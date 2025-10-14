Новини
Говори Москва: Браво, Тръмп! Но след ивицата Газа е време за нови усилията за мир в Украйна
  Тема: Украйна

Говори Москва: Браво, Тръмп! Но след ивицата Газа е време за нови усилията за мир в Украйна

14 Октомври, 2025

  • доналд тръмп-
  • газа-
  • украйна-
  • израел-
  • дмитрий песков-
  • владимир путин

Кремъл изрази надежда американският държавен глава да окаже влияние върху Киев за по-бързо договаряне на край на войната, започнала през февруари 2022 г.

Говори Москва: Браво, Тръмп! Но след ивицата Газа е време за нови усилията за мир в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Кремъл заяви днес, че приветства желанието на президента на САЩ Доналд Тръмп да се концентрира върху стремежа към мир в Украйна, след като бе договорено прекратяване на огъня между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас" в ивицата Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Освен това Москва изрази надежда американският държавен глава да окаже влияние върху Киев за по-бързо договаряне на край на войната, започнала през февруари 2022 г.

В речта си пред израелския парламент (Кнесета) вчера, Тръмп, който съдейства за сделката между Израел и "Хамас", каза, че иска да постигне споразумение с Техеран за иранската ядрена програма, но в същото време отбеляза, че на първо време е насочил вниманието си към края на войната в Украйна.

"Ние (...) първо трябва да приключим въпроса с Русия. Ако нямаш нищо против, Стив, нека се концентрираме първо върху Русия", заяви американския президент, обръщайки към специалния си пратеник Стив Уиткоф, който вече е имал разговори с руския президент Владимир Путин.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия остава отворена за мирни преговори.

"Ние определено приветстваме подобни намерения, както и потвърждението на политическата воля да се направи всичко възможно в полза на насърчаването на стремежа към мирно решение", каза Песков, запитан за изявленията на Тръмп.

"Вече познаваме добре г-н Уиткоф; той е ефективен, доказа своята ефективност и сега в Близкия изток и ние се надяваме, че неговите дарби ще продължат да допринасят за работата, която вече се върши по въпроса за Украйна", отбеляза говорителят на Кремъл.

Русия обвинява Украйна за това, че преговорите са в застой, и че не откликва на предложението на Москва за създаването на работни групи за изясняване на отделните аспекти на евентуалното мирно споразумение. Киев на свой ред обвинява Русия в несериозно отношение към подобна сделка и опит за налагане на условия, които са равносилни на искане Украйна да се предаде.

"Руската страна остава открита и готова за мирен диалог и ние се надяваме, че влиянието на Съединените щати и дипломатическите умения на пратениците на президента Тръмп ще помогнат за насърчаването на украинската страна да бъде по-активна и да покаже по-голямо желание да се ангажира с мирния процес", заяви Песков.

Той обърна внимание, че е в застой и диалогът със САЩ за Украйна, като в същото време Тръмп е говорил за вероятността да се доставят на Украйна крилати ракети "Томахок". Москва даде да се разбере, че ще сметне подобна доставка за опасна ескалация на войната, припомня Ройтерс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Говори ТРЪМП

    13 20 Отговор
    И вашия ред ша дойде

    17:05 14.10.2025

  • 2 Пич

    30 17 Отговор
    Нищо не направи за палестинците , нищо няма да направи и в Украйна !!! Каквото Путин реши !!!

    Коментиран от #6, #13, #16, #18

    17:05 14.10.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    19 19 Отговор
    Когда будет победа ???
    Никогда 😄😄😄

    17:07 14.10.2025

  • 4 Московските пъзльовци

    19 25 Отговор
    Газ пикаят да не гризат томаховките. Не ще преговарят ами и във Вашингтон ще иде Путян

    17:07 14.10.2025

  • 5 От стреляйте зелената мухоморка

    19 14 Отговор
    с двете бели ивици и премахнете корупцията която оръжейните концерни поддържат в Украйна за да се продължава конфликта и ще има мир.
    Всъщност това не ме устройва защото искам да видя краят на последния окрнацист.

    17:08 14.10.2025

  • 6 Българин

    21 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Днес има 6 убити палестинци от Израел.

    Коментиран от #9

    17:08 14.10.2025

  • 7 Как

    17 19 Отговор
    Руснаците не полагат никакви усилия за мир а само прехвърлят отговорността за войната на ЕС и Америка. Такава е позицията и на нашият президент и миротворец.Украйна да се предаде.Предаването е най-добрия изход за нашия главнокомандващ и агент на КГБ.

    17:08 14.10.2025

  • 8 Кривоверен алкаш

    15 19 Отговор
    Нагла руска нация....

    17:09 14.10.2025

  • 9 Пич

    20 4 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Ще има и още ! Светът е лицемерен към Палестина!

    17:10 14.10.2025

  • 10 Факти

    20 6 Отговор
    Американската ще цъфне и върже.
    ⚡️Китай отговори на САЩ с нов търговски удар

    От 14 октомври е въведена пристанищна такса от 56 долара на тон товар за американски кораби, която ще се увеличи до 123 долара след една година, а след това до 157 долара.

    Коментиран от #19

    17:10 14.10.2025

  • 11 !!!?

    17 17 Отговор
    Тръмп: Браво Москва, скоро пращам "Томахоук" в Украйна за да настъпи мир !!!?

    17:11 14.10.2025

  • 12 .......

    13 17 Отговор
    Скоро ви почва и вас, приготвил е томахавките.

    Коментиран от #15

    17:11 14.10.2025

  • 13 Европеец

    15 10 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Съгласен съм с коментара ти..... Мира в Палестина е пиар..... Без палестинска държава с ясни територии нищо не постигнато..... Евреите получиха заложниците, палестинците малко ще си отдъхнат от геноцида на евреите.... За украинския конфликт руснаците да не разчитат на бай Дончо, че ще вразуми зеления наркоман просяк милионер или пък искукалите евро пудели..... Почвам да се вземе в ръце и да приключва с недоразумението Украйна.... Беше начертал много червени линии, които бяха нарушени и е крайно време да стои на думата си....

    17:14 14.10.2025

  • 14 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    11 15 Отговор
    Сега вие сте наред.. стотина Томахавки, още един месец бе збензин в бензиноколонката и ще вдигнете бялото знаме..

    17:14 14.10.2025

  • 15 Дааа

    13 14 Отговор

    До коментар #12 от ".......":

    Томахоук няма да доведат до радикална промяна на фронта.

    Коментиран от #17, #21

    17:14 14.10.2025

  • 16 да ти кажа ...🤣🤣

    11 16 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Путин вече нищо не решава..

    17:15 14.10.2025

  • 17 Герги

    11 11 Отговор

    До коментар #15 от "Дааа":

    Тогава защо се притесняват толкова....щом е без значение..

    17:17 14.10.2025

  • 18 бебето

    11 16 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Плъха от бункера нищо не решава.

    Коментиран от #29

    17:18 14.10.2025

  • 19 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    9 12 Отговор

    До коментар #10 от "Факти":

    Назад си с новините- Америка налага такса от 1000 000 $ пристанищна такса за всички кораби, построени в Китай. Клиентите масово отказват поръчки от китайските корабостроителници

    17:18 14.10.2025

  • 20 А Киев за два дня

    11 11 Отговор
    когИ?

    17:19 14.10.2025

  • 21 Да питам 🤣🤣🤣

    14 11 Отговор

    До коментар #15 от "Дааа":

    А защо са тез сълзи и сополи в Кремъл...?

    17:19 14.10.2025

  • 22 Говори Томахоук

    13 9 Отговор
    Ще стигнем до Кремъл - законна военна цел

    17:20 14.10.2025

  • 23 Дика

    10 9 Отговор
    Новите усилия се задават с идването на Томахоук. Като почнат да внасят бензин и дизел вместо да изнасят ще им дойде акъла в кухите глави.

