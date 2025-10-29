Новини
Соня Колтуклиева: „Да, България“ говори за правосъдие, а забравя кой се е возил в джипа на Бобоков

Соня Колтуклиева: „Да, България“ говори за правосъдие, а забравя кой се е возил в джипа на Бобоков

29 Октомври, 2025

Какво направи за съдебната реформа?

Снимка: БГНЕС
Една Надка, не хубавото Наде, а разградската пишман йориска, вика по Нова нюз:”Правосъдието е в плен на олигарсите”.

Кои олигарси, бе, моме?

Нейният партиен гуру Христо Иванов беше изловен от папарак да се качва на задната седалка в джипа на Пламен Бобоков, който вече е подсъдим. На него президентски съветник му беше предоставил съдебно решение, преди официално да излезе.

Това припомня във "Фейсбук" Соня Колтуклиева.

Кой български политик е преживявал по-голям публичен позор от този, по време на протестите, обявени от Румен Радев под мотото: “Мутри вън”, да се приближи до него един търчи-лъжи бизнесмен и да му каже: “Тоя се е обадѝл на Маджо!” Гузната и глупава реакция на Христо Иванов беше, че сега го снимат на живо, та не могат да водят този разговор. Навярно зад камерата е бил Ивайло Мирчев, днес вече половин председател на “Да, България”. Кой и защо се е обадѝл на Маджо? Защо Димитър Ламбовски докладва на Христо Иванов? Какво са искали от Маджо?

Приятел и повелител на Христо Иванов е Иво Прокопиев, дете на ДС от Разград, близък приятел на Иван Кръстев, който пък е близък приятел на Александър Сорос - олигарх, но умно-красив.

“… тези, които искат реформа, биват третирани като врагове на държавата.” Каква реформа? На Христо Иванов ли, която доведе до разделяне на ВСС и възможността прокурорската колегия да избира главен прокурор на Републиката, срещу което сега умно-красивите вият като линейки.

Същата тази Надка, наричана галено “жената зад щанда”, какво се опитва да ни продава? Измислици и алабализми. Тя беше 7 месеца министър на правосъдието. Какво направи за съдебната реформа? Помня само едно нещо - врътна се нервно, когато главният прокурор Иван Гешев ѝ връчи букет с цветя, преди първото заседание на ВСС, което тя трябваше да председателства. Изключително героично! И толкова реформаторско!

И как не я е срам така нагло да лъже! Дебатът в европейския парламент ясно показал как България остава под наблюдение. Сляпа ли е, глупава ли е, зомбирана ли е? Надявам се да е просто объркана. Това нещо, което “Обнови Европа” организираха под давление на ПП, беше пълен позор - 24 души, от които половината български депутати. Председателката на Renew Europe щяла да дойде в България и да проучва, разследва, анализира … тинтири-минтири … по-добре да отиде във Франция да коментира разпада на властта; никога тази велика държава не е била по-жалка. Всъщност, 77 членове на европарламента от общо 700 се поведоха по акъла на подсъдимите Кирил Петков и Лена Бориславова.

Ще продължаваме да критикуваме “корупционните практики” на управлението, казва Надка. Ако си юрист, който уважава себе си - посочваш поне един случай на доказана корупция. Защото и нейният партиен лидер Божидар Божанов е подсъдим по обвинение за корупционна практика.

Да наричаме ли Божо корумпе? Кажи, Надке?


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сонче, кака,

    9 9 Отговор
    Тези реформират системата отвътре - като подсъдими.

    10:04 29.10.2025

  • 2 Смешен плач

    13 2 Отговор
    "Заради нашумелите дела бият прокурори и съдии": Асоциацията на прокурорите обяви, че се връщат мутренските времена. В тази връзка един въпрос - кой пазеше и защитаваше бандитите в техните "спорове" с данъкоплатците?

    10:04 29.10.2025

  • 3 Надя

    41 8 Отговор
    Изключително злобна и проста в изказа си жена. Физиономията й пасва на характера.

    Коментиран от #14, #31

    10:06 29.10.2025

  • 4 Тиква Стайл

    26 5 Отговор
    И на вас ли ви се придрайфа от тоя бълвоч. Тая има логика "А вие защо биете черните". Аре нема нужда, Сонче- отичай.

    10:06 29.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Да така е

    22 4 Отговор
    Мис Кеш отново е на вихъра на вълната))))) и тя самата не с вярва, какво говори, ама пусти парички....който, както може си изкарва хляба, някой както се виждат изкарват и за салам .

    10:09 29.10.2025

  • 8 Добре ги е нацепила Соня!

    6 18 Отговор
    няма по жалки същества в българската политика от ППДБ и тяхното " С Вас сме, г-н президент! "

    Радев ги доведе, влязоха във властта с куп лъжи, фалшиви дипломи и гражданство, управляваха с лъжи и невиждани кражби и паднаха от власт пак с лъжи.

    Коментиран от #13

    10:14 29.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гинка

    22 5 Отговор
    Ма много грозна тая бе.То и аз не съм за подиум,ама тази в устата прилича на жаба.И тъмните очила не ги сваля.

    Коментиран от #12, #19, #34

    10:16 29.10.2025

  • 11 Българин

    2 15 Отговор
    Най-важната национална задача е, пипидебилите да бъдат унищожение. И съвсем не трябва да се подбират средствата, просто с тия трябва да се приключи. Нужен е човек като Мирчо Спасов, решителен и всеотдаен, за да спаси България. Пеевски се пробва, ама с някакви дела и глупости. Това само забавя процеса и тия се укриват и чакат закрила от чуждите шпионски центарли!

    10:16 29.10.2025

  • 12 Я дай да та видим тебе

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "Гинка":

    Да изплакнем окото, дет са вика.

    10:17 29.10.2025

  • 13 ТИГО

    17 5 Отговор

    До коментар #8 от "Добре ги е нацепила Соня!":

    ЩО?? Боце и Шиши са ядрени учени и писатели, и изобщо ама никак не крадат ! Що до сега един съученик на Шиши не е показан да разкаже какъв е бил !А за Боце знаем как стана генерал и така...

    Коментиран от #18

    10:18 29.10.2025

  • 14 Мани бегай!

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Надя":

    Ами и плюе против нашите!

    10:18 29.10.2025

  • 15 ЙОриска

    2 4 Отговор
    Вече втори път чета Йориска ,не е ли правилно Юриска ,май пълни неграмотници пишат

    Коментиран от #17

    10:19 29.10.2025

  • 16 Чудя се

    15 2 Отговор
    Не те ли срам поне малко от себе си! Колтуклиева. У ас.

    10:23 29.10.2025

  • 17 Нарича се сарказъм бе,

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "ЙОриска":

    грамотен!

    И за сведение- оставяй разстояние СЛЕД препинателния знак, не преди него!
    Щот си личи. че рядко употребяваш писменото слово!

    10:23 29.10.2025

  • 18 Боко и Шиши

    6 8 Отговор

    До коментар #13 от "ТИГО":

    нямат претенции да имат фалшиви дипломи от помощното училище на Харвард.
    Нито лъжат за двойно гражданство.

    Нито имат претенции за уникалност и последна инстанция!

    След Боко и Шиши остават реално свършени неща, нещо може да се види и пипне.

    Посочи какво остана след псевдохарвардските крадци!

    Освен асфалтираният участък от пътя на разклона за Аксаково!

    Коментиран от #21

    10:29 29.10.2025

  • 19 ДО ГИНКА

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гинка":

    ГИНКЕ ТАЗИ И 50000 ЕВРО ДА ИЗВАДИ НЯМА ДА СИ ПОКАЖА ЧУРЕКА ИМАМ ДОСТОЙНСТВО

    10:32 29.10.2025

  • 20 Ганьо

    12 2 Отговор
    Еничарка

    10:33 29.10.2025

  • 21 ТИГО

    7 5 Отговор

    До коментар #18 от "Боко и Шиши":

    Taka e след Шиши нищо не остана а след Боце е въпрос на време да изчезне ! Какво си задъфкал ПЕПДЕБЕтата те бяха за власт няма и година ,и все пак събраха повече пари като данъци! Ти ми кажи къде е КТБ,Булгартабак,Лафка ,кюлчетата .пачките ,Барцелона знаеш ли колко е дълъг списъка ! Турският поток,самолетите Ф16 ,а и сега гласят шапка на Нефтохим ! И защо ПЕПЕтата за 1 година намериха пари за пенсиите, а тия сегашните няма да дадат пари на лекарите но платиха на милицията 50% отгоре !

