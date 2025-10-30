Новини
Свят »
Великобритания »
Великобритания vs. Иран! Лондон санкционира ирански банкер заради подкрепа за Революционната гвардия

30 Октомври, 2025 15:50 608 6

  • алиакбар ансари-
  • иран-
  • аятолах али хаменей-
  • великобритания-
  • ядрена сделка-
  • фордо-
  • израел

Алиакбар Ансари е голям акционер в частната банка за кредити „Аянде“, която беше разформирована миналата седмица от иранската централна банка заради просрочени задължения и регулаторни проблеми

Великобритания vs. Иран! Лондон санкционира ирански банкер заради подкрепа за Революционната гвардия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Великобритания днес наложи санкции срещу иранския банкер и бизнесмен Алиакбар Ансари, тъй като според нея той оказва финансова подкрепа на дейностите на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Прилагането (от КГИР) на репресии и заплахи за извършването на враждебни действия, включително тук във Великобритания, е напълно неприемливо“, се казва в изявление на британския министър Хамиш Фалконър, който отговаря за Близкия изток.

„Няма да толерираме заплахи от страна на КГИР и няма да се колебаем да предприемаме най-ефективните мерки срещу него“, се допълва в изявлението.

Активите на Ансари са били замразени и му е била наложена забрана да пътува до Великобритания, става ясно от сайта на британското правителство.

Ансари е голям акционер в частната банка за кредити „Аянде“, която беше разформирована миналата седмица от иранската централна банка заради просрочени задължения и регулаторни проблеми. Тя започва да изпитва финансови затруднения, след като финансира строежа в Техеран на един от най-големите търговски центрове в света.

Ансари е поредното физическо лице, санкционирано от британското правителство, посочва Ройтерс. Миналата година Великобритания санкционира части от КГИР заради подпомагане на работата на йеменските бунтовници хуси, както и ключови ирански военни служители след иранската атака с дронове и ракети срещу Израел през април.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
