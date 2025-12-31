Новини
Мнения »
Владислав Панев: Ако изтеглим 100 милиарда дълг в една година и го раздадем, нищо чудно да изпреварим и Германия

Владислав Панев: Ако изтеглим 100 милиарда дълг в една година и го раздадем, нищо чудно да изпреварим и Германия

31 Декември, 2025 12:04

Хубав ли е животът назаем? Страхотен е, докато не се наложи да връщаме заемите. Тогава става неприятно

Владислав Панев: Ако изтеглим 100 милиарда дълг в една година и го раздадем, нищо чудно да изпреварим и Германия - 1
Снимка: БГНЕС
Владислав Панев Владислав Панев финансов анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Днес (вчера - вторник бел. ред.) Росен Желязков е повторил тезата и на други политици, че България не е най-бедната в Европейския съюз, а е изпреварила страни като Унгария, Румъния, Гърция, Словакия и Литва по паритет на покупателната способност. Как се получава това и каква е истината? Когато теглиш 17.5 млрд. лева дълг и го раздаваш за заплати в държавната сфера, това директно увеличава покупателната способност.

За това предупреди във "Фейсбук" Владислав Панев.

В същото време обаче тези пари изтичат от страната, защото търговският дефицит расте горе долу със същата скорост. Ако изтеглим 100 милиарда дълг в една година и го раздадем, нищо чудно да изпреварим и Германия. Само, че това е крайно неустойчив показател. Защото ще дойде време, когато купонът ще приключи, светлините ще угаснат и ще трябва да затягаме коланите. Нещо като Румъния и Гърция (в различна степен). Защо да смятаме, че с подобна на тяхната политика на нас ще ни се размине?

Затова и най-важният показател, който измерва колко богата е една държава е Брутният вътрешен продукт на човек от населението. По него за съжаление все още сме последни (и по номинален и по паритет на цените).

Какво означава, че по БВП сме последни, а по покупателна способност не сме? Означава, че харчим повече, отколкото произвеждаме в сравнение със страните, които сме изпреварили по вторият показател. Хубав ли е животът назаем? Страхотен е, докато не се наложи да връщаме заемите. Тогава става неприятно. Ама да не съм лош пророк в навечерието на Нова година.


България
  • 1 ивайла мирчева

    19 2 Отговор
    ние сме партизански внучета, бою и джаба и те са от нашите

    12:06 31.12.2025

  • 2 Пустиня(к)

    11 3 Отговор
    Розавия кво и да каже, се от баце го е получил кат нареждане. Демек, пак е излъгал.

    12:09 31.12.2025

  • 3 Пич

    14 4 Отговор
    Ей така става , когато тъпите се обаждат !!! А бе , Власиславчо , а какво става със 70-те милиарда от няколко статии по напред ?! Къде са парите ?! Ти въобще знаеш ли колко пари са това ?! Кой ги окрде ?! Защото ако не бяха откраднати , не Германия , Монако и Швейцария щяха да са някакви дрипльовци , далеч зад нас !!!

    Коментиран от #16, #30

    12:09 31.12.2025

  • 4 така е

    10 0 Отговор
    Шефа каза че ставаме по-зле от белгийците и германците. Чудя се накъде да бягам след Нова година.

    12:10 31.12.2025

  • 5 евалата чалгопитеци

    5 9 Отговор
    Как е новото нормално? Радев оправи ли ви, или има още да чакате? А обеща!

    12:10 31.12.2025

  • 8 фактчекър

    5 10 Отговор
    При сдаването на държавата през 2021ва, Борисов остави 33 милиарда лева държавен дълг. При приемането на властта в началото на 2025, държавния дълг бе 37 милиарда Евро. КОЙ удвои държавния дълг на България? 9 милиарда за девет дни ли? С какви очи продължава да се прави на политик и защо Асен Василев не е затворник?

    Коментиран от #12

    12:13 31.12.2025

  • 9 Фактъ

    9 3 Отговор
    Прав е за съжаление. Електоратът на Тиквата (държавните паразити) ще ни излезе през зъ-гъ.

    Коментиран от #11

    12:13 31.12.2025

  • 10 Хотел водопад

    8 3 Отговор
    Нали съм сламен човек и обичам задни разходки с милиц…ри. Догодина ще им го вдигна със 100% за да има кой да гласува за тиквомен!

    12:15 31.12.2025

  • 11 две изключително добри новини

    3 11 Отговор

    До коментар #9 от "Фактъ":

    Еврото идва
    Възраждане си отива.

