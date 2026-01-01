Новини
Примитивният Путин се оплака на Тръмп: Доналд, пък Зеленски бомбардира резиденцията ми!
  Тема: Украйна

Примитивният Путин се оплака на Тръмп: Доналд, пък Зеленски бомбардира резиденцията ми!

1 Януари, 2026

А целта е известна - да бъде унищожена една голяма европейска страна, нейният народ, нейната идентичност, коментира Огнян Минчев

Примитивният Путин се оплака на Тръмп: Доналд, пък Зеленски бомбардира резиденцията ми! - 1
Снимка: бТВ
Огнян Минчев Огнян Минчев политолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Преходните епохи очевидно се отличават с многостранна поляризация на човешките общества - стопанска, политическа, нарастват конфликтите и напреженията между нациите... Изостря се и битката между добро и зло.

За това пише във "Фейсбук" Огнян Минчев.

Още новини от Украйна

Моралната поляризация ни предоставя "изчистени" форми на жертвоготовност и героизъм на единия полюс и на драматично падение - на другия.

Колко нищожно и примитивно същество трябва да бъдеш, за да се обадиш на президента на САЩ и да му се "оплачеш" - "Доналд, пък Зеленски бомбардира резиденцията ми!" Ти си нападнал страната на Зеленски. Убил си десетки хиляди невинни жени, деца и старци. Отвлякъл си хиляди деца от окупираните територии, за да ги възпиташ като еничари срещу тяхната родина. Разрушил си до основи десетки градове, мародерствал си в хиляди домове... И се обаждаш по телефона на Доналд Тръмп, и ЛЪЖЕШ - "Доналд, той обстрелва резиденцията ми..."

ЛЪЖЕШ открито, нагло, безскрупулно - защото целият свят знае, че Зеленски не прави подобни неща - той и страната му не са заинтересовани да обстрелват резиденцията на агресора. Те са заинтересовани да го лишат от икономическите и военните ресурси на неговата агресия - затова обстрелват петролните му инсталации, военните му съоръжения, самолетите, с които бомбардира градовете и мирните жители на Украйна.

Отбележете това падение - "Доналд, той обстрелва резиденцията ми..."!

Един достоен човек не би се оплакал на "властелина на света", дори и да бе вярно, че атакуват резиденцията му. Само едно нищожество може да се самоунижава по този начин, използвайки очевидна ЛЪЖА. Поредната ЛЪЖА в поредицата "целта оправдава средствата".

А целта е известна - да бъде унищожена една голяма европейска страна, нейният народ, нейната идентичност.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    47 3 Отговор
    В досието на доносника Академик, пише, че е приел да доносничи в ДС по идеологически и морални подбуди. Това е всичко, което трябва да знаете за автора на този пасквил.

    16:04 01.01.2026

  • 2 урко

    28 0 Отговор
    оги не знаех че си толкова умен ..............

    16:04 01.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ей огнянчооо

    37 1 Отговор
    Без война превзеха България.
    Нееее не са я превзели,вие и такива като тебЕ продадохте родината

    16:06 01.01.2026

  • 5 Георги

    34 0 Отговор
    Казват, че човек изглежда така, какъвто е вътрешният му мир. Загледайте се в сурата на доносника от ДС с позивна Академик и преценете сами.

    16:06 01.01.2026

  • 6 Плешива първопричина

    7 18 Отговор
    Нищожеството проби дъното. Даже не се опитаха да са убедителни с лъжите си. Направо си е подигравка за бай Дончо. Той е единственият идиот, който им се върза. Обаче, разяснили са му за какво става въпрос. Да видим какво ще направи. Путлер нежно маха с опашчица пред бай Дончо, но скоро ще изкимти.

    16:07 01.01.2026

  • 7 БКП

    33 0 Отговор
    До 1989 г. редовен член на Българската комунистическа партия (БКП), асистент в катедра „Научен комунизъм“ на Софийски университет „Климент Охридски“.2
    Ето това е човекът стигнал до този извод.
    Бивш хрантутник на комунистите!

    Коментиран от #35

    16:07 01.01.2026

  • 8 това прасе

    23 0 Отговор
    е доста просто

    16:07 01.01.2026

  • 9 виктория

    20 0 Отговор
    ооо,минчо сливата!!!

    16:08 01.01.2026

  • 10 Красимир Василев

    21 0 Отговор
    Огнянчо не е в час.

    16:08 01.01.2026

  • 11 Тико

    21 0 Отговор
    Този е кофа с вайна.

    16:08 01.01.2026

  • 12 ежко

    18 0 Отговор
    Нима очаквате от световно неизвестния Минчев нещо умно?Ще има да чакате!Много ниско ти е нивото Минчев,много ниско.Като на хлапе от наччалните класове!

    Коментиран от #31

    16:08 01.01.2026

  • 13 Небензнята

    11 0 Отговор
    тук си продължават с олиг@френията

    16:09 01.01.2026

  • 14 Огн Свински!

    15 0 Отговор
    Тоя казва, кой е Умен, кой Примитевен! Бидон с Лъта!

    16:10 01.01.2026

  • 15 Факти

    18 0 Отговор
    Примитивният ог нянчо , дава оценка на Руския президент ! Нещо , което само ни щожество може да направи !

