Ракети "Томахоук" за Украйна? Зеленски се готви за тежки преговори в Белия дом, изкушава Тръмп със списък с обещания
  Тема: Украйна

Ракети "Томахоук" за Украйна? Зеленски се готви за тежки преговори в Белия дом, изкушава Тръмп със списък с обещания

16 Октомври, 2025 23:23 766 70

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • нато-
  • ракети-
  • томахоук

Украйна продължава да предлага на САЩ да предостави своите газохранилища на преференциални условия за съхранение на американски втечнен природен газ

Ракети "Томахоук" за Украйна? Зеленски се готви за тежки преговори в Белия дом, изкушава Тръмп със списък с обещания - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е подготвил списък с обещания към президента на САЩ Доналд Тръмп, за да получи нови доставки на американско оръжие, пише Bloomberg, цитирана от Фокус.

Списъкът е подготвен от украинския политик в навечерието на срещата с Тръмп на 17 октомври. Очаква се Киев да предложи на САЩ да размени доставки на оръжие и енергийни ресурси срещу украински безпилотни технологии.

"Това партньорство е не само стратегическо предимство за Украйна, но и реален принос за сигурността на САЩ и съюзниците им по целия свят“, коментира тази инициатива украинският посланик в САЩ Олга Стефанишина.

На срещата с Тръмп на 17 октомври Зеленски и Тръмп ще обсъдят доставките на ракети за противовъздушна отбрана и далекобойни ракети Tomahawk за Украйна, както и подкрепата за енергийния сектор на Украйна на фона на ударите на въоръжените сили на Русия по обекти на украинската инфраструктура.

Украйна продължава да предлага на САЩ да предостави своите газохранилища на преференциални условия за съхранение на американски втечнен природен газ.

На 16 октомври стана известно, че Украйна е получила първите две партиди оръжие по инициативата PURL. В момента се подготвят още две партиди оръжие за изпращане.

По-рано бе съобщено за натиск от страна на НАТО върху страните-членки, които не желаят да купуват оръжие за Киев от САЩ.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Михаил

    4 15 Отговор
    След Сталин Путлер е избил най-много руснаци.

    Коментиран от #10, #33

    23:26 16.10.2025

  • 2 вестник чук чук

    11 1 Отговор
    зеля има доживотен абонамент

    Коментиран от #44

    23:26 16.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    До звукови ракети от 1972 г.

    Коментиран от #7, #24

    23:26 16.10.2025

  • 4 Ганя Путинофила

    2 12 Отговор
    Тръмп каза по всички медии колко са загиналите руски войници - 1 500 000 !

    Коментиран от #8, #14

    23:28 16.10.2025

  • 5 Хихихи

    8 0 Отговор
    Изкусителката земя....щяла да изкусява Тръмп.

    23:28 16.10.2025

  • 6 БлуΔницата УкраИна

    9 1 Отговор
    ....и териториалния термин уКраИна
    се превръща в пепелище .

    23:29 16.10.2025

  • 7 ТОМАХОУК

    1 12 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Отклонение от целта 1-1,5 метра.Невидми за ПВО.Особено ако е руско.

    Коментиран от #12

    23:30 16.10.2025

  • 8 Димитринчо

    2 7 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Повечко са.

    23:31 16.10.2025

  • 9 Напудреното носле 🤡

    12 0 Отговор
    То не бяха Пантери, то не бяха ефукКтки.....
    сега са Тамаховки......и после пак ще има вой до небесата.

    23:31 16.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Само един Томахоук по мумията на ленин

    1 10 Отговор
    и войната приключва!

    23:32 16.10.2025

  • 12 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "ТОМАХОУК":

    В Югославия ,преди 30 г ,сърбите свалиха 55% от Томазовките със стари руски ПВО комплекси Нева-125

    23:34 16.10.2025

  • 13 Още един неграмотен русофил

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Хитлер изби най много украинци- 11 милиона!
    10 милиона са от републиките, като най много са от Беларус, всеки трети жител!
    Руснаците загинали са 3-4 милиона!

    Коментиран от #19

    23:34 16.10.2025

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ганя Путинофила":

    Тръмп Каза че е прекратил войната между Азербайджан и Албания.Ти вярваш ли

    Коментиран от #20

    23:35 16.10.2025

  • 15 Томахоук

    2 3 Отговор
    Писето бързо размисли, като чу как ще се вихря у московията

    23:36 16.10.2025

  • 16 Путин гол от кръста надолу без кон.

    4 3 Отговор
    Друзя, усещам на томаавката дръжката. Сещам се за Гойко Митич-къв пич беше. Много ми се искаше да ми удари една тамаавка под кръста.

