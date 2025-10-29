Соня Колтуклиева: „Да, България“ говори за правосъдие, а забравя кой се е возил в джипа на Бобоков

Една Надка, не хубавото Наде, а разградската пишман йориска, вика по Нова нюз:”Правосъдието е в плен на олигарсите”.
Кои олигарси, бе, моме?
Нейният партиен гуру Христо Иванов беше изловен от папарак да се качва на задната седалка в джипа на Пламен Бобоков, който вече е подсъдим. На него президентски съветник му беше предоставил съдебно решение, преди официално да излезе.
Това припомня във "Фейсбук" Соня Колтуклиева.
Кой български политик е преживявал по-голям публичен позор от този, по време на протестите, обявени от Румен Радев под мотото: “Мутри вън”, да се приближи до него един търчи-лъжи бизнесмен и да му каже: “Тоя се е обадѝл на Маджо!” Гузната и глупава реакция на Христо Иванов беше, че сега го снимат на живо, та не могат да водят този разговор. Навярно зад камерата е бил Ивайло Мирчев, днес вече половин председател на “Да, България”. Кой и защо се е обадѝл на Маджо? Защо Димитър Ламбовски докладва на Христо Иванов? Какво са искали от Маджо?
Приятел и повелител на Христо Иванов е Иво Прокопиев, дете на ДС от Разград, близък приятел на Иван Кръстев, който пък е близък приятел на Александър Сорос - олигарх, но умно-красив.
“… тези, които искат реформа, биват третирани като врагове на държавата.” Каква реформа? На Христо Иванов ли, която доведе до разделяне на ВСС и възможността прокурорската колегия да избира главен прокурор на Републиката, срещу което сега умно-красивите вият като линейки.
Същата тази Надка, наричана галено “жената зад щанда”, какво се опитва да ни продава? Измислици и алабализми. Тя беше 7 месеца министър на правосъдието. Какво направи за съдебната реформа? Помня само едно нещо - врътна се нервно, когато главният прокурор Иван Гешев ѝ връчи букет с цветя, преди първото заседание на ВСС, което тя трябваше да председателства. Изключително героично! И толкова реформаторско!
И как не я е срам така нагло да лъже! Дебатът в европейския парламент ясно показал как България остава под наблюдение. Сляпа ли е, глупава ли е, зомбирана ли е? Надявам се да е просто объркана. Това нещо, което “Обнови Европа” организираха под давление на ПП, беше пълен позор - 24 души, от които половината български депутати. Председателката на Renew Europe щяла да дойде в България и да проучва, разследва, анализира … тинтири-минтири … по-добре да отиде във Франция да коментира разпада на властта; никога тази велика държава не е била по-жалка. Всъщност, 77 членове на европарламента от общо 700 се поведоха по акъла на подсъдимите Кирил Петков и Лена Бориславова.
Ще продължаваме да критикуваме “корупционните практики” на управлението, казва Надка. Ако си юрист, който уважава себе си - посочваш поне един случай на доказана корупция. Защото и нейният партиен лидер Божидар Божанов е подсъдим по обвинение за корупционна практика.
Да наричаме ли Божо корумпе? Кажи, Надке?
1 Сонче, кака,
10:04 29.10.2025
2 Смешен плач
10:04 29.10.2025
3 Надя
Коментиран от #14, #31
10:06 29.10.2025
4 Тиква Стайл
10:06 29.10.2025
7 Да така е
10:09 29.10.2025
8 Добре ги е нацепила Соня!
Радев ги доведе, влязоха във властта с куп лъжи, фалшиви дипломи и гражданство, управляваха с лъжи и невиждани кражби и паднаха от власт пак с лъжи.
Коментиран от #13
10:14 29.10.2025
10 Гинка
Коментиран от #12, #19, #34
10:16 29.10.2025
11 Българин
10:16 29.10.2025
12 Я дай да та видим тебе
До коментар #10 от "Гинка":Да изплакнем окото, дет са вика.