    Коментиран от #13

    12:16 31.12.2025

  • 12 чекфактър

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "фактчекър":

    През сглобките на ППДБ с ГЕРБ удвоихте дълга.

    12:16 31.12.2025

  • 14 ококор

    8 1 Отговор
    вeчe yceщaтe ли ce пo-бoгaти в клyбa нa бoгaтитe?

    Коментиран от #15

    12:19 31.12.2025

  • 15 така е

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "ококор":

    Шефа каза че ставаме зле като германците и французите. Ще се бяга от тука.

    12:20 31.12.2025

  • 16 болгарин..

    10 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    А бе,ченгенджийска и бюрократична държава,железков си прай хотел с водопад вътре във фояето на женската си-а корумпираното бг..няма ни една детска болница,будала номадско племе-дошло с конска опашка вързана за тояга-дето киселовчето и двата плондера го излъгаха че конституцята не им дава право на референдум,,ЗА,,левчето

    Коментиран от #17

    12:24 31.12.2025

  • 17 лева предаде Богу Дух на 1.07.1997

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "болгарин..":

    при курс 1700 лева за един американски долар.

    Коментиран от #20, #33

    12:26 31.12.2025

  • 18 Супер

    6 0 Отговор
    То като изтеглите дълг....и си го раздавате без това. Затова народа никога няма да се оправи. Докато вие харчите дълга, ние работим за да го върнем с лихвите

    12:28 31.12.2025

  • 19 Към автора:

    1 5 Отговор
    Да сте чува за Планирана инфлация.
    Две държави зная, които са я приложили в миналото и двете са икономически далече пред нас.
    Ако бе приложено в България, сега нямаше да ме най-бедната държава в Европа. Но играта свърши. Вече нямаме собствена пара. Други ще ни дават парите, други ще ни определят икономиката.
    ПП- се опита , но не можа, защото не знаеха как ще е след началото. Така че България да се прости с мечтите.

    Коментиран от #21

    12:28 31.12.2025

  • 20 чудя се

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "лева предаде Богу Дух на 1.07.1997":

    Чудя се колко от тук коментиращите са били родени тогава?

    12:29 31.12.2025

  • 21 много интересно

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "Към автора:":

    до 2020 България бе европейски шампион по финансова дисциплина и нисък дълг. Какво се промени след като Радев върна България на мутрите?

    12:30 31.12.2025

  • 22 Лев

    5 1 Отговор
    Само че Владислав Панев пропуска удобно когато самия той беше в групата на Асен Василев, как Асенчо именно наложи тази пагубна философия - да се теглят кредити, за да се повиши покупателната способност. И Герб я продължиха същата философия и тя стана като лавина.
    Така че виновниците за финансовото /а и не само/ състояние на държавата ни са ППДБ, ГЕРБ, ДПС, БСП /отчасти и ИТН/. Това е цялата истина !

    Коментиран от #23

    12:37 31.12.2025

  • 23 глупости

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Лев":

    Многократно Бойко Борисов предупреждаваше, че популиста Асен Василев ви вдига пенсиите и заплатите с парите на внуците ви. Вие му се изсмяхте и му се подиграхте тогава. Сега ревете. Не му пречите.

    Коментиран от #29, #40

    12:39 31.12.2025

  • 24 Асен

    3 2 Отговор
    Това е мантрата на мафиотите от Грб и Дпс всяка година да се взимат дългове и да се раздават на държавните служители.

    Коментиран от #25

    12:42 31.12.2025

  • 25 Борисов винаги е харчил

    0 6 Отговор

    До коментар #24 от "Асен":

    колкото може да си позволи държавата, без да увеличава държавния дълг. След него какво се промени?

    12:45 31.12.2025

  • 26 Дон Дони

    3 2 Отговор
    Много пъти са ме изпреварвали, но и след това съм ги задминавал по канавките! Ние летим натам още не го знаем! Тази година ще го научим, че тази засилка е в канавката!

    Коментиран от #28

    12:48 31.12.2025

  • 27 всеки знае

    5 0 Отговор
    Голяма част от дълга го ядат армията от държавна администрация, полицията и куп длъжности които са създадени само за получаване на заплати. .... Също и АПИ, кому са нужни 240 депутати,кому е нужна вицепрезидент......

    12:49 31.12.2025

  • 28 нали

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "Дон Дони":

    И аз гледам в канавките гърци, германци, испанци, французи .... Жива да не бях! Защо не му дадох!

