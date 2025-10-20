Фалшиви илюзии! Примирието в Газа бе подложено на първото си изпитание

"Примирието в Газа е под въпрос, след като Израел нанесе серия от удари", пише британският в. "Таймс".

Израелските въоръжени сили заявиха, че са нанесли удари "срещу терористични цели на "Хамас", в отговор на нападение срещу израелски военни в Рафах.

Въпреки ударите и спирането на помощите за Газа "до второ нареждане" и двете страни казват, че държат на прекратяването на огъня, отбелязва британският в. "Гардиън".

При нападението, предизвикало ответните мерки, са загинали двама израелски военни, един от които офицер. Според палестински източници при израелските удари са загинали десетки.

Висш египетски служител заяви, че се водят "непрекъснати" контакти за деескалация на ситуацията. Регионалните сили се борят да запазят примирието и надеждите за избягване на пълния колапс се засилиха, след като "Хамас" и израелската армия направиха изявления, че държат на споразумението.

Висши американски служители, сред които е вероятно и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, се очаква да пристигнат в Израел в следващите дни. Според наблюдатели това е явен опит да се принуди израелският премиер Бенямин Нетаняху да спази споразумението, подписано в Шарм ел Шейх по-рано този месец, отбелязва в. "Гардиън", като припомня, че още преди вчерашното насилие напрежението беше високо поради спора между "Хамас" и Израел относно връщането на останките на 28 загинали заложници, държани от ислямистката въоръжена групировка. Израел обвинява "Хамас", че забавя връщането на останките на някои заложници, като с това нарушава споразумението за прекратяване на огъня.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че примирието между Израел и "Хамас" все още е в сила, след като израелската армия нанесе десетки удари по ивицата Газа поради явни нарушения на примирието от страна на палестинското ислямистко движение, отбелязва френският в. "Монд".

Американският президент също така намекна, че лидерите на "Хамас" не са замесени в предполагаемите нарушения на примирието и вместо това обвини "някои бунтовници в групата". "Каквато и да е ситуацията, тя ще бъде управлявана правилно. Ще бъде управлявана твърдо, но правилно", обеща Тръмп.

Малко по-рано вицепрезидентът Ванс омаловажи подновяването на насилието в Газа, като заяви пред журналисти, че примирието ще има "възходи и падения".

"Хамас" ще стреля по Израел. Израел ще трябва да отговори", заяви той. "Следователно, смятаме, че примирието има всички шансове да доведе до траен мир. Дори и да успее обаче, ще има възходи и падения, и ще трябва да следим ситуацията", изтъкна Ванс след ударите, причинили смъртта на най-малко 45 палестинци.

След нападението с противотанков гранатомет и огнестрелно оръжие, при което загинаха израелски войници, твърдолинейният израелски министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир призова Нетаняху "да нареди на израелската армия да поднови изцяло боевете в ивицата Газа с максимална сила", отбелязва британският в. "Индипендънт".

"Фалшивите илюзии, че "Хамас" ще промени поведението си или дори ще спази подписаното споразумение, се оказват, както се очакваше, опасни за нашата сигурност", написа той в "Екс". "Нацистката терористична организация трябва да бъде напълно унищожена – и колкото по-скоро, толкова по-добре".

Крайнодесният министър на финансите Бецалел Смотрич също призова за "война", добавя британското издание.

При друг случай в петък бойци на "Хамас" са извършили нападение с огнестрелно оръжие срещу израелски сили, като са използвали тунел в Газа.

Вчера обаче "Хамас" отхвърли изявление на Държавния департамент на САЩ, според което има "надеждни данни", че палестинската групировка скоро ще наруши прекратяването на огъня. Вместо това "Хамас" обвини Израел, че обучава, въоръжава и финансира престъпни банди, които според него са "извършили убийства, отвличания, кражби на камиони с хуманитарна помощ и грабежи срещу цивилни палестинци".

В кратко изявление Държавният департамент съобщи, че "Хамас" планира скорошно нападение срещу цивилни в Газа, като добави, че "ако "Хамас" пристъпи към тази атака, ще бъдат предприети мерки за защита на населението на Газа и запазване на целостта на примирието".

Доналд Тръмп заплаши да разоръжи "Хамас", ако организацията откаже да се разоръжи доброволно, припомня в. "Индипендънт".