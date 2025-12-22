Новини
Анна Великова пред ФАКТИ: Ранните бракове не са културна традиция, а нарушение на правата на децата

22 Декември, 2025 13:21 1 511 61

Най-много проблемът се среща при консервативни групи и при най-маргинализираните семейства, където бедността и липсата на образование го усилват допълнително, казва тя

Снимка: Личен архив
Снимка: Личен архив
Ранните бракове в ромските общности в България.. Тема е анализирана в последното проучване на Център „Амалипе“. Как традициите, бедността, ниското образование, социалната изолация и недоверието към институциите поддържат практиката… Пред ФАКТИ говори Анна Велкова от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.

- Г-жо Великова, скоро участвахте в аналитичен доклад за ранните бракове в ромските общности. Деца да раждат деца. Колко голям проблем е това?
- Много хора подценяват ранните бракове като проблем, ако съдят по официалната статистика. Данните на НСИ показват, че

регистрираните бракове в най-младите възрастови групи – между 13 и 17 години – са под 100 на година,

но на терен виждаме значително повече деца, които живеят в неформални съжителства. Най-силно засегнати са някои райони – като Пловдив и Пазарджик в Централна Южна България, Сливен и Ямбол в Югоизточна, както и части от Североизточна България. В тези общности момичета често напускат училище още на 13–14 години, социално се изолират и са изложени на здравни рискове. Най-много проблемът се среща при консервативни групи и при най-маргинализираните семейства, където бедността и липсата на образование го усилват допълнително. Това не е просто традиция – проблемът засяга реално живота на децата и семействата. Необходими са законоустановени мерки, но и реална работа на терен с децата и техните родители.

- Какви факти събрахте в своето проучване?
- От проучването стана ясно, че възприятието за ранните бракове варира. Сред педагозите около 43% смятат, че са често срещани, 36% – че са по-скоро изключение, а малко над 10% не знаят такива случаи. При медиаторите цифрите са малко по-различни. При медиаторите 28,8% посочват, че са често срещани, 36,4% – че са по-скоро изключение, а 21,2% – че не са им известни случаи.

Типът населено място също оказва влияние.

Педагозите не виждат голяма разлика между град и село, докато медиаторите отбелязват, че явлението е най-често в градските квартали и по-рядко в селата.

Регионално най-засегнати са Сливен и Ямбол, а Северозападна България изглежда най-безопасна.

Различни са и вижданията на мъжете и жените. Мъжете смятат, че ранните бракове днес са по-рядко срещани, докато жените не забелязват съществена промяна. Жените педагози и медиатори са по-склонни да не приемат стереотипи като „ранните бракове са важна част от ромската култура“ или че момичетата на 14–17 години трябва да се омъжат, ако са имали полов акт.

От теренните дискусии стана ясно, че ромските квартали се променят бързо.

Свободното движение в ЕС и достъпът до пазара на труда водят до нови ценности и повече избор за момичетата. В същото време се появяват социални разломи. Част от децата се мотивират и успяват в училище, докато при други рискът от отпадане се увеличава заради голямата разлика между поколенията и неглижирането от страна на родителите и като цяло техните роднини.

- От ромите – родители и деца, често чувате: „Това е традиция?“ Как им отговаряте...
- На първо място винаги казвам, че ранните бракове не са ромска традиция. Това е практика, която се е срещала в миналото при различни хора и общности, но не е нещо, което трябва да се повтаря днес. Много често родителите действат с най-добри намерения – искат да предпазят честта на дъщеря си или да осигурят сигурност за семейството. Но, в крайна сметка, това лишава децата от възможността да избират и да се учат, докато са още млади. Обяснявам им, че момичетата имат право на образование и на време, за да пораснат и да вземат решения за живота си сами. Често родителите и децата разбират, че спазването на тази „традиция“ не е задължително и че може да се намери баланс – уважение към семейството и същевременно свобода и възможност за развитие. Винаги се старая да покажа, че промяна е възможна. Давам примери с младежи (не само момичета) от общността, които са "преборили" традицията и са избрали пътя на образованието и сбъдване на мечтите. Младежи, които лесно можеха да бъдат следващото дете-родител на дете, но избраха пътя на образованието и шансът да практикуват мечтана професия. Много семейства вече започват да виждат ползата от това децата им да учат и да имат време да пораснат, вместо да се женят прекалено рано. Когато родителите разберат това, а децата почувстват подкрепа за своите мечти, започва истински диалог – и тогава промяната вече не е абстрактна, а реална част от живота им.

