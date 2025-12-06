"На пет минути от диктатура": Как Грузия загърби Запада и изчезна от световната сцена

Преди малко повече от година разнообразни опозиционни коалиции се бориха за гласове в грузинския парламент, като четирима от тях спечелиха места. Днес от осемте им основни лидери всички с изключение на един са в затвора, в изгнание или са изправени пред наказателни обвинения. Управляващата партия се стреми да забрани напълно трите основни опозиционни групи, пише "Ройтерс".
Насочването към еднопартийно управление шокира мнозина в малката южнокавказка страна с 3,7 милиона жители. В годините след разпадането на Съветския съюз Грузия изглеждаше като процъфтяваща демокрация, на бърза писта към присъединяване към ЕС и излизане от орбитата на Русия.
Сега обаче е по-далеч от Запада, отколкото в почти всеки друг момент от постсъветската си история, според анализ на Брюксел, който определя демократичните ѝ институции като осакатени, а съдилищата ѝ - под контрола на държавата.
Този месец Европейският съюз обяви в доклад, че Грузия вече е кандидат за членство "само по име". Посланикът на ЕС в Тбилиси заяви, че Грузия вече не е на път да се присъедини към блока.
Старши ветерани в грузинската политика и дипломация отбелязаха, че изглежда, че Грузия е близо до граница, отвъд която ще бъде трудно за демокрацията да се възстанови.
"Вече сме на пет минути от еднопартийна диктатура", предупреди Серги Капанадзе, бивш заместник-министър на външните работи и заместник-председател на парламента до 2020 г.
"Демократизацията означава, че в даден момент ще загубите власт"
Натали Сабанадзе, посланик на Тбилиси в ЕС до 2021 г., заяви, че през десетилетията на често остри вътрешнополитически спорове винаги е имало политически консенсус, че Грузия принадлежи към Запада. Сега това е загубено.
"Те знаят, че демократизацията, която ЕС изисква, означава да приемеш, че в даден момент ще загубиш власт", изтъкна тя за управляващата партия "Грузинска мечта". "Те не искат това. И по същество изграждат пълноценен авторитарен режим".
"Грузинска мечта" твърди, че защитава страната от опозиционни фигури, които се опитват да завземат властта и да разпалят катастрофална война с Русия.
Това е страх, който стана осезаем след руската инвазия в Украйна през 2022 г., която върна спомени сред грузинците за руски танкове, навлизащи в предградията на Тбилиси при унизително поражение от Москва в кратка война през 2008 г.
"Грузия е остров на мира в много труден геополитически регион", посочи Нино Цилосани - депутат от управляващата партия, изпълняващ длъжността заместник-председател на парламента. "Това, от което се нуждаят инвеститорите и бизнесът, е стабилност".
Тя обвини задържани опозиционни политици, че се опитват да организират преврат - обвинения, които опозиционните партии отхвърлят като изфабрикувани с цел да бъдат оправдани репресиите.
Критиците представят милиардера основател на "Грузинска мечта" Бидзина Иванишвили като автор на авторитарната промяна. Някои го обвиняват, че е в съюз с Русия, където е натрупал богатството си през 90-те години на миналия век.
Гия Хухашвили, помогнал за създаването на партията като главен политически съветник на Иванишвили, преди да се раздели с него през 2013 г., заяви, че е погрешно бившият му шеф да се възприема като подчинен на Москва. По-скоро Иванишвили вижда просто "съвпадение на интереси" между страните, обясни той.
"Той разбира, че в този океан от акули има нужда от по-голям брат. Кой е по-големият брат? Това може да бъде само Русия", обобщи Хухашвили.
Икономиката се обърна към Русия и Китай
Разположена стратегически на Черно море в регион, пресечен от нефтопроводи и газопроводи, Грузия на теория би могла да играе важна роля в маневрата на Запада за диверсифициране на енергийните и търговските пътища далеч от Русия.
След като излезе от етнически конфликт и икономически колапс, съпътстващи падането на Съветския съюз през 90-те години на миналия век, страната преживя бърз растеж, стимулиран от благоприятни за инвеститорите политики, съпътстващи политическия ѝ завой към Запада.
Тази отвореност сега обаче бързо се обърна, като през последните две години преките чуждестранни инвестиции спаднаха до нива, наблюдавани за последно в началото на 2000 г.
Растежът се задържа, като напливът от руски бизнеси и ИТ работници в Грузия от началото на войната в Украйна се оказа благодат за икономиката. Световната банка прогнозира, че БВП на Грузия ще нарасне със 7% през тази година, след 9,4% миналата година.
Изграждането на дълбоководно пристанище на Черно море - потенциален ключов транзитен център, свързващ Азия с Европа - обаче до голяма степен е в застой, откакто консорциум, воден от Запада, беше изключен от проекта. Оттогава китайска компания спечели договора, но напредъкът по изграждането на пристанището е минимален.