    16:10 01.01.2026

  • 16 Буха ха

    17 0 Отговор
    Парцалът Огнян Минчев коментира...

    16:10 01.01.2026

  • 17 Олга Герасимнова

    13 0 Отговор
    Благодаря Ви г-н Минчев, благодарение на Вас и такива като Вас все повече българи стават русофили.

    16:10 01.01.2026

  • 18 Ама колко обичам само

    15 0 Отговор
    анализатори, които са бивши асистенти по научен комунизъм. Същото важи за Евгений Дайнов, който е освен това и част от бившата номенклатура.

    16:11 01.01.2026

  • 19 стоян георгиев

    15 0 Отговор
    Роден е на 2 декември 1958 г. във Варна. Завършва с дебели комунистически връзки английска гимназия в родния си град и социология в Софийския университет.

    До 1989 г. редовен член на Българската комунистическа партия (БКП), асистент в катедра „Научен комунизъм“ на Софийски университет „Климент Охридски“.

    Коментиран от #36

    16:11 01.01.2026

  • 20 Иети

    14 0 Отговор
    Писна ми от нагаждачи и либерал-питеци. Този е за бесене!

    16:11 01.01.2026

  • 21 ?????

    16 0 Отговор
    Що ни го причинявате този човек?

    16:13 01.01.2026

  • 22 жаба нюз

    8 0 Отговор
    тоя боклук все го бъркам с огнян стефанов не че има някаква съществена разлика

    16:14 01.01.2026

  • 23 Моето мнение

    0 9 Отговор
    Так точна !!!
    Путин е дребен човек и още по дребна душица!

    16:14 01.01.2026

  • 24 Оги, единственото нещо, което

    11 0 Отговор
    можеш да прави добре е да плюскаш.
    Казват, цяло агне можеш да усвоиш без проблем.
    Въздържай се от друго/

    16:15 01.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Огн Свински!

    7 0 Отговор
    Тоя казва, кой е Умен, кой Примитевен! Бидон с Лъта!

    16:16 01.01.2026

  • 27 шаа

    6 0 Отговор
    искате да чуете най-дългото ехо? прошепнете нещо на ухото на автора и се наслаждавайте на дългото ехо в мозъчната кухина. същият ефект става и с мисирката от фракти, която е избрала този шедьовър за публикуване...

    16:16 01.01.2026

  • 28 Смешник

    4 0 Отговор
    Примат си ти Минчев Путин не се оплаква на Тръмп А само го информира за да знае какво чудовище подържа Досега Тръмп с нищо не му помага За разлика от Путин Зеления клоун постоянно плаче и се оплаква и моли за оръжие и подкрепа

    16:17 01.01.2026

  • 29 Анонимен

    2 0 Отговор
    Да се каже ,че царят е гол и без дрехи ,според неговите съждения е престъпление.Според неговата особа,не трябва никога да се казва истината,ако не му е угодна.Така той се доближава до мисленето на шестолъчките.При него черното винаги е бяло ,според логичните му умозаключения.

    16:17 01.01.2026

  • 30 Хохо Бохо

    2 0 Отговор
    От кога бившите руснаци, наречени х0х0ли станаха европейци бе галош??? Истината е, че колективните презират и мразят х0 х0лите колкото и руснаците, но нямат нищо против да се избиват взаимно с руснаците под тяхна режисура. Също като с Хитлер-той каза и направи това, което колективните си мислеха и не смееха да направят. Точно заради това Хитлер нямаше никакви проблеми с превземането на цяла европа и с разби линии мажино и прочие глупости. Фашизмът се завърна в Европа

    16:17 01.01.2026

  • 31 Сори,

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "ежко":

    ама много го надценяваш и обиждаш хлапетата.

    16:18 01.01.2026

  • 32 oгнянминчев

    1 0 Отговор
    Ежедневно сипя кал, по-мия и истерична жлъч по пyTuн , а няма преводи по сметката ми ... това положение повече не се издържа, посъветвайте ме какво да правя ?!?!

    16:21 01.01.2026

  • 33 Когато

    2 0 Отговор
    постигнете рейтинг по-висок от този на Путин може и да имате право да го наречете примитивен! Но за сега сте само един обезумял от русофобия некадърник!

    16:21 01.01.2026

  • 34 Дончо

    0 0 Отговор
    Огнян Минчев ще спаси Украйна. Огняне ти спасявай Украйна, а като дойде време да се спасява България всички наоколо ще се правят на разсеяни. Тогава теб няма да има кой да спаси.

    16:22 01.01.2026

  • 35 Сандо

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "БКП":

    Учудвам се как някои правоверни експерти не могат да възприемат реалностите.Препоръчвам на Минчев,минчевците и на целия козяшки "легион" да четат информациите докрая,да помислят и осмислят прочетеното и чак тогава да пишат.Защото от сътвореното от тях разбираме,че тече бясна битка за получаване на намаляващите грантове.

    16:22 01.01.2026

  • 36 Знаем

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "стоян георгиев":

    В катедрата лижеше оня орган на Дронзина, но тя, за разлика от него, е акъллийка и не можеше да го понася, та го завря в кучи ...

    16:22 01.01.2026