Новини
Свят »
САЩ »
Светът е на прага на нова война! Доналд Тръмп обмисля наземна операция, Николас Мадуро отговаря с бойни учения

Светът е на прага на нова война! Доналд Тръмп обмисля наземна операция, Николас Мадуро отговаря с бойни учения

16 Октомври, 2025 21:18 2 335 46

  • сащ-
  • венецуела-
  • пентагон-
  • доналд тръмп-
  • николас мадуро-
  • наркотици

Вашингтон обвинява президента на Венецуела и неговото правителство, че ръководят картел за трафик на наркотици, предназначени за пазара в САЩ

Светът е на прага на нова война! Доналд Тръмп обмисля наземна операция, Николас Мадуро отговаря с бойни учения - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Focus Focus

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди в сряда, че е одобрил тайни и потенциално смъртоносни операции на ЦРУ във Венецуела, като подчерта, че "разглежда“ възможността да разпореди наземни военни удари на американската армия в латиноамериканската държава, което бележи драматично ескалиране на натиска от страна на Вашингтон, за да принуди президента Николас Мадуро и правителството му да се оттеглят от властта, пише Фокус.

Каракас реагира, като определи изявленията на републиканеца като нарушение на международното право и опит за легитимиране на операция за "смяна на режима“ с цел присвояване на петролните богатства на страната.

"Нашето постоянното представителство в ООН ще изрази протеста ни по този въпрос пред Съвета за сигурност и генералния секретар утре (днес, четвъртък), като ще поиска отчетност от правителството на САЩ“, подчерта чрез Telegram външният министър на Венецуела Иван Гил.

Според информация на вестник New York Times, който се позовава на американски служители, запознати с въпроса, класифициран документ на правителството на Тръмп одобрява тайни операции на ЦРУ във Венецуела и по-широко в Карибския басейн с цел свалянето на Николас Мадуро.

Вашингтон обвинява президента на Венецуела и неговото правителство, че ръководят картел за трафик на наркотици, предназначени за пазара на САЩ, и по-рано тази година удвои до 50 милиона долара наградата, която предлага за информация, която би довела до ареста на Мадуро. Каракас категорично отхвърля тези твърдения.

На въпроса защо е одобрил операции на американската разузнавателна служба във Венецуела, Доналд Тръмп се позова на нелегалната имиграция и трафика на наркотици.

"По две причини“, аяви републиканецът. "Първо, те изпразниха затворите си в САЩ“, твърди той, добавяйки, че затворници са били изпратени "през границата“, тъй като "имахме отворени граници“. "А другият е наркотиците“, добави той.

Той не представи никакви доказателства за твърдението, че Каракас изпраща бивши затворници в страната му.

Добави, че "разглежда“ възможността да започне наземни удари срещу наркотрафиканти на територията на Венецуела. "Не искам да споделям повече, но в момента проучваме терена, защото контролираме много добре морето“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    53 9 Отговор
    Няма по вредни за света от краварите ! Или....... може би - англичаните !!! Това е зло , което ненавижда мира , и търси войната !!!

    Коментиран от #8, #24

    21:21 16.10.2025

  • 2 Невъзможно

    29 0 Отговор
    Тръмп ,само ги спира!Ако има война,Байдън е виновен !

    21:22 16.10.2025

  • 3 А не бе

    46 4 Отговор
    бай Дончо си търси повод да заграби петрола на Венецуела. Така нападнаха Ирак, Либия, Сирия. ФАЩ са като скакалци които унищожават всичко където минат.

    21:23 16.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    34 2 Отговор
    Преди се криеха, когато правеха преврати❗
    После започнаха цветни пролети ❗
    Сега вече с ботуша през лицето❗

    21:23 16.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гориил

    24 2 Отговор
    Напомня ми за блъфа с доставките на Томахоук.

    21:25 16.10.2025

  • 7 Pyccкий Карлик

    9 20 Отговор
    Това няма да е война, само Три Дня !!!
    Но Американски Три Дня, не ру3ки 😄👍

    Коментиран от #13, #45

    21:26 16.10.2025

  • 8 Европеец

    27 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Прав си...... Кво да чакаш от "Миротвореца" краваря освен война....

    21:27 16.10.2025

  • 9 Путин

    6 19 Отговор
    Много съм слаб и страхлив, купейки. Бият съюзниците ми, ние се правим че дъжд вали АХАХАХ

    21:28 16.10.2025

  • 10 ВВП милиционера

    4 6 Отговор
    Многоходов съм.

    21:29 16.10.2025

  • 11 Фащ

    30 1 Отговор
    Направиха всички държави зависими, и сега се разпореждат и се месят във вътрешната политика на всички, малки слаби държавички, включително и в нашата.
    Ако нямаше Русия и Китай, вече целият свят щеше да се управлява от ФАЩ.