    12:50 31.12.2025

  • 29 Лев

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "глупости":

    той Бойко Борисов може и да е предупреждавал да не се вземат кредити, когато финансов министър беше Асен Василев, но при сегашното му управление /на Бойко Борисов/ с финансов министър Теменужка Петкова се прави абсолютно същото, което е правил и Асен Василев - теглят се кредити. Така че не са глупости, каквото съм написал, а абсолютната истина.

    12:50 31.12.2025

  • 30 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    И що ПИЧ, да не би Владислав Панев да ги откраднал тези 70 милиарда та се сърдиш на него, а ?

    Коментиран от #42

    12:56 31.12.2025

  • 31 БеГемот

    1 0 Отговор
    Въпросът е кой ще лапа и кой ще плаща...има разлика...

    12:56 31.12.2025

  • 32 Пилотът Гошу

    4 0 Отговор
    Глупости... 10 милиона човека по 10000 са 100 милиарда. С по 10 бона евро ще минеш германците? Кое ще им надминеш? Отделно ако вземете 100 милиарда шайката ще си разделите 99,9 от тях...
    Със 100 милиарда може да се направят много неща. Така и така ще ги вземете поетапно и ще ни заробите, лошото е, че нищо полезно няма да свършите с тях... Това е проблемът, не вземането на 100 милиарда... Че държавата не тегли пари за да ги раздаде на хората, това би трябвало да е ясно на всеки с половин мозък...

    12:59 31.12.2025

  • 33 Пилотът Гошу

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "лева предаде Богу Дух на 1.07.1997":

    Не е така. Както си вързал една валута, така можеш да я отвържеш. Когато обаче я разкараш, за да приемеш чужда, тогава връщането към твоята е практически невъзможно, понеже унищожават плаките и продават или унищожават машините. Демек връщането към собствена валута става един много много скъп процес.

    Коментиран от #34, #36

    13:02 31.12.2025

  • 34 И КАТО Я ОТВЪРЖЕШ, КАКВО?

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Пилотът Гошу":

    Искаш пак ли да стане един долар 2400 лева? Аз не искам.

    Коментиран от #37

    13:07 31.12.2025

  • 35 не може да бъде

    1 0 Отговор
    Може би вече и бездомните кучета го разбират това положение -но мисирките и патките още не са вдянали!?

    13:09 31.12.2025

  • 36 хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Пилотът Гошу":

    Не е само до плаките. Срещу напечатаното трябва да има нещо- злато, ценни книжа, пари в друга валута. Сега си даваме резерва от 40 милиарда евро в ценни книжа и валути плюс 9 милиарда в злато. Горе-долу половината вече се готвят родните политици да го опукат. Нека имаме плаки или поръчаме нови за там някакви милиони. Почваме да печатаме. Каква ще е стойността на напечатаното, ако е с 0 обезпечение? В момента резервите са 49 милиарда евро, в обращение има 80-100 милиарда лева. От утре вече са 0. Ще съберем от всеки човек, включително деца и пенсионери, по 5-10 000 евро, за да може да останат резерв в БНБ и да обезпечат новия лев?
    От утре сме като през 1878- държавата няма пари грам свои. За създаване на лева след Освобождението са минали десетилетия с ползване на чужда валута и трупане на резерв от данъци в нея да почнем да печатаме левове.

    13:12 31.12.2025

  • 37 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "И КАТО Я ОТВЪРЖЕШ, КАКВО?":

    С борда никога е нямало шанс за това. Е, освен ако 1 долар не стане 1200 евро. Бордът е много по-стриктен режим от този на фиатните пари на ФЕД, ЕЦБ. Не може да печаташ повече левове от 1.95583:1 евро РЕЗЕРВИ НА БНБ. Срещу всеки лев стои половин евро.
    Представи си дали може примерно долар от преди 1971 обезпечен с 1/30 и нещо си унция злато да поевтинее някак, ако златото държи цената си. След отмяната на златния стандарт, разбира се, ударно почва да се обезценява и сега цените са към 2 пъти над тези от 1990те, а за спрямо 1970те са десетки пъти по-високи. Преди това инфлация почти е нямало и с долар през 1950 си купувал почти същото като през 1970. Сега инфлацията е норма- с нея държавният дълг се обезценява и изплаща, а данъкоплатците обедняват. Средната класа е почти убита- сравни от филмите адвокат, инженер, лекар от 1990 с такъв сега. Сравни бедняка Ал Бънди с днешна средна класа- по-богат отвсякъде.

    Коментиран от #38

    13:18 31.12.2025

  • 38 само не каза

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "хаха":

    С какво ще обезпечиш лева, че да остане 2лв за Евро?

