Говори Москва: Браво, Тръмп! Но след ивицата Газа е време за нови усилията за мир в Украйна

Кремъл заяви днес, че приветства желанието на президента на САЩ Доналд Тръмп да се концентрира върху стремежа към мир в Украйна, след като бе договорено прекратяване на огъня между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас" в ивицата Газа, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Освен това Москва изрази надежда американският държавен глава да окаже влияние върху Киев за по-бързо договаряне на край на войната, започнала през февруари 2022 г.
В речта си пред израелския парламент (Кнесета) вчера, Тръмп, който съдейства за сделката между Израел и "Хамас", каза, че иска да постигне споразумение с Техеран за иранската ядрена програма, но в същото време отбеляза, че на първо време е насочил вниманието си към края на войната в Украйна.
"Ние (...) първо трябва да приключим въпроса с Русия. Ако нямаш нищо против, Стив, нека се концентрираме първо върху Русия", заяви американския президент, обръщайки към специалния си пратеник Стив Уиткоф, който вече е имал разговори с руския президент Владимир Путин.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия остава отворена за мирни преговори.
"Ние определено приветстваме подобни намерения, както и потвърждението на политическата воля да се направи всичко възможно в полза на насърчаването на стремежа към мирно решение", каза Песков, запитан за изявленията на Тръмп.
"Вече познаваме добре г-н Уиткоф; той е ефективен, доказа своята ефективност и сега в Близкия изток и ние се надяваме, че неговите дарби ще продължат да допринасят за работата, която вече се върши по въпроса за Украйна", отбеляза говорителят на Кремъл.
Русия обвинява Украйна за това, че преговорите са в застой, и че не откликва на предложението на Москва за създаването на работни групи за изясняване на отделните аспекти на евентуалното мирно споразумение. Киев на свой ред обвинява Русия в несериозно отношение към подобна сделка и опит за налагане на условия, които са равносилни на искане Украйна да се предаде.
"Руската страна остава открита и готова за мирен диалог и ние се надяваме, че влиянието на Съединените щати и дипломатическите умения на пратениците на президента Тръмп ще помогнат за насърчаването на украинската страна да бъде по-активна и да покаже по-голямо желание да се ангажира с мирния процес", заяви Песков.
Той обърна внимание, че е в застой и диалогът със САЩ за Украйна, като в същото време Тръмп е говорил за вероятността да се доставят на Украйна крилати ракети "Томахок". Москва даде да се разбере, че ще сметне подобна доставка за опасна ескалация на войната, припомня Ройтерс.
