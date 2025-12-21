Перверзии в училище има, но протести няма. Отговорни сме за 716 000 ученици!

Според разследващите от МВР директорът с лични средства е закупил част от камерите. Евтимов пък твърди, че е заварил устройствата от предишното ръководство.
Скандалът избухна с гръм и трясък, както обикновено се случва. Разтревожени родители се притесняваха, че нямат достатъчно информация, за какво, как и дали са използвани кадри от камерите. Обществото също до момента не получава пълната картина за случая, а има право на нея.
Това коментира Дарина Георгиева за frognews.bg.
Над 716 000 ученици в България, които посещават всеки ден над 2300 училища. Някой може ли да гарантира, че камери „надничат“ само в 138-о СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ в столицата?
Във Великобритания през 2017 г. са проверени стотици учебни заведения заради съмнения на ученици и родители, че е възможно камери да нарушават личното/интимното пространство в бани и тоалетни. Всички резултати от проверките са оповестени публично.
Разговори по такава тема са водени в хиляди училища между ученици, родители, преподаватели и психолози в Германия, Франция, Италия, всички скандинавски страни, Полша, Чехия и пр.
Има ли поне един пример за нещо подобно в поне едно българско училище?
Затова е много странно, че след избухване на скандали с директора Евтимов не видяхме нито един протест срещу изключително неприятната случка.
На 24.09.2025 г. Окръжният съд в Кюстендил постанови постоянен арест за 52-годишен треньор по плуване, обвинен в блудствени действия с малолетни. Задържан е след оплакване на 12-годишно дете и реакцията на неговите родители.
Нямаше протести.
През август тази година бе задържан учител за педофилия в София. Той правел секс с 13-годишна седмокласничка. Той и адвокатът му изтъкнаха, че воденето по хотелски стаи било с нейно съгласие, затова преподавателят нямал вина…
През пролетта зверско убийство разтърси Хасково. 18–годишната Магдалена Русева беше открита мъртва в края на април, а за убийството ѝ е обвинен 17-годишен неин съученик – Иван Костов. Трагедията предизвика протести и искане за оставка на полицейски началник. Какво знаем до момента?
Маги бе удушена брутално, разсъблечена, натикана в някакъв бидон и пренесена на друго място от извършителя.
До момента не е ясно как точно се развива ситуацията, но се появиха твърдения на убиеца, че бил предизвикан от Маги, която му налетяла с някакъв остър предмет и той реагирал … емоционално. Дори не помнел какво точно се е случило.
Забравихме и този случай, нали?
МВР и прокуратурата регистрират и разследват все повече сексуални злоупотреби с деца и непълнолетни. По данни на националната полиция през 2021 г. са регистрирани 547 престъпления по глава "Разврат" от Наказателния кодекс, извършени спрямо деца. През 2022 г. Те са 551, а през 2023 вече са 629. През 2024 г. са повече от 540. Разкриват се около половината от тези престъпления. Няма данни колко са доказани в съда и има присъди за тях.
Забулена в неизвестност е темата за дрогата в училищата. Хванати бяха дори ученици, които продават наркотици на свои съученици. Проблемът е чудовищен, но по-гадно е, че остава в областта на слуховете в публичното пространство. Говори се, че полицаи прикриват дилъри, охраняват ги и дори съучастват в зарибяването на непълнолетни. Хората говорят тези неща, дават примери с различни училища, но от МВР чуваме само намерения и периодично шумни акции, които после затихват и изчезват без да има присъди.
Хора, за децата и внуците ни става дума. Не може гнусни, перверзни престъпления да отшумяват без граждански отпор. Медиите също носят също вина за това чрез доминацията на политически над социални теми.
И как ще променим държавата, което всички искаме, а протестите показаха публично и категорично, ако не най-първа грижа не са ни децата и тяхната защита от престъпни посегателства? Промяната започва в семейството и се формира в училищата. Общесдтвото ни трябва да е адски чувствително към всички деформации - никакви компромиси.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #37
16:03 21.12.2025
2 Тези
16:05 21.12.2025
3 Фен
16:07 21.12.2025
4 отврат
Перверзиите са основно в главите на тъплата с мръсно подсъзнание.
Фрог и прочее отчаяно търсят поводи с всякаки изкривени послания с една цел - да насъскат хора на площада за нешо си, каквото и да е.
Всичко това е много прозрачно.
16:09 21.12.2025
5 нужно е
После мотивите.
После задлбочен анализ.
След това мерки - директни и ефективни.
А какво искат Фрог и подобните им?
Без фактите, без истината, без ного мислене да има тълпи на площада които да си доизмислят реалността, защото никой не си е дал труда да им я каже каква е тя реално.
16:11 21.12.2025
6 Нормално да няма протести
Коментиран от #9
16:12 21.12.2025
8 Спецназ
Цигарки и не само тютюн, а кос, свирки и цуни-гуни.
