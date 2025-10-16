Светът е на прага на нова война! Доналд Тръмп обмисля наземна операция, Николас Мадуро отговаря с бойни учения

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди в сряда, че е одобрил тайни и потенциално смъртоносни операции на ЦРУ във Венецуела, като подчерта, че "разглежда“ възможността да разпореди наземни военни удари на американската армия в латиноамериканската държава, което бележи драматично ескалиране на натиска от страна на Вашингтон, за да принуди президента Николас Мадуро и правителството му да се оттеглят от властта, пише Фокус.
Каракас реагира, като определи изявленията на републиканеца като нарушение на международното право и опит за легитимиране на операция за "смяна на режима“ с цел присвояване на петролните богатства на страната.
"Нашето постоянното представителство в ООН ще изрази протеста ни по този въпрос пред Съвета за сигурност и генералния секретар утре (днес, четвъртък), като ще поиска отчетност от правителството на САЩ“, подчерта чрез Telegram външният министър на Венецуела Иван Гил.
Според информация на вестник New York Times, който се позовава на американски служители, запознати с въпроса, класифициран документ на правителството на Тръмп одобрява тайни операции на ЦРУ във Венецуела и по-широко в Карибския басейн с цел свалянето на Николас Мадуро.
Вашингтон обвинява президента на Венецуела и неговото правителство, че ръководят картел за трафик на наркотици, предназначени за пазара на САЩ, и по-рано тази година удвои до 50 милиона долара наградата, която предлага за информация, която би довела до ареста на Мадуро. Каракас категорично отхвърля тези твърдения.
На въпроса защо е одобрил операции на американската разузнавателна служба във Венецуела, Доналд Тръмп се позова на нелегалната имиграция и трафика на наркотици.
"По две причини“, аяви републиканецът. "Първо, те изпразниха затворите си в САЩ“, твърди той, добавяйки, че затворници са били изпратени "през границата“, тъй като "имахме отворени граници“. "А другият е наркотиците“, добави той.
Той не представи никакви доказателства за твърдението, че Каракас изпраща бивши затворници в страната му.
Добави, че "разглежда“ възможността да започне наземни удари срещу наркотрафиканти на територията на Венецуела. "Не искам да споделям повече, но в момента проучваме терена, защото контролираме много добре морето“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #8, #24
21:21 16.10.2025
2 Невъзможно
21:22 16.10.2025
3 А не бе
21:23 16.10.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
После започнаха цветни пролети ❗
Сега вече с ботуша през лицето❗
21:23 16.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гориил
21:25 16.10.2025
7 Pyccкий Карлик
Но Американски Три Дня, не ру3ки 😄👍
Коментиран от #13, #45
21:26 16.10.2025
8 Европеец
До коментар #1 от "Пич":Прав си...... Кво да чакаш от "Миротвореца" краваря освен война....
21:27 16.10.2025
9 Путин
21:28 16.10.2025
10 ВВП милиционера
21:29 16.10.2025
11 Фащ
Ако нямаше Русия и Китай, вече целият свят щеше да се управлява от ФАЩ.
21:29 16.10.2025
12 Сатана Z
Ще смачка фасона на оранжевия бизнесмен
Коментиран от #25
21:29 16.10.2025
13 Путин
До коментар #7 от "Pyccкий Карлик":Многоходови сме вееее
Всички копейки също са многоходови.
21:29 16.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Мъдуро
21:31 16.10.2025
16 Глупаци
Коментиран от #23
21:34 16.10.2025
17 888
21:34 16.10.2025
18 777
21:36 16.10.2025
19 Дедо
Коментиран от #43
21:38 16.10.2025
20 Един от всички
21:41 16.10.2025
21 Добреее
21:46 16.10.2025
22 Стенли
Коментиран от #27
21:48 16.10.2025
23 Рублоидиот
До коментар #16 от "Глупаци":Тези 5 лева за литър бензин
Рублоидиотите .ги сънувате
От 24.02.2022.
Вземете се сопрете
Бре РУБЛОИДИОТИ.
Знаем че сте Издуханяци .
Коментиран от #42
21:48 16.10.2025
24 Kaлпазанин
До коментар #1 от "Пич":Готови са на всичко само и само те да са добре ,да грабят о разрушават им е в кръвта
21:48 16.10.2025
25 Вярваш ли си
До коментар #12 от "Сатана Z":Заблуденяк ?
Нали видя и Супер Силата Иран
Как го отнесе .
Коментиран от #41
21:50 16.10.2025
26 Добреее
21:50 16.10.2025
27 Добреее
До коментар #22 от "Стенли":Урсула скоро ще иска данък въздух да ти наложи, не че данъка за въглеродните емисии не е същото, но накая ще ви сложат един дебитомер на носа и устата и ще плащате за вдишания и издишан въздух. Натам сме тръгнали.