- Образованието и социалната интеграция на ромските момичета. Къде се къса нишката, за да раждат момичетата на 13, 14 години…
- Образованието и социалната интеграция са решаващи за бъдещето на ромските момичета, но често връзката им с училището се губи още на 12–13 години.

Причините са комплексни – бедност, липса на подкрепа в семейството, социален натиск и неразбиране на значението на училището.

Когато момичето напусне училище, то остава по-изолирано, губи връзка с връстниците си и възможността да научи повече за света и за правата си, което увеличава риска от ранни бракове и ранни раждания. Ролята на семейството и общността също е ключова – ако родителите нямат ресурси или информация за подкрепа, а социалната среда е консервативна, момичето остава без избор. Образованието не е просто училище – то дава знания, самочувствие и социални умения, които помагат на младите момичета да вземат информирани решения и да се защитят. Когато имат подкрепа и възможност да учат, рискът да станат майки на 13–14 години намалява значително.

- Докладът ви е изготвен в рамките на проекта „Бракът може да изчака, образованието – не“. Разбира ли се това послание в ромските общности…
- Посланието на проекта „Бракът може да изчака, образованието – не“ вече достига до децата и семействата в ромските общности, макар степента на възприемане да варира. В общности, които преминават постепенно от патриархални към по-модерни нагласи, идеята, че образованието трябва да е приоритет пред ранните бракове, се приема добре.

От началото на октомври 2025 г. над 900 деца преминаха обучения „връстници обучават връстници“, при които самите ученици обучават съучениците си, а учителите само подпомагат.

Този подход е много силен, защото посланието идва директно от връстниците и се възприема по-естествено. В по-консервативните квартали все още има съпротива, но проектът отваря диалог и постепенно променя нагласите – дори малките успехи, като по-голяма мотивация за училище и информираност за бъдещето, вече се виждат.

- Кои са факторите, които водят до ранните бракове?
- Ранните бракове се случват заради няколко основни фактора, които често се преплитат – бедност, социални норми, липса на перспектива и образование. Когато семействата нямат ресурси, когато обществото очаква определено поведение от момичетата и когато училището не е приоритет, рискът за ранни бракове нараства. Затова е важно проблемът да се адресира комплексно – чрез образование, подкрепа от общността и диалог с родителите.

- Общността каква роля има?
- Общността играе ключова роля. Тя може да бъде както фактор, който подкрепя ранните бракове, така и силен инструмент за промяна. В по-консервативните квартали социалните очаквания и натискът върху семействата често насочват родителите да решават за брака на децата си. Понякога именно общността диктува правилата за „чест“ и „позволено поведение“, което затруднява момичетата да изберат сами пътя си. От друга страна, общността има и положителен потенциал. Там, където вече се наблюдават промени – например чрез активни медиатори, училища и проекти като „Бракът може да изчака, образованието – не“ – общността подкрепя децата да учат, да мечтаят и да вземат информирани решения. Видим е ефектът на връстниковите обучения и на примерите от по-младото поколение, които постепенно променят нагласите. Общността може да бъде и мост – когато родителите, учителите и местните лидери започнат да разговарят открито за образованието и правата на децата, натискът за ранни бракове намалява, а децата усещат подкрепа и безопасност. Именно чрез активното участие на общността промяната става възможна и устойчива.

- Колко са здрави децата на майките деца?
- Децата, които стават майки на 13–14 години, още не са с напълно развити организми, а самото раждане може допълнително да увреди тялото и здравето им. Заради това децата на такива майки са по-уязвими и често се срещат усложнения както за майката, така и за бебето. Особено рискови са случаите в маргинализираните квартали, където младите майки понякога нямат достатъчно подкрепа и знания за правилна грижа. Затова образованието и подкрепата са толкова важни – колкото по-подготвена е едно момиче, толкова по-голям шанс има за нейното здраве и за здравето на бъдещото ѝ дете.

- Колко осъзната майка е момиче на 13 или 14 години…
- Момичето на 13 или 14 години все още е дете и няма психическата и емоционалната зрялост, за да бъде истински осъзната майка. То тепърва се учи да взима решения за себе си, за тялото си и за бъдещето си, а да се грижи за друго човешко същество е огромно бреме. Често младите майки не могат да осигурят на детето си нужната грижа и внимание, защото и самите те имат нужда от подкрепа, защита и време да пораснат. Ранното майчинство отнема възможността да учиш, да играеш и просто да бъдеш дете. Дори ако по-късно реши да продължи образованието си, вече е много по-трудно, защото има семейство, за което трябва да се грижи. Затова е толкова важно да се работи за това момичетата да имат време да пораснат, да учат и да се подготвят за бъдещето си, преди да поемат отговорността да бъдат майки.

- Държавата присъства ли в този „разговор“ с децата майки...
- Държавата присъства в този разговор чрез закони и институции, които защитават децата, но но често мерките не достигат до децата, които имат най-голяма нужда. Работата на Център „Амалипе“ и проектът „Бракът може да изчака, образованието – не“ е представена на социалното министерство, Държавната агенция закрила на детето и областни управители, които наистина подкрепят справянето с проблема. В рамките на специален План за действие се предвижда сътрудничество между социални служби, училища, здравни институции и неправителствени организации, както и образователни и превантивни инициативи за младите момичета и техните семейства. Представителите на държавата ясно подчертават, че ранните бракове и раждания не са културна традиция, а сериозно нарушение на правата на децата.


  • 1 ХА,ХА

    26 0 Отговор
    да говориш за култура при ромите е все едно да претендираш за изискано сервиране при ескимосите! Каква ти “ културна традиция”… твърда точно обратното…това е НЕкултурна традиция!!!

    Коментиран от #22, #38

    13:29 22.12.2025

  • 2 Путин

    7 15 Отговор
    Във Русия официално приех закон за даряване на 1000$ при раждане на не пълнолетни и малолетни!!!

    Коментиран от #3

    13:29 22.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 глоги

    9 0 Отговор
    ТемаТА е анализирана в последното проучване на център „Амалипе“.

    13:31 22.12.2025

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    18 1 Отговор
    НЕ ЗАКАЧАЙТЕ ИЗБИРАТЕЛИТЕ НА ДВЕТЕ ПРАСЕТА.

    13:31 22.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 в кратце

    16 0 Отговор
    Де що сичкото съйган са си съйгане, а не са роми. Роми са били древните римляни-на латински език град Рома е Рим. Ромът е високоалкохолно питие. Няма ромстване в ония -тъмните от махалите!

    13:34 22.12.2025

  • 10 Става ад в Европа

    10 2 Отговор
    Масово хора в бедствено положение в Германия,ниско културна нация.Германов

    13:34 22.12.2025

  • 11 Щом зачеват

    6 10 Отговор
    И щом раждат, значи им е време! По божията и природата! А тази иска да градят “ кариера” до 40 и после мъка…

    13:35 22.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Госпожата

    7 9 Отговор
    да си смени сутиена ще направи по - добре , отколкото да умува за неща , по - стари от света.

    13:36 22.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Млад динамичен екип

    11 1 Отговор
    Изгонихте украинците и руснаците а подсилвате културните им традиции с бангладешци афганци и араби. Да ви..,.. политиките.

    13:38 22.12.2025

  • 16 Много хора

    10 1 Отговор
    изобщо не достигат "психическа и емоционална зрялост" Госпожата също!

    13:40 22.12.2025

  • 17 Коментиращ

    12 1 Отговор
    Проблемът идва от шорошовште марионетки, като БХК, Отровено общество, А за Б и др подобни антибългарски организации!

    Когато определен етнос бива развъждан и дундуркан за да бъде електорат на слугите на шорош в бг парламента, тогава малолетните бракове и децата раждащи деца, ви е най-малкият проблем!

    Докато антибългарите не бъдат публично оповестени и спрени, България ще продължи да загива, а своеволията на един етнос ще бъдат ежедневие!!!
    Докато българският народ търпи и си трае, всички против него ще продължат да му се качват та главата!

    13:41 22.12.2025

  • 18 Евгени от Алфапласт

    11 1 Отговор
    По принцип тоя спорт е застъпен сред циг.аньо.рите, но браво на автора на интервюто, че го е споделил с нас. И все пак е хубаво да се знае на кое място се класирахме в надпреварата.

    13:43 22.12.2025

  • 19 В царство България ,

    8 4 Отговор
    Болшинството девойки са се задомявали, преди и след Трети клас, сегашният Седми! И за това населението е нараствало! Имали са собственост която да ги храни!

    Коментиран от #23

    13:46 22.12.2025

  • 20 Бил Гейтс

    8 0 Отговор
    Добре е някои групи да бъдат убедени да не се плодят като зайци при първа възможност. Изненадах се обаче да прочета това във Факти, вероятно много читатели имат такива, затова е пуснато тук

    13:53 22.12.2025

  • 21 Бай Мехмед историка

    0 14 Отговор
    Прабългарите са били черни като бангладешците, индийците и пакистанците. Дошли са покрай черно море от земите на днешен афганистан и пакистан. Добре че са били византийците и османците 700 г. да ги еб... за да побелеят днешните българи

    Коментиран от #24

    13:54 22.12.2025

  • 22 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ХА,ХА":

    Автора на статията с това заглавие да си скъса дипломата.... Явно има парички ще си купи друга...

    13:56 22.12.2025

  • 23 В царство България ,

    3 5 Отговор

    До коментар #19 от "В царство България ,":

    Най-успелите девойки са ходили да работят в двореца, където брата на Борис им показвал европейските дансове и цивиливизацията. По това време в България е имало 0 километра асфалтов път и три павирани улици в София, плюс една в Русе. Три поколения са живяли в една стая, заедно с животните. Детската смъртност е била 40%, продължителността на живот 38 години, долно бельо са носили 2% от жителите на Царство България.

    Коментиран от #34

    13:59 22.12.2025

  • 24 Не бе, така лъжеха

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Бай Мехмед историка":

    Рускините, когато им пращаха роми, в Коми … провери си гените, и ще видиш, че не си турчин! Не са Църни!

    Коментиран от #26

    14:00 22.12.2025

  • 25 Какви бракове, какви 5ст?

    11 1 Отговор
    Циганетата раждат деца веднага щом им дойде мензиса - без никакви ранни бракове.

    Защо българите се правят на глупави и плащат майчински на 12-13 годишни циганета - "самотни" майки?

    Единственият начин да се ограничи донякъде педофилията сред циганите е да не се плащат никакви социални помощи на "самотните" майки, преди да навършат 18 години.

    А родителите им да се вкарват в затвора и да полагат безплатен обществено-полезен труд.

    14:02 22.12.2025

  • 26 Бай Мехмед историка

    0 3 Отговор

    До коментар #24 от "Не бе, така лъжеха":

    А ти откъде си сигурен, че съм турчин ?

    Коментиран от #30

    14:02 22.12.2025

  • 27 Много лесно

    6 4 Отговор
    Спрете двете години майчинство. В Сливен майчинството е професия. Държавата им плаща две години заплата да са майки. Спрете това. В САЩ майчинството е три месеца.