Коментиран от #12, #25, #27
16:14 21.12.2025
9 тях не ги интересува вече
До коментар #6 от "Нормално да няма протести":Кой какво що.
Търсят повод за дестабилизаия на държавата. Отчаяно я търсят.
Редно е да се провери кой от вън е поръчал тази дестабилизация и защо.
Другото са празнословия.
16:14 21.12.2025
10 АМАH OT ИДИOTИ
ИДВАТ ПРАЗНИЦИ.
ВРЕМЕ Е ЗА ГОЛЯМОТО CPАHE.
HИЩО ДРУГО НЕ НИ ИНТЕРЕСУВА.
Коментиран от #13
16:15 21.12.2025
11 Mими Кучева🐕🦺
16:15 21.12.2025
12 пълни глупости
До коментар #8 от "Спецназ":Всичките училища са облепени с камери и микрофони. Нали затова е скандала?!
Фантазиите ти са само в сосбтвената ти глава.
Прогнили порно маняци сте масово.
Нямате си идея от релания живот.
16:16 21.12.2025
13 издаде се трол
До коментар #10 от "АМАH OT ИДИOTИ":Кой плати за дестабилизация на държавата?
Коментиран от #19
16:17 21.12.2025
14 Факт
Коментиран от #15
16:17 21.12.2025
15 изнудането
До коментар #14 от "Факт":могат да го правят само тези които ГЛЕДАТ камерите.
Поначало идеята на всяка педя да има камера и на всеки милиметър микровофн е перверзия.
В тази шпономания в която живеем, вероятно над 50% от хората с възможност да облепят СРС-та се поддават.
И този инструмент е насочен срещу служителите най-вероятно, не срещу лапета. Кой бил направил беля - дребна работа. Ама Иванова казала нещо срещу Петрова и това е нзапис - опааа голям компромат!
16:24 21.12.2025
17 Сектор
16:25 21.12.2025
18 Питане
16:30 21.12.2025
19 АМАH OT ИДИOTИ
До коментар #13 от "издаде се трол":А БЕ,
OЛИГOФPЕH ! 😁
ДЪРЖАВАТА Е ДЕСТАБИЛИЗИРАHA ДО СТЕПЕН, КАКВАТО НЕ Е БИЛА В НОВАТА НИ ИСТОРИЯ.
ОТ AHГЛOCAKСИТЕ, РАЗБИРА СЕ.
ПИЙ СИ MEHTOBKATA И НЕ СЕ ЗАМИСЛЯЙ ЗА ВСЖНИТЕ НЕЩА. МАЛКИЯ ТИ MO3ЪК ЩЕ КОЛАБИPA.
🤣
Коментиран от #20, #21, #24
16:31 21.12.2025
21 издаде се
До коментар #19 от "АМАH OT ИДИOTИ":Имате коалиция точно с хората на сорос да създавате анархия.
Поводите нямат значение.
Коментиран от #26
16:34 21.12.2025
22 Леле - леле ! 🤔
16:38 21.12.2025
23 Т.КОЛЕВ
16:39 21.12.2025
24 АГАТ а Кристи
До коментар #19 от "АМАH OT ИДИOTИ":Само не забравяй, че ВСИЧКИ, ама ВСИЧКИ партии от 1990 г до сега са дъщерни на БКП и ДС, "другарю".
Факт :
- всички от върхушката са с червени билети ....
- САМО в България няма закон за ЛУСТРАЦИЯ... Защо ли - ти отговори !
Коментиран от #42
16:39 21.12.2025
25 Защо
До коментар #8 от "Спецназ":Навремето дежурните учители проверяваха и какво става на територията на тоалетните,или по-големи съвестни ученици (учителите много добре знаят морала на възпитаниците си)Разпусната работа са сега.Във всеки случай,гнусно е да има камери над писоарите
16:41 21.12.2025
26 АМАH OT ИДИOTИ
До коментар #21 от "издаде се":COPOC, БАЙ ДОНАЛД, ЗЕЛЕНCKИ, ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРOBИЧ, ДРУГАPЯ CИ, УPCУЛИTE
CA B EДИН ОТБОР.
ТОЗИ СРЕЩУ ЧOBEЧЕCTBOTO. 😁
CЛE3 OT BЪPTEЛЕЖКАTA HA XAMCTEPA.
Коментиран от #29
16:43 21.12.2025
27 Ами
До коментар #8 от "Спецназ":Даскалите къде са? Кафе и клюки?!
16:45 21.12.2025
28 Голям смех
А истината е, че е просто боклук от ПП ДБ на висока длъжност.
Коментиран от #31
16:46 21.12.2025
29 ти също слез
До коментар #26 от "АМАH OT ИДИOTИ":Да пригласяш на тези които опитват да окалят всички деца на един народ не е много умно.
Нашите деца са в пъти по-читави и морални от чужденците. Училищата ни са в пъти по-нормални и с в пъти по-малко ексцесии.