    Коментиран от #26, #28

    17:21 14.10.2025

  • 25 САщисан русоофил

    12 8 Отговор
    Идиотът съсипа Русия.

    17:21 14.10.2025

  • 26 Атина Палада

    8 9 Отговор

    До коментар #23 от "Дика":

    Закъсняла информация!РФ вече внася горива от Китай и Беларус.

    Коментиран от #36

    17:22 14.10.2025

  • 27 Pyccкий Карлик

    9 7 Отговор
    Не понимаю ни фига.....
    Да нахлуеш в съседна държава, да те опердашат яко и да се надяваш и молиш някой друг да ти реши проблема, че и да помага. Ру3ката логика е aнaлoгoвнeт 😁

    17:22 14.10.2025

  • 28 да ти кажа ...🤣🤣

    8 7 Отговор

    До коментар #23 от "Дика":

    Те и сега внасят огромни количества гориво от Китай и Казахстан..ма не стига до никъде..

    Коментиран от #38

    17:23 14.10.2025

  • 29 Пич

    10 5 Отговор

    До коментар #18 от "бебето":

    Ами кажи ти тогава , щом не решава Путин !!! Бегай в Москва и го строявай !!! Догодина Нобела е твой !!!

    Коментиран от #34

    17:23 14.10.2025

  • 31 Путинистче идиотче

    6 7 Отговор
    И без Томахоук ни избиват като пилци в Украйна.

    17:25 14.10.2025

  • 32 Европеец

    7 7 Отговор
    Но най важното е груз 200 да не спира да върви с пълни вагони и камази към блатата, другото не е важно, пушечното месо на бункерното привършва!

    17:26 14.10.2025

  • 33 Ганчев

    7 7 Отговор
    Американски ракети ще падат по главите на руснаците докато и последният жив руснак не избяга от Украйна.

    17:27 14.10.2025

  • 34 Путин ПОЧНА ВОЙНА

    4 8 Отговор

    До коментар #29 от "Пич":

    Но не може да я спре....късно е вече.

    17:27 14.10.2025

  • 35 Последния Софиянец

    7 7 Отговор
    А бензин кога ще пускат в блатния халифат, казаха ли!

    Коментиран от #57

    17:27 14.10.2025

  • 36 Дика

    8 1 Отговор

    До коментар #26 от "Атина Палада":

    Надали им го подаряват, нали?

    17:27 14.10.2025

  • 38 аz СВОПобеда 80

    2 9 Отговор

    До коментар #28 от "да ти кажа ...🤣🤣":

    Обаче печати купони.!
    Ква стана тя 🤣
    Ква стана тя 🤣
    😂😂😂

    Коментиран от #43

    17:28 14.10.2025

  • 39 Колко по-ясно да им го каже?

    9 6 Отговор
    "Вижте, ако тази война не бъде разрешена, ще им изпратя Томахоук.“ Д.Дж.Тръмп

    17:28 14.10.2025

  • 40 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 8 Отговор
    От Кииф за два дня до къде се докара бункерния страхливец‼️

    17:30 14.10.2025

  • 41 доктор

    7 8 Отговор
    Като бъде избито порядъчно количество копейки България ще дръпне напред.

    Коментиран от #44

    17:30 14.10.2025

  • 42 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 7 Отговор
    Ще падне пак яко млатене на блатна вата!

    17:30 14.10.2025

  • 43 И у нашата гирма

    8 2 Отговор

    До коментар #38 от "аz СВОПобеда 80":

    раздават купони. Е и?

    17:30 14.10.2025

  • 44 Делю Хайдутин

    5 8 Отговор

    До коментар #41 от "доктор":

    Потомствено до крак трябва да бъде загрузен русороба.

    17:32 14.10.2025

  • 45 Хахахаха

    4 8 Отговор
    Така е. Браво. След ивицата Газа, пращай Томахоук, за да се спре кремълската хунта, че вече омръзна.