    14:05 22.12.2025

  • 28 Някой

    4 2 Отговор
    Аз от отдавна предлагам, да се забрани на лица без средно образование да имат право на деца. Някакви изключения за завършващи. При провинение принудителна кастрация, съд, затвор и да бачкат да строят затвори, приюти, АЕЦ Белене или нещо друго.
    Отделно помощи само след кастрация, а иначе 0. Да отпада за доста възрастни.
    Да се водят такива неспособни за отглеждане на деца и за защита на децата.
    За тези с браковете да не се признават. Да съдят родителите им за педофилия. И ако един е много по-възрастен от двойката и него.
    При криминални провинения на деца, това което им се спада ката наказание заради това, че са малолетни или непълнолетни, да се взима процент от него и да се пренася като наказание на родителите им или отглеждащи. Примерно ако трябва да го накажат 10 години затвор, но понеже е малък ще лежи 3, то остават 7 от които да се вземе процент и примерно родителите да лежат по 2 години затвор.

    14:10 22.12.2025

  • 29 Гост

    8 2 Отговор
    Според гугъл основен спонсор на Амалипе е отворено общество и клонингите му - накратко сорос.... тва булче с големите банели мое да говори каквото са и казали работодателите, ама реалноста е малко пи-различна. При команчите детските и съпътстващите помощи са основен източник на доходи за родата и колкото по-рано забременее индианчето, толкова по-добре за цялото рода.

    14:10 22.12.2025

  • 30 Ти го загатваш

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Бай Мехмед историка":

    Не си турчин, а си циганин, нали?

    Коментиран от #32

    14:10 22.12.2025

  • 31 Зачеването

    1 3 Отговор
    Е Божи Дар! Не всяка жена може да зачене, особено при стрес, в живота си, какъвто живееме, повече от 80 години!

    Коментиран от #35

    14:11 22.12.2025

  • 32 Бай Мехмед историка

    0 3 Отговор

    До коментар #30 от "Ти го загатваш":

    Не позна. Ромите имат български имена по това ще ги познаеш.

    Коментиран от #41

    14:14 22.12.2025

  • 33 Тома

    1 1 Отговор
    Мдаммммм, традициите не са това, което бяха....превърнаха се в "нарушения на правата"....

    Амалипска им работа😉😂

    14:16 22.12.2025

  • 34 Накино

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "В царство България ,":

    Дрън дрън пра дядо ми е ходил до САЩ два пъти и то без визи, колко ли е евтино да отидеш до там ...от бедна България бре дори и сега с визите на тръмп ?? Колко ли е евтино да се пътува до САЩ ...

    Коментиран от #37

    14:20 22.12.2025

  • 35 Зачеването е нещо естествено

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Зачеването":

    Ако си над 30 е божи дар. Важно е да се намали раждаемостта, това става като напълниш главите на жените с бръмбари за кариера, свобода, домашно насилие, 1000 мъже. След 30 годишна възраст са фертилни 50:50, след 40, само 2 от 100. Просто ги убеждаваш да чакат. В случая с малцинствата е добре да чакат.

    14:21 22.12.2025

  • 36 ПушеЧно е думата за неграмотни Zтролчета

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ха хах":

    И в БГ като почне мобилизацията ще им реши проблема.

    Коментиран от #42

    14:25 22.12.2025

  • 37 Пурко

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Накино":

    Лесно се ходило до САЩ, гледай Чарли Чаплин и Титаник. В трюма с негрите стоиш две седмици и си там, после две седмици карантинен лагер под статуята на свободата и те пускат да им пасеш конете.

    14:25 22.12.2025

  • 38 Евфимизъм за маалъ-

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ХА,ХА":

    "консервативни групи и при най-маргинализираните семейства" -))

    14:26 22.12.2025

  • 39 Анонимен

    1 5 Отговор
    Анна Великова пред ФАКТИ: Ранните бракове не са културна традиция, а нарушение на правата на децата: "От както комунистите дойдоха на власт след 1944г. България няма повече Българска традиция за правене на деца след 18 годишна възраст. Управляваха ни от Москва за развитие на цингурелските технологии за правене на деца на 12, 13 годинки! По времето на сина на цингурелата Маруца - Тодор Живков развъдиха циганизацията в България до виски висоти. Българският народ работеше робски за да ги изхранва. Нашите български семейства имаха едва по 1 детенце, а тия се размножаваха до неузнаваеми висоти. В нашето градче имахме една Лазарца. тя роди 13 ромски юнака. Народа работеще и им направиха апартаменти. В момента са цял квартал. Така е..... тя и цята Европа стана веке ромска.... Това бе и целта на комунистите - ликвидиране на бялата раса, чрез размножаване на ромите още от детските години по гетата, където държавните закони не действат!" А във Франция как е? Полицията няма право да влиза в ромските гета!

    Коментиран от #49

    14:28 22.12.2025

  • 40 Киркилез

    1 1 Отговор
    Мюсюлманите имат 3 свещени книги Sira, Hadith i Koran, не е само коран. Те трябва да следват и трите книги. Мюсюлманството представлява 2 неща - да правят това, което е правил мохамед и да следват корана. В 70 % от книгите се описва как да се убиват неверниците. Описва се живота на мохамед, които в последните си години само е убивал. Само 16 % описват как да се служи на алах. Книгите описват много подробно как е живял мохамед. Оженил се е за първата си братовчедка, затова има много бракове между братовчеди там. После се за някакво 6 годишно дете и след като правил кекс с него, когато станало на 8 години, наредил да бъдат убити 700 души. През последните си години избива хиляди неверници. Разрушени са 30 000 църкви. Исляма учи само на убийства. Не учи на любов, мир. Всъщност е едно учение на сатаната. В момента русия е цялостно ислямизирана!

    14:35 22.12.2025

  • 41 pyшки ман

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Бай Мехмед историка":

    от о.гал

    14:43 22.12.2025

  • 42 Хех

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "ПушеЧно е думата за неграмотни Zтролчета":

    Май си
    Изгладила гънките в мозъчната кора

    Хехе

    14:44 22.12.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 бъркаш

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Ха хах":

    русия с украйна…!

    14:47 22.12.2025

  • 45 добре де ама

    0 0 Отговор
    я да те видя как ще го обясниш това на лилавите ?

    14:48 22.12.2025

  • 46 Българин

    0 0 Отговор
    Как бе унищожавана през вековете, българската традиция за правене на Род, като пораснеш след 18 години, за да има Велик Български Народ!
    Българската православна църква и руската (антибългарска) политика
    1. От 15-ти век Русия се определя за наследница на Византия с претенции да освобождава завладените от Османската империя християнски земи на Византия;
    2. От Петър Велики започва реализирането на имперските интереси на Русия за излаз на Балканите, Проливите и Средиземноморието. Той успява да рагроми шведите и завземе Балтийските държави;
    3. Екатерина Велика също завзема някои земи от Турция и главно земите на бившата Велика Волжска България, след което насочва погледа си към Цариград;

    14:49 22.12.2025

  • 47 Българин

    0 0 Отговор
    Българската православна църква и руската (антибългарска) политика

    4. През 18-19 век все още няма самостоятелна БПЦ, а само отделни владици към Цариградската патриаршия;
    5. Идеята за Мегали Елада (Велика Гърция) се базира на твърдението, че на Балканите живее единен православен народ, който говори гръцки език и който ще се вдигне на възстание, ще се освободи и ще възстанови Византия. Тази идея се възприема от Русия за реализиране на имперските си интереси.
    6. Руско-гръцката идея за асимилация на българския народ предизвиква Българското Възраждане и започва борбата за Българската Екзархия, която да легитимира българския народ, чието съществуване е отричано от руснаците и гърците.

    14:50 22.12.2025

  • 48 Българин

    0 0 Отговор
    Българската православна църква и руската (антибългарска) политика

    7. Най-големият народ на Балканите – българският – се стреми към свобода, но е притиснат от няколко фактора, които работят против него:
    - Фанариотите, според които българите били гръко-ромейци;
    - Русия, която има претенции, че е наследница на Византия;
    - Турция, която и дума не дава да се издума за независимост на българите
    8. Протестантските мисионери, които идват на Балканите, откриват обаче с изненада, че българският народ е огромен народ и няма нищо общо с гърците, които са много по-малобройни от него.
    9. Всички православни църкви са националистически и особено Руската, Гръцката и Сръбската, което е най-голямото нарушение на идеята на Православието.

