Примитивният Путин се оплака на Тръмп: Доналд, пък Зеленски бомбардира резиденцията ми!

Преходните епохи очевидно се отличават с многостранна поляризация на човешките общества - стопанска, политическа, нарастват конфликтите и напреженията между нациите... Изостря се и битката между добро и зло.
За това пише във "Фейсбук" Огнян Минчев.
Моралната поляризация ни предоставя "изчистени" форми на жертвоготовност и героизъм на единия полюс и на драматично падение - на другия.
Колко нищожно и примитивно същество трябва да бъдеш, за да се обадиш на президента на САЩ и да му се "оплачеш" - "Доналд, пък Зеленски бомбардира резиденцията ми!" Ти си нападнал страната на Зеленски. Убил си десетки хиляди невинни жени, деца и старци. Отвлякъл си хиляди деца от окупираните територии, за да ги възпиташ като еничари срещу тяхната родина. Разрушил си до основи десетки градове, мародерствал си в хиляди домове... И се обаждаш по телефона на Доналд Тръмп, и ЛЪЖЕШ - "Доналд, той обстрелва резиденцията ми..."
ЛЪЖЕШ открито, нагло, безскрупулно - защото целият свят знае, че Зеленски не прави подобни неща - той и страната му не са заинтересовани да обстрелват резиденцията на агресора. Те са заинтересовани да го лишат от икономическите и военните ресурси на неговата агресия - затова обстрелват петролните му инсталации, военните му съоръжения, самолетите, с които бомбардира градовете и мирните жители на Украйна.
Отбележете това падение - "Доналд, той обстрелва резиденцията ми..."!
Един достоен човек не би се оплакал на "властелина на света", дори и да бе вярно, че атакуват резиденцията му. Само едно нищожество може да се самоунижава по този начин, използвайки очевидна ЛЪЖА. Поредната ЛЪЖА в поредицата "целта оправдава средствата".
А целта е известна - да бъде унищожена една голяма европейска страна, нейният народ, нейната идентичност.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
2 урко
4 Ей огнянчооо
Нееее не са я превзели,вие и такива като тебЕ продадохте родината
5 Георги
6 Плешива първопричина
7 БКП
Ето това е човекът стигнал до този извод.
Бивш хрантутник на комунистите!
8 това прасе
9 виктория
10 Красимир Василев
11 Тико
12 ежко
13 Небензнята
14 Огн Свински!
15 Факти
16 Буха ха
17 Олга Герасимнова
18 Ама колко обичам само
19 стоян георгиев
До 1989 г. редовен член на Българската комунистическа партия (БКП), асистент в катедра „Научен комунизъм“ на Софийски университет „Климент Охридски“.
20 Иети
21 ?????
22 жаба нюз
23 Моето мнение
Путин е дребен човек и още по дребна душица!
24 Оги, единственото нещо, което
Казват, цяло агне можеш да усвоиш без проблем.
Въздържай се от друго/
26 Огн Свински!
27 шаа
28 Смешник
29 Анонимен
30 Хохо Бохо
31 Сори,
До коментар #12 от "ежко":ама много го надценяваш и обиждаш хлапетата.
32 oгнянминчев
33 Когато
34 Дончо
35 Сандо
До коментар #7 от "БКП":Учудвам се как някои правоверни експерти не могат да възприемат реалностите.Препоръчвам на Минчев,минчевците и на целия козяшки "легион" да четат информациите докрая,да помислят и осмислят прочетеното и чак тогава да пишат.Защото от сътвореното от тях разбираме,че тече бясна битка за получаване на намаляващите грантове.
36 Знаем
До коментар #19 от "стоян георгиев":В катедрата лижеше оня орган на Дронзина, но тя, за разлика от него, е акъллийка и не можеше да го понася, та го завря в кучи ...