21:52 16.10.2025
28 Ъъъъъъъъ
Дали е случайно, че номинацията и за Нобеловата награда за мир идва от Марко Рубио? Познайте от два пъти.
21:53 16.10.2025
29 Доналде
Сега е твой Ред да кажеш :
Мъдуро прави Геноцид
На Английско Говорещото Население във
Венецуела
И да им направиш
Една Специална Военна Операция..
Какви Наркотици ,
Направо кажи
Трябва да премахнем Фашиста Мадуро .
Ей така се прави
Учи се от Путян.
21:54 16.10.2025
30 ?????
ойто иска ще си намери в мрежата за предишните тайни операции на ЦРУ във Венецуела през 2020 г. и как венецуелците са им нашокали канчетата. Ама карай лаф да става.Сега е нова мода - ще борят наркокартелите във Венецуела с атомни подводни лодки и стратегически бомбардировачи. А и да попитам кво стана с онова момче Гуайдо дето го бяха назначили президент на Венецуела и беше завзел венецуелското посолство в Щатите. Май им омръзна и измислиха нова играчка с Нобелова награда, която вече заяви дайте ми власт и аз ще ви дам венецуелския петрол.
Коментиран от #37
21:54 16.10.2025
31 жик так
21:55 16.10.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Виктор Хара
22:02 16.10.2025
34 Ами
Там шансовете за успех са по-големи. Има си съветници, да си измислят някъква причина.
22:04 16.10.2025
35 Край
22:05 16.10.2025
36 Минувач
1. Подкупване на местните политици да следват политики в полза и изгода на САЩ.
2. Ако не стане точка 1, следва набиране на компромати за местните политици, с които да се принудят за про-американски политики.
3. Ако не стане точка 2, се финансират нпо-та, опозиционни партии, плаща се на местни престъпни или други структури, като футболни агитки за безредици, протести. Прави се цветна революция. Тя е обширно подкрепена от международните и подвластни на САЩ медии, уж се защитава демокрацията и т.н..
4. Ако всичко дотук не успее, следва гореща война под различен предтекст - епруветки с химическо оръжие или други скалъпени обвинения.
В момента сме на фаза 4 и предтестът са някакви нарко-картели. Та те САЩ досега трябваше да са обявили 1000 войни на Колумбия, хах!
Ама Венецуела е по-апатитна, там са най-големите доказани залежи на нефт в целия свят.
22:08 16.10.2025
37 Ъъъъъъъ
До коментар #30 от "?????":"Май им омръзна и измислиха нова играчка с Нобелова награда, която вече заяви дайте ми власт и аз ще ви дам венецуелския петрол."
Гуайдо беше назначил Мачадо за министър. После пък с нейния подпис Гуайдо успя открадне парите на CitGo и PDVSA, както и злато, съхранявано в Лондон....Ма това са подробности.
22:08 16.10.2025
38 Картелът на Слънцето
Лидер
Николас Мадуро.
След Мексико главния снабдител на Кокаин в
САЩ .
Жената на Мадуро и неговия Племенник
Главни действащи лица в Ръководството на Картела .
22:18 16.10.2025
39 Асад Башаров
Сирия беше Лидер в продажбата на наркотици
Каптагон .
Най лесният начин да направиш Милиарди .
Коментиран от #44
22:21 16.10.2025
40 Баба Гошка
22:34 16.10.2025
41 И как го отнесе
До коментар #25 от "Вярваш ли си":А Израел е в развалини?
22:34 16.10.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ако Русия получи Украйна
До коментар #19 от "Дедо":То тогава Турция ще получи България
22:37 16.10.2025
44 Ъъъъъъъъъ
До коментар #39 от "Асад Башаров":Алфред Нобел сигурно се върти в гроба. Няма нещо, до което САЩ са се докоснали и не са го опорочили.🤣
Това ще е втория случай, в който връчват Нобелова награда за мир на някой и после нападат държавата му. През 2023 г. наградата беше присъдена на иранската феминистка Наргес Мохамади....🤣
Като цяло, за да бъде разгледана твоята номинация, ти трябва да си свързан с някоя неправителствена организация и да си от някоя от неприятелските държави на САЩ.
През 2021 г. наградата беше връчена на руснака Дмитрий Муратов, разобличен като "чуждестранен агент“, осъден в Русия, който от години се опитва да свали Путин. През 2022 г. наградата беше връчена на беларуския хибриден агент Алес Беляцки, враг на Лукашенко. Беляцки е свързан с руска и украинска неправителствени организации, и двете финансирани от Запада...🤣
22:42 16.10.2025
45 Източна ромелия
До коментар #7 от "Pyccкий Карлик":Що забравяш китайците които също имот стратегически интерес от Венецуела
22:42 16.10.2025
46 Отреазвяващ
22:43 16.10.2025