Оттук нататък истинският въпрос не е „дали еврото е добро“, а дали България е готова да бъде държава от вътрешния кръг на Европа

Илиян Василев: 2026 – годината, в която България напуска евразийската сянка - 1
Снимка: БГНЕС
Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Има години, които не просто се сменят в календара, а пренареждат историческата траектория на една държава. За България такава е 2026 година. Влизането в еврозоната не е технически акт, нито счетоводна операция. То е окончателен цивилизационен избор - излизане от евразийската периферия и влизане във вътрешния кръг на Европа. Но да не се залъгваме битката за Европа в съзнанието на българите ще продължи.

Това обобщи във "Фейсбук" Илиян Василев.

Иначе членството в еврозоната не е само въпрос на по-ниски трансакционни разходи или удобството на една обща валута. Това е политически, ценностен и геополитически акт. И именно затова съпротивата срещу еврозоната е толкова ожесточена.

Митът за „липсата на обществен консенсус“ е удобен параван.

В България никога не е имало пълен консенсус за нищо, което е променяло хода на историята – нито за Априлското въстание, нито за Освобождението, нито за членството в НАТО и ЕС.

Историята не се прави с единодушие, а с посока и вяра.

По-показателно от уличния шум беше поведението на властта –мълчание. Управляващите не поведоха дебат, не защитиха решението, не застанаха политически зад него. Чак в последните шест месеца направи опит да се самоопредели. Това не беше слабост. Това беше страх.

Страх от интересите, свързани с огромните обеми пари извън банковата система и олигарсите, които губят от правилата и законите в ЕЗ. Пари от корупция, от контрабанда, от енергийни схеми, от държавно гарантирани кражби. Еврозоната не е проблем за честния бизнес – тя е екзистенциална заплаха за престъпната икономика, защото поставя граница между „анонимното“ и „законното“.

Големите играчи може и да са изчистили следите си.

Но икономиката „под дюшека“ няма този лукс. Тя няма достъп до сложни финансови перални и офшорни конструкции. За нея еврозоната е моментът, в който държавата може да попита: откъде са тези пари? Е, как да бъдат, "за"? И този страх бе силно експлоатиран.

Към това се добавя и друг, по-дълбок страх – страхът на политическата върхушка, обвързана с руските енергийни проекти. Влизането в еврозоната означава по-тясна интеграция, повече надзор, по-малко пространство за „специални договорки“ с Москва. А именно в тези договорки се роди моделът Борисов – Пеевски.

Затова еврозоната беше приета не като политическа кауза, а като форсираната неизбежност. Крачка напред, крачка назад, крачка встрани. Изчакване. Сондиране.

Противниците на еврото няма да замълчат. Те ще продължат да плашат с апокалипсис – със срив на икономиката, с дългове, с обедняване. Колкото повече губят аргументи, толкова по-истерични ще стават. Проблемът е, че вече не убеждават – описваните от тях трагични сценарии се насищат все повече с комични елементи.

Влизането в еврозоната не решава автоматично българските проблеми. То не заменя липсата на правосъдие, не премахва корупцията, не гарантира политическа зрялост. То просто вдига летвата. И поставя България в среда, в която евразийските номера не минават лесно.

Оттук нататък истинският въпрос не е „дали еврото е добро“, а дали България е готова да бъде държава от вътрешния кръг на Европа.

Не като безгласен изпълнител, а като активен участник – критичен към бюрократичните извращения, към идеологическите крайности, към политиките, които задушават предприемачеството и иновациите.

Да бъдеш проевропеец не означава да казваш „да“ на всичко, което носи етикет "Европа", особено на крайностите в либералната демокрация. Означава да носиш отговорност за общия дом. А 2026 година е моментът, в който България престава да се крие и започва да задава въпроси и да им отговаря.


България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кой полезен идиот от Брюксел

    3 11 Отговор
    взе това путинофилско племе в ЕС и НАТО ?

    13:04 01.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    15 4 Отговор
    Бъдещето е в БРИКС .ЕС умира.

    13:04 01.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гетлост

    8 2 Отговор
    Не си прави сметките без мецан плиткоумнико!

    13:06 01.01.2026

  • 6 Само

    10 3 Отговор
    Че този (псевдо) спец явно е пропуснал да се информира, че Европа затъва, но Евразийските страни са сочени като "новото ел дорадо". Накратко, според този (и не само) сме пак на грвшната страна.

    13:06 01.01.2026

  • 7 зИленски

    11 3 Отговор
    МОЗЪКЪТ ОТДАВНА НАПУСНА ГЛАВАТА ТИ

    13:07 01.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Българин 🇧🇬

    9 4 Отговор
    Навремето този русофоб беше изпратен в Москва. Но братушките го изхвърлиха като парцал . Прави са били ! Жалък турско-саксонски слуга .

    13:08 01.01.2026

  • 10 Лост

    6 2 Отговор
    Навремето,защо прие да работиш в Москва?

    13:09 01.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 8 Отговор
    Точен сте господин Василев 👍

    13:11 01.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Обаче

    4 1 Отговор
    ти продължават да си печелиш от руския газ. Там нямаш никакви проблеми,а? Това е да си лицемер.

    13:13 01.01.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Мисленето НЕ ТИ Е СИЛНАТА СТРАНА❗
    На тях не им дреме дали тук ще работят с левове или с евро❗

    13:15 01.01.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    4 0 Отговор
    Така и не разбрах, защо такива мерзавци, като този Илиян са приети с отворени обятия от западните организации. Доносник на Държавна сигурност се прави на пръв антикомунист и русофоб. Знаем какви хора завършваха Международни икономически отношения. Не беше за всеки. Вижте го как станал доносник: Според доклада за вербуването му е приел да сътрудничи по „идеологически, морални и политически мотиви " Хубавец ненагледен.

    13:15 01.01.2026

  • 17 Левски

    1 0 Отговор
    И отиваме в западноевропейската сянка.

    13:16 01.01.2026

  • 18 хаха

    0 0 Отговор
    Дръжки. Все същите ориенталски мързеливи и корумпирани боклуци сте си.

    13:16 01.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 провинциалист

    0 0 Отговор
    "излизане от евразийската периферия" - и в каква Европа влизаме с тоя расистки подход?

    13:19 01.01.2026

  • 21 Сесесере

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Един клепар замина, руснаците веднага му дадоха паспорт! Ама беше само един! Писаха го и по новините! Беше преди година.

    13:19 01.01.2026

  • 22 Аква

    0 0 Отговор
    годината, в която България напуска евразийската сянка и влезе в евроарабската светлина.

    13:20 01.01.2026