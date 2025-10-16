Газа: Колко реалистично е Хамас да бъде разоръжен?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Много държави в света настояват терористичната организация Хамас да бъде разоръжена. Има обаче многобройни причини, които биха попречили на това. Спорно е също кой ще отговаря в бъдеще за сигурността в ивицата Газа.

Какво ще се случи с Хамас? Според мирния план на Тръмп войнствената ислямистка организация трябва да бъде напълно разоръжена. Но дотам все още не се е стигнало. Израелски медии съобщават, че в момента Хамас води ожесточени битки срещу конкурентни групировки. В социалните медии циркулират и видеоклипове, които показват как Хамас екзекутира или изтезава предполагаеми колаборационисти с Израел. Радикалната ислямистка групировка е класифицирана като терористична организация от Германия, Европейския съюз, САЩ и редица други държави.

Дали е възможно да бъде разоръжен Хамас засега е неясно. Американският президент Тръмп се изказа противоречиво. В речта си пред израелския Кнесет той посочи, че практически всички в региона искат Хамас да да бъде разоръжен, но малко преди това – в самолета на път за Израел - той заяви, че правителството на САЩ е позволило на групировката временно да се въоръжи отново, защото трябвало да се опита да въдвори ред в Газа.

"Ясно послание"

„Фактът, че Хамас се изявява публично и изпраща въоръжени сили в град Газа малко след изтеглянето на Израел, е ясно послание“, казва Симон Волфганг Фукс, ислямовед от Еврейския университет в Йерусалим. „Хамас дава ясен знак, че по никакъв начин не е изчезнал от ивицата Газа. Напротив, той продължава да претендира за роля там.“

До пълното разоръжаване на Хамас вероятно ще измине доста време, сочи анализ на американския мозъчен тръст Atlantic Council. „Докато Хамас продължава да съществува – независимо дали като въоръжена група, политическо движение или дори само като идеология, съществува значителен риск групировката да възвърне влиянието си в ивицата Газа и да наложи собствените си интереси“, се казва в анализа. И точно това явно се случва в момента.

Оръжията като гаранция за съществуването на Хамас

Хамас гледа на оръжията си като на гаранция за съществуване - във военно, политическо и символично отношение, казва Симон Енгелкес, ръководител на офиса на фондация „Конрад Аденауер” в Рамала. „Без конкретна политическа компенсация групировката вероятно няма да се съгласи на такава стъпка. Само „Гаранциите за сигурност“ на американския президент Тръмп, че войната в ивицата Газа няма да продължи след споразумението за примирие, не са достатъчни.

Даже ако военните структури на Хамас са значително отслабени в хода на войната, мрежите им, както и видимото им присъствие в Газа, са останали непокътнати, продължава Енгелкес. „Това гарантира тяхното политическо оцеляване в кратко- и средносрочен план“, допълва той.

Кой отговаря за сигурността в ивицата Газа?

Пълното разоръжаване на Хамас вероятно ще бъде трудно и поради факта, че до 7 октомври 2023 година, когато терористите нападнаха Израел, вътрешната сигурност в ивицата Газа беше изцяло в ръцете на тази организация. След като през 2007 г. тя пое управлението на територията, тя отговаряше за полицията и вътрешната сигурност, както и за правосъдието и съдебната система.

Все още не е ясно кой ще отговаря за това в бъдеще. Египет и Йордания съобщиха, че в момента подготвят сили за сигурност в състав до 5 000 души за мисия в ивицата Газа. В нея ще бъдат включени и полицейските власти на Палестинската автономия.

Но точно това може да се превърне в проблем, казва ислямоведът Фукс. „Напълно възможно е Израел да наложи вето върху тези местни сили.“ Защото правителството в Йерусалим не иска да признае никаква роля на автономната администрация в Газа. По-скоро става въпрос за това да не се допускат сили, които имат някаква връзка с правителството в Рамала. „В този смисъл е напълно неясно как ще се постигне съгласие по този въпрос – и в чии ръце ще бъдат съответните служби за сигурност.“

Хамас продължава да бъде заплаха

Според желанието на много държави това в никакъв случай не бива да се поема от Хамас. Френският президент Еманюел Макрон предупреди, че групировката продължава да бъде заплаха. „Терористична група с хиляди бойци, тунели и голямо въоръжение не може да бъде разбита за една нощ“, заяви той след сключването на примирие в египетския Шарм ел Шейх. А английският премиер Киър Стармър заяви, че страната му е готова да помогне за разоръжаването на Хамас. Германското правителство също е против по-нататъшно политическо присъствие на Хамас.

Истинският конфликт тепърва предстои, казва Симон Енгелкес. „Той засяга не само въпроса за оръжията, но и политическия контрол и легитимността: кой ще говори от името на Газа в бъдеще и с каква власт ще разполага той“.

Възможни опасности и в Европа

Въпреки това е рисковано да се пренебрегват интересите на Хамас, предупреди шефът на германското външно разузнаване (BND) Мартин Йегер. Ако Хамас не участва в преходното управление в Газа, а бъде изтласкан от Газа или принуден да се върне в нелегалност, съществува „много реален риск“ да започне да действа извън Газа. „Това би засегнало арабския свят, но със сигурност и Европа“, заяви той по време на изслушване в германския Бундестаг.

В дългосрочен план, наблюдателите са единодушни, че е важно да се даде възможност на палестинците да живеят достойно. Ако това не се случи, насилието може да избухне отново.