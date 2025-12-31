Владислав Панев: Ако изтеглим 100 милиарда дълг в една година и го раздадем, нищо чудно да изпреварим и Германия

Днес (вчера - вторник бел. ред.) Росен Желязков е повторил тезата и на други политици, че България не е най-бедната в Европейския съюз, а е изпреварила страни като Унгария, Румъния, Гърция, Словакия и Литва по паритет на покупателната способност. Как се получава това и каква е истината? Когато теглиш 17.5 млрд. лева дълг и го раздаваш за заплати в държавната сфера, това директно увеличава покупателната способност.
За това предупреди във "Фейсбук" Владислав Панев.
В същото време обаче тези пари изтичат от страната, защото търговският дефицит расте горе долу със същата скорост. Ако изтеглим 100 милиарда дълг в една година и го раздадем, нищо чудно да изпреварим и Германия. Само, че това е крайно неустойчив показател. Защото ще дойде време, когато купонът ще приключи, светлините ще угаснат и ще трябва да затягаме коланите. Нещо като Румъния и Гърция (в различна степен). Защо да смятаме, че с подобна на тяхната политика на нас ще ни се размине?
Затова и най-важният показател, който измерва колко богата е една държава е Брутният вътрешен продукт на човек от населението. По него за съжаление все още сме последни (и по номинален и по паритет на цените).
Какво означава, че по БВП сме последни, а по покупателна способност не сме? Означава, че харчим повече, отколкото произвеждаме в сравнение със страните, които сме изпреварили по вторият показател. Хубав ли е животът назаем? Страхотен е, докато не се наложи да връщаме заемите. Тогава става неприятно. Ама да не съм лош пророк в навечерието на Нова година.
1 ивайла мирчева
12:06 31.12.2025
2 Пустиня(к)
12:09 31.12.2025
3 Пич
Коментиран от #16, #30
12:09 31.12.2025
4 така е
12:10 31.12.2025
5 евалата чалгопитеци
12:10 31.12.2025
8 фактчекър
Коментиран от #12
12:13 31.12.2025
9 Фактъ
Коментиран от #11
12:13 31.12.2025
10 Хотел водопад
12:15 31.12.2025
11 две изключително добри новини
До коментар #9 от "Фактъ":Еврото идва
Възраждане си отива.
Коментиран от #13
12:16 31.12.2025
12 чекфактър
До коментар #8 от "фактчекър":През сглобките на ППДБ с ГЕРБ удвоихте дълга.
12:16 31.12.2025
14 ококор
Коментиран от #15
12:19 31.12.2025
15 така е
До коментар #14 от "ококор":Шефа каза че ставаме зле като германците и французите. Ще се бяга от тука.
12:20 31.12.2025
До коментар #3 от "Пич":А бе,ченгенджийска и бюрократична държава,железков си прай хотел с водопад вътре във фояето на женската си-а корумпираното бг..няма ни една детска болница,будала номадско племе-дошло с конска опашка вързана за тояга-дето киселовчето и двата плондера го излъгаха че конституцята не им дава право на референдум,,ЗА,,левчето
Коментиран от #17
12:24 31.12.2025
17 лева предаде Богу Дух на 1.07.1997
До коментар #16 от "болгарин..":при курс 1700 лева за един американски долар.
Коментиран от #20, #33
12:26 31.12.2025
18 Супер
12:28 31.12.2025
19 Към автора:
Две държави зная, които са я приложили в миналото и двете са икономически далече пред нас.
Ако бе приложено в България, сега нямаше да ме най-бедната държава в Европа. Но играта свърши. Вече нямаме собствена пара. Други ще ни дават парите, други ще ни определят икономиката.
ПП- се опита , но не можа, защото не знаеха как ще е след началото. Така че България да се прости с мечтите.
Коментиран от #21
12:28 31.12.2025
20 чудя се
До коментар #17 от "лева предаде Богу Дух на 1.07.1997":Чудя се колко от тук коментиращите са били родени тогава?
12:29 31.12.2025
21 много интересно
До коментар #19 от "Към автора:":до 2020 България бе европейски шампион по финансова дисциплина и нисък дълг. Какво се промени след като Радев върна България на мутрите?
12:30 31.12.2025
22 Лев
Така че виновниците за финансовото /а и не само/ състояние на държавата ни са ППДБ, ГЕРБ, ДПС, БСП /отчасти и ИТН/. Това е цялата истина !