Междувременно Грузия в момента внася около 45% от петрола си от Русия, в сравнение с едва 8% през 2012 г., въпреки че Тбилиси и Москва нямат дипломатически отношения.
Иън Кели, бивш посланик на САЩ в Грузия, смята, че Западът е можел да направи повече, за да изгради връзки с Тбилиси.
"Проваляме се", отчете той. "Грузия отвори вратите към Русия и Китай".
Бърз шах
През последните седмици "Грузинска мечта" предприе редица мерки, целящи да изкоренят останките от политическо несъгласие.
Предстоящо дело в Конституционния съд ще забрани трите основни опозиционни партии, а нови наказателни обвинения срещу девет ключови опозиционни фигури - включително бившия президент Михаил Саакашвили, който е в затвора - изглежда ще държат всички потенциални претенденти зад решетките с години.
Напоследък репресиите са насочени към фигури, близки до самата управляваща партия, като наскоро бяха повдигнати наказателни обвинения дори срещу висши министри и бивши водещи съюзници на основателя на "Грузинска мечта" Иванишвили.
Властите действат толкова бързо, че Капанадзе - бившият заместник-председател, сравни ситуацията с "бърз шах", като опозицията се опитва да предотврати шах и мат с надеждата правителството да допусне тактически грешки в бързината си.
Арестите по време на нощни антиправителствени протести пред парламента държат политическите активисти в страх, отчаяние и примирение. Десетки гният в затвора или са глобени за блокиране на пътя.
"Грузия току-що изчезна не само от европейската маса, но и от световната сцена", обобщи Григол Гегелия от партията "Лело", която е изправена пред забрана. "Губим страната си".
1 Фейк на часа
Коментиран от #10, #24, #25, #26
09:05 06.12.2025
2 саакашвили
09:06 06.12.2025
3 ако рязко не поумнеем
09:11 06.12.2025
4 И са прави
Коментиран от #7, #43
09:12 06.12.2025
5 И какво?
09:12 06.12.2025
6 Ако демокрацията е като в България
09:13 06.12.2025
7 верно ли
До коментар #4 от "И са прави":Моля покажи ми едно едничко неопровержимо доказателство, че 1989 нещо в България наистина се е променило? Документите показват че съветското посолство е извършило обикновен дворцов преврат сменяйки българския селски хитрец Тодор Живков с гражданина със съветски паспорт Петър Младенов. Докажи ни че руснаците са си отишли и България не е Руски Троянски кон в ЕС и НАТО.
09:15 06.12.2025
8 Пич
09:18 06.12.2025
9 Кант
09:19 06.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Големият
09:20 06.12.2025
12 Пенчо
09:21 06.12.2025
13 Да се готви България
09:22 06.12.2025
14 Ццц
09:22 06.12.2025
15 Милко
Коментиран от #21
09:22 06.12.2025
16 Претърси
До коментар #10 от "Медуня":Си задния хангар, ще го измъкнеш и видиш.
Коментиран от #19
09:24 06.12.2025
17 зевзек
09:28 06.12.2025
18 Поредната боза
Коментиран от #20
09:30 06.12.2025
19 Хангара
До коментар #16 от "Претърси":яд ли те е че отиде за вторично желязо, то впрочем всичко от комунзма така...
09:32 06.12.2025
20 Зависим
До коментар #18 от "Поредната боза":под независимост разбирайте руска зависмост
09:33 06.12.2025
21 хахаха
До коментар #15 от "Милко":колко симплистичен модел на мислене имаш другарю като на комсомолец...
Коментиран от #39
09:34 06.12.2025
22 Историк
Коментиран от #28, #30
09:35 06.12.2025
23 интересно
09:36 06.12.2025
24 за горния пост
До коментар #1 от "Фейк на часа":за горния пост
09:37 06.12.2025
25 Кво, сега
До коментар #1 от "Фейк на часа":Грузия никъде не е изчезнала. Грузуя е в сферата на руски, търси и ирански интереси. Вместо да мечтаят, хората се ориентират към реални икономика и сътрудничество в региона.
09:38 06.12.2025
26 Българските турци
До коментар #1 от "Фейк на часа":Всеки опит на суверенни държави да си отстояват националната си независимост и националните си интереси от пипалата на европейските колонизатори, веднага се лансира като диктатура или авторитарен режим който репресира народа си !... Всички купени марионетни опозиционни движения срещу тия суверенни държави пък се рекламират като прогрес, демокрация и хуманитарен героизъм !..😊 Живеем в епоха в която лъжата,измамата , грабежът и експлоатацията са гримирани така виртуозно , че вече се възприемат от съвременния човек за добродетели и положителни качества , без които е невъзможно да се оцелява, камо ли пък да се успява и преуспява в "модерния живот на 21 век " !...😊
Коментиран от #46
09:40 06.12.2025
27 еми късметлии
09:41 06.12.2025
28 Айде стига легенди, КГБ пуснало ковид
До коментар #22 от "Историк":И светлият Запад изпълнява плана, като изпрати в тези държави либерална измет от обратни, еколози, кучелюби, крадци, мошеници, така ли?
