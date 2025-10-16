Тайни операции на ЦРУ във Венецуела: какво цели Тръмп

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Нападенията срещу лодки на предполагаеми наркотрафиканти разгневиха Каракас. Сега американският президент Тръмп прави още една крачка напред: обяви, че е одобрил тайни операции на ЦРУ във Венецуела. Какво цели с това?

След смъртоносните атаки на американската армия срещу лодки, за които се предполага, че са превозвали наркотици в Карибско море, президентът Доналд Тръмп обяви, че ще се "бори с наркотрафикантите” и в самата Венецуела. Американският държавен глава не уточни обхвата на такива операции, но потвърди, че са били одобрени операции на ЦРУ във Венецуела.

Опит за преврат?

Президентът на Венецуела Николас Мадуро, когото САЩ не признават за легитимен, нарече това опит за преврат от страна на ЦРУ. На въпрос дали е оторизирал Мадуро да бъде "ликвидиран" Доналд Тръмп отговори с насмешка: "Това е абсурден въпрос. Всъщност не е абсурден, но би било абсурдно да отговоря, нали?".

През последните седмици американските военни многократно обстрелваха лодки на заподозрени наркотрафиканти в Карибско море. Според информациите са убити над 20 души. Акцията предизвика критики, отчасти защото американското правителство не предостави никаква информация за правните основания, според които извършва подобни операции. Острият протест на венецуелското правителство и призивът на ООН за сдържаност очевидно нямат влияние върху Тръмп. Той посочва, че САЩ са заляти с наркотици от чужбина и обвинява Мадуро, че контролира престъпните банди и наркотрафика.

От своя страна, венецуелският държавен глава осъжда разполагането на американски военни сили в Карибско море, което смята за заплаха за мира и стабилността в региона. В отговор Мадуро разпореди провеждането на военни учения в най-гъсто населените части на страната. Планират се и други военни операции в щатите, граничещи с Колумбия.

Какво правят САЩ във Венецуела?

Когато по време на първия си мандат Доналд Тръмп се опита да свали венецуелския диктатор от власт, американският президент беше доста по-директен в намеренията си: САЩ обвиниха Мадуро, че е фалшифицирал изборите, не признаха победата му и наложиха санкции. Други държави последваха стъпките им. Мадуро обаче остана на власт.

Във втория си мандат Тръмп смени подхода и сега набляга на старите обвинения, че Мадуро е наркотрафикант и опасен престъпник. Според запознати планът е Мадуро да бъде принуден да се оттегли като част от продължаващата борба на Тръмп срещу наркокартелите, пише "Политико".

Вашингтон ще обяви такива групи за терористични организации, ще увеличи наградата за главата на Мадуро на 50 милиона долара и ще преустанови дипломатическите отношения с Каракас. Кампанията може и да не е официално насочена към смяна на режима, но ако натискът доведе до свалянето на Мадуро, Тръмп и екипът му ще бъдат много доволни, обяснява американското издание. Представители на администрацията все пак коментират пред "Политико", че не изключват нищо като възможен сценарий за действията на САЩ срещу венецуелския диктатор.

Опозицията, Нобеловата награда и топлата връзка с Тръмп

Преди дни Нобеловият комитет в Осло награди лидерката на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо с Нобеловата награда за мир. Американският президент изобщо не криеше, че очакваше той да получи приза. И въпреки че очакването беше, че той ще се разгневи на решението, този проблем изглежда беше париран - и то от самата Мачадо. Часове след като разбра, че е била отличена, Мачадо заяви директно, че "посвещава" наградата си на Доналд Тръмп. Американският президент заяви, че е разговарял с Мачадо, след като е научил новината, и че тя е била "много мила" по време на разговора им.

В интервю за журналистката от Си Ен Ен Кристиан Аманпур Мария Корина Мачадо повтори много от нещата, в които администрацията на Тръмп обвинява Мадуро. Тя дори помоли американския президент да "помогне" за постигането на целта ѝ - свалянето на диктатора от власт. Когато беше попитана дали призовава директно за военна интервенция на САЩ в страната си, лидерката на опозицията не отговори директно, но заяви, че иска да види ограничаване на влиянието на Русия, Китай, Куба и Иран и твърди, че Венецуела в момента е "убежище” за терористични организации.

Още в началото на септември, преди да получи Нобеловата награда за мир, Мачадо каза пред британския "Таймс": "Това е най-голямата възможност, която някога сме имали" - по повод американските удари срещу венецуелски лодки, за които администрацията на Тръмп твърди, че превозват наркотици за САЩ. "И няма да я пропуснем”, категорична е Мачадо.