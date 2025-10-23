Новини
Проф. Боян Дуранкев: Българското образование не е за подценяване. И в никакъв случай - за надценяване!

23 Октомври, 2025 16:01

Системата е необходимо да се разтърси из основи, но не и от партийни апаратчици

Проф. Боян Дуранкев: Българското образование не е за подценяване. И в никакъв случай - за надценяване! - 1
Снимка: БГНЕС
България попада в групата на най-образованото население в света, в първите 45 държави. Тези данни са от доклада на ОИСР „Образование с един поглед 2025“. Той сравнява образователното ниво сред възрастните в трудоспособна възраст в 45 държави в 2024 г.

Развитите икономики като Канада, Ирландия и Южна Корея имат едни от най-високите дялове на възрастни с висше образование (55-65%).

Германия е богата икономика с относително по-малко висшисти, което отразява силната? система за чиракуване, която осигурява висококвалифицирани работни места без дипломи.

България е на 19-то място по завършили средно образование (18 страни имат по-малко незавършили) с 13,1%, със средно образование - 53,1% и с висше - 33,8%.

Лидери във висшето образование.
Канада оглавява списъка с близо 65% от възрастните, които имат висше или университетско образование, следвана отблизо от Ирландия и Южна Корея. Тези държави са инвестирали сериозно в разширяване на достъпа до висше образование, водени от икономики, основани на знанието, които възнаграждават напредналите квалификации. Според други данни на ОИСР, по-високите нива на образование носят значителни предимства по отношение на доходите. Например, в страните от ОИСР, завършилите висше образование обикновено печелят двойно повече от доходите на лицата, които не са завършили средно образование (гимназия).

Балансирани образователни модели в Европа.

Страни като Австрия и Германия демонстрират по-балансирано разпределение между висше и професионално образование (образование, свързано с конкретна работа или занаят). Например, Германия е на 19-то място в света по БВП на глава от населението, въпреки че само 34% от възрастните ù имат университетско образование. Страната има силна система за чиракуване, където студентите съчетават практическо обучение с теоретично обучение, което води до висок процент на заетост след дипломирането.

Проблемите на България с образованието са няколко и специфични:

1. Министерство на образованието не знае какви кадри ще са необходими след 5 години и приема по „традиция“ с леки корекции. Получават се пълни диспропорциии.

2. „Бизнесът“ (държавен и частен) няма яснота какви кадри ще му трябват след 4-5 години. Липсва омразното му планиране. После се скъсва да иска, но вината си е негова че няма.

3. Университетите са конкуриращи се „ловци на глави“, за да привлекат повече.... средства. После отчитат 99,9% работещи по специалността. Огромна лъжа!

4. „Влезналите“ в университетите я ходят, я - не, на лекции и упражнения. Преподавателите са „либерални“, т. е. най-ниското ниво определя сложността на тестовете и изпитите. Иначе се намаляват доходите.

5. Системата на академичен растеж е пробита по дефиниция. В елитните български университети има по-строги критерии, но в повечето станали 24 каратов негодник може да стане професор даже с преписване. Питайте МОН колко доказани преписвачи са осъдени и прогонени от академичния храм. Впрочем, партийни активисти стигат до най-високите върхове в израстването по-лесно.

Системата е необходимо да се разтърси из основи, но не и от тези партийни апаратчици, които са сега отпред!


България
  • 1 Дъно

    2 0 Отговор
    и в образованието

    16:04 23.10.2025

  • 2 Дориана

    1 0 Отговор
    Българското образование е под всякаква критика. Излизат слабо образовани, и недобре подготвени като специалисти . Да не говорим за ширещата се агресия и лошата дисциплина. и като прибавим "мъртвите души " които се прикриват и не им пишат отсъствия заради делегираните бюджети картинката е жалка. Обаче , за пари учителите са с очи като на палачинки и все им е малко.

    Коментиран от #3

    16:07 23.10.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    а кога е било иначе? занаят се учи не в даскалото , а след чираклък в живота///съжалявам че си изгубих времето да завърша

    16:10 23.10.2025