    17:33 14.10.2025

  • 46 Кош

    2 7 Отговор
    Дайте им всякакви хвъркати, Томахоук, Таурус, Черния лебед. Един след друг да отсядат извънредно в Кремъл и по други интересни места.

    17:34 14.10.2025

  • 47 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    5 7 Отговор
    От блатната джамахирия нищо не остана, суровинен придатък на китай, няма ги вече доларите от европейските пазари, фалита и разпада са в ход, няма кой да спаси от глад ватите, Сащ няма да пращат бутчета като 90те години, а копейките освирепели и коричка хляб няма да дадат на гладните си братушки, те са им братя само на приказки по форумите!

    Коментиран от #49

    17:34 14.10.2025

  • 48 Руски нацисти

    7 8 Отговор
    Какви лицемери са руснаците. Могат да спрат войната по всяко време. Дори и в тази минута. Просто си тръгнете от Крим и Украйна. Никога няма да спечелите тази война. Никога няма да запазите заграбеното. Разбирам защо в България има толкова много грабители подкрепящи Русия. Роби!

    Коментиран от #51, #52, #54

    17:37 14.10.2025

  • 49 Точно

    1 6 Отговор

    До коментар #47 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Направо описа и техните корумпирани мизерни събратя в България, тяхната българска версия, българските мутри.

    17:39 14.10.2025

  • 50 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 6 Отговор
    Бункерния господар на терористите 4та година се крие по калните мазета и тунели, Зеленски го завря в миша дупка‼️

    Коментиран от #56

    17:39 14.10.2025

  • 51 Атина Палада

    4 4 Отговор

    До коментар #48 от "Руски нацисти":

    Няма по подло, примитивно, пошло, продажно, пропаднало, оскотяло и гладно от русороба и пияния му господар, от мен да го запомните@

    Коментиран от #59

    17:42 14.10.2025

  • 52 болгарин..

    5 1 Отговор

    До коментар #48 от "Руски нацисти":

    Това шизо бгбандерците-само двата плондера ще ги упраат,дано ги изберат още веднъж и да направят в бг-то-като в татарпазарджик,вся власт у них и бг-тата на коленца

    17:44 14.10.2025

  • 53 стоян георгиев

    6 6 Отговор
    Ракетите томахоук е време да идват.и не само те.

    Коментиран от #60

    17:45 14.10.2025

  • 55 болгарин..

    3 5 Отговор
    Ток и бензин кога ще пускат в свърхдържавата с менделеевата таблица, има ли инфо от пасьола!

    Коментиран от #58

    17:46 14.10.2025

  • 56 чекисть..

    6 2 Отговор

    До коментар #50 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Бравос на масква..само 1/3 от бандерско има ток,ще батишеме с пикиращите вакум аерозоли и останалите тецове на зеления мухал

    17:49 14.10.2025

  • 57 В Расия

    0 4 Отговор

    До коментар #35 от "Последния Софиянец":

    Винаги е ЩЕ

    17:49 14.10.2025

  • 58 болгарин..

    6 0 Отговор

    До коментар #55 от "болгарин..":

    Скрий се бе..резня6ки п0мак..

    17:52 14.10.2025

  • 59 дедо..

    6 0 Отговор

    До коментар #51 от "Атина Палада":

    Аман отобъсани палади..отноденьие византийско-останали безвълна

    17:55 14.10.2025

  • 60 дедо..

    6 1 Отговор

    До коментар #53 от "стоян георгиев":

    След бандерците,ще гойде и твоя ред,скапаншизо п0мияр..

    Коментиран от #63

    17:59 14.10.2025

  • 61 Ветеран от Протеста

    2 0 Отговор
    Всички трябвало да полагат усилия за Мир , докато руснаците атакуват,убиват и разрушават в Украйна ...И Хитлер така правеше !!!

    18:07 14.10.2025

  • 62 Тъпако

    2 0 Отговор
    Страх тресе рашиста

    18:09 14.10.2025

  • 63 Наказание

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "дедо..":

    Миротворец гледа всичко . Трепери другарю

    18:11 14.10.2025