    21:29 16.10.2025

  • 12 Сатана Z

    24 7 Отговор
    Мадуро не е някой камилар с джапанки ,а има противокорабни комплекси от Иран и Китай.Ще потопи Краварските корита като стой та гледай.
    Ще смачка фасона на оранжевия бизнесмен

    Коментиран от #25

    21:29 16.10.2025

  • 13 Путин

    5 16 Отговор

    До коментар #7 от "Pyccкий Карлик":

    Многоходови сме вееее
    Всички копейки също са многоходови.

    21:29 16.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Мъдуро

    6 6 Отговор
    вероломно ще нападне САЩ !

    21:31 16.10.2025

  • 16 Глупаци

    18 5 Отговор
    Ако САЩ се сбият с Венецуела цената на бензина в бг ще е 5 лв по Коледа

    Коментиран от #23

    21:34 16.10.2025

  • 17 888

    2 13 Отговор
    ФАЩ метнаха превантивно друзята на криещия се страхлив милиционер

    21:34 16.10.2025

  • 18 777

    2 15 Отговор
    Пуслера заешкото сърце няма ли да заяви нещо за протокола, че такава война би нарушила международното право и това онова??

    21:36 16.10.2025

  • 19 Дедо

    2 17 Отговор
    Ако Русия получи Украйна , то на следващия ден САЩ ще смажат и придобият Куба и Венецуела.

    Коментиран от #43

    21:38 16.10.2025

  • 20 Един от всички

    17 1 Отговор
    И сега, каква стана тя? Не е химично оръжие(Ирак), не е и подготовка за ядрено(Иран) и хоп картел за наркотици. УАУ! Тотално изтрещяха!

    21:41 16.10.2025

  • 21 Добреее

    14 1 Отговор
    Миротвореца Тръмп се опитва да запали още една война и спира войната в Украйна като налива още оръжие. От мир камък върху камък няма да остане в този свят. Не знам как все още има някой да вярва на западни лидери, защото до един са изпечени лъжци.

    21:46 16.10.2025

  • 22 Стенли

    11 0 Отговор
    Дано не става война че тогава петрола ще скочи над сто долара и както Урсула и компания искат да въвеждат данък върху въглеродни емисии на горивата а от това ще повишат цените на абсолютно всички стоки защото всичко се транспортира до магазините с камиони

    Коментиран от #27

    21:48 16.10.2025

  • 23 Рублоидиот

    1 7 Отговор

    До коментар #16 от "Глупаци":

    Тези 5 лева за литър бензин

    Рублоидиотите .ги сънувате

    От 24.02.2022.

    Вземете се сопрете
    Бре РУБЛОИДИОТИ.

    Знаем че сте Издуханяци .

    Коментиран от #42

    21:48 16.10.2025

  • 24 Kaлпазанин

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Готови са на всичко само и само те да са добре ,да грабят о разрушават им е в кръвта

    21:48 16.10.2025

  • 25 Вярваш ли си

    1 4 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    Заблуденяк ?

    Нали видя и Супер Силата Иран
    Как го отнесе .

    Коментиран от #41

    21:50 16.10.2025

  • 26 Добреее

    5 0 Отговор
    Войната е мир! Министерство на мира се занимава с войната. Министерство на истината казва кое е истина. Оруел е бил пропок.

    21:50 16.10.2025

  • 27 Добреее

    10 1 Отговор

    До коментар #22 от "Стенли":

    Урсула скоро ще иска данък въздух да ти наложи, не че данъка за въглеродните емисии не е същото, но накая ще ви сложат един дебитомер на носа и устата и ще плащате за вдишания и издишан въздух. Натам сме тръгнали.

    21:52 16.10.2025

  • 28 Ъъъъъъъъ

    10 0 Отговор
    Мария Корина Мачадо!

    Дали е случайно, че номинацията и за Нобеловата награда за мир идва от Марко Рубио? Познайте от два пъти.

    21:53 16.10.2025

  • 29 Доналде

    5 2 Отговор
    Виж как го прави Путян

    Сега е твой Ред да кажеш :

    Мъдуро прави Геноцид
    На Английско Говорещото Население във
    Венецуела

    И да им направиш
    Една Специална Военна Операция..

    Какви Наркотици ,
    Направо кажи
    Трябва да премахнем Фашиста Мадуро .

    Ей така се прави
    Учи се от Путян.

    21:54 16.10.2025

  • 30 ?????

    11 1 Отговор
    Айде да повторя коментара от съседната одая.
    ойто иска ще си намери в мрежата за предишните тайни операции на ЦРУ във Венецуела през 2020 г. и как венецуелците са им нашокали канчетата. Ама карай лаф да става.Сега е нова мода - ще борят наркокартелите във Венецуела с атомни подводни лодки и стратегически бомбардировачи. А и да попитам кво стана с онова момче Гуайдо дето го бяха назначили президент на Венецуела и беше завзел венецуелското посолство в Щатите. Май им омръзна и измислиха нова играчка с Нобелова награда, която вече заяви дайте ми власт и аз ще ви дам венецуелския петрол.