09:42 06.12.2025
29 Пилотът Гошу
09:45 06.12.2025
30 Пилотът Гошу
До коментар #22 от "Историк":Ти в момента под бюрото на Обама ли си, или на Байдън, че даваш наклон на хората?
От 90те насам западните страни не са спряли да водят войни по света, включително и в Европа, ти си седнал да дрънкаш глупости...
09:47 06.12.2025
31 000
Коментиран от #35
09:51 06.12.2025
32 Превод в ефир
Коментиран от #34
09:51 06.12.2025
33 Хасковски каунь
Ето всички разбрахме по мненията долу отношението ни към ЕС.
09:54 06.12.2025
34 000
До коментар #32 от "Превод в ефир":Нищо не може са спретнат. Грузинците са горд народ, който си обича отечеството. Не случайно са дали на света един нелик човек - Сталин. Няма запад вече. Всичко е лондон. Но и той се клати.
09:55 06.12.2025
35 ами
До коментар #31 от "000":по добре запада да започва да учи украински, че като се обърне тая 800 000 армия към европа защото не си получава парите........
09:57 06.12.2025
36 Някой
Ройтерс все пак са част от пропагандната машина на Запада. Друго не можем да очакваме да каже..
10:08 06.12.2025
37 Дзън-дзън
Е, грузинците не са забравили.
10:09 06.12.2025
38 Някой
До коментар #10 от "Медуня":Споко! Всичко с времето си. Ще дойде време да го извадите от прахта и калта - точно вие, дето го смъкнахте. И ще издялате от камък с двете си ръце, собственоръчно, още десетки подобни паметници. Е, и със сълзи на очите. Може и сополи...
10:10 06.12.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Съветски мелез
Кратко и ясно правило за оцеляване и опазване от руската отрова.
Коментиран от #44
10:14 06.12.2025
41 Възмутен
Ха ха ха ами в Брюксел "демократичните" институции как са - сигурно върхът на демокрацията е да те управляват от никого неизбрани урсулици и каи. Да не говорим пък за "независимите" ни съдилища които по нареждане на същите от никого неизбрани отмениха изборите в Румъния защото не им хареса кандидата и не го допуснаха до нови избори. Да не говорим пък как се справиха с Марин льо Пен във Франция - но според пропагандата в Грузия и Русия имало репресии срещу опозицията. Да не говорим пък за тоталната пропаганда по "независимите медии" и тоталната цензура налагани във фашистка Европа.
Да не говорим пък за нашата кочина - на изборите от 2000 проверени секции откриха нарушения в 1200 (60%) но видиш ли изборите били "честни" - важното е такива "евроатлантици" като мутрата и прасето да ни управляват и да ни натикат в еврозоната против мнението на народа - кой се интересува от мнението на местните аборигени в поредната колония на запада.
10:15 06.12.2025
42 И кво ?
10:17 06.12.2025
43 Как
До коментар #4 от "И са прави":Пък само на България проблемите идват от запада
Коментиран от #47
10:17 06.12.2025
44 Запознат
До коментар #40 от "Съветски мелез":"Кратко и ясно правило за оцеляване"
Лошото е че въпреки пропагандата и лъжите евроджендитата няма да оцелеят защото работят против собствените си народи и няма руснаците да ги свалят а ще изпитат "народната любов".
10:19 06.12.2025
45 нннн
10:20 06.12.2025
46 Българските турци
До коментар #26 от "Българските турци":Грузия има Турция до себе си ! Интересите на Грузия са паралелни с интересите на Турция ! И Турция и Грузия са стратегически територии в световната геополитика и са застрашени от апетита на възраждащият се Западен неоколониализъм ,който напредва към изток под прикритието на измамна европейска утопия !... Мечтата на човека за достоен живот от векове насам се украсява и идеализира с идеологии и каузи за да се манипулират за користни цели ! ... Борба "за свобода","за демокрация","за човешки права" са все измамен камуфлаж, изпод който винаги излиза наяве или колониален апетит или вманиачена хегемония , или пък някой изроден сатанистичен сионизъм или кръвожаден национализъм !...
10:23 06.12.2025
47 Антитрол
До коментар #43 от "Как":"само на България проблемите идват от запада"
Не е само на България - на целия свят проблемите идват от запада - България е просто поредната им колония. Господарите ти до там са стигнали че заради това да ограбят поредната държава се сдружиха с терористите от Ал Кайда да свалят законния президент на Сирия. Май получихте амнезия че Осама бин Ладен е възпитаник на ЦРУ и беше посрещан от Хитлерито като държавен глава.
Обаче на нашите козячета все руснаците са им виновни даже и за кафявото в гащите им.
10:24 06.12.2025