    23:36 16.10.2025

  • 17 украинския политик???:)

    5 1 Отговор
    Абе вий бъзикате ли се читателите си:

    "Списъкът е подготвен от украинския политик в навечерието на срещата с Тръмп на 17 октомври."

    Или си отмъщавате, че ви взеха на бъзик?

    23:37 16.10.2025

  • 18 Голем финт на Тръмп

    5 1 Отговор
    Резултатът: ще отложи даването на томахавки след срещата с Путин, няма да даде пари и изолира Ес и Великобритания от преговорите в Будапеща. Пак ще гледат отстрани.Унизително е.

    Коментиран от #31

    23:38 16.10.2025

  • 19 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Още един неграмотен русофил":

    Руснаци14 млн,украинци6 млн,белоруски ,3 млн

    Коментиран от #22

    23:39 16.10.2025

  • 20 Ами ти вярваш ли, че сърбите

    1 5 Отговор

    До коментар #14 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    са свалили 55% от томахавките?

    Коментиран от #37

    23:39 16.10.2025

  • 21 име

    7 2 Отговор
    Зеле и неонацистката пропаганда дънят как руснаците търпят колосални загуби, свършили са танкове, ракети, снаряди. За пореден път тази година. Правят кантраатаки, отблъскват мощни руски атаки. Всичко се прави с цел да убедят тръмпоча че има оивот в тях. Отделон и за вътрешна консумация, щото на 6.11 предстои гласуване в кочината на бандерите дали да се удължи военното положение. А днес руснаците са изтреляли 28 Искандера по бандеристан и няма нито един свален, има съмнения че бандерите нарочно не са направили опит да свалят нито една ракета за да убедят тръмпоча да им даде ПВО.

    23:39 16.10.2025

  • 22 Още един неграмотен русофил

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Беги, некомпетентен си.

    Коментиран от #30

    23:40 16.10.2025

  • 23 стоян георгиев

    1 3 Отговор
    Зеленски ще наиграе рижата отново.

    Коментиран от #27, #38

    23:40 16.10.2025

  • 24 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    1981- на въоръжение

    23:40 16.10.2025

  • 25 шаа

    4 0 Отговор
    това защо е отбелязано като "извънредно"? какво извънредно става? еугленски пак ще се подмазва, ще проси, ако не му дадат ще се заканва.

    23:41 16.10.2025

  • 26 Руснаците са страхливци

    2 7 Отговор
    Томахавката при удар в скала прави 30 метрова пещера,затова раша е на колене пред Вашингтон, Лондон и НАТО

    Коментиран от #32

    23:41 16.10.2025

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    Дай линк бе мизерабъл

    Коментиран от #62

    23:41 16.10.2025

  • 28 ?????

    5 0 Отговор
    Как да кажа7
    Можеше да икономиса билета до Вашингтон след разговора на Тръмп и Путин.
    Явно е третия излишен в ситуацията, както разправяхя навремето в доброто старо немско порно.
    Но нека пробва.
    И да не забравя това онова.
    Нека лети.

    23:42 16.10.2025

  • 29 Дрът русофил с тежка деменция

    0 5 Отговор
    само аз още не вярвам че маскалия утече у каналя

    23:42 16.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Али

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "Голем финт на Тръмп":

    И тъй да е. Видяхме пак колко е силна могъчая. Нали до сега тепаше сама цялото НАТО.

    Коментиран от #34

    23:43 16.10.2025

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Руснаците са страхливци":

    Във Властелина на пръстените ли го видя?

    23:43 16.10.2025

  • 33 пешо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Михаил":

    оди си на село паси си козите и не се обаждай

    23:43 16.10.2025

  • 34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Али":

    Турчин,я развий темата ,че язяде некво л...но неясно.Русия ще Ви трепе Като османлиите -12 пъти

    Коментиран от #52

    23:45 16.10.2025

  • 35 Още един неграмотен русофил

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Какъв линк, бе?
    Отваряш уики или гугъл и четеш!
    Познаваш ли поне буквите?

    Коментиран от #41

    23:46 16.10.2025

  • 36 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Твоите данни от къде са? Дай ти линк.

    Коментиран от #39

    23:46 16.10.2025

  • 37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Ами ти вярваш ли, че сърбите":

    Е па на тебе ли да вервам,а?Сърбите с Руски ПВО комплкс Нева 125 свалиха и стелт американски

    Коментиран от #40

    23:48 16.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Това по руската телевизия в Москва

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    са ти го казали!