    14:51 22.12.2025

  • 49 вземи си

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Анонимен":

    изпий анонимно хапчетата че мозъка ти е кайма без подправки…

    14:51 22.12.2025

  • 50 Българин

    0 0 Отговор
    Българската православна църква и руската (антибългарска) политика

    10. Русия изпраща в България шпиони, пари, дрехи, църковна книжнина и разпространява мита за “Дядо Иван”, за Русия, която щяла да освободи България, защото сама не можела да се освободи.
    11. Внушенията за “българо-руското братство” се разпространяват от руски монаси с много пари. Разпространяват се митови и магически числа, които “доказват”, че “Туркия ке падне” еди кога си и т.н.
    12. Русия изпраща българчета на обучение в Одеса, Петербург и др., които след това по правило се превръщан в русофили;
    13. Създаването на Българската Екзархия през 1870 г. маркира българската народност на картата на Балканите.

    14:52 22.12.2025

  • 51 Българин

    0 0 Отговор
    Българската православна църква и руската (антибългарска) политика

    14. Руското правителство по принцип работи против Българската Екзархия и в полза на Гърция и Османската империя чрез своя емисар генерал Игнатиев, който люта битка в Цариград с д-р Стоян Чомаков и българските църковни дейци;
    15. След като Българската Екзархия вече става факт, Русия започва да работи за вербуването на русофили и български свещеници, които започват да внушават, че който работи за руския цар, работи за България и който не е съгласен с това е враг на Русия;
    16. На българите непрекъснато се натяква, че друг ги е освободил и че те са били неспособни да се освободят сами.

    14:53 22.12.2025

  • 52 секо русямилчи

    0 0 Отговор
    знай зашо

    14:54 22.12.2025

  • 53 Българин

    0 0 Отговор
    .17. Сбъдва се предсказанието на Левски, че “Който ви освободи, той ще ви пороби”;
    18. Когато национално-освободителното движение в България набира скорост и целият свят се обявява за българската кауза, Русия побързва да се намеси като “освободителка”, за да не загуби влиянието си в България;
    19. След Освобождението руската политика се насочва към превръщането на България в руска автономна област или задунайска губерния. Пускат се веднага монети с лика на ген. Тотлебен, българските владици споменават в проповедите си руския цар, а не българския княз
    20. На това остро реагират българските патриоти.

    14:54 22.12.2025

  • 54 Българин

    0 0 Отговор
    21. Русофилите дамгосват българските патриоти с прозвището “русофоби” и ги обявяват за врагове на Русия и руския народ.
    22. Повечето български владици – руски възпитаници – работят като руски, а не като български владици. Синодът на БПЦ е изграден по подобие на руския Синод от времето на Петър I.;
    23. Стамболов разтурва Синода и интернира владиците, само защото те отказват да споменават българския княз Фердинанд, а споменават само руския цар.
    24. Те и другите русофили организират покушението и убийството на Стамболов, а после обвиняват за това княз Фердинанд.
    25. Под влияние на русофилите главният български храм е наречен не на името на български светец, а на един руски княз със спорна и съмнителна репутация – Александър Невски.

