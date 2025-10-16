След спирането на огъня! Израел и "Хамас" се обвиняват взаимно в постоянни нарушения на примирието

Израел обяви, че се готви за повторното отваряне на граничния пункт "Рафах" в Газа с Египет, за да може палестинци да преминават, но не определи дата за това, съобщава "Ройтерс".

Израел и "Хамас" обаче взаимно се обвиниха за нарушения на примирието, постигнато с посредничеството от САЩ.

Спорът за връщането на телата на заложници, държани от "Хамас" в Газа, все още може да обърка примирието, заедно с други основни точки от плана, които остават нерешени, като разоръжаването на бойците и бъдещото управление на Газа.

Израел поиска "Хамас" да изпълни задълженията си за предаване на телата на 28-те загинали заложници. Ислямистката фракция посочи, че е предала десет тела, но Израел отбеляза, че едно от тях не е на заложник.

"Няма да направим компромис по този въпрос и няма да пестим усилия, докато телата на заложниците ни не бъдат върнати, на всеки един от тях", заяви говорителят на израелското правителство.

Въоръженото крило на "Хамас" отбеляза, че предаването на още тела в Газа, която е превърната в огромни развалини от войната, ще изисква допускането на тежки машини и земекопна техника в блокирания от Израел палестински анклав.

Днес високопоставен служител на "Хамас" обвини Израел в нарушаване на прекратяването на огъня, като е убил най-малко 24 души при стрелби от миналия петък насам. Той посочи, че списък с такива нарушения е предаден на медиаторите.

"Окупационната държава работи денем и нощем, за да подкопае споразумението чрез нарушенията си на място", изтъкна служителят.

По-рано израелската армия съобщи, че някои палестинци са пренебрегнали предупрежденията да не се приближават до позиции на израелските войски и че войските са "открили огън, за да отстранят заплахата".

Израел заяви, че следващата фаза от 20-точковия план за прекратяване на войната, разработен от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, призовава "Хамас" да се откаже от оръжията си и от властта, което досега обаче групировката отказва да направи.

Вместо това "Хамас" започна репресии за сигурност в градските райони, освободени от израелските сили, демонстрирайки властта си чрез публични екзекуции и сблъсъци с местни въоръжени кланове.

Днес здравното министерство на Газа заяви, че Израел е освободил 30 тела на палестинци, убити по време на конфликта, с което общият брой на телата, получени от понеделник, достигна 120.

Дългосрочните елементи на плана на Тръмп, включително създаването на международни "стабилизиращи сили" за малката, гъсто населена територия и стъпките към създаване на палестинска държава - нещо, което Израел отхвърля - все още не са уточнени.

Палестинският премиер Мохамед Мустафа заяви, че подкрепяната от Запада Палестинска администрация ще работи с международни институции и партньори, за да се справи със сигурността, логистиката, финансите и управлението на Газа.

Предстояща конференция в Египет за възстановяването на Газа ще трябва да изясни как да се организират донорските средства, кой ще ги получи и как ще бъдат разпределени.

Хамас прогони Палестинската администрация от Газа в кратка гражданска война през 2007 г.