    Коментиран от #23

    10:38 29.10.2025

  • 22 Операция

    11 0 Отговор
    А бе тези с джуките са ниска класа.

    10:39 29.10.2025

  • 23 Така и не отговори

    5 5 Отговор

    До коментар #21 от "ТИГО":

    на въпроса какво остана след ППДБ! Вместо това- биеш негрите!

    Хахаха!

    След ГЕРБ в България остава много и хората го оценяват. Трябва да си кон с капаци, че да отречеш.
    Що се отнася до Шиши- питай хората в смесените райони какво ще ти кажат за него, дали си изпълнява обещанията.

    На следващите избори пак ще сте девета глуха!

    Коментиран от #30, #33

    10:48 29.10.2025

  • 24 ТИГО

    6 2 Отговор
    Елементарните пинизи на отвличане на вниманието от по важните неща се виждат на длан! За да не мисли народа що Боце изглежда тъжен а Шиши е наперен, тази пуска водна змия ,примамка за отбиване на вниманието от това че се краде от двамата синковци и че искат да сготвят Нефтохим и ПОТОКА за да има индулгенции по Магнитски ! Нещата са елементарни ППДЕБЕтата не пеят в хора от години ! Но ги развяват като нещо значимо а истината е че Боце се видя с "Детето" на "приятелят" за да лобира за Магнитски ! И в качеството на какъв вчера Боце се среща с шефа на РЕЙНметал! Тва дето го поднасят е упражнение за идиоти.

    10:50 29.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Уточнителят

    3 1 Отговор
    Конкретизирайте, бе! Това онзи Бобоков с картината от Пикасо и с античната статуя ли е? Защото на автомобила на единия отбратята дълго време се возеше една от носителките на титлата "Мис България". После той я отсвири и се ожени за една студентка, която на години може да му бъде ако не внучка, то поне дъщеря, създадена в по-късна възраст. Милионерски им работи.

    10:56 29.10.2025

  • 27 604

    1 7 Отговор
    Права е!

    10:59 29.10.2025

  • 28 Бай Иван

    4 1 Отговор
    И тая тетка май е виждала кюлчетата от близо.

    11:01 29.10.2025

  • 29 Ццц

    4 1 Отговор
    Простакът се дразни на възпитания, така е открай време.

    11:03 29.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Надя":

    Брей ти си невиждана красавица от теб струи светлина ли хахахахахахаха

    11:08 29.10.2025

  • 32 Промяна

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "ДО УВАЖАЕМАТА КОЛТУКЛИЕВА":

    Прасета има тук под всяка статия няколко платени излизат гнусотии Благодарете на тези иначе кого ще плюете

    11:09 29.10.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Промяна

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Гинка":

    Простотии до ШИЯ тук само това от няколко платени дописника

    11:12 29.10.2025

  • 35 Читател

    3 1 Отговор
    Без коментар ????1 Народе....

    11:16 29.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Умен

    5 0 Отговор
    А ти уважаема забравяш бързо времето когато беше на хранилка при Черепа.Такива като теб няма как да бъдат критерий за честна и обективна журналистика.

    11:20 29.10.2025

  • 38 ТИГО

    3 0 Отговор
    Е хайде стига вече то бива теманета и подлагане ама се излагате с политкоректното !Засрамете се не случайно сме на дъното по свобода на медиите!

    11:21 29.10.2025

  • 39 Човек

    3 0 Отговор
    Който се е возил в джипката на Бобоков не е престъпник, за разлика от теб Кютук, която заедно с чичо си, Боце, Дебелан, Сотиров и още 2 3 ограбихте и ликвидирахте КТБ . Возенето не е престъпление! Цинично е престъпник като теб да говори за морал. Престани да петниш хора, които не са от котилото на Боце и Дебелан? Всички знаем, че те ти плащат, да плюеш. Грозна и нагла си, а за морал пресечена нула.

    11:26 29.10.2025

  • 40 Агенция Клю-клю

    0 0 Отговор
    Пламен Бобоков е по-малкият брат, примерният. По-възрастният се разведе навремето заради една "Мис България".

    11:30 29.10.2025