1 януари – 163 години от рождението на Алеко Константинов

1 Януари, 2026 14:48 678 11

А нашето си е най-елементарно обикаляне около собствената си ос – досущ като някогашните долапчийски коне

1 януари – 163 години от рождението на Алеко Константинов - 1
Снимка: БГНЕС
проф. Мюмюн Тахиров проф. Мюмюн Тахиров доктор по философия
И ПРЕДИ, И СЕГА. НАДЕЖДА ЗА УТРЕ

Избиратели ли? И сянката им няма да видиш! Като ти кацнат от всяко село по 12 души общински съветници с кметовете барабар, като събереш чиновниците и писарите, постави по краищата жандарми да връщат другите селяни, окръжи бюрото с тия 40-50 катили, направи някоя шашарма, наблъскай в кутиите няколко снопа бюлетини и ето ти тебе и магарето народен представител, ха-ха-ха.

Бай Ганьо

Я кажи бе, бай Ганьо, кажи бе, брате, кого да хвана за гушата, кого да изритам из врата навънка?

Данко Хайърсъзина

И бай Ганьо посочи кого.

На 11 май 1897 година платени убийци, организирани от служител на пазарджишкото село Радилово, стрелят от засада по пътуващия за Пазарджик файтон и убиват един от най-достойните творци на България- Алеко Константинов.

Жизнерадостният сатирик, неуморният пътешественик, безстрашният изобличител на управленските неправди и кривиците на своето време се прощава с този свят, ненавършил 35 години.

Прощавай, снизходителний читателю! Ти ще срещнеш в тази книжка някои цинични думи и сцени, аз не можах да ги избягна; ако ти можеш да изобразиш бай Ганя без цинизми - заповядай! Европейци сме ний, ама все не сме дотам!... Прощавай, не е за чудо пак да се срещнем.

Алеко Константинов

Европейци сме вече (е, не чак до там още) и сега всяка година си правим избори, че дори и по два пъти на година, защото се изпедепцахме да ги механизираме. Повсеместно внедряваме челния венецуелския опит – с минимално човешко присъствие и прилагане на ръчни усилия. Вместо нас гласуват машините и резултатите са налице: на пет служебни правителства се пада едно редовно и то скалъпено от разни партийни кръпки, та трае от ден до пладне, а по пладне се събират познати агитки и го свалят. И всичко започва отначало. На това „отначало“ първоначално му викаха „преход“, после викачите ги хвана конфуз и престанаха. И правилно, щото преходът все пак е някакво придвижване от едно място на друго. А нашето си е най-елементарно обикаляне около собствената си ос – досущ като някогашните долапчийски коне. И понеже и коне не останаха у нас, ако някому заприличаме на онова клепоухо, търпеливо и свикнало на тормози и издевателства добиче, което прилича малко на кон, ама не чак дотам – няма да му се сърдим. В сръднята файда няма.

Мюмюн Тахир


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хмм

    11 0 Отговор
    ха, това за магарето напомня репликата на борисов - и магаре да ви предложа ще го изберете

    Коментиран от #3

    14:55 01.01.2026

  • 2 да беше жив Алеко

    3 0 Отговор
    Да опише жалките слагачи и чуждопоклонници факти укр, Блумбърг България, Дойче зеле България и дъртите комуняги, десарри, вкр и превърнали са в най-кресливите антикомунисти покрай тях.

    15:09 01.01.2026

  • 3 то всичко

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хмм":

    описано от Алеко напомня на България 1989-2025.
    ТРябва да се чете с разбиране.
    И тази медия тук не е по назад, заедно с посестрините й антибългарски чужди медии.

    15:11 01.01.2026

  • 4 Факт

    4 3 Отговор
    Кристално ясна мисъл. Не увъртяно като на Кеворкян!

    15:23 01.01.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    МРЪСНАТА ПЯНА НА ЖИВОТА ЗАДУШАВА ЖИВОТА :) .... САМО АЕРАЦИЯ СЪС БОМБИ МОЖЕ ДА РАБИЕ ПЯНАТА :)

    15:28 01.01.2026

  • 6 Ганя Путинофила

    1 3 Отговор
    Аз пиша нова книга за Ганя Путинофила!

    15:53 01.01.2026

  • 7 Граф Шахински

    2 2 Отговор
    Този проф. Тахиров как намира и употребява елегантно българските думи, за да изрази точно и ясно мисълта си? Учудвам се и го поздравявам!

    15:58 01.01.2026

  • 8 12340

    1 0 Отговор
    "... Хвърли бай Ганьо ямурлука, наметна едно европейско евро и стана цял европеец..."
    А. Константинов, перефраза

    16:01 01.01.2026

  • 9 Мизантроп

    2 1 Отговор
    В българската литературна история няма по-голям мизантроп от Алеко Константинов. Парвеню с претенции за аристократ , пропилял семейното богатство.

    16:12 01.01.2026

  • 10 Абе

    0 1 Отговор
    Алеко написал ли е нещо положително за българина или "заслугите " му са други

    16:21 01.01.2026

  • 11 Имайте срам

    0 0 Отговор
    Човекът стоеше гордо на столевката, а сега отива за бракуване.

    16:24 01.01.2026