    14:55 22.12.2025

  • 55 Българин

    0 0 Отговор
    26. През I-та световна война, след една варварска бомбардировка на Варна от руския военноморски флот, цар Фердинанд вбесен свиква Народното събрание и преименуват храма на “Св. Кирил и Методий”;
    27. След прогонването на цар Фердинанд от България, по предложение на главата на БПЦ и на руската агентура, на храма отново се връща старото руско име.
    28. Докато преди 9-ти септември 1944 г. в БПЦ имаше все пак и патриоти, макар и да доминираха русофилите, то след 9-ти окончателно се разрушиха и последните останки на патриотизма в БПЦ, както и в цялата държава;
    29. БКП и ДС целенасочено провеждаха политика за дискредитиране на БПЦ и смазване на националното самосъзнание на българския народ;
    30. За няколко дена след 9-ти бяха избити 150 патриотични православни свещеници и архиереи, които са били против русофилите в БПЦ;

    14:56 22.12.2025

  • 56 Българин

    0 0 Отговор
    31. Разгромени бяха и протестантската, униатската и католическата църква в България;
    32. След избиването на национално будните хора, в БПЦ започнаха да се поставят хора, продукт на комунистическата система. Назначаваха се в нея за свещеници дори хора с криминално поведение;
    33. През 1950 г. Богословският факултет беше изваден от Софийския университет в продължение на 40 години и превърнат в Духовна академия, подчинена на Синода, респ. на ДС и КГБ.;
    34. Стратегията на БКП и ДС беше ликвидирането на църковните институции.;
    35. Бяха незабавно пенсионирани 6 бележити професори-богослови, а на тяхно място бяха назначени богослови със съмнителна или липсваща квалификация;

    14:57 22.12.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Българин

    0 0 Отговор
    36. За патриарх беше назначен руския възпитаник Максим в нарушение на 17 члена на църковния устав. Изборът му е 17 пъти незаконен и твърдението, че Максим бил “легитимен” патриах е смехотворно, защото “легитимен” означава “законен”.
    37. Според Устава, за Патриарх е трябвало да се избере най-старият архиерей от Синода, а Максим е бил най-младият. 6 бр. от бюлетините за Максим са били напъписани с един и същи почерк и т.н. до 17 нарушения;
    38. С това започна разколът в БПЦ.
    39. Макар че всички владици са агентура на ДС и са служили на комунистическата власт, някои от тях решиха да се покаят и основаха алтернативния Синод;
    40. Проблемът на БПЦ не е в разкола. По едно време и в Гърция имаше разкол и Синодите стигнаха до 14 на брой. Всичките гръцки Синоди обаче работеха в полза на Гърция;

    14:58 22.12.2025

  • 59 Българин

    0 0 Отговор
    41. В БПЦ обаче се поставиха навсякъде агенти на ДС и тя няма самостоятелна политика по нито един въпрос. По всички въпроси БПЦ пита първо ДС и КГБ и това продължава и до днес.
    42. Никой от двата български Синода не защити нито един път българската кауза, напр. в Македония или по други въпроси;
    43. Никой от БПЦ не постави въпросът, че БПЦ е най-големият земевладелец в България, защото върху тези имоти са построени вили на бивши величия, увеселителни заведения, военни полигони.

    14:59 22.12.2025

  • 60 Българин

    0 0 Отговор
    44. Алтернативният Синод беше изгонен, за да се концентрират властта и имотите в ръцете на казионния Синод;
    45. Президентът Първанов награди Максим за “преодоляване на разкола”;
    46. Положението в БПЦ е направо страшно, но не и безнадеждно;
    47. Ако се събере достатъчно единна воля между владиците вътре в Синода и извън Църквата, има надежда за реформи;
    48. Никакви външни сили не могат да помогнат за разрешаване на кризата в БПЦ. Трябва да се оправяме сами.

    15:00 22.12.2025

  • 61 Българин

    0 0 Отговор
    Между другото се сещам за 5-6 ключови показателя по които може да се определи един ром:

    1.Сини ли са му венците?
    2.Има ли кафеви кръгове/торбички/ под очите?
    3. как поднася ръцете си като ги грее на печка?
    4.как поднася лъжицата към устата си ядейки супа?
    5. Тактува ли с крак при всеки случай когато му пуснеш музика?
    6. Жълти ли са му петите?
    -май един от показателите ми се губи...както и да е...
    7. На колко годинки ебила майка му, като го родила?
    Този тест дава по моя преценка до 99,6% точност при разконспириране на ромски правила за раждане.....

    15:09 22.12.2025