10:17 29.10.2025
13 ТИГО
До коментар #8 от "Добре ги е нацепила Соня!":ЩО?? Боце и Шиши са ядрени учени и писатели, и изобщо ама никак не крадат ! Що до сега един съученик на Шиши не е показан да разкаже какъв е бил !А за Боце знаем как стана генерал и така...
Коментиран от #18
10:18 29.10.2025
14 Мани бегай!
До коментар #3 от "Надя":Ами и плюе против нашите!
10:18 29.10.2025
15 ЙОриска
Коментиран от #17
10:19 29.10.2025
16 Чудя се
10:23 29.10.2025
17 Нарича се сарказъм бе,
До коментар #15 от "ЙОриска":грамотен!
И за сведение- оставяй разстояние СЛЕД препинателния знак, не преди него!
Щот си личи. че рядко употребяваш писменото слово!
10:23 29.10.2025
18 Боко и Шиши
До коментар #13 от "ТИГО":нямат претенции да имат фалшиви дипломи от помощното училище на Харвард.
Нито лъжат за двойно гражданство.
Нито имат претенции за уникалност и последна инстанция!
След Боко и Шиши остават реално свършени неща, нещо може да се види и пипне.
Посочи какво остана след псевдохарвардските крадци!
Освен асфалтираният участък от пътя на разклона за Аксаково!
Коментиран от #21
10:29 29.10.2025
19 ДО ГИНКА
До коментар #10 от "Гинка":ГИНКЕ ТАЗИ И 50000 ЕВРО ДА ИЗВАДИ НЯМА ДА СИ ПОКАЖА ЧУРЕКА ИМАМ ДОСТОЙНСТВО
10:32 29.10.2025
20 Ганьо
10:33 29.10.2025
21 ТИГО
До коментар #18 от "Боко и Шиши":Taka e след Шиши нищо не остана а след Боце е въпрос на време да изчезне ! Какво си задъфкал ПЕПДЕБЕтата те бяха за власт няма и година ,и все пак събраха повече пари като данъци! Ти ми кажи къде е КТБ,Булгартабак,Лафка ,кюлчетата .пачките ,Барцелона знаеш ли колко е дълъг списъка ! Турският поток,самолетите Ф16 ,а и сега гласят шапка на Нефтохим ! И защо ПЕПЕтата за 1 година намериха пари за пенсиите, а тия сегашните няма да дадат пари на лекарите но платиха на милицията 50% отгоре !
Коментиран от #23
10:38 29.10.2025
22 Операция
10:39 29.10.2025
23 Така и не отговори
До коментар #21 от "ТИГО":на въпроса какво остана след ППДБ! Вместо това- биеш негрите!
Хахаха!
След ГЕРБ в България остава много и хората го оценяват. Трябва да си кон с капаци, че да отречеш.
Що се отнася до Шиши- питай хората в смесените райони какво ще ти кажат за него, дали си изпълнява обещанията.
На следващите избори пак ще сте девета глуха!
Коментиран от #30, #33
10:48 29.10.2025
24 ТИГО
10:50 29.10.2025
26 Уточнителят
10:56 29.10.2025
27 604
10:59 29.10.2025
28 Бай Иван
11:01 29.10.2025
29 Ццц
11:03 29.10.2025
31 Промяна
До коментар #3 от "Надя":Брей ти си невиждана красавица от теб струи светлина ли хахахахахахаха
11:08 29.10.2025
32 Промяна
До коментар #5 от "ДО УВАЖАЕМАТА КОЛТУКЛИЕВА":Прасета има тук под всяка статия няколко платени излизат гнусотии Благодарете на тези иначе кого ще плюете
11:09 29.10.2025
34 Промяна
До коментар #10 от "Гинка":Простотии до ШИЯ тук само това от няколко платени дописника
11:12 29.10.2025
35 Читател
11:16 29.10.2025
37 Умен
11:20 29.10.2025
38 ТИГО
11:21 29.10.2025
39 Човек
11:26 29.10.2025
40 Агенция Клю-клю
11:30 29.10.2025