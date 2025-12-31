Новини
Кеворк Кеворкян: Очаквайте грухтенето от съешаването

31 Декември, 2025

Вече не е нужно и да ви залъгват с обещания – всички са наясно, че няма да ги изпълнят

Кеворк Кеворкян: Очаквайте грухтенето от съешаването - 1
Снимка: БГНЕС
Кеворк Кеворкян Кеворк Кеворкян журналист и публицист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

И тъй, капанът с изборите щракна.

Всичко е ясно: ВИЕ ще гласувате, ТЕ ще се съешават.

Няма да дочакате смислено да разговарят с ВАС: какво предлагат, какво ще направят, как ще облекчат Народната Съдба.

Това няма да се случи. Това коментира във "Фейсбук" Кеворк Кеворкян.

Вече не е нужно и да ви залъгват с обещания – всички са наясно, че няма да ги изпълнят.

И не се заблуждавайте, че ситуацията може да стане „революционна“, както ви плашат някои – никаква революция не може да се случи, ако липсват идеи.

Грухтенето от съешаването не може да ги замести.

Това е финалът на една моя дописка от 10 март 2021 година. Пет години по-късно – през март 2026-а, когато ще бъдат поредните избори, нищо няма да се промени.

Липсата на идеи е още по-очевидна. Откакто Кирчовци дебаркираха тук изчезнаха и последните останки от някаква идеология, изскубнаха ги, сякаш са отровни плевели, „идеология“ стана срамна дума. Никой не смее да попита политическите мърлячи, какви са възгледите им, за да не отнесе някой тупаник.

Налагането на тъпана на „евроатлантизма“, колкото и да е оглушително, е въздухарско занятие. Ако Европа беше запазила достолепието си и не следваше толкова чинно напъните на някои празноглави „фон“ фусти, със сигурност щяха да забранят на нашите рогачи да злоупотребяват с фалшивите си евро-фукни.

Брюкселските търгаши вързаха за „идеите“ си повечето от тях, дори не бива да ги наричаме „еничари“ – защото и те са имали някакво достойнство, а ХАНЪМИ, дашни и предашни. На тия кокони не им трябват възгледи, а врътливи дирници.

И вие чакате от тях да ви споделят някакви идеи, дори да са и най-мижавите, например – кога да очакваме свършека си и как ще ни го уредят, ще ни дарят ли, поне накрая, с някаква хуманност. Но и това няма да дочакаме.

Сблъсъкът на идеи бе заменен с обикновено мародерство, надпреварваха се кой ще награби повече по най-тарикатския начин – без да полага излишни усилия, грубияните биваха отстранявани, на мода дойде „мейнстрийма“ – съставен от селски чеда; те изуха цървулите – които потомствено им прилягаха най-много, и нахлузиха трандафорите, те пък и досега не са им удобни, но нищо, след още две-три поколения и тази болка ще отмине.

Това бяха практически ханъмите на едно безидейно мазало, в каквото набързо се превърнахме – а доколкото някоя идея оцеляваше, тя водеше единствено към разкол. И в повечето случаи се представяше от хора, които бяха слепи за Истината.

И светът беше същият, той ни зарази с тази слепота. Както казваше един автор: „Глобализацията се комбинира фатално с нарастващата неохота на Запада да проучва или да научава нещо за чуждестранните култури, идеи и убеждения; създаден бе свят на глобални последствия без глобално познание…“.

А според Еманюел Карер, „Нашите мнения, да не говорим за идеите, струват по-малко от таланта, с който ги изразяваме… Благородната лъжа, левият ангелизъм, политическата коректност са по-разпространени от прозорливостта…“.

Как можеха да се усещат повечето от нашите първенци в този свят – освен като селяци с разбъркани глави, каквито си и бяха.

Управляват ни хора, които сякаш живеят в някой фризер.

Джилиан Флин казваше за един от героите си, че е отсъствал през целия си живот – много подходящо определение и за нашите управници.

Тяхното „отсъствие“ обаче се оказа заразително и за обикновените хора и те престанаха да вярват в каквото и да е – и най-вече в ония, които се отъркват по някакъв начин в политиката.

Една от малкото радости, които са останали на „простолюдието“, е да будалка политиците, че се доверява на брътвежите им. Още по-малко вярва то на плоските им номера: хайде, сега заедно да попържаме Пеевски и Борисов – за да забравите за нас, а другото, истински важното ще се нагласи някак само. Пепейци/ПП изобщо не са наясно, какво трябва да се направи, за да се спре разпада на държавата и никога не са знаели – уменията им винаги са се изчерпвали с пробутването на някаква примитивна далавера, нещо от типа на „Джемкорп“. Те дори не подозират, че са в тежък цайтнот – срочно им трябват идеи, а протестите няма да им ги осигурят.

Ако крясъците на политиците, които ненужно замърсяваха слуха на протестиращите, имаха нещо общо дори с най-семплата идея, която поне да забави Разпада, можехме да се надяваме на една по-спокойна година. Но очевидно това няма да се случи.

Марк Уайнгарднър твърди, че американците поне формално имат право да си вярват в каквото щат – хубаво е да знаем този факт за новите ни първи братовчеди, понеже ние пък вече в нищо не вярваме.

Можете да проверите това с една проста сметка: пребройте колко пъти на ден телевизиите се лигавят с дядо Коледа – и споменават ли изобщо Рождество Христово.

Впрочем, онази фраза на американския писател продължава така: „Душата на Америка е била купувана и продавана безброй пъти на кръстовището, където се срещат Фактът и Вярата.“


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хан Крум

    22 24 Отговор
    Доносникът ченге винаги ще си остане такъв.

    Коментиран от #4, #12, #23, #24

    13:04 31.12.2025

  • 2 Аз съм веган

    18 21 Отговор
    Интересен донос ли е написал Димитър или да не го чета?

    Коментиран от #10

    13:06 31.12.2025

  • 3 Димитър

    16 15 Отговор
    Лустрация!!!

    13:06 31.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И агент

    19 17 Отговор
    Димитър се яви да мъдрува !

    13:07 31.12.2025

  • 6 !!!?

    19 13 Отговор
    С възрастта Човек се смирява, а безбожникът озлобява...!!!?

    Коментиран от #34

    13:09 31.12.2025

  • 7 среднощен

    15 1 Отговор
    ЧНГ - Нова Зеландия...
    "Ще съмне и без политическия ни елит" - ФАКТ!!

    13:09 31.12.2025

  • 8 Лев

    13 5 Отговор
    Бедите на България се коренят именно в това, че за периода на демократичния преход загърбихме идеологията базирана единствено на България, за разлика от Балканските войни когато сме имали ясна национална кауза. Липсата на образование в училищата базирано на родолюбие доведе до поколения, които вече не се интересуват от македонския въпрос, приемат с охота чуждата валута евро и възхваляват единствено евролиберализма. От другата страна противостоят поколенията, които са с нагласата че Русия е единствената алтернатива и тя ни мисли доброто, което също не е така.
    В българското общество липсва централната спойка мислеща единствено за България и за нищо друго. А това може да се промени само когато цялата държава набляга на родолюбието - в образованието, медиите, институциите, културата и т.н.

    13:10 31.12.2025

  • 9 гледам коментарите

    20 1 Отговор
    грухтенето е започнало.

    13:11 31.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ха ХаХа

    4 3 Отговор
    Цензорът се самоизтрива

    13:14 31.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Цвете

    10 9 Отговор
    КАТО СИ ТАКЪВ " АСТРОЛОГ " ЗА БЪДНИТЕ ДНИ, ПАК ЗАПОЧНА С ОПЛЮВАНЕ НА ППДБ. НИЩО КОНКРЕТНО ЗА ОТКРАДНАТИТЕ МИЛИАРДИ ОТ ДВАМА " РОДОЛЮБЦИ " ? НИЩО КОНКРЕТНО ЗА ПУТИН И ТРЪМП. МОЖЕ БИ СИ ГО ОСТАВЯШ ЗА ДЕСЕРТ СЛЕД 1 ЯНУАРИ 2026 Г.ХАПЛИВ СИ ОТ ДОСТА ВРЕМЕ, НО И ВЪЗРАСТТА ТИ ВЛИЯЕ. ПО ПОЛЕКА ГО КАРАЙ, НЕ СЕ ПЕНИ.КАКВОТО ТРЯБВА ДА СЕ СЛУЧИ ТО ЩЕ СЕ СЛУЧИ. ❄️🍀🍷🎄☃️💯🌹❤️🇧🇬👍🍷☃️🎄💯🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    13:23 31.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мнение

    9 8 Отговор
    Кеворка и той изкука горкия...

    13:25 31.12.2025

  • 18 Мда

    11 7 Отговор
    Ченгета, дават акъл. Аман от миризливци.

    13:26 31.12.2025

  • 19 Възмутен

    9 8 Отговор
    Този Доносник нагъл се изживява още като фактор, а всъщнжст времето му отдавна е отминало!
    Времето сега е на младите, на новото поколение!

    13:27 31.12.2025

  • 20 Новак

    9 5 Отговор
    Чудя се кой говори, Кеворк или Димитър?

    Коментиран от #21, #33

    13:28 31.12.2025

  • 21 Фактите говорят:

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "Новак":

    Относно обвиненията, които споменават думи като „ченте“, „доносник“ и „сътрудник“, има документи и проверки, свързани с комунистическата Държавна сигурност (ДС):
    🔹 Българската Комисия по досиетата е обявила, че Кеворк Кеворкян е фигурирал в архивите на ДС под псевдоним като агент (Agent Dimitar) през комунистическия период. Това означава, че според комисията той е имал някакво „сътрудничество“ с ДС по времето, когато тя е действала като политическа репресивна структура.

    13:29 31.12.2025

  • 22 Да, ясно е!

    5 3 Отговор
    Да, сливенски циганино и свиреп доносник на ДС, писал томове доноси за свои колеги, най-много за високо интелигентния, образован и възпитан Димитри Иванов, срещу когото агент Димитър и да тича, няма да го стигне! Всичко е ясно, доноснико Димитре! Ти си нищожество, нищожество си се пръкнал и такова ще се споминеш!

    Коментиран от #35

    13:30 31.12.2025

  • 23 Тома

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хан Крум":

    Хейтърът винаги си остава хейтър.
    И ти така.

    Коментиран от #26, #27, #29

    13:31 31.12.2025

  • 24 Парадокс БГ

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хан Крум":

    Кеворк Кеворкян е имал сътрудничество с Държавна Сигурност по времето, когато тя е действала като политическа репресивна структура. Да се изказва такъв човек в днешно време е срам е позор!
    Колко ли съдби е почернил този доносник на ДС?!

    13:31 31.12.2025

  • 25 Господи!

    8 1 Отговор
    Каква отвратителна и противна мутра! Мутра на ДС - доносник, дето енщо се мъчи да се парив на "фактор", завалията! Ами то, жив да го оплачеш!

    13:32 31.12.2025

  • 26 Напротив!

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "Тома":

    Човек, който е бил доносник на репресивна система, остава такъв в исторически и морален смисъл – това е действие с реални последици за други хора и не изчезва с времето или с „добра“ кариера след това. Миналото не се изтрива с мнение.
    „Хейтър“ обаче е субективно лепнат етикет, използван да се заглуши критика. Критиката към реални действия и документи не е хейт, а позиция. Да посочиш факт или да направиш морална оценка не те прави хейтър, а мислещ човек.

    13:34 31.12.2025

  • 27 Манол

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Тома":

    Доносникът се определя от действията си – те са факт и не се заличават.
    „Хейтър“ е етикет, лепнат, за да се избяга от неудобната истина.
    Критиката към факти не е хейт.

    13:35 31.12.2025

  • 28 Каменов

    6 3 Отговор
    Помазаник на комунистите , дървен философ от миналото .

    13:35 31.12.2025

  • 29 Альооо

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Тома":

    Фактите не са хейт, а памет.
    Миналото не изчезва, защото някой не иска да го помни.

    Коментиран от #38

    13:36 31.12.2025

  • 30 хайде

    7 1 Отговор
    Задействаха и агент Димитър да ви трови празника.

    13:36 31.12.2025

  • 31 Защо ни

    5 1 Отговор
    навирате в навечерието на новата година този мисирски мърляч и ДС сътрудник. Ето този открадна парѝте за войнишките паметници, които събирахме и си ги сложи в прасе лична касичка!

    13:37 31.12.2025

  • 32 Българин

    0 0 Отговор
    Стара година, Нова година, службата си е служба.

    13:38 31.12.2025

  • 33 Всъщност,

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Новак":

    арменското име Кеворк съответства на българското име Димитър...

    13:39 31.12.2025

  • 34 Добре казано

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "!!!?":

    Все пак, не се усеща злоба от Кеворкян. Човека просто търси смирено истината, която българския народ изглежда загърбил отдавна.

    13:42 31.12.2025

  • 35 Тома

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Да, ясно е!":

    Ако имаше и най-малка представа за нещата, за които говориш, щеше да знаеш, че и Димитри Иванов
    , и Кеворкян са "агенти". А освен това и приятели, защото са били от добрите агенти. Така са описвали обектите си, че по-скоро са ги защитавали, а не омацвали с цел репресии.
    Ама тебе такива неща не те интересуват, понеже си тиППопитек, който спокойно гласува за ДС в лицето на синове и внуци от типа на недоразуменията Кирчо и ДСУшко.
    Това е нивото ти на хейтър.
    Боядисан в синьо примитив от панелките.

    13:42 31.12.2025

  • 36 Фори

    1 0 Отговор
    Агента на ДС Димитър в действие! Аман от постедствени журналисти известни само с принадлежноста към ДС!

    13:43 31.12.2025

  • 37 Офф

    1 0 Отговор
    Докога старци ще тормозят тоя свят, на колко години стана този, та не си гледа старините вече. Изпял си е песента, да спре да дава наклон на бъдещите поколения. Като остареете, пък дайте вече път на младите да живеят по начин, по който те искат. Стига, бе Кево ли си, къв ли си, млъквай вече!

    13:43 31.12.2025

  • 38 Тома

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Альооо":

    Доносите не са точно доноси, когато протектират обекта на доноса, а не го тикат в лапите на ДС.
    Непознаваемо за хейтърите, гласуващи за ДС!

    13:45 31.12.2025