Кеворк Кеворкян: Очаквайте грухтенето от съешаването

И тъй, капанът с изборите щракна.
Всичко е ясно: ВИЕ ще гласувате, ТЕ ще се съешават.
Няма да дочакате смислено да разговарят с ВАС: какво предлагат, какво ще направят, как ще облекчат Народната Съдба.
Това няма да се случи. Това коментира във "Фейсбук" Кеворк Кеворкян.
Вече не е нужно и да ви залъгват с обещания – всички са наясно, че няма да ги изпълнят.
И не се заблуждавайте, че ситуацията може да стане „революционна“, както ви плашат някои – никаква революция не може да се случи, ако липсват идеи.
Грухтенето от съешаването не може да ги замести.
Това е финалът на една моя дописка от 10 март 2021 година. Пет години по-късно – през март 2026-а, когато ще бъдат поредните избори, нищо няма да се промени.
Липсата на идеи е още по-очевидна. Откакто Кирчовци дебаркираха тук изчезнаха и последните останки от някаква идеология, изскубнаха ги, сякаш са отровни плевели, „идеология“ стана срамна дума. Никой не смее да попита политическите мърлячи, какви са възгледите им, за да не отнесе някой тупаник.
Налагането на тъпана на „евроатлантизма“, колкото и да е оглушително, е въздухарско занятие. Ако Европа беше запазила достолепието си и не следваше толкова чинно напъните на някои празноглави „фон“ фусти, със сигурност щяха да забранят на нашите рогачи да злоупотребяват с фалшивите си евро-фукни.
Брюкселските търгаши вързаха за „идеите“ си повечето от тях, дори не бива да ги наричаме „еничари“ – защото и те са имали някакво достойнство, а ХАНЪМИ, дашни и предашни. На тия кокони не им трябват възгледи, а врътливи дирници.
И вие чакате от тях да ви споделят някакви идеи, дори да са и най-мижавите, например – кога да очакваме свършека си и как ще ни го уредят, ще ни дарят ли, поне накрая, с някаква хуманност. Но и това няма да дочакаме.
Сблъсъкът на идеи бе заменен с обикновено мародерство, надпреварваха се кой ще награби повече по най-тарикатския начин – без да полага излишни усилия, грубияните биваха отстранявани, на мода дойде „мейнстрийма“ – съставен от селски чеда; те изуха цървулите – които потомствено им прилягаха най-много, и нахлузиха трандафорите, те пък и досега не са им удобни, но нищо, след още две-три поколения и тази болка ще отмине.
Това бяха практически ханъмите на едно безидейно мазало, в каквото набързо се превърнахме – а доколкото някоя идея оцеляваше, тя водеше единствено към разкол. И в повечето случаи се представяше от хора, които бяха слепи за Истината.
И светът беше същият, той ни зарази с тази слепота. Както казваше един автор: „Глобализацията се комбинира фатално с нарастващата неохота на Запада да проучва или да научава нещо за чуждестранните култури, идеи и убеждения; създаден бе свят на глобални последствия без глобално познание…“.
А според Еманюел Карер, „Нашите мнения, да не говорим за идеите, струват по-малко от таланта, с който ги изразяваме… Благородната лъжа, левият ангелизъм, политическата коректност са по-разпространени от прозорливостта…“.
Как можеха да се усещат повечето от нашите първенци в този свят – освен като селяци с разбъркани глави, каквито си и бяха.
Управляват ни хора, които сякаш живеят в някой фризер.
Джилиан Флин казваше за един от героите си, че е отсъствал през целия си живот – много подходящо определение и за нашите управници.
Тяхното „отсъствие“ обаче се оказа заразително и за обикновените хора и те престанаха да вярват в каквото и да е – и най-вече в ония, които се отъркват по някакъв начин в политиката.
Една от малкото радости, които са останали на „простолюдието“, е да будалка политиците, че се доверява на брътвежите им. Още по-малко вярва то на плоските им номера: хайде, сега заедно да попържаме Пеевски и Борисов – за да забравите за нас, а другото, истински важното ще се нагласи някак само. Пепейци/ПП изобщо не са наясно, какво трябва да се направи, за да се спре разпада на държавата и никога не са знаели – уменията им винаги са се изчерпвали с пробутването на някаква примитивна далавера, нещо от типа на „Джемкорп“. Те дори не подозират, че са в тежък цайтнот – срочно им трябват идеи, а протестите няма да им ги осигурят.
Ако крясъците на политиците, които ненужно замърсяваха слуха на протестиращите, имаха нещо общо дори с най-семплата идея, която поне да забави Разпада, можехме да се надяваме на една по-спокойна година. Но очевидно това няма да се случи.
Марк Уайнгарднър твърди, че американците поне формално имат право да си вярват в каквото щат – хубаво е да знаем този факт за новите ни първи братовчеди, понеже ние пък вече в нищо не вярваме.
Можете да проверите това с една проста сметка: пребройте колко пъти на ден телевизиите се лигавят с дядо Коледа – и споменават ли изобщо Рождество Христово.
