Ракети "Томахоук" за Украйна? Зеленски се готви за тежки преговори в Белия дом, изкушава Тръмп със списък с обещания

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е подготвил списък с обещания към президента на САЩ Доналд Тръмп, за да получи нови доставки на американско оръжие, пише Bloomberg, цитирана от Фокус.
Списъкът е подготвен от украинския политик в навечерието на срещата с Тръмп на 17 октомври. Очаква се Киев да предложи на САЩ да размени доставки на оръжие и енергийни ресурси срещу украински безпилотни технологии.
"Това партньорство е не само стратегическо предимство за Украйна, но и реален принос за сигурността на САЩ и съюзниците им по целия свят“, коментира тази инициатива украинският посланик в САЩ Олга Стефанишина.
На срещата с Тръмп на 17 октомври Зеленски и Тръмп ще обсъдят доставките на ракети за противовъздушна отбрана и далекобойни ракети Tomahawk за Украйна, както и подкрепата за енергийния сектор на Украйна на фона на ударите на въоръжените сили на Русия по обекти на украинската инфраструктура.
Украйна продължава да предлага на САЩ да предостави своите газохранилища на преференциални условия за съхранение на американски втечнен природен газ.
На 16 октомври стана известно, че Украйна е получила първите две партиди оръжие по инициативата PURL. В момента се подготвят още две партиди оръжие за изпращане.
По-рано бе съобщено за натиск от страна на НАТО върху страните-членки, които не желаят да купуват оръжие за Киев от САЩ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Михаил
Коментиран от #10, #33
23:26 16.10.2025
2 вестник чук чук
Коментиран от #44
23:26 16.10.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #24
23:26 16.10.2025
4 Ганя Путинофила
Коментиран от #8, #14
23:28 16.10.2025
5 Хихихи
23:28 16.10.2025
6 БлуΔницата УкраИна
се превръща в пепелище .
23:29 16.10.2025
7 ТОМАХОУК
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Отклонение от целта 1-1,5 метра.Невидми за ПВО.Особено ако е руско.
Коментиран от #12
23:30 16.10.2025
8 Димитринчо
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Повечко са.
23:31 16.10.2025
9 Напудреното носле 🤡
сега са Тамаховки......и после пак ще има вой до небесата.
23:31 16.10.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Само един Томахоук по мумията на ленин
23:32 16.10.2025
12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #7 от "ТОМАХОУК":В Югославия ,преди 30 г ,сърбите свалиха 55% от Томазовките със стари руски ПВО комплекси Нева-125
23:34 16.10.2025
13 Още един неграмотен русофил
До коментар #10 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Хитлер изби най много украинци- 11 милиона!
10 милиона са от републиките, като най много са от Беларус, всеки трети жител!
Руснаците загинали са 3-4 милиона!
Коментиран от #19
23:34 16.10.2025
14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #4 от "Ганя Путинофила":Тръмп Каза че е прекратил войната между Азербайджан и Албания.Ти вярваш ли
Коментиран от #20
23:35 16.10.2025
15 Томахоук
23:36 16.10.2025
16 Путин гол от кръста надолу без кон.
23:36 16.10.2025
17 украинския политик???:)
"Списъкът е подготвен от украинския политик в навечерието на срещата с Тръмп на 17 октомври."
Или си отмъщавате, че ви взеха на бъзик?
23:37 16.10.2025
18 Голем финт на Тръмп
Коментиран от #31
23:38 16.10.2025
19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #13 от "Още един неграмотен русофил":Руснаци14 млн,украинци6 млн,белоруски ,3 млн
Коментиран от #22
23:39 16.10.2025
20 Ами ти вярваш ли, че сърбите
До коментар #14 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":са свалили 55% от томахавките?
Коментиран от #37
23:39 16.10.2025
21 име
23:39 16.10.2025
22 Още един неграмотен русофил
До коментар #19 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Беги, некомпетентен си.
Коментиран от #30
23:40 16.10.2025
23 стоян георгиев
Коментиран от #27, #38
23:40 16.10.2025
24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #3 от "Последния Софиянец":1981- на въоръжение
23:40 16.10.2025
25 шаа
23:41 16.10.2025
26 Руснаците са страхливци
Коментиран от #32
23:41 16.10.2025
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #23 от "стоян георгиев":Дай линк бе мизерабъл
Коментиран от #62
23:41 16.10.2025
28 ?????
Можеше да икономиса билета до Вашингтон след разговора на Тръмп и Путин.
Явно е третия излишен в ситуацията, както разправяхя навремето в доброто старо немско порно.
Но нека пробва.
И да не забравя това онова.
Нека лети.
23:42 16.10.2025
29 Дрът русофил с тежка деменция
23:42 16.10.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Али
До коментар #18 от "Голем финт на Тръмп":И тъй да е. Видяхме пак колко е силна могъчая. Нали до сега тепаше сама цялото НАТО.
Коментиран от #34
23:43 16.10.2025
32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #26 от "Руснаците са страхливци":Във Властелина на пръстените ли го видя?
23:43 16.10.2025
33 пешо
До коментар #1 от "Михаил":оди си на село паси си козите и не се обаждай
23:43 16.10.2025
34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #31 от "Али":Турчин,я развий темата ,че язяде некво л...но неясно.Русия ще Ви трепе Като османлиите -12 пъти
Коментиран от #52
23:45 16.10.2025
35 Още един неграмотен русофил
До коментар #30 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Какъв линк, бе?
Отваряш уики или гугъл и четеш!
Познаваш ли поне буквите?
Коментиран от #41
23:46 16.10.2025
36 стоян георгиев
До коментар #30 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Твоите данни от къде са? Дай ти линк.
Коментиран от #39
23:46 16.10.2025
37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #20 от "Ами ти вярваш ли, че сърбите":Е па на тебе ли да вервам,а?Сърбите с Руски ПВО комплкс Нева 125 свалиха и стелт американски
Коментиран от #40
23:48 16.10.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Това по руската телевизия в Москва
До коментар #37 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":са ти го казали!
Коментиран от #42
23:49 16.10.2025
41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #35 от "Още един неграмотен русофил":Аз всичко мога ,ама педивикия не ползвам ,щото всеки Може да внася поправки в Нея ,съответно да лъже.А украинец ако не излъже не мое да спи ,те най много я поправят педивикията
Коментиран от #48
23:51 16.10.2025
42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #40 от "Това по руската телевизия в Москва":Това всички го знаят ,които четат нещо друго освен факти
23:52 16.10.2025
43 Факт
23:53 16.10.2025
44 В БГ, ако имаме Президент или премиер
До коментар #2 от "вестник чук чук":като Земенски, ще можем да кажем, че сме ударили "Джекпот", и , че сме в групата на "МОЖЕЩИТЕ, ЗНАЕЩИТЕ КАК, И ОТГОВОРНИТЕ!!!"
23:54 16.10.2025
45 Аман с тоя "Томахоук", бе!
За какво да им плащаме за "Томахоук" на урайнците бе? Да си правят селфита с тези ракети ли? И да ръждясват в някое мазе, щом няма кой да ги изстрелва?
Защо Мерц Смелий, се дървеше и кълнеше че ще прати Тауруси , пък млъкна?
23:55 16.10.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Стигнахте ли границите от 1991?
Или поне от 2014?
Или,или поне от 2022?
А Крим ?Кафе пи ли зелето?
А Курск сий е?
А Москва бомбардирахие ли я?
А Контрнаступа върви ли?
А Ф16 ,Леопарди ,Абрам - помогнаха ли?
А Индия спряли да купува нефт?
А Гренландия превзехие ли я ?
А немски е заводи що отиват в Сащ?
А?
Коментиран от #56
23:57 16.10.2025
48 Миндьо Шпагата
До коментар #41 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Можеш за дедовият да ме хванеш.
Коментиран от #66
23:58 16.10.2025
49 С Ракети "Томахоук"
През последната година „Томахоуки“ са били използвани за удари по цели на хусите в Йемен, както и при ударите на САЩ по ядрените обекти на Иран. САЩ заявиха, че са използвали 30 „Томахоука“ , изстреляни от подводници по време на ударите в Иран, в допълнение към други боеприпаси, като бомбите за унищожаване на бункери, пуснати от бомбардировачи B-2...... и какво? Резултати има ли?
00:02 17.10.2025
50 Ачо
00:04 17.10.2025
51 Ами нека да помислим!
Коментиран от #57
00:08 17.10.2025
52 Али
До коментар #34 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Абе май Птин пак ще целува дебелия и мазен наш буквар.
Коментиран от #58
00:11 17.10.2025
53 Ами нека да помислим!
00:13 17.10.2025
54 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
00:16 17.10.2025
55 Артилерист
00:16 17.10.2025
56 Евгений Онанегин
До коментар #47 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Да ама Путин ни е. Майката руска. 200 години не можем да се оправим.
Коментиран от #59
00:17 17.10.2025
57 Червената шапчица
До коментар #51 от "Ами нека да помислим!":Тук никой не мисли, ве човек...
00:17 17.10.2025
58 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #52 от "Али":Хехех,Реджеп пак ще ходи да се извинява Като спрат турските стоки за Русия.А ,Фес,помниш ли?Руснаците 12 пъти са го набивали на османлиите,Оше ли те сърби?
Коментиран от #61
00:18 17.10.2025
59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #56 от "Евгений Онанегин":Кръсти се на български бе предател- Евгени Чики...ев.И отговори поне на един въпрос ,тогава ще имаш думата
00:20 17.10.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Тихо гувновоз!
До коментар #58 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Тихо.
Коментиран от #70
00:21 17.10.2025
62 стоян георгиев
До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Колкото и да е тежко, моля да разберете това и призовавам към взаимодействие, за да прелистим тази трагична страница колкото се може по-бързо и заедно да вървим напред, да не позволяваме на никого да се намесва в нашите работи, в нашите отношения, а да ги градим самостоятелно – така, че това да създава необходимите условия за преодоляване на всички проблеми, и въпреки наличието на държавни граници да ни укрепва отвътре като единно цяло. Аз вярвам в това – именно в такова наше бъдеще.
Коментиран от #65
00:21 17.10.2025
63 Червената шапчица
Коментиран от #67
00:21 17.10.2025
64 Ще има някаква даалавера..
00:21 17.10.2025
65 стоян георгиев
До коментар #62 от "стоян георгиев":Из речта на путлер при нападението над украйна.дано знаеш и български.не искал завалията и никъде не споменавал че ще окупира украйна а? Това какво е бе другар? Общо бъдеще без граници...хахах
00:22 17.10.2025
66 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #48 от "Миндьо Шпагата":Прстаците Като нямат какво да кажат по темата и яд...т л...на.Айде ,яш
Коментиран от #69
00:23 17.10.2025
67 стоян георгиев
До коментар #63 от "Червената шапчица":Тук си много прав.използват за свалянето на ракетите рафинерии и военни складове.изпитана тактика...хах
00:23 17.10.2025
68 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
00:23 17.10.2025
69 стоян георгиев
До коментар #66 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Мишка специално за теб цитирах речта на путлер в която нямало да окупира украйна.щелинда станат едно цяло.за.добротп ма всички...хаха...нали искаше линк?
00:24 17.10.2025
70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #61 от "Тихо гувновоз!":Тихо ще викаш на жена си Като я клати мюмюн от махалата
00:24 17.10.2025