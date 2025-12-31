Кристиян Шкварек: 2025-та беше една изключителнa година за фондация "Консервативно Общество"

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

2025-та беше една изключителнa година за фондация "Консервативно Общество" и по-широкия ни кръг от съмишленици и организации.

Годината започна с битката за възстановяване на Вероучението в българското училище.

Това припомни във "Фейсбук" Кристиян Шкварек.

Проектът на МОН попадна под небивала атака от либералните среди, на която трябваше да отговорим, впрягайки всичките си сили.

Организирахме - самостоятелно или в сътрудничество с други: множество говорители, учени, преподаватели, кръгли маси, медийни участия, а накрая дори и цяло шествие в подкрепа на Вероучението, водено лично от патриарх Даниил. Успешно парирахме на всяка крачка организираните по всички комисии в парламента либерални активисти и НПО-та.

Тук отварям една скоба - нямате си понятие как абсолютно всяка комисия и звено, обсъждащо проектозакони у нас, е тотално доминирано от либерали и техните НПО-та. Общност, представляваща не повече от 10% от българите, праща поне 90% от "експертите" със становища по всеки закон в България. Фактът, че успяхме да ги изравним, поне в обсъжданията на Вероучението, ни коства огромни усилия. Това наистина бе прецедент след близо 30 години безупречно работеща в сферата на законодателството либерална машина. За първи път усетиха насреща си какъвто и да било отговор, под формата на също толкова добре организирана, макар и разполагаща с 1% от ресурсите им, консервативна мрежа. Тъкмо това, въобще, бе целта да създам фондация "Консервативно Общество" поначало.

Успоредно с битката за Вероучението организирахме, заедно с "Месец на Семейството" и "Нашият дом е България" ежегодното Шествие за Семейството с основна цел: мащабна, демографска стратегия за най-бързо изчезващата страна на света.

Тази година счупихме всички свои предишни рекорди, както по мащаб на шествието, така и по медийно отразяване и публична подкрепа от общественици, политици и дори - за първи път официално, от църквата. Една кауза, която в началото беше считана за маргинална и затворена в тесен идеологически балон, вече се наложи в сърцето на ежегодния календар на страната, с широка подкрепа както "от улицата", така и сред елита.

Това е втори сериозен прецедент, след като в продължение на години абсолютно нищо не можеше да се наложи в сърцето на столицата като мащабно, обществено мероприятие или кауза, ако не идваше от "демократичната общност" и техните среди. Успяхме да пробием и този фронт - нещо, което либералите усещат, и заради което ни заливат с небивала и постоянна кафява кампания по очерняне с лъжи и клевети. Една кампания, която до момента само ни мотивира да бъдем още по-дейни.

След две шествия, буквално десетки комисии в парламента, правни становища и медийни участия, завършихме година с две ясни послания. Първото - предложеният от държавата бюджет беше абсурден, унищожителен за частния сектор и средната класа. Без значение кой в нашите среди какви политически пристрастия таи, заявихме ясно още месец преди големите протести, че тази свинщина не може и не трябва да мине. Изключително горд съм, че отстояхме тази позиция още тогава, когато властта все още даваше заявки за пълен мандат.

Второ: открихме кампанията за честване на "14 века България" през 2032 г. Една кауза, която тепърва ще разгърне своя потенциал догодина.

Благодаря искрено на всички, буквално десетки доброволци: юристи, учители, ученици, общественици и хора от частния сектор, които ни помогнаха да се справим с всичко това през изминалата година. Вярвам, че ще бъдете с нас и догодина, както и че тепърва ще ставаме повече.

Мечтата ми в България да се роди автентична, естествена и най-важното: работеща консервативна мрежа - контрапункт на съществуващата вече 30г. либерална такава, вече трета година се сбъдва пред очите ни. Чака ни още много, много работа.