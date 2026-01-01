Примитивният Путин се оплака на Тръмп: Доналд, пък Зеленски бомбардира резиденцията ми!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Преходните епохи очевидно се отличават с многостранна поляризация на човешките общества - стопанска, политическа, нарастват конфликтите и напреженията между нациите... Изостря се и битката между добро и зло.

За това пише във "Фейсбук" Огнян Минчев.

Моралната поляризация ни предоставя "изчистени" форми на жертвоготовност и героизъм на единия полюс и на драматично падение - на другия.

Колко нищожно и примитивно същество трябва да бъдеш, за да се обадиш на президента на САЩ и да му се "оплачеш" - "Доналд, пък Зеленски бомбардира резиденцията ми!" Ти си нападнал страната на Зеленски. Убил си десетки хиляди невинни жени, деца и старци. Отвлякъл си хиляди деца от окупираните територии, за да ги възпиташ като еничари срещу тяхната родина. Разрушил си до основи десетки градове, мародерствал си в хиляди домове... И се обаждаш по телефона на Доналд Тръмп, и ЛЪЖЕШ - "Доналд, той обстрелва резиденцията ми..."

ЛЪЖЕШ открито, нагло, безскрупулно - защото целият свят знае, че Зеленски не прави подобни неща - той и страната му не са заинтересовани да обстрелват резиденцията на агресора. Те са заинтересовани да го лишат от икономическите и военните ресурси на неговата агресия - затова обстрелват петролните му инсталации, военните му съоръжения, самолетите, с които бомбардира градовете и мирните жители на Украйна.

Отбележете това падение - "Доналд, той обстрелва резиденцията ми..."!

Един достоен човек не би се оплакал на "властелина на света", дори и да бе вярно, че атакуват резиденцията му. Само едно нищожество може да се самоунижава по този начин, използвайки очевидна ЛЪЖА. Поредната ЛЪЖА в поредицата "целта оправдава средствата".

А целта е известна - да бъде унищожена една голяма европейска страна, нейният народ, нейната идентичност.