Коментиран от #23
12:37 31.12.2025
23 глупости
До коментар #22 от "Лев":Многократно Бойко Борисов предупреждаваше, че популиста Асен Василев ви вдига пенсиите и заплатите с парите на внуците ви. Вие му се изсмяхте и му се подиграхте тогава. Сега ревете. Не му пречите.
Коментиран от #29, #40
12:39 31.12.2025
24 Асен
Коментиран от #25
12:42 31.12.2025
25 Борисов винаги е харчил
До коментар #24 от "Асен":колкото може да си позволи държавата, без да увеличава държавния дълг. След него какво се промени?
12:45 31.12.2025
26 Дон Дони
Коментиран от #28
12:48 31.12.2025
27 всеки знае
12:49 31.12.2025
28 нали
До коментар #26 от "Дон Дони":И аз гледам в канавките гърци, германци, испанци, французи .... Жива да не бях! Защо не му дадох!
12:50 31.12.2025
29 Лев
До коментар #23 от "глупости":той Бойко Борисов може и да е предупреждавал да не се вземат кредити, когато финансов министър беше Асен Василев, но при сегашното му управление /на Бойко Борисов/ с финансов министър Теменужка Петкова се прави абсолютно същото, което е правил и Асен Василев - теглят се кредити. Така че не са глупости, каквото съм написал, а абсолютната истина.
12:50 31.12.2025
30 Гост
До коментар #3 от "Пич":И що ПИЧ, да не би Владислав Панев да ги откраднал тези 70 милиарда та се сърдиш на него, а ?
Коментиран от #42
12:56 31.12.2025
31 БеГемот
12:56 31.12.2025
32 Пилотът Гошу
Със 100 милиарда може да се направят много неща. Така и така ще ги вземете поетапно и ще ни заробите, лошото е, че нищо полезно няма да свършите с тях... Това е проблемът, не вземането на 100 милиарда... Че държавата не тегли пари за да ги раздаде на хората, това би трябвало да е ясно на всеки с половин мозък...
12:59 31.12.2025
33 Пилотът Гошу
До коментар #17 от "лева предаде Богу Дух на 1.07.1997":Не е така. Както си вързал една валута, така можеш да я отвържеш. Когато обаче я разкараш, за да приемеш чужда, тогава връщането към твоята е практически невъзможно, понеже унищожават плаките и продават или унищожават машините. Демек връщането към собствена валута става един много много скъп процес.
Коментиран от #34, #36
13:02 31.12.2025
34 И КАТО Я ОТВЪРЖЕШ, КАКВО?
До коментар #33 от "Пилотът Гошу":Искаш пак ли да стане един долар 2400 лева? Аз не искам.
Коментиран от #37
13:07 31.12.2025
35 не може да бъде
13:09 31.12.2025
36 хаха
До коментар #33 от "Пилотът Гошу":Не е само до плаките. Срещу напечатаното трябва да има нещо- злато, ценни книжа, пари в друга валута. Сега си даваме резерва от 40 милиарда евро в ценни книжа и валути плюс 9 милиарда в злато. Горе-долу половината вече се готвят родните политици да го опукат. Нека имаме плаки или поръчаме нови за там някакви милиони. Почваме да печатаме. Каква ще е стойността на напечатаното, ако е с 0 обезпечение? В момента резервите са 49 милиарда евро, в обращение има 80-100 милиарда лева. От утре вече са 0. Ще съберем от всеки човек, включително деца и пенсионери, по 5-10 000 евро, за да може да останат резерв в БНБ и да обезпечат новия лев?
От утре сме като през 1878- държавата няма пари грам свои. За създаване на лева след Освобождението са минали десетилетия с ползване на чужда валута и трупане на резерв от данъци в нея да почнем да печатаме левове.
13:12 31.12.2025
37 хаха
До коментар #34 от "И КАТО Я ОТВЪРЖЕШ, КАКВО?":С борда никога е нямало шанс за това. Е, освен ако 1 долар не стане 1200 евро. Бордът е много по-стриктен режим от този на фиатните пари на ФЕД, ЕЦБ. Не може да печаташ повече левове от 1.95583:1 евро РЕЗЕРВИ НА БНБ. Срещу всеки лев стои половин евро.