    Коментиран от #37

    21:54 16.10.2025

  • 31 жик так

    7 2 Отговор
    Да не стане тоя път Русия да предоставя бай Орешарски за удари по цели в краварника . Че тогава томахавките ще си ги наврат в з .....

    21:55 16.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Виктор Хара

    11 0 Отговор
    .Когато Тръм дойде на власт каза че главно Китай внася Фентанил в САЩ. Спомена и други държави но Венецуела не беше между тях.Та да попитам сРУ ще убива ли Си Дзинпин?

    22:02 16.10.2025

  • 34 Ами

    8 1 Отговор
    Венецуела е костелив орех. Аз на мястото на Тръмп, бих се пробвал с Гренландия.
    Там шансовете за успех са по-големи. Има си съветници, да си измислят някъква причина.

    22:04 16.10.2025

  • 35 Край

    4 0 Отговор
    Агонията на хегемона ще е бурна и даже опасна но накрая ще притихне в хрипове и конвулсии.

    22:05 16.10.2025

  • 36 Минувач

    9 0 Отговор
    Позната до болка схема на САЩ:
    1. Подкупване на местните политици да следват политики в полза и изгода на САЩ.
    2. Ако не стане точка 1, следва набиране на компромати за местните политици, с които да се принудят за про-американски политики.
    3. Ако не стане точка 2, се финансират нпо-та, опозиционни партии, плаща се на местни престъпни или други структури, като футболни агитки за безредици, протести. Прави се цветна революция. Тя е обширно подкрепена от международните и подвластни на САЩ медии, уж се защитава демокрацията и т.н..
    4. Ако всичко дотук не успее, следва гореща война под различен предтекст - епруветки с химическо оръжие или други скалъпени обвинения.
    В момента сме на фаза 4 и предтестът са някакви нарко-картели. Та те САЩ досега трябваше да са обявили 1000 войни на Колумбия, хах!
    Ама Венецуела е по-апатитна, там са най-големите доказани залежи на нефт в целия свят.

    22:08 16.10.2025

  • 37 Ъъъъъъъ

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "?????":

    "Май им омръзна и измислиха нова играчка с Нобелова награда, която вече заяви дайте ми власт и аз ще ви дам венецуелския петрол."

    Гуайдо беше назначил Мачадо за министър. После пък с нейния подпис Гуайдо успя открадне парите на CitGo и PDVSA, както и злато, съхранявано в Лондон....Ма това са подробности.

    22:08 16.10.2025

  • 38 Картелът на Слънцето

    0 4 Отговор
    Картел де Лос Солес

    Лидер

    Николас Мадуро.

    След Мексико главния снабдител на Кокаин в
    САЩ .

    Жената на Мадуро и неговия Племенник

    Главни действащи лица в Ръководството на Картела .

    22:18 16.10.2025

  • 39 Асад Башаров

    1 1 Отговор
    Още много има да ни гонят Мадуро и неговия картел

    Сирия беше Лидер в продажбата на наркотици

    Каптагон .

    Най лесният начин да направиш Милиарди .

    Коментиран от #44

    22:21 16.10.2025

  • 40 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    Много им се окупират малки апетитни държави за ограбване. Сърбяг ги ръцете да граббят ненаситните евв рейски фамилии. Трябва Брикса да разположи ЯО във венецуела да възпре малко тез нагярри

    22:34 16.10.2025

  • 41 И как го отнесе

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Вярваш ли си":

    А Израел е в развалини?

    22:34 16.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ако Русия получи Украйна

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Дедо":

    То тогава Турция ще получи България

    22:37 16.10.2025

  • 44 Ъъъъъъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Асад Башаров":

    Алфред Нобел сигурно се върти в гроба. Няма нещо, до което САЩ са се докоснали и не са го опорочили.🤣
    Това ще е втория случай, в който връчват Нобелова награда за мир на някой и после нападат държавата му. През 2023 г. наградата беше присъдена на иранската феминистка Наргес Мохамади....🤣
    Като цяло, за да бъде разгледана твоята номинация, ти трябва да си свързан с някоя неправителствена организация и да си от някоя от неприятелските държави на САЩ.
    През 2021 г. наградата беше връчена на руснака Дмитрий Муратов, разобличен като "чуждестранен агент“, осъден в Русия, който от години се опитва да свали Путин. През 2022 г. наградата беше връчена на беларуския хибриден агент Алес Беляцки, враг на Лукашенко. Беляцки е свързан с руска и украинска неправителствени организации, и двете финансирани от Запада...🤣

    22:42 16.10.2025

  • 45 Източна ромелия

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Pyccкий Карлик":

    Що забравяш китайците които също имот стратегически интерес от Венецуела

    22:42 16.10.2025

  • 46 Отреазвяващ

    1 0 Отговор
    И този мислеха да номинират за ,,Нобел" за мир.Да пази Господ от такива миротворци.

    22:43 16.10.2025