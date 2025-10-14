Новини
Червеният кръст: Връщането на телата на мъртвите заложници от Газа няма да се случи особено бързо

14 Октомври, 2025 17:33 548 13

  • израел-
  • хамас-
  • газа-
  • заложници-
  • бенямин нетаняху-
  • доналд тръмп

Вчера палестинската групировка освободи последните живи заложници съгласно споразумението за спиране на огъня, а Израел изпрати в анклава множество автобуси с палестински затворници

Червеният кръст: Връщането на телата на мъртвите заложници от Газа няма да се случи особено бързо - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Международният комитет на Червения кръст (МКЧК) днес заяви, че връщането на телата на мъртвите заложници от Газа ще отнеме време, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Вчера палестинската групировка освободи последните живи заложници съгласно споразумението за спиране на огъня, а Израел изпрати в анклава множество автобуси с палестински затворници, докато американският президент Доналд Тръмп обяви край на двегодишната война.

Само четири ковчега с телата на мъртви заложници обаче бяха върнати в Израел, а над 20 други остава да бъдат открити и предадени на роднините им.

Организацията определи намирането на телата сред руините в Газа като "много голямо предизвикателство".

"Това е дори по-голямо предизвикателство, отколкото освобождаването на живите хора. Много голямо предизвикателство е", заяви говорителят на МКЧК Кристиан Кардон. "Мисля, че наистина има риск то да отнеме много време. Казваме на страните е, че това трябва да бъде техен основен приоритет", добави Кардон.

Говорителят отказа да даде повече подробности за възможното местонахождение на мъртвите заложници, изтъквайки деликатността на продължаващата операция.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 2 Отговор
    що ни занимавате с некви цигани и циганската им държавица
    тука не ви ли стигат стойчков и карлос ?

    17:34 14.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    2 5 Отговор
    Без да се унищожи блатния султанат няма да спре терора по света.

    17:37 14.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 6 Отговор
    Бункерния господар на терористите 4та година се крие по калните мазета и тунели, Зеленски го завря в миша дупка‼️

    17:38 14.10.2025

  • 4 Дориана

    4 0 Отговор
    Тръмп е далеч от реалността . Истината е, че той не може да спре войната , защото Хамас няма да се разоражат и няма да има независима Палестинска държава. Единствения успех е , че освободиха заложниците. и нищо повече.

    17:41 14.10.2025

  • 5 Карлос Друсар

    1 3 Отговор
    Ислямът е религия на мира. Който не вярва в този факт, искам да го бъхтя с анаболните си ръчички.

    Коментиран от #8

    17:42 14.10.2025

  • 6 Дориана

    2 3 Отговор
    Но няма на планетата по подло, примитивно, пошло, продажно, пропаднало, оскотяло и гладно от русороба и пияния му господар, от мен да го запомните!

    17:43 14.10.2025

  • 7 стоян георгиев

    4 2 Отговор
    Не разбирам защо израел спря избиването на терористите?някой може ли да обясни?избиха заложниците изклаха децата на концерта и чакат милост? Защо?като се крият между останалите палестинци да си носят отговорността камиларите като цяло.

    Коментиран от #12

    17:44 14.10.2025

  • 8 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Карлос Друсар":

    Същота твърдеше и халифа с ботокса до като целуваше корана!

    17:45 14.10.2025

  • 9 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    1 1 Отговор
    Ток и бензин кога ще пускат в свърхдържавата с менделеевата таблица, има ли инфо от пасьола

    17:47 14.10.2025

  • 10 Сатана Z

    0 1 Отговор
    В Русия товарят с укро трупове хладилни камиони и ги изсипват на границата с Беларус и Украйна за да може Зеленият нацист да се снима с тях

    17:54 14.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мустафа

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    В историята на България пише,че Турските власти са арестували участниците в терористичната акция срещу властта незнайно защо наричана Априлско въстание вместо да ги избият като ХАМАС

    17:59 14.10.2025

  • 13 Горски

    1 0 Отговор
    Уж спряха тая война, а то спиране няма и да имаш вяра на юдеи. По данни 68 хиляди мирни граждани от които 4 хиляди деца евреите са убили. Кой трябва да ги накаже защото с подписи не става. То се знаеше, че Израел ще наруши примирието. Това е само първият случай. Скоро ударите ще бъдат ежедневни като в Ливан. Забелязвам че българският народ се осъзнава ,но правителството е друга работа .Правителството си пее една и съща песен " Израел е жертва ,а палестинците са лоши " Да бе Да. Излъгаха Хамас да върне заложниците и скоро ще ги разбомбят демократично след инсинуация като предния път, ама вече няма заложници и няма да се спрат еврейскитегниди, подкрепени от европейските си слуги. Ликвидира повече от 100 000 мирни хора- жени и деца палестинци , за да завладее техните земи! Това е етническо прочистване на територията с много кръв. Ако не са САЩ зад тях, досега арабите да са ги изчистили. Държавата Израел е създадена през 1949 година от англо-саксонските колонизатори на земите на Палестина.

    18:06 14.10.2025

Новини по държави:
