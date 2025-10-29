Соня Колтуклиева: „Да, България“ говори за правосъдие, а забравя кой се е возил в джипа на Бобоков

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Една Надка, не хубавото Наде, а разградската пишман йориска, вика по Нова нюз:”Правосъдието е в плен на олигарсите”.

Кои олигарси, бе, моме?

Нейният партиен гуру Христо Иванов беше изловен от папарак да се качва на задната седалка в джипа на Пламен Бобоков, който вече е подсъдим. На него президентски съветник му беше предоставил съдебно решение, преди официално да излезе.

Това припомня във "Фейсбук" Соня Колтуклиева.

Кой български политик е преживявал по-голям публичен позор от този, по време на протестите, обявени от Румен Радев под мотото: “Мутри вън”, да се приближи до него един търчи-лъжи бизнесмен и да му каже: “Тоя се е обадѝл на Маджо!” Гузната и глупава реакция на Христо Иванов беше, че сега го снимат на живо, та не могат да водят този разговор. Навярно зад камерата е бил Ивайло Мирчев, днес вече половин председател на “Да, България”. Кой и защо се е обадѝл на Маджо? Защо Димитър Ламбовски докладва на Христо Иванов? Какво са искали от Маджо?

Приятел и повелител на Христо Иванов е Иво Прокопиев, дете на ДС от Разград, близък приятел на Иван Кръстев, който пък е близък приятел на Александър Сорос - олигарх, но умно-красив.

“… тези, които искат реформа, биват третирани като врагове на държавата.” Каква реформа? На Христо Иванов ли, която доведе до разделяне на ВСС и възможността прокурорската колегия да избира главен прокурор на Републиката, срещу което сега умно-красивите вият като линейки.

Същата тази Надка, наричана галено “жената зад щанда”, какво се опитва да ни продава? Измислици и алабализми. Тя беше 7 месеца министър на правосъдието. Какво направи за съдебната реформа? Помня само едно нещо - врътна се нервно, когато главният прокурор Иван Гешев ѝ връчи букет с цветя, преди първото заседание на ВСС, което тя трябваше да председателства. Изключително героично! И толкова реформаторско!

И как не я е срам така нагло да лъже! Дебатът в европейския парламент ясно показал как България остава под наблюдение. Сляпа ли е, глупава ли е, зомбирана ли е? Надявам се да е просто объркана. Това нещо, което “Обнови Европа” организираха под давление на ПП, беше пълен позор - 24 души, от които половината български депутати. Председателката на Renew Europe щяла да дойде в България и да проучва, разследва, анализира … тинтири-минтири … по-добре да отиде във Франция да коментира разпада на властта; никога тази велика държава не е била по-жалка. Всъщност, 77 членове на европарламента от общо 700 се поведоха по акъла на подсъдимите Кирил Петков и Лена Бориславова.

Ще продължаваме да критикуваме “корупционните практики” на управлението, казва Надка. Ако си юрист, който уважава себе си - посочваш поне един случай на доказана корупция. Защото и нейният партиен лидер Божидар Божанов е подсъдим по обвинение за корупционна практика.

Да наричаме ли Божо корумпе? Кажи, Надке?