеститорите политики, съпътстващи политическия ѝ завой към Запада.

Тази отвореност сега обаче бързо се обърна, като през последните две години преките чуждестранни инвестиции спаднаха до нива, наблюдавани за последно в началото на 2000 г.

Растежът се задържа, като напливът от руски бизнеси и ИТ работници в Грузия от началото на войната в Украйна се оказа благодат за икономиката. Световната банка прогнозира, че БВП на Грузия ще нарасне със 7% през тази година, след 9,4% миналата година.

Изграждането на дълбоководно пристанище на Черно море - потенциален ключов транзитен център, свързващ Азия с Европа - обаче до голяма степен е в застой, откакто консорциум, воден от Запада, беше изключен от проекта. Оттогава китайска компания спечели договора, но напредъкът по изграждането на пристанището е минимален.

Междувременно Грузия в момента внася около 45% от петрола си от Русия, в сравнение с едва 8% през 2012 г., въпреки че Тбилиси и Москва нямат дипломатически отношения.

Иън Кели, бивш посланик на САЩ в Грузия, смята, че Западът е можел да направи повече, за да изгради връзки с Тбилиси.

"Проваляме се", отчете той. "Грузия отвори вратите към Русия и Китай".

Бърз шах

През последните седмици "Грузинска мечта" предприе редица мерки, целящи да изкоренят останките от политическо несъгласие.

Предстоящо дело в Конституционния съд ще забрани трите основни опозиционни партии, а нови наказателни обвинения срещу девет ключови опозиционни фигури - включително бившия президент Михаил Саакашвили, който е в затвора - изглежда ще държат всички потенциални претенденти зад решетките с години.

Напоследък репресиите са насочени към фигури, близки до самата управляваща партия, като наскоро бяха повдигнати наказателни обвинения дори срещу висши министри и бивши водещи съюзници на основателя на "Грузинска мечта" Иванишвили.

Властите действат толкова бързо, че Капанадзе - бившият заместник-председател, сравни ситуацията с "бърз шах", като опозицията се опитва да предотврати шах и мат с надеждата правителството да допусне тактически грешки в бързината си.

Арестите по време на нощни антиправителствени протести пред парламента държат политическите активисти в страх, отчаяние и примирение. Десетки гният в затвора или са глобени за блокиране на пътя.

"Грузия току-що изчезна не само от европейската маса, но и от световната сцена", обобщи Григол Гегелия от партията "Лело", която е изправена пред забрана. "Губим страната си".