Питай хората които са били така нещастни да поработят в чужбна.
Тълпата масово декламира някакви фантазни предстви, поети от нета и евтините филми.
Това говори много повече за вътрешния мир на коментиращите отколкото за някой конкретен случай.
Коментиран от #33
16:50 21.12.2025
30 брей брей
Кво е това строшеното клекало там сега?
За по-голяма експресивност защо не сложиха и 1 аки?
Или направо клипове от хъба?
Долнопробна журналистика!
16:51 21.12.2025
31 то е ясно
До коментар #28 от "Голям смех":Че мишока е знаел за камерите. И че ги е ползвал.
Само че, ако имае порнографски материали там никога нямаше да го пуснат под гаранция.
Моята версия - изпозлвал е материали от СРС-та да изнудва хората.
И това най-вероятно го правят много шефчета.
Трябва дап уснат една заповед всякакви срс-та да бъдат разкарани! Е така профилактично.
16:54 21.12.2025
32 Голям
Коментиран от #38
16:56 21.12.2025
33 АМАH OT ИДИOTИ
До коментар #29 от "ти също слез":TЪПИTЕ ФИЛМИ ОТ ХОЛИВУД OПPOCTAЧИXA OBЧE-CTBOТО.
БОKO ГО ИНСТАЛИРАХА ПО КЪСНО.
И ТОВА ЧЕ ИМАМЕ ДЕСЕТ ЗЛАТЕНИ МЕДАЛИСТИ НЕ ОЗНАЧАВА ЧЕ ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ СА ПОЧТИ КАТО ТЯХ. 😁
75% СА ПОЛУГPAMOТНИ. ЗЛАТНИТЕ ДЕСЕТ, ЯНКИTE ЩЕ ГИ КУПЯТ 😮
17:03 21.12.2025
34 русямилски
17:03 21.12.2025
35 Цвете
17:07 21.12.2025
36 демек
Добър опит!
Коментиран от #40
17:09 21.12.2025
37 Данъкоплатец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":На изборите, всички за Геният Асен Василев!ПП/ДБ-121+! Да изметем мутрите Пеевски и Борисов!
Коментиран от #44
17:11 21.12.2025
38 това само
До коментар #32 от "Голям":потвърждава версията, че си е следял колегите.
И едеа ли само той го прави.
Колко женоря директорки го правят?
Особено назначенитеп оследните години!
Коментиран от #41
17:12 21.12.2025
39 Здрасти
17:19 21.12.2025
40 ИСТИНАТА
До коментар #36 от "демек":Това е следствие от мутризацията на Борисов
17:19 21.12.2025
41 Голям смех
До коментар #38 от "това само":Какво толкова всички го правят не е нормален отговор... това не е редно да се прави от никой нормален човек, още повече директор на училище... Искам да видя поредния протест от ПП ДБ в подкрепа на поредната гнила ябълка в техните структури, да не се окаже, че ПП ДБ е една голяма гнила ябълка, обещаваща светли бъднини, но само и единствено ако гласуваме с техните машини и нищо друго....
Коментиран от #43
17:21 21.12.2025
42 тоа нищо не значи
До коментар #24 от "АГАТ а Кристи":Всички са били част от тоталитарната държава, вкл ти и близките ти.
Ако ше асоциираме храта по този критерий, няма да остане нито едно семейство неомаскарено.
Въпросът е какво става после.
Има едно статукво, едни приоритети, един разказ.
Сменят се.
Нещата не вървят съвсем добре.
Защо?
Не е защото системата е била ендопартийна всеки случай.
Ние вече сме в преход повече време отколкото Живков е управлявал...
След 100 години пак с това ще се оправдават правнуците ни.
17:24 21.12.2025
43 не се справяш
До коментар #41 от "Голям смех":с четенето с разбиране.
1. Не оправдавам никого.
2. Изразявам теория, че става дума за следене с цел изнудване и компромати.
3. Изразявам опасение, че го правят и много други, вкл. много повече жени директорки.
Изразих мнението си, защото смятам, че истината се забутва под килима. Едни го удрят на мъжемразство, други на политика, трети си доизмислят нясните факти.
Например ти, като един типичен случай.
17:27 21.12.2025
44 Даката
До коментар #37 от "Данъкоплатец":Поредният, който е зомбиран и не може да свърже събитията, фалшификацията на документи от ПП ДБ, фалшификацията на Лена Бориславова от ПП ДБ, Фалшификациите на Кирил Петков от ПП ДБ, това е все едно фалшификатор да ти даде нещо което да не е фалшиво, е как ще стане това... или си в групата престъпници ПП ДБ и им влизаш в положението, нали ако е веднъж не грях... така ли разсъждавате престъпниците... ами те всички така правят... с това ли си приспивате съвестта??? Не благодаря, аз няма да гласувам за вас .
17:34 21.12.2025