    Коментиран от #42

    23:49 16.10.2025

  • 41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 3 Отговор

    До коментар #35 от "Още един неграмотен русофил":

    Аз всичко мога ,ама педивикия не ползвам ,щото всеки Може да внася поправки в Нея ,съответно да лъже.А украинец ако не излъже не мое да спи ,те най много я поправят педивикията

    Коментиран от #48

    23:51 16.10.2025

  • 42 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #40 от "Това по руската телевизия в Москва":

    Това всички го знаят ,които четат нещо друго освен факти

    23:52 16.10.2025

  • 43 Факт

    3 1 Отговор
    Няма по-заблудено и неадекватно същество на Земята от рашиста (и русофила)... Затова Зеленски получава всичко което поиска, а Путлер гони хлебарките в бункера.

    23:53 16.10.2025

  • 44 В БГ, ако имаме Президент или премиер

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "вестник чук чук":

    като Земенски, ще можем да кажем, че сме ударили "Джекпот", и , че сме в групата на "МОЖЕЩИТЕ, ЗНАЕЩИТЕ КАК, И ОТГОВОРНИТЕ!!!"

    23:54 16.10.2025

  • 45 Аман с тоя "Томахоук", бе!

    1 1 Отговор
    Надухте ни главите!
    За какво да им плащаме за "Томахоук" на урайнците бе? Да си правят селфита с тези ракети ли? И да ръждясват в някое мазе, щом няма кой да ги изстрелва?

    Защо Мерц Смелий, се дървеше и кълнеше че ще прати Тауруси , пък млъкна?

    23:55 16.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор
    На кой Ден Руснаците бяха в предградията на Киев 2022?
    Стигнахте ли границите от 1991?
    Или поне от 2014?
    Или,или поне от 2022?
    А Крим ?Кафе пи ли зелето?
    А Курск сий е?
    А Москва бомбардирахие ли я?
    А Контрнаступа върви ли?
    А Ф16 ,Леопарди ,Абрам - помогнаха ли?
    А Индия спряли да купува нефт?
    А Гренландия превзехие ли я ?
    А немски е заводи що отиват в Сащ?
    А?

    Коментиран от #56

    23:57 16.10.2025

  • 48 Миндьо Шпагата

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Можеш за дедовият да ме хванеш.

    Коментиран от #66

    23:58 16.10.2025

  • 49 С Ракети "Томахоук"

    2 1 Отговор
    Само гняв в руснаците ще предизвикат. Произведени от Raytheon, бизнес подразделение на RTX Corporation, крилатите ракети Tomahawk са прецизно насочвани крилати ракети с голям обсег, които се използват от американските военни от 1983 г. и са използвани за извършване на множество удари след  войната в Персийския залив .
    През последната година „Томахоуки“ са били използвани за удари по цели на хусите в Йемен, както и при ударите на САЩ по ядрените обекти на Иран. САЩ заявиха, че са  използвали 30 „Томахоука“ , изстреляни от подводници по време на ударите в Иран, в допълнение към други боеприпаси, като бомбите за унищожаване на бункери, пуснати от бомбардировачи B-2...... и какво? Резултати има ли?

    00:02 17.10.2025

  • 50 Ачо

    1 0 Отговор
    Говори се че руснаците живеят в 18 век.Като прасетата.

    00:04 17.10.2025

  • 51 Ами нека да помислим!

    3 0 Отговор
    ракетата „Томахоук“, реално може да поразява цели на разстояние от почти 1600 километра, носейки 450-килограмова бойна глава...предизвика голямо ликуване в Киев, ревове и тръшкане ......ама нали уж през август Украйна представи нова крилата ракета с наземно изстрелване, наречена „Фламинго“ , за която се съобщава, че има обсег от 3000 километра и бойна глава с тегло 1150 килограма? ...... А? .....и за какво тогава са им Томахоук да питам? Или просто са си едни смотани комици....

    Коментиран от #57

    00:08 17.10.2025

  • 52 Али

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Абе май Птин пак ще целува дебелия и мазен наш буквар.

    Коментиран от #58

    00:11 17.10.2025

  • 53 Ами нека да помислим!

    1 0 Отговор
    Ракетите за наземно нападение „Томахоук“ (TLAM), в нормалната си конфигурация, не са много подходящи за военни руски цели Стандартните им унитарни бойни глави са способни да унищожат неукрепени конструкции и материали, но не са способни да унищожат примерно укрепено летище, поне не самостоятелно. От друга страна пък използването им е с изключително нисък риск – което ги прави любими на политиците – тъй като никой екипаж не е изложен на опасност по време на атака. От самовзривяване де.... ако въобще се стигне до разполагането им преди да бъдат унищожени от руснаците ....