    Коментиран от #41, #45

    13:21 31.12.2025

  • 39 Банкя

    4 0 Отговор
    Буци вчера се изтипоса отново с ръце в джобовете, па като започна да ни убеждава колко сме добре, как сме забогатели, как приходите ни се били увеличили двойно и все от този род измишльотини. Само че, не казва как теглим по 20 милиарда кредити през 6 месеца, не казва и защо ги теглим, не казва и КОЙ ще ги връща тези непосилни заеми... Това Банкянския го премълчава, премълчава и това, че е заробил поне три поколения напред, които ще трябва да връщат огромните кражби на него, на брат му Феномена и на всичките ненаситни за кражби мафиоти. Като се изтъпанчва пред народа да се хвали, да казва истината до край, а не избирателно. Но така е с крадците, те никога не признават, че са такива и винаги друг е виновен.

    13:24 31.12.2025

  • 40 умности

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "глупости":

    и любимата ти крадлвиа тиква после продължи с теглене на удвоени заеми за да си хрантути калинките и паразитите по държавните хранилки

    13:24 31.12.2025

  • 41 само нямаш мозък

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "само не каза":

    левът ис беше обезпечен с ония милиарди в банката които сега ще заминат за усвояване през брюкслескоукраинската корупционна схема

    Коментиран от #43, #44

    13:27 31.12.2025

  • 42 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Гост":

    Ако не ги е откраднал , то поне се е продал за да говори такива небивалици , и му плащат с тези крадени пари !!!

    13:29 31.12.2025

  • 44 като си беше обезпечен лева

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "само нямаш мозък":

    защо стигна до 3600лв за долар? Нали си беше обезпечен бе?

    Коментиран от #50

    13:35 31.12.2025

  • 45 хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #38 от "само не каза":

    Преди прехвърлянето на резервите на БНБ към ЕЦБ- около 40 милиарда евро резерви във валута и ценни книжа плюс 9 милиарда евро в злато. И това обезпечава левовете в обращение на 100% при курс 1.95583:1 спрямо еврото.
    Да, от утре резервите са 0 и обезпечението на левовете е 0.

    Коментиран от #46

    13:36 31.12.2025

  • 46 глупости

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "хаха":

    Пак си остава всичко. Само няма да са задъжени банките да имат 12% обезпечение, а 1% както останалите банки в Еврозоната. Което пък ще им освободи паричен ресурс за оборот.
    Членството в Еврозоната не те прави солидарен длъжник за дълговете на останалите страни членки. Както и те не са длъжници по твоите държавни кредити.

    13:40 31.12.2025

  • 48 Тома

    0 0 Отговор
    Аз още си лея куршум от уплаха че можем да станем като гърците както беше казал боко тиквата

    13:42 31.12.2025

  • 50 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "като си беше обезпечен лева":

    Тогава левът НЕ БЕШЕ ОБЕЗПЕЧЕН и затова и вкарахме борд и 100% обезпечение в марки и после в евро. Обезпечението на лева от соца беше меко казано обрано и затова и се стигна до над 3000лв за долар.
    А ето ти и малко истина да преглътнеш, макар че ще ти е трудно. 3000лв за долар бяха напомпани от СДС и БСП, за да дооберат тотално народа за последно и кредитните милионери, разбирай политици и спонсорите им, да изплатят кредитите си с жълти стотинки. Виденов още 9.1996 беше планирал да въведе борд при 100лв за марка, към 180лв за долар. Да, 10 месеца преди борда и при курс 30 пъти под пика на долара. Затова и го свалиха и СДС организира протести. Не беше удобен курс за ограбването. И не питай кой водеше протестите на СДС и колко не бяха комунета, ДСта и далавераджии. Пример- Муравей Радев. Честен човек, който по онова време водеше протести за скъпите олио и брашно и в същото време неговите фирми от офис на тавана на военна прокуратура Пловдив бяха основните търговци на зърно и олио в Южна България. Протестираше срещу собствената си спекула някак си и никак не е бил ВКР, нищо че в ТУ е завеждал секретна секция- т.е. е бил открит агент на ВКР/ДС, през 1980те и след 1989 го правят главен счетоводител на ТУ, като режат ДС щата.

    13:43 31.12.2025

  • 51 ганев

    1 0 Отговор
    ......ФАКТИ КАЗАХА И ДОКАЗАХА....НАЙ БЕДНИ..В юръпа..СА БЪЛГАРСКИТЕ ПЕНСИОНЕРИ

    13:45 31.12.2025