Впрочем, онази фраза на американския писател продължава така: „Душата на Америка е била купувана и продавана безброй пъти на кръстовището, където се срещат Фактът и Вярата.“
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хан Крум
Коментиран от #4, #12, #23, #24
13:04 31.12.2025
2 Аз съм веган
Коментиран от #10
13:06 31.12.2025
3 Димитър
13:06 31.12.2025
5 И агент
13:07 31.12.2025
6 !!!?
Коментиран от #34
13:09 31.12.2025
7 среднощен
"Ще съмне и без политическия ни елит" - ФАКТ!!
13:09 31.12.2025
8 Лев
В българското общество липсва централната спойка мислеща единствено за България и за нищо друго. А това може да се промени само когато цялата държава набляга на родолюбието - в образованието, медиите, институциите, културата и т.н.
13:10 31.12.2025
9 гледам коментарите
13:11 31.12.2025
11 Ха ХаХа
13:14 31.12.2025
15 Цвете
13:23 31.12.2025
17 Мнение
13:25 31.12.2025
18 Мда
13:26 31.12.2025
19 Възмутен
Времето сега е на младите, на новото поколение!
13:27 31.12.2025
20 Новак
Коментиран от #21, #33
13:28 31.12.2025
21 Фактите говорят:
До коментар #20 от "Новак":Относно обвиненията, които споменават думи като „ченте“, „доносник“ и „сътрудник“, има документи и проверки, свързани с комунистическата Държавна сигурност (ДС):
🔹 Българската Комисия по досиетата е обявила, че Кеворк Кеворкян е фигурирал в архивите на ДС под псевдоним като агент (Agent Dimitar) през комунистическия период. Това означава, че според комисията той е имал някакво „сътрудничество“ с ДС по времето, когато тя е действала като политическа репресивна структура.
13:29 31.12.2025
22 Да, ясно е!
Коментиран от #35
13:30 31.12.2025
23 Тома
До коментар #1 от "Хан Крум":Хейтърът винаги си остава хейтър.
И ти така.
Коментиран от #26, #27, #29
13:31 31.12.2025
24 Парадокс БГ
До коментар #1 от "Хан Крум":Кеворк Кеворкян е имал сътрудничество с Държавна Сигурност по времето, когато тя е действала като политическа репресивна структура. Да се изказва такъв човек в днешно време е срам е позор!
Колко ли съдби е почернил този доносник на ДС?!
13:31 31.12.2025
25 Господи!
13:32 31.12.2025
26 Напротив!
До коментар #23 от "Тома":Човек, който е бил доносник на репресивна система, остава такъв в исторически и морален смисъл – това е действие с реални последици за други хора и не изчезва с времето или с „добра“ кариера след това. Миналото не се изтрива с мнение.
„Хейтър“ обаче е субективно лепнат етикет, използван да се заглуши критика. Критиката към реални действия и документи не е хейт, а позиция. Да посочиш факт или да направиш морална оценка не те прави хейтър, а мислещ човек.
13:34 31.12.2025
27 Манол
До коментар #23 от "Тома":Доносникът се определя от действията си – те са факт и не се заличават.
„Хейтър“ е етикет, лепнат, за да се избяга от неудобната истина.
Критиката към факти не е хейт.
13:35 31.12.2025
28 Каменов
13:35 31.12.2025
29 Альооо
До коментар #23 от "Тома":Фактите не са хейт, а памет.
Миналото не изчезва, защото някой не иска да го помни.
Коментиран от #38
13:36 31.12.2025
30 хайде
13:36 31.12.2025
31 Защо ни
13:37 31.12.2025
32 Българин
13:38 31.12.2025
33 Всъщност,
До коментар #20 от "Новак":арменското име Кеворк съответства на българското име Димитър...
13:39 31.12.2025
34 Добре казано
До коментар #6 от "!!!?":Все пак, не се усеща злоба от Кеворкян. Човека просто търси смирено истината, която българския народ изглежда загърбил отдавна.
13:42 31.12.2025
35 Тома
До коментар #22 от "Да, ясно е!":Ако имаше и най-малка представа за нещата, за които говориш, щеше да знаеш, че и Димитри Иванов
, и Кеворкян са "агенти". А освен това и приятели, защото са били от добрите агенти. Така са описвали обектите си, че по-скоро са ги защитавали, а не омацвали с цел репресии.
Ама тебе такива неща не те интересуват, понеже си тиППопитек, който спокойно гласува за ДС в лицето на синове и внуци от типа на недоразуменията Кирчо и ДСУшко.
Това е нивото ти на хейтър.
Боядисан в синьо примитив от панелките.
13:42 31.12.2025
36 Фори
13:43 31.12.2025
37 Офф
13:43 31.12.2025
38 Тома
До коментар #29 от "Альооо":Доносите не са точно доноси, когато протектират обекта на доноса, а не го тикат в лапите на ДС.
Непознаваемо за хейтърите, гласуващи за ДС!
13:45 31.12.2025