    00:13 17.10.2025

  • 54 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    0 1 Отговор
    Защо и е на САЩ да напада Русия? Русия дава всичко доброволно. Продава ресурси на Запада и изпраща парите от продажбите в западните банки. На запад живеят жените и децата на политическата върхушка и олигархията. Там са имотите и яхтите им. За пред хората спорят, обвиняват се едни други, даже се карат, но всъщност всичко вече е поделено между тях. Украйна няма шанс, защото е много бедна и няма какво да предложи. Жалко само за милионите избити мъже, жени, деца и старци от двете страни!

    00:16 17.10.2025

  • 55 Артилерист

    3 0 Отговор
    Зеленски е на пожар при Тръмп. Положението с угасналия ток в Украйна спря живота на страната. Обстановката на фронта също е критична. Май ще се проси за капитулация със запазване на каквото е останало от Украйна. Тръмп не може да устои на спокойното и убедително говорене на Путин. Измъкнал се е с обещание за нова лична среща...

    00:16 17.10.2025

  • 56 Евгений Онанегин

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Да ама Путин ни е. Майката руска. 200 години не можем да се оправим.

    Коментиран от #59

    00:17 17.10.2025

  • 57 Червената шапчица

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Ами нека да помислим!":

    Тук никой не мисли, ве човек...

    00:17 17.10.2025

  • 58 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Али":

    Хехех,Реджеп пак ще ходи да се извинява Като спрат турските стоки за Русия.А ,Фес,помниш ли?Руснаците 12 пъти са го набивали на османлиите,Оше ли те сърби?

    Коментиран от #61

    00:18 17.10.2025

  • 59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Евгений Онанегин":

    Кръсти се на български бе предател- Евгени Чики...ев.И отговори поне на един въпрос ,тогава ще имаш думата

    00:20 17.10.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Тихо гувновоз!

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Тихо.

    Коментиран от #70

    00:21 17.10.2025

  • 62 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Колкото и да е тежко, моля да разберете това и призовавам към взаимодействие, за да прелистим тази трагична страница колкото се може по-бързо и заедно да вървим напред, да не позволяваме на никого да се намесва в нашите работи, в нашите отношения, а да ги градим самостоятелно – така, че това да създава необходимите условия за преодоляване на всички проблеми, и въпреки наличието на държавни граници да ни укрепва отвътре като единно цяло. Аз вярвам в това – именно в такова наше бъдеще.

    Коментиран от #65

    00:21 17.10.2025

  • 63 Червената шапчица

    0 0 Отговор
    Руснаците са намерили цаката как да унищожават ракетите Томахоук. По тази причина Тръмп никога няма да даде на Зеленски ракети Томахоук. Ще е срамно за Сащ пред целия свят ракетите Томахоук да бъдат унищожавани като непотребни железа. Жалка беше съдбата на танковете Ейбрамс, ракетите Атакамс и др. боклуци…

    Коментиран от #67

    00:21 17.10.2025

  • 64 Ще има някаква даалавера..

    0 0 Отговор
    За рооомите кравари от средният Запад ..да си продадат някой бооу,клук ..най вероятно ще са контейнерни пускови установки с четири снаряда, производни на вертикалната пускова система Mk 41, разработена от Lockheed Martin за американската армия и американския флот. с опция за самоунищожаване която или САЩ сами ще активират или ще предоставят на руснаците това удоволствие ...

    00:21 17.10.2025

  • 65 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "стоян георгиев":

    Из речта на путлер при нападението над украйна.дано знаеш и български.не искал завалията и никъде не споменавал че ще окупира украйна а? Това какво е бе другар? Общо бъдеще без граници...хахах

    00:22 17.10.2025

  • 66 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Миндьо Шпагата":

    Прстаците Като нямат какво да кажат по темата и яд...т л...на.Айде ,яш

    Коментиран от #69

    00:23 17.10.2025

  • 67 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Червената шапчица":

    Тук си много прав.използват за свалянето на ракетите рафинерии и военни складове.изпитана тактика...хах

    00:23 17.10.2025

  • 68 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    0 0 Отговор
    САЩ са умни. Западна Европа също. Руснака гази кал до кръста, комари и хищни мухи му пият кръвта, замръзва през зимата, за добива природен газ, нефт, титан, алуминий... За да ги продаде на Запада и да внесе парите от продажбата в западните банки. Нито американецът, нито европеецът са съгласни на такъв ужасен труд. Те прибират чистата пара от наивните Иван и Микола.

    00:23 17.10.2025

  • 69 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #66 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Мишка специално за теб цитирах речта на путлер в която нямало да окупира украйна.щелинда станат едно цяло.за.добротп ма всички...хаха...нали искаше линк?

    00:24 17.10.2025

  • 70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Тихо гувновоз!":

    Тихо ще викаш на жена си Като я клати мюмюн от махалата

    00:24 17.10.2025

