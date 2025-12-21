Ниската раждаемост - фатална за Източна Европа?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Полският хотелиер Владислав Гроховски организира специални тържества за своите клиенти, които могат да докажат, че девет месеца преди раждането на детето си са нощували в някой от неговите хотели. Но в случая не става въпрос за нова маркетингова стратегия, а за загрижеността на хотелиера по отношение на демографското развитие в страната , посочва германският "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" (ФАЦ).

Раждаемостта спада от Литва до Турция

Изданието цитира данни на Евростат, според които полските жени раждат средно по 1,2 деца. В страните от ЕС с по-лоши показатели само Литва и Испания . В Унгария , Румъния и Турция ситуацията е малко по-добра - там коефициентът е 1,5 деца на жена, което е над средното ниво за ЕС (1,38). За да се запази населението обаче е необходим коефициент от 2,1.

През тази година за първи път от 1952-а насам населението на Унгария спадна под 9,5 милиона души, а в Румъния статистическата служба изчисли, че ако се запази сегашната демографска тенденция, до 2080-а населението ще спадне с между 10 и 25 процента, посочва ФАЦ.

В Турция президентът Ердоган възприема като "самоубийство" това, че сънародниците му не раждат поне три, а още по-добре четири или пет деца . За Ердоган, който има четири деца, това е "патриотичен дълг".

Страните остаряват, преди да забогатеят

Застаряването на населението се изразява в 0,4 процентни пункта по-нисък икономически растеж на година, казва пред ФАЦ Беата Яворчик от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Особено тежко засегнати са държавите в източната и югоизточната част на ЕС, потвърждава тя. Нейната прогноза е, че тази тенденция ще се запази чак до 2050 година, след което ще настъпи известно подобрение - до края на века растежът ще се забавя с 0,18 процентни пункта на година заради ниската раждаемост.

За страни като Полша , Чехия , Унгария или Румъния, които от падането на Желязната завеса преди 25 години отбелязват значителен растеж, това е лоша новина, защото средната възраст на населението в тях се доближава до тази в Западна Европа по-бързо от доходите на населението. Яворчик обобщава: "Тези страни остаряват, преди да забогатеят".

Фактът, че в много страни броят на смъртните случаи вече надвишава този на новородените, се дължи не само на ниската раждаемост, отбелязва ФАЦ. Страни като Босна и Херцеговина , Грузия или Молдова са загубили около 30 процента от населението си от началото на 1990-те години насам в резултат на емиграция, включително трудова. А фактът, че сред емигрантите често има млади, квалифицирани работници, прави баланса за страните, страдащи от "изтичане на мозъци", още по-горчив.

Това е бреме и за държавните финанси, тъй като все по-малко работещи трябва да издържат все повече пенсионери. "Други икономически последици от това, че не се раждат достатъчно деца, са по-големият бюджетен дефицит, ръстът на данъците или намаляването на пенсиите и социалните помощи, недостигът на работна ръка, по-високият риск от инфлация", посочва Яворчик.

Недостигът на работна ръка, от който се оплакват всички икономики в Централна и Югоизточна Европа, води до увеличаване на заплатите и повишава риска от инфлация.

Застарява не само населението - и лидерите застаряват

Увеличаването на раждаемостта би могло да намали всички тези негативни влияния. Яворчик обаче е скептична, нещо повече - тя не изключва ситуацията с раждаемостта да се влоши и още повече. Но мерки могат да бъдат взети, тъй като демографията не е съдба . Експертката от ЕБВР препоръчва комбинация от различни, но добре познати политики, като по-широко участие на жените и възрастните хора на пазара на труда, целенасочена имиграция и ръст на производителността.

"При това застарява не само населението - световните лидери също са все по-възрастни, особено в автократичните системи", казва икономистката, без обаче да назовава имена. ФАЦ припомня в тази връзка, че Владимир Путин е на 73 години, китайският държавен глава Си Дзинпин - на 72, индийският Нарендра Моди - на 75, Ердоган - на 71, а американският президент Доналд Тръмп е на 79.

"Застаряването на политиците може да се окаже и по-голям проблем от застаряването на населението", казва Беата Яворчик, защото то намалява готовността за промени по отношение на пенсиите, пазара на труда и миграцията. "Само тези, които са готови да приемат смели реформи и да включат по-младите избиратели в дебата, ще осигурят общо благоденствие за бъдещите поколения", се казва още в публикацията на "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг".