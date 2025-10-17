Доналд Тръмп заплаши Хамас: Спрете да убивате цивилни, защото няма да имаме друг избор, освен да влезем и да убием вас

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши в четвъртък с действия срещу Хамас заради публичните екзекуции, извършени от терористичната групировка, след като Израел се изтегли от части от ивицата Газа съгласно подкрепеното от САЩ споразумение за прекратяване на огъня, пише Times of Israel.

"Ако Хамас продължи да убива хора в Газа, което не беше споразумението, няма да имаме друг избор, освен да влезем и да ги убием", предупреди той в съобщение на Truth Social.

Публикацията сякаш отбелязва обрат от първоначалната му позиция два дни по-рано относно екзекуциите на палестинци от съперничещи си банди и жители на Газа, които Хамас обвинява в сътрудничество с Израел.

Това се случи и след като подкрепяна от Израел милиция в южна Газа отправи апел към международната общност във видеоклип, получен от The Times of Israel, призовавайки американския президент да защити жителите на Ивицата от Хамас.

Във вторник Тръмп заяви, че е дал на Хамас "одобрение за определен период от време" да извърши убийствата, твърдейки, че терористичната организация е насочена към някои "много лоши банди".

В сряда обаче командирът на американските сили в Близкия изток призова Хамас незабавно да спре атаките срещу "невинни палестински цивилни" и да започне "разоръжаване без забавяне".

Часове по-късно Тръмп заяви пред CNN, че прави "още проучвания по въпроса... Възможно е да са и банди".

Въпреки че Тръмп в изявлението си започва с "ние", когато говори за това кой ще изпълни заплахата му срещу Хамас, той в миналото е пояснявал, че има предвид Израел по отношение на подобно отмъщение и че американски войски няма да са необходими в Газа, което президентът на САЩ повтори по-късно в четвъртък.

"Някой ще влезе" в Газа, каза той в отговор на въпрос на репортер, но "това няма да сме ние".

"Няма да се налага да влизаме" в Стрипа, продължи Тръмп. "Има хора съвсем наблизо, които ще влязат, ще свършат работата много лесно, но под наша егида."

Нежеланието на Белия дом да разположи американски войски на място доведе и до скептицизъм по отношение на зараждащите се Международни сили за сигурност в Газа, предложени многонационални сили, предназначени да осигуряват сигурността в анклава по време на неговото възстановяване.

Европейски дипломат заяви пред Times of Israel в четвъртък, че неточно дефинираната роля на САЩ в плана е разубедила други страни, особено арабските, да се ангажират с начинанието, но заяви, че би трябвало да има яснота "в следващите дни".

"Има и други държави, които заявиха, че биха били заинтересовани да участват, но първо ще поискаме гаранция, че САЩ също участват в самите сили", каза дипломатът, като отбеляза, че мандатът на силите също остава неясен.

"Дали това ще бъде опазване на реда? Дали по-скоро ще бъде мисия за обучение на палестински сили? И в този случай, къде и колко? Много неща остават неясни засега."