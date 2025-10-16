В тунелите на Хамас: какво са преживели израелски заложници

Всички оцелели израелски заложници на Хамас вече са при семействата си в Израел. Известни стават все повече детайли за това как са се отнасяли с тях и как са преживели физическите и психически издевателства.

В Израел емоциите в момента са смесени. Телата на 28 убити заложници все още не са върнати обратно в страната. В същото време мнозина са щастливи, че други 20 живи заложници бяха върнати обратно след две години в плен. Първите им разкази за времето в плен на Хамас са мъчителни. Откакто заложниците се върнаха в Израел, местните медии непрестанно излъчват интервюта с близките им, които разказват през какво са преминали.

Без светлина и въздух

Някои споделят, че са били държани в подземните тунели на Хамас дълго време без достъп до слънчева светлина и чист въздух. Други разказват, че са били бити и тормозени, понякога не са получавали достатъчно храна. Някои пък казват, че са играли карти с похитителите си, въпреки ужасяващите условия, в които са държани.

Според израелските медии братята близнаци Гали и Зив Берман, отвлечени от кибуца Кфар Аза на 7 октомври 2023 г., са били държани на различни места и са се видели отново чак в деня, в който бяха освободени. Те са били абсолютно откъснати от света, докато други от заложниците например са знаели, че в Израел има протести с искане да бъдат освободени.

Пребиван толкова тежко, че е губел съзнание

Една от най-активните на тези протести беше Анат Ангрест - майка на заложника Матан Ангрест. Тя неуморно настояваше властите да направят така, че синът ѝ да се върне у дома. Матан Ангрест е един от заложниците, който е бил държан в изключително тежки условия, навярно защото е войник от израелската армия. “Матан имаше тежки изгаряния по цялата си дясна ръка. Има белези по пръстите и други наранявания, включително нарушения на зрението. Казва, че е бил измъчван, поне в първите пет месеца”, разказва майка му Анат пред израелския канал 12.

“Помни, че е бил сексуално насилван по време на пленничеството си”, разказва майка му. “Помни, че е бил пребиван толкова лошо, че е губел съзнание. Преминал е през много страдания”. Синът ѝ споделил и това, че са го сдържали основно в тунелите, а израелските нападения в близост до тях в няколко случаи са предизвикали срутвания в тунела.

Заложниците са местени из Газа многократно

48-годишният баща на две деца Омри Миран е отвлечен от кибуца Нир Оз. Баща му Дани Миран разказва пред медиите, че Омри е играл карти с похитителите си. “Правел го е по цяла сутрин, докато не идвало време за молитвата им. Чакал по цял ден да дойде време за игра на карти, това го е държало”, казва Дани Миран.

Братът на Омри споделя, че мъжът е бил местен повече от 20 пъти на различни места в ивицата Газа в изключително опасни условия и по време на тежки бомбардировки от израелските военновъздушни сили.

Според местните власти в Газа 67 000 палестинци са убити във войната, а повечето от тях са били цивилни. Смята се също, че хиляди други са затрупани под развалините на разрушените сгради. Международни организации смятат тези оценки за достоверни.

Две години в тунел

Бащата на Авинатан Ор разказва, че синът му е държан почти през цялото време в тунелите. “Две години е бил в тунел. След като се опитал да избяга, бил пребит и го заключили в нещо като клетка, за чиито стени е бил завързан. Цяло чудо е, че е запазил психическото си здраве”, казва Ярон Ор пред израелското радио КАН.

След 7 октомври Хамас публикуват кадри, на които се вижда как Авинатан Ор и приятелката му Ноа Аргамани са били отвлечени от музикалния фестивал Нова. Аргамани беше освободена при специална операция на израелската армия през юни 2024 година.

Някои заложници са споделили, че условията, в които са били държани, са се променили в последните седмици, явно като отражение на преговорите за примирие. Заложници, които бяха освободени при предни споразумения, също разказаха за подобни развития - в зависимост от политическата ситуация условията, при които са били държани, са се подобрявали или влошавали.

Всички 20 освободени заложници сега са в болници в Тел Авив и другаде в Израел. Чака ги дълъг път на възстановяване.