Новини
Мнения »
Юлиан Попов: Няма такова нещо като „български етнически модел“!

Юлиан Попов: Няма такова нещо като „български етнически модел“!

31 Декември, 2025 10:01 1 375 57

  • юлиан попов-
  • турци-
  • възродителен процес-
  • репресии: изселвания-
  • преименуване-
  • населени места-
  • оскверняване-
  • гробища-
  • масово преименуване-
  • национализъм-
  • репресии-
  • изселвания-
  • псевдонационализъм

От 1878 г. насам турското и българското мюсюлманско малцинства периодично са подлагани на репресии

Юлиан Попов: Няма такова нещо като „български етнически модел“! - 1
Снимка: бТВ
Юлиан Попов Юлиан Попов блогър, бивш министър на околната среда и водите
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Няма такова нещо като „български етнически модел“.

„Модел“ е нещо изградено, съзнателно конструирано, с правила, институции, защити, дисциплина. У нас нещата са по-скоро естествени - добри, лоши, смесени, хаотични. И от време на време брутални.

От 1878 г. насам турското и българското мюсюлманско малцинства периодично са подлагани на репресии: изселвания, преименуване на населени места, оскверняване на гробища, масово преименуване на хора. Това не е само комунистическа практика. Комунизмът просто стигна до крайност. Но линията на натиск е по-дълга и по-дълбока. Това не е „модел“, а репресивен натиск, който постепенно отслабва.

Отслабва, защото България – бавно, неравно, но реално – се цивилизова. Европейските норми, свободното движение, образованието, пазарът на труда, медиите, контактите - всичко това изяжда провинциалната омраза. Не я убива напълно, но я прави по-трудна за институционализиране.

Митът за „българския етнически модел“ беше лансиран от елита на ДПС, като удобна витрина навън и като инструмент за поддържане на гарантиран вот вътре. „Ние сме незаменимият гарант.“ Естествено е този мит да се разпада с отварянето и модернизирането на страната. Когато животът става по-малко затворен, и политическите монополи стават по-крехки.

Така и ДПС, и псевдонационализмът ще приключат. Не защото някой „пипа модела“, а защото модел никога не е имало. Имало е мит. И митът си отива. Нещата вървят натам.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точен

    28 7 Отговор
    Предател...

    10:02 31.12.2025

  • 2 Използвани

    13 0 Отговор
    като разменна монета - и от едните , и т другите ДС и БКП издънки .

    10:06 31.12.2025

  • 3 То робство нямало

    21 4 Отговор
    Излиза, че турците са подлагани на репресии, но български глави са отнасяли ятаганите.

    Коментиран от #12

    10:11 31.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Пецата

    9 0 Отговор
    Има само кофти матриал разбираш ли вобще голем смех 🤣

    10:17 31.12.2025

  • 9 АМАH OT ИДИOTИ

    19 8 Отговор
    КