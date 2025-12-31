Годишен обзор: Световната шизофрения!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На мнозина няма да се хареса това, което ще напиша в последния ден на тази година....Но аз все пак ще го напиша!

Изпращам една ужасна за мен година! Радвам се, че си тръгва и ще я изпратя подобаващо – с тост! Година, изпълнена с войни, размирици и много неуредици в световен, вътрешно-държавен и личен аспект. Година, наситена с негативни емоции, лъжи, предателства, предразсъдъци и много други грозни неща. Ще разделя своите размисли на обществени и лични, все пак нека не правим поне днес словесен „миш-маш“.

Световната шизофрения!

Войните! Мразя войната, защото съм я виждала с очите си. Малцина от вас са се сблъсквали с нея тет-а-тет, аз съм обаче една от тези, които са виждали войната, предвид професията ми на журналист - специален кореспондент. Най-болезненото за мен е, че съм свързана кръвно с всички световни войни в момента. Ако беше жива майка ми, поетесата Ваня Петкова, нямаше да преживее тази световна шизофрения!

Украйна - Русия

Не мога да проумея как може да се избиват украинци и руснаци! Просто не го проумявам! Едната ми прабаба е украинка, графиня Житска от Полтава, съпругът ѝ, то ест моят прадядо Иван е руснак, белогвардейски генерал от Ростов-на-Дон! Аз как се чувствам според вас?! Вие, които сте българи, няма да ме разберете , дори не си правете труда....Изобщо няма да правя анализ на войните, това ще го оставя на вас, читателите. Аз само ще споделя своите усещания, а те са : - безумие, болка, скръб, диагностична необяснимост! Два братски народа, които са се сражавали рамо до рамо по време на Втората Световна война сега да се самоизбиват – абсурд! Тази война трябва да спре!

Палестина – Израел

Палестина – Израел

Поредният абсурд, който бих диагностицирала, ако бях лекар – психиатър, но не съм. Като един обикновен журналист ще кажа само, че това е поредният психиатричен абсурд – да се избиват първи братовчеди и да не могат да поделят едно парче земя! Хора страдат, умират деца, всички живеят в стрес и страдание, но тъй като явно управниците са „болни" продължават да се самолинчуват и от двете страни защото вероятно Стокхолмският синдром там работи добре! Страдат невинните деца на Палестина! Страдат човешкисъщества! Боли ме и за двата народа, защото са братовчеди, семити, древни народи и би трябвало да са разумни и мъдри, но днешният ден показва друго! Ах, защо не е жив Достоевски да напише поредния роман по поредния шизофреничен случай! Тази война трябва да спре!

Судан

Тук болката ми е неописуема и нито едно обезболяващо не ми действа, защото Судан е моето Отечество! Представете си някой да пребива баща ви пред очите ви и вие да гледате отстрани и нищо да не може да направите. Представете си как изнасилват сестра ви пред очите ви, но вие отново сте зрител зад стъкло и нищо не можете да направите. Представете си как ви отнемат къщата, апартамента, имуществото и ви гонят на улицата само и само защото двама поредни шизофреници не могат да си разделят залежите на природен газ и златните рудници. И тези болни индивиди няма кой да ги вкара в лудницата, защото самата световна лудница се управлява от луди! Семейството ми е пръснато из света и Близкия Изток, аз вече не знам кой къде е , а сме сплотени, в момента ни свързва само някаква Уатсап група, която не винаги работи заради шизофреничните режими в отделните точки на земното кълбо....Боли ме! Нощем плача, много плача, защото това е моята кръв, моето ДНК, което никога няма да стане в евро, защото аз не се срамувам от факта, че съм 50% африканка! Мога ли да направя нещо – не! Гледам трагедията на моя народ през стъклото но полицейския участък на световните лидери, които дирижират този кървав спектакъл в Судан без да им пука за народа! Нали са черни! На кой му пука за черните?! Между другото – и на вас не ви пука, защото 98% от мъките ми и страданията ми в прекрасната ми Родина – България бяха свързани с расизма! Вие не ме приехте защото съм черна и няма какво да си кривим душата! А сега дали на някой от вас му пука за Судан?! Не, разбира се! Вие дори не знаете , че там се води ожесточена война! Тази война трябва да спре!

Сирия

Отечеството на моите синове! Моята поредна рана след Украйна-Русия и Судан! Един диктатор си плю на петите и избяга, дойде друг псевдо патриот – пълен идиот! Поредната шизофрения – бивш лидер на „Ал-Каида“ и нейното сирийско подразделение „Тахрир Аш-Шам“ става президент и то сам се избира и провъзгласява! Ами, че аз от утре мога да се само провъзглася за премиер на България! Ще ме приемете ли?! Не, нали?! Тогава защо приехте тази шизофренична кандидатура?! Защото си подкъси огромната джихадистка брада, облече костюм и отиде при Путин и Тръмп, последният беше обявил 5 млн. долара за главата му и изведнъж премахна наградата. Е, не е честно? Можеше сам да му „отреже“ главата и да гепи 5-те милиона за бизнеса си! Новият самозванец отиде в САЩ при Тръмп за да го парфюмира с неговия парфюм, а при Путин изкачи всичките стълби на Кремъл и се оплака на Володя, че, буквално : „бая фитнес направихме докато стигнем до вас“, но преводачът на Кремъл не го преведе това от страх, че ще го пратят в Сибир, където хич не е зле, бях там няколко пъти! Войната в Сирия изобщо не е спирала, но на вас, публиката се показва друго! Снимка: Оля Ал-Ахмед А вчерашната новина ми дойде в повечко! Новият президент направил нови банкноти, нови книжни копюри с изображения на мандаринки, палми, портокали, смокини, грозде и прочее инвентар от местния пазар. Умни иноватори пуснаха в мрежата и банкноти с бамя, табулле, ряпа, кубее и баклава и т.п. Малко ли поети, писатели и мислители има Сирия, та да пуска в обръщение копюри с мандаринки и портокали?! Поредната шизофрения! Тази война трябва да спре!

И най-накрая завършвам политическия обзор с България!

Тук вече язвата ми се отвори окончателно, тъй като България е моята Родина, която безумно обичам и в която живея! Много ме боли! Язвата направо кърви, но нищо не мога да направя, защото нямаше референдум и никой не ме е питал за нищо...Тук вече диагнозата е окончателна за 100% психиатричен ТЕЛК! Абсолютно неадекватни управляващи! Психически болни навсякъде около нас, вече ме е страх да се покажа навън – имам фобия от въздуха! Депутати, управляващи, партии, лидери на партии - всичките са за основен годишен преглед, но няма кой да ги прегледа.....Лечебните заведения са препълнени от нормални, а „болните“ са в парламента, в министерствата – във властта! Това е положението! Всички са откачили тотално! Може ли да ограбиш магазин за алкохол с „Калашников“ и да се укриеш в собствения си апартамент? Може ли да пуснеш без право на обжалване педофил? Може ли още да няма присъда за убийци на животни и хора? Ами както виждате - може! Но важното е, че от утре всички тези болни индивиди са ЕВРОПЕЙЦИ! Ще плащаме в евро – това беше най-голямото постижение за държавността, просто защото на нищо друго не са способни! Е, радвайте се – ама от утре! Искам да видя очите на Чичо Скруч от филмчето в знака на еврото! Искам утре да вида щастливите ви шизофренични физиономии! България изобщо не беше готова за еврото каквото и да ми говорят експертите по телевизиите! Не може да нямаш пътища, да нямаш инфраструктура по градовете и селата, да нямаш адекватно законодателство, да нямаш здравеопазване – но да имаш евро! 4000 души се водили лежащо болни, а те играели в казината!!! Това нормална европейска държава ли е?! Всички са за лудницата, но нямаме нито толкова лудници, нито толкова психиатри!

Затова пък имаме моята нова стихосбирка - „Цвете от куршуми"!

В която съм ги описала всичките , без да им цепя басмата! Цялото правителство, цялата власт, всички властоимащи, всички шефове, всички управляващи, всички световни войни и размирици – всички са вътре, в моите 240 страници на „Цвете от куршуми“!

В личен план

Това бе единственото хубаво нещо, което ми се случи тази година – издадох книгата, която пиша цели тринадесет години! И то каква книга! Животът ми за последните години в рими! Чете се на един дъх защото я писах на един дъх, просто този дъх се протака цели тринадесет години в надеждата да се случи нещо хубаво, но то не се случи!

Разделих се с любимия, защото не понасям лъжите. Втора година съм без работа и без абсолютно никакъв доход, защото съм честен журналист и не допускам някой да ми диктува заглавията и какво да пиша. Гледам болен човек и съм се жертвала за него, с една дума - животът ми един кошмарен сън от който се надявам да се събудя през новата година! Но не се оплаквам! Бог е до мен и явно заради това все още душата ми диша и пиша!

Затова кръстих книгата си „Цвете от куршуми“, защото все още наивно вярвам, че от купчината изстреляни по мен куршуми рано или късно ще поникне едно алено цвете – цветето на надеждата, на мира, на любовта, защото Бог е Любов!

Ваша Оля Ал-Ахмед, Журналист, поет, преводач, арабист, доктор по арабски език и литература, публицист

P.S. И не забравяйте да дойдете на премиерата на книгата ми „Цвете от куршуми, на 21 януари, точно от 18.30 ч. в литературен клуб „Перото“ в НДК, където аз и прекрасната Кохар Андонян ще ви пренесем в друг свят със спектакъла ни „Поезия и арфа“. Направо не мога да проумея как от утре поезията ще се продава в евро! Повод за ново заглавие!