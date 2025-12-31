Новини
Те са и украинци, и българи – не бива да ги предаваме. Няма да подминем лъжите на Митрофанова

31 Декември, 2025

Можехме да подминем поредните провокации на Русия и да ги оставим на празничния ден. Но не бива

Митрофанова определи 2025 г. като трудна за руско-българските отношения и обвини страните от ЕС в „ескалация на военната реторика“, базирана на „измислена руска заплаха“. Това твърдение игнорира ключовия факт, че именно Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г. – война, която продължава вече четвърта година и включва масирани ракетни и дронови удари срещу украински градове, енергийна инфраструктура и цивилно население. Игнорира и факта, че именно Русия обяви България за неприятелска държава и именно федерацията продължава да атакува и тероризира ежедневно Одеска област, която е богато населена с етнически българи.

Военните мерки и реториката на ЕС са пряка реакция на тази агресия, а не нейна причина. След началото на войната Русия анексира украински територии в нарушение на международното право, разположи тактическо ядрено оръжие в Беларус и нееднократно заплашва с ядрен удар – действия, които подкопават европейската сигурност и обясняват засилената отбранителна позиция на ЕС

Посланикът твърди още, че не е имало „насрещен стремеж за диалог“. В същото време Москва системно отхвърля международни инициативи за мир, поставя ултимативни условия за преговори и настоява за признаване на завоювани със сила територии. Именно това блокира дипломатическия процес, а не липсата на желание от страна на европейските държави.

В изказването си Митрофанова защитава и тезата за „правотата на руската кауза“, без да споменава десетките хиляди жертви, милионите бежанци и документирaните от международни организации военни престъпления в Украйна. Премълчава и за украинските българи на фронта, за загиналите войници от българските села. Подобно премълчаване е част от по-широк наратив, който представя Русия като жертва, а не като държава-агресор.

Призивът за „връщане към конструктивно сътрудничество“ между България и Русия също остава без конкретно съдържание. След началото на войната именно Кремъл прекрати или замрази ключови икономически и енергийни отношения, използвайки доставките на газ и петрол като политически инструмент. Решенията на българското правителство в този контекст са реакция на реални рискове за националната сигурност, а не „прибързани и правно съмнителни действия“, както ги определя посланикът.

Новогодишното обръщение завършва с пожелания за мир и щастие – думи, които звучат в рязък контраст с реалната политика на държавата, която Митрофанова представлява. Докато войната в Украйна продължава, а заплахите към Европа не спират, подобни послания остават по-скоро част от пропаганден ритуал, отколкото искрен апел за мир.

Можехме да подминем поредните провокации на Русия и да ги оставим на празничния ден. Но не бива. Не можем да си позволим мълчание, когато украинци загиват в леглата си при поредната нощна руска атака. Когато деца остават без родители, родители – без деца, жени – без съпрузи, а майки – без синове. Не можем да мълчим и заради българите на фронта, които се сражават, заради етническите българи, загинали във войната, които никога няма да се върнат в домовете си.

Подминаването на лъжата днес означава съучастие утре. А истината – колкото и неудобна да е – е дълг към жертвите и към онези, които все още плащат цената на тази война.

По гробищата в българските села в Украйна се веят украински и български знамена. За падналите войници, които са и украинци, и българи. Децата в тези села танцуват български танци, пеят български песни. Правиха го и съвсем скоро – около коледните празници, традиция е. Не можем и не бива да предаваме тези деца. Нито с мълчание, нито с удобна неутралност, нито с подминаване на лъжата. Защото за тях България не е абстрактна политика, а обещание – че няма да ги забрави.

Илияна Маринкова

Източник: frognews.bg


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    17 0 Отговор
    Пропаганден машинен алаГьо белс няма почивен ден.

    20:03 31.12.2025

  • 2 Аре стига

    11 2 Отговор
    Помияяяяя беее!

    20:04 31.12.2025

  • 3 Да да да

    1 5 Отговор
    Турция беше империя, ние българите си върнахме държавата. Русия иска да е империя ние българите трябва да си пазим държавата.

    20:08 31.12.2025

  • 4 0творено

    8 0 Отговор
    На чия хранилка си?Сороска или Козяшка?

    Коментиран от #6

    20:11 31.12.2025

  • 5 Браво

    0 7 Отговор
    Браво Марияна, иска се смелост присъща на една жена, в повечето случаи с предимство пред мъжете, които ги е страх да изразят такава позиция. Страх го е и политиците, с изключение на Кирил Петков, който изгони 70 руски агенти, врагове на България.

    Коментиран от #7

    20:12 31.12.2025

  • 6 жаба нюз

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "0творено":

    Тръмп не ги ли обедини хранилките за по-малко разходи?

    20:12 31.12.2025

  • 7 Поправям се

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "Браво":

    Извинявам се- да се чете” браво Илияна”

    20:13 31.12.2025

  • 8 Симо

    2 0 Отговор
    Драги "журналисти", пропагандата на Фрогнюз не е МНЕНИЕ! То си е обикновена, лъжлива пропаганда. Не се ли усещате, че сте на грешната страна на историята??? Преориентирайте се, дойде е време.

    20:13 31.12.2025

  • 9 Хмм

    2 0 Отговор
    какви българи са тези украинци, защо не са на фронта, искат войната да продължава, но не са в украйна, а на безплатен курорт, а синът на украинската посланичка в България е във Виена, обвинен в убийство за пари

    20:14 31.12.2025

  • 10 Петър

    1 0 Отговор
    Украинците да си ходят в Украйна нямат работа тук.

    20:14 31.12.2025

  • 11 Ами тогава

    1 0 Отговор
    Защо зеления еврей лови и праща български деца да мрат на фронта?

    20:15 31.12.2025

  • 12 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор
    И коя е тази Илияна Маринкова, която е написала този пасквил. Мога да опонирам всяка нейна лъжа написана срещу руския посланик, но не си струва. Честитят ти Нова година, бе глупачке. Отправят пожелания за по добри отношения, каквито винаги сме имали с Русия преди соросоидните плужеци. То бива наглост , но тая персона неизвестна прекали. Митрофанова е big gun в дипломацията, точно защото Русия ни уважава. Заместник председател на ЮНЕСКО е била, зам. министър на външните работи. Я направи сравнение с украинската посланичка, на която синът ѝ извърши гнусно убийство.

    20:16 31.12.2025

  • 13 Той

    0 1 Отговор
    Платена публикация 68 процента от българите подкрепят Русия

    20:18 31.12.2025

  • 14 Тоя с ПИТОНЬО

    0 1 Отговор
    илианче, ти ГЪЛТАШ или ПЛЮЕШ ?

    20:18 31.12.2025

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор
    Много продажници имаме.Автора на статията е един от дy neдавците в Бг

    20:19 31.12.2025