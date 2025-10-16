Светът е на прага на нова война! Доналд Тръмп обмисля наземна операция, Николас Мадуро отговаря с бойни учения

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди в сряда, че е одобрил тайни и потенциално смъртоносни операции на ЦРУ във Венецуела, като подчерта, че "разглежда“ възможността да разпореди наземни военни удари на американската армия в латиноамериканската държава, което бележи драматично ескалиране на натиска от страна на Вашингтон, за да принуди президента Николас Мадуро и правителството му да се оттеглят от властта, пише Фокус.



Каракас реагира, като определи изявленията на републиканеца като нарушение на международното право и опит за легитимиране на операция за "смяна на режима“ с цел присвояване на петролните богатства на страната.



"Нашето постоянното представителство в ООН ще изрази протеста ни по този въпрос пред Съвета за сигурност и генералния секретар утре (днес, четвъртък), като ще поиска отчетност от правителството на САЩ“, подчерта чрез Telegram външният министър на Венецуела Иван Гил.



Според информация на вестник New York Times, който се позовава на американски служители, запознати с въпроса, класифициран документ на правителството на Тръмп одобрява тайни операции на ЦРУ във Венецуела и по-широко в Карибския басейн с цел свалянето на Николас Мадуро.



Вашингтон обвинява президента на Венецуела и неговото правителство, че ръководят картел за трафик на наркотици, предназначени за пазара на САЩ, и по-рано тази година удвои до 50 милиона долара наградата, която предлага за информация, която би довела до ареста на Мадуро. Каракас категорично отхвърля тези твърдения.



На въпроса защо е одобрил операции на американската разузнавателна служба във Венецуела, Доналд Тръмп се позова на нелегалната имиграция и трафика на наркотици.



"По две причини“, аяви републиканецът. "Първо, те изпразниха затворите си в САЩ“, твърди той, добавяйки, че затворници са били изпратени "през границата“, тъй като "имахме отворени граници“. "А другият е наркотиците“, добави той.



Той не представи никакви доказателства за твърдението, че Каракас изпраща бивши затворници в страната му.



Добави, че "разглежда“ възможността да започне наземни удари срещу наркотрафиканти на територията на Венецуела. "Не искам да споделям повече, но в момента проучваме терена, защото контролираме много добре морето“.