Представи си дали може примерно долар от преди 1971 обезпечен с 1/30 и нещо си унция злато да поевтинее някак, ако златото държи цената си. След отмяната на златния стандарт, разбира се, ударно почва да се обезценява и сега цените са към 2 пъти над тези от 1990те, а за спрямо 1970те са десетки пъти по-високи. Преди това инфлация почти е нямало и с долар през 1950 си купувал почти същото като през 1970. Сега инфлацията е норма- с нея държавният дълг се обезценява и изплаща, а данъкоплатците обедняват. Средната класа е почти убита- сравни от филмите адвокат, инженер, лекар от 1990 с такъв сега. Сравни бедняка Ал Бънди с днешна средна класа- по-богат отвсякъде.
Коментиран от #38
13:18 31.12.2025
38 само не каза
До коментар #37 от "хаха":С какво ще обезпечиш лева, че да остане 2лв за Евро?
Коментиран от #41, #45
13:21 31.12.2025
39 Банкя
13:24 31.12.2025
40 умности
До коментар #23 от "глупости":и любимата ти крадлвиа тиква после продължи с теглене на удвоени заеми за да си хрантути калинките и паразитите по държавните хранилки
13:24 31.12.2025
41 само нямаш мозък
До коментар #38 от "само не каза":левът ис беше обезпечен с ония милиарди в банката които сега ще заминат за усвояване през брюкслескоукраинската корупционна схема
Коментиран от #43, #44
13:27 31.12.2025
42 Пич
До коментар #30 от "Гост":Ако не ги е откраднал , то поне се е продал за да говори такива небивалици , и му плащат с тези крадени пари !!!
13:29 31.12.2025
44 като си беше обезпечен лева
До коментар #41 от "само нямаш мозък":защо стигна до 3600лв за долар? Нали си беше обезпечен бе?
Коментиран от #50
13:35 31.12.2025
45 хаха
До коментар #38 от "само не каза":Преди прехвърлянето на резервите на БНБ към ЕЦБ- около 40 милиарда евро резерви във валута и ценни книжа плюс 9 милиарда евро в злато. И това обезпечава левовете в обращение на 100% при курс 1.95583:1 спрямо еврото.
Да, от утре резервите са 0 и обезпечението на левовете е 0.
Коментиран от #46
13:36 31.12.2025
46 глупости
До коментар #45 от "хаха":Пак си остава всичко. Само няма да са задъжени банките да имат 12% обезпечение, а 1% както останалите банки в Еврозоната. Което пък ще им освободи паричен ресурс за оборот.
Членството в Еврозоната не те прави солидарен длъжник за дълговете на останалите страни членки. Както и те не са длъжници по твоите държавни кредити.
13:40 31.12.2025
48 Тома
13:42 31.12.2025
50 хаха
До коментар #44 от "като си беше обезпечен лева":Тогава левът НЕ БЕШЕ ОБЕЗПЕЧЕН и затова и вкарахме борд и 100% обезпечение в марки и после в евро. Обезпечението на лева от соца беше меко казано обрано и затова и се стигна до над 3000лв за долар.
А ето ти и малко истина да преглътнеш, макар че ще ти е трудно. 3000лв за долар бяха напомпани от СДС и БСП, за да дооберат тотално народа за последно и кредитните милионери, разбирай политици и спонсорите им, да изплатят кредитите си с жълти стотинки. Виденов още 9.1996 беше планирал да въведе борд при 100лв за марка, към 180лв за долар. Да, 10 месеца преди борда и при курс 30 пъти под пика на долара. Затова и го свалиха и СДС организира протести. Не беше удобен курс за ограбването. И не питай кой водеше протестите на СДС и колко не бяха комунета, ДСта и далавераджии. Пример- Муравей Радев. Честен човек, който по онова време водеше протести за скъпите олио и брашно и в същото време неговите фирми от офис на тавана на военна прокуратура Пловдив бяха основните търговци на зърно и олио в Южна България. Протестираше срещу собствената си спекула някак си и никак не е бил ВКР, нищо че в ТУ е завеждал секретна секция- т.е. е бил открит агент на ВКР/ДС, през 1980те и след 1989 го правят главен счетоводител на ТУ, като режат ДС щата.
13:43 31.12.2025
51 ганев
13:45 31.12.2025