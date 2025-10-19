Тормозът убива с години, този който го е преживял

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

„Биха на убиване 13-годишен в Пловдив!“

„Момичета пребиха своя съученичка с вродено сърдечно заболяване в Пловдив!“

„Скандален случай на насилие между непълнолетни момичета!“

„Момичета заснеха как бият и унижават своя връстничка в столично училище!“

„Момичета снимат тормоз над съученичка - карат я да коленичи и да целува обувки!“

„Поредна проява на жестокост: Тийнейджъри пребиха малолетно момиче!“

„Ученици пребиха беззащитно момиче във Варна – заснеха клип!“

„Тийнейджъри пребиха момиче в столичен МОЛ и сами заснеха агресията!“

„Пак насилие сред ученички! Три момичета пребиха 16-годишна за 20 лв.!“

„Младежи пребиха и съблякоха 14-годишно момче в подлез на метростанция "Горна баня"

„Момиче бие момче със специални потребности в пернишко училище!“

„13-годишен нокаутира дете с юмрук във Видин“ …

И още, и още, и още… това за съжаление са само една малка част от заглавия в новинарските емисии, които се превърнаха в неизменна част от ежедневието ни! Отвратително, недопустимо, саморазрушително, гнусно, пагубно… По-лошо от това единствено е, ако се примирим, че това поведение е нормално, белег на развиващото се модерно общество, т.е. ако свикнем с него, ако спрем да го забелязваме, както спряхме да забелязваме унилите лица на пенсионерите, построили България, оставени да завършат безславно, безпомощни и в мизерия земния си път… От тази рутина измъкване няма! Възприемем ли всичката тази гняс за норма на поведение сред младите, това ще ни прати в бездна, от която не можем да излезем, или поне не с чиста съвест, нито пък ще се пречистим с престорена загриженост, този грях като общество ще го носим като стигма до свършека не света… Държава, че няма – това е ясно на всички ни – просто няма, няма, няма…!!!!!!!!????? Моментът обаче е преломен да докажем има ли поне обществено, ако има гражданска съвест, значи има и общество, а от там и надежда да оцелеем и някой ден отново да имаме държава…

Отказвам да повярвам, че съзнанието ни до толкова е отровено от „ценностите“, които ни насаждат ежеминутно чрез телевизия и интернет, че да съумяваме да си дадем сметка, че тормозът в училище и в квартала разрушава ЧОВЕШКИ ЖИВОТИ още в зародиш и да не осъзнаваме, че наш дълг е да отвърнем подобаващо на тази напаст…незабавно и обединени!!!

Не съм фундаменталист, но ако това поведение е индикация за „светлото“ ни бъдещо, то май по-добре е да потърсим решението на проблема в миналото! Не съм и хомофоб, но не приемем за нормално на гей-парад да излизат повече хора, отколкото на протест в защита на малтретирано дете! Позорна, престъпна проява на небрежност от наша страна като общество!

Тормозът убива с години, този който го е преживял, оставя белези в душата, изкривява възприятия, забавя социалното развитие, разболява психиката неизлечимо и не рядко се предава от поколение на поколение...води до самоубийство!

Това поведение трябва да бъде чуждо на съвременното общество, то е деградивно и следва да бъде изкоренено в зародиш с цел час по-скоро да бъде обезпечено светлото бъдеще на децата в клета България!

Ето защо скоро започнах работа по създаването на Сдружение с нестопанска цел, чиято единствена задача ще бъде повеждането на борба с тормоза (вербален, психически и физически) от деца към деца – в училищна среда и на улицата! Към този момент на инициативата вече откликнаха мои съмишленици! Предвижда се изготвяне на законопроекти с цел превенция на агресията, чрез реално налагане на наказания, които да имат превъзпитателна цел по отношение на извършителите на тормоза и предупредително-възпираща цел по отношение на бъдещи такива намерения у подрастващите. Надявам се да събудим гражданската съвест и да създадем група, която да алармира институциите и да не ги оставяме да претупват нещата, а да се предприемат адекватни мерки по налагане на наказания по отношения на агресорите и предоставяне на адекватна помощ на пострадалите! Ще бъдат предприети редица мерки в посока ограничаване зловредното влияние на риалити предавания по телевизията, които буквално са училище за агресори! Ще имаме нужда от юристи, психолози, педагози, социални работници и изобщо от всеки загрижен за децата на България човек! Името на Сдружението ще обявя на по-късен етап, тъй като в момента заглавията за работни! Участието в сдружението няма да е обвързано с финансово задължение - разходите по учредяването и съществуването ще поема аз! Всеки, който има желание да се включи, моля да се свърже с мен!

Понятието справедливост не е абстрактно, а всякога е свързано с преценката на обективно съществуващи конкретни обстоятелства, с общественото разбиране за справедливост на даден етап от развитието на самото общество! Отношението ни към този проблем представляват отражение на собствената ни същност и заобикалящата ни действителност, от нас зависи колко грозна, съответно красива е тя!

адв. Марин Георгиев Поповски