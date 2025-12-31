Владислав Панев: Ако изтеглим 100 милиарда дълг в една година и го раздадем, нищо чудно да изпреварим и Германия

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Днес (вчера - вторник бел. ред.) Росен Желязков е повторил тезата и на други политици, че България не е най-бедната в Европейския съюз, а е изпреварила страни като Унгария, Румъния, Гърция, Словакия и Литва по паритет на покупателната способност. Как се получава това и каква е истината? Когато теглиш 17.5 млрд. лева дълг и го раздаваш за заплати в държавната сфера, това директно увеличава покупателната способност.

За това предупреди във "Фейсбук" Владислав Панев.

В същото време обаче тези пари изтичат от страната, защото търговският дефицит расте горе долу със същата скорост. Ако изтеглим 100 милиарда дълг в една година и го раздадем, нищо чудно да изпреварим и Германия. Само, че това е крайно неустойчив показател. Защото ще дойде време, когато купонът ще приключи, светлините ще угаснат и ще трябва да затягаме коланите. Нещо като Румъния и Гърция (в различна степен). Защо да смятаме, че с подобна на тяхната политика на нас ще ни се размине?

Затова и най-важният показател, който измерва колко богата е една държава е Брутният вътрешен продукт на човек от населението. По него за съжаление все още сме последни (и по номинален и по паритет на цените).

Какво означава, че по БВП сме последни, а по покупателна способност не сме? Означава, че харчим повече, отколкото произвеждаме в сравнение със страните, които сме изпреварили по вторият показател. Хубав ли е животът назаем? Страхотен е, докато не се наложи да връщаме заемите. Тогава става неприятно. Ама да не съм лош пророк в навечерието на Нова година.