Николас Мадуро: Тя е демонична вещица

13 Октомври, 2025 14:02 511 12

Мария Корина Мачадо беше отличена "за неуморната си" борба за демокрация в южноамериканската страна

Николас Мадуро: Тя е демонична вещица - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Венецуелският президент Николас Мадуро нарече "демонична вещица" лидерката на опозицията Мария Корина Мачадо, която два дни по-рано беше удостоена с Нобелова награда за мир, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Мачадо беше отличена "за неуморната си" борба за демокрация в южноамериканската страна. Нейното движение претендира за победа на президентските избори през 2024 г., които по официални данни са били спечелени от Мадуро.

"Около 90% от населението отхвърля демоничната вещица Сайона", заяви президентът, като визира отмъстителен дух от венецуелските легенди. Той обаче не спомена името на опонентката си, нито нейната скорошна награда.

Правителството често използва този прякор за Мачадо.

"Искаме мир и ще го имаме, но мир със свобода, със суверенитет", добави Николас Мадуро, след като САЩ разположиха кораби в Карибско море, за да се борят с трафика на наркотици от Венецуела, обвинявайки лидера, че е начело на картел.

Мария Корина Мачадо подкрепя тези маневри и посвети Нобеловата си награда "на страдащия народ на Венецуела" и на американския президент Доналд Тръмп. Той също претендираше за наградата, твърдейки, че е сложил край на няколко войни, припомня АФП.


Венецуела
