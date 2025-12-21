Перверзии в училище има, но протести няма. Отговорни сме за 716 000 ученици!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Според разследващите от МВР директорът с лични средства е закупил част от камерите. Евтимов пък твърди, че е заварил устройствата от предишното ръководство.

Скандалът избухна с гръм и трясък, както обикновено се случва. Разтревожени родители се притесняваха, че нямат достатъчно информация, за какво, как и дали са използвани кадри от камерите. Обществото също до момента не получава пълната картина за случая, а има право на нея.

Над 716 000 ученици в България, които посещават всеки ден над 2300 училища. Някой може ли да гарантира, че камери „надничат“ само в 138-о СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ в столицата?

Във Великобритания през 2017 г. са проверени стотици учебни заведения заради съмнения на ученици и родители, че е възможно камери да нарушават личното/интимното пространство в бани и тоалетни. Всички резултати от проверките са оповестени публично.

Разговори по такава тема са водени в хиляди училища между ученици, родители, преподаватели и психолози в Германия, Франция, Италия, всички скандинавски страни, Полша, Чехия и пр.

Има ли поне един пример за нещо подобно в поне едно българско училище?

Затова е много странно, че след избухване на скандали с директора Евтимов не видяхме нито един протест срещу изключително неприятната случка.

На 24.09.2025 г. Окръжният съд в Кюстендил постанови постоянен арест за 52-годишен треньор по плуване, обвинен в блудствени действия с малолетни. Задържан е след оплакване на 12-годишно дете и реакцията на неговите родители.

Нямаше протести.

През август тази година бе задържан учител за педофилия в София. Той правел секс с 13-годишна седмокласничка. Той и адвокатът му изтъкнаха, че воденето по хотелски стаи било с нейно съгласие, затова преподавателят нямал вина…

През пролетта зверско убийство разтърси Хасково. 18–годишната Магдалена Русева беше открита мъртва в края на април, а за убийството ѝ е обвинен 17-годишен неин съученик – Иван Костов. Трагедията предизвика протести и искане за оставка на полицейски началник. Какво знаем до момента?

Маги бе удушена брутално, разсъблечена, натикана в някакъв бидон и пренесена на друго място от извършителя.

До момента не е ясно как точно се развива ситуацията, но се появиха твърдения на убиеца, че бил предизвикан от Маги, която му налетяла с някакъв остър предмет и той реагирал … емоционално. Дори не помнел какво точно се е случило.

Забравихме и този случай, нали?

МВР и прокуратурата регистрират и разследват все повече сексуални злоупотреби с деца и непълнолетни. По данни на националната полиция през 2021 г. са регистрирани 547 престъпления по глава "Разврат" от Наказателния кодекс, извършени спрямо деца. През 2022 г. Те са 551, а през 2023 вече са 629. През 2024 г. са повече от 540. Разкриват се около половината от тези престъпления. Няма данни колко са доказани в съда и има присъди за тях.

Забулена в неизвестност е темата за дрогата в училищата. Хванати бяха дори ученици, които продават наркотици на свои съученици. Проблемът е чудовищен, но по-гадно е, че остава в областта на слуховете в публичното пространство. Говори се, че полицаи прикриват дилъри, охраняват ги и дори съучастват в зарибяването на непълнолетни. Хората говорят тези неща, дават примери с различни училища, но от МВР чуваме само намерения и периодично шумни акции, които после затихват и изчезват без да има присъди.

Хора, за децата и внуците ни става дума. Не може гнусни, перверзни престъпления да отшумяват без граждански отпор. Медиите също носят също вина за това чрез доминацията на политически над социални теми.

И как ще променим държавата, което всички искаме, а протестите показаха публично и категорично, ако не най-първа грижа не са ни децата и тяхната защита от престъпни посегателства? Промяната започва в семейството и се формира в училищата. Общесдтвото ни трябва да е адски чувствително към всички деформации - никакви компромиси.