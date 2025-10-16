Ракети "Томахоук" за Украйна? Зеленски се готви за тежки преговори в Белия дом, изкушава Тръмп със списък с обещания

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е подготвил списък с обещания към президента на САЩ Доналд Тръмп, за да получи нови доставки на американско оръжие, пише Bloomberg, цитирана от Фокус.



Списъкът е подготвен от украинския политик в навечерието на срещата с Тръмп на 17 октомври. Очаква се Киев да предложи на САЩ да размени доставки на оръжие и енергийни ресурси срещу украински безпилотни технологии.



"Това партньорство е не само стратегическо предимство за Украйна, но и реален принос за сигурността на САЩ и съюзниците им по целия свят“, коментира тази инициатива украинският посланик в САЩ Олга Стефанишина.



На срещата с Тръмп на 17 октомври Зеленски и Тръмп ще обсъдят доставките на ракети за противовъздушна отбрана и далекобойни ракети Tomahawk за Украйна, както и подкрепата за енергийния сектор на Украйна на фона на ударите на въоръжените сили на Русия по обекти на украинската инфраструктура.



Украйна продължава да предлага на САЩ да предостави своите газохранилища на преференциални условия за съхранение на американски втечнен природен газ.



На 16 октомври стана известно, че Украйна е получила първите две партиди оръжие по инициативата PURL. В момента се подготвят още две партиди оръжие за изпращане.



По-рано бе съобщено за натиск от страна на НАТО върху страните-членки, които не желаят да купуват оръжие за Киев от САЩ.

