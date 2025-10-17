Новини
Доналд Тръмп заплаши Хамас: Спрете да убивате цивилни, защото няма да имаме друг избор, освен да влезем и да убием вас

17 Октомври, 2025 18:16 736 16

Публикацията сякаш отбелязва обрат от първоначалната му позиция два дни по-рано относно екзекуциите на палестинци от съперничещи си банди и жители на Газа, които Хамас обвинява в сътрудничество с Израел

Доналд Тръмп заплаши Хамас: Спрете да убивате цивилни, защото няма да имаме друг избор, освен да влезем и да убием вас - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши в четвъртък с действия срещу Хамас заради публичните екзекуции, извършени от терористичната групировка, след като Израел се изтегли от части от ивицата Газа съгласно подкрепеното от САЩ споразумение за прекратяване на огъня, пише Times of Israel.

"Ако Хамас продължи да убива хора в Газа, което не беше споразумението, няма да имаме друг избор, освен да влезем и да ги убием", предупреди той в съобщение на Truth Social.

Публикацията сякаш отбелязва обрат от първоначалната му позиция два дни по-рано относно екзекуциите на палестинци от съперничещи си банди и жители на Газа, които Хамас обвинява в сътрудничество с Израел.

Това се случи и след като подкрепяна от Израел милиция в южна Газа отправи апел към международната общност във видеоклип, получен от The Times of Israel, призовавайки американския президент да защити жителите на Ивицата от Хамас.

Във вторник Тръмп заяви, че е дал на Хамас "одобрение за определен период от време" да извърши убийствата, твърдейки, че терористичната организация е насочена към някои "много лоши банди".

В сряда обаче командирът на американските сили в Близкия изток призова Хамас незабавно да спре атаките срещу "невинни палестински цивилни" и да започне "разоръжаване без забавяне".

Часове по-късно Тръмп заяви пред CNN, че прави "още проучвания по въпроса... Възможно е да са и банди".

Въпреки че Тръмп в изявлението си започва с "ние", когато говори за това кой ще изпълни заплахата му срещу Хамас, той в миналото е пояснявал, че има предвид Израел по отношение на подобно отмъщение и че американски войски няма да са необходими в Газа, което президентът на САЩ повтори по-късно в четвъртък.

"Някой ще влезе" в Газа, каза той в отговор на въпрос на репортер, но "това няма да сме ние".

"Няма да се налага да влизаме" в Стрипа, продължи Тръмп. "Има хора съвсем наблизо, които ще влязат, ще свършат работата много лесно, но под наша егида."

Нежеланието на Белия дом да разположи американски войски на място доведе и до скептицизъм по отношение на зараждащите се Международни сили за сигурност в Газа, предложени многонационални сили, предназначени да осигуряват сигурността в анклава по време на неговото възстановяване.

Европейски дипломат заяви пред Times of Israel в четвъртък, че неточно дефинираната роля на САЩ в плана е разубедила други страни, особено арабските, да се ангажират с начинанието, но заяви, че би трябвало да има яснота "в следващите дни".

"Има и други държави, които заявиха, че биха били заинтересовани да участват, но първо ще поискаме гаранция, че САЩ също участват в самите сили", каза дипломатът, като отбеляза, че мандатът на силите също остава неясен.

"Дали това ще бъде опазване на реда? Дали по-скоро ще бъде мисия за обучение на палестински сили? И в този случай, къде и колко? Много неща остават неясни засега."


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин Михайлов

    16 9 Отговор
    Объркал е хамас с израел 😆

    18:19 17.10.2025

  • 2 Исторически парк

    16 8 Отговор
    Израел уби 120 000 цивилни, половината деца
    Тръмп: хамас не убивайте цивилни 😆

    Коментиран от #9

    18:20 17.10.2025

  • 5 У ДРИ БАЦЕ

    11 10 Отговор
    У ДРИ тая Фашаго-терористична при москалска из МЕТ

    18:22 17.10.2025

  • 6 Kaлпазанин

    13 7 Отговор
    Ако няма повод ,ще намерим повод .само идиот може да вярва на евреи и кравари ,докато в има тази измислена "държаваисраел и евреи печатат доларите никога няма да има мир по света

    18:22 17.10.2025

  • 8 Кариера

    2 11 Отговор
    Като някаква Саяна порасне ще стане пътен експерт.

    18:26 17.10.2025

  • 9 Цъ,...пе дик

    6 12 Отговор

    До коментар #2 от "Исторически парк":

    Във 2-та москаляк - ЧЕЧЕНСКА Война,.. Фашагите на Ху ЙЛО избиха 42 Хиляди деца и 380 Хиляди цивилни във Независима ИЧКЕРИЯ ( Чечня)!
    И то само защото в Първата Война Москалбад загуби позорно войната

    Коментиран от #13

    18:26 17.10.2025

  • 10 Оставете политиката

    2 9 Отговор
    Важно е някаква Саяна да е добре и бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    18:27 17.10.2025

  • 12 Дядо Тръмп....

    9 6 Отговор
    Пак се е ОБЪРКАЛ ,кой точно убива цивилни и деца....какво да го правиш ! ДЕМЕНЦИЯ!!!

    Коментиран от #14

    18:29 17.10.2025

  • 15 ЧОКИ

    3 3 Отговор
    А ДЖИХАДА ОЩЕ НЕ Е ЗАПОЧНАЛ ЩЕ СИ ОТИДАТ ОЩЕ МНОГО НЕВИНИ ЖЕРТВИ

    18:35 17.10.2025

  • 16 Тракиец

    0 0 Отговор
    Оранжевия чи-футин да заплаши Израел а не Хамас ...да каже на Израел и Нетаняху да спрат да убиват цивилни защото ще отидат и ще ги убият ....толкова долен тип скоро сащ не е имала за президент... всички същисани президенти са еврейски марионетки

    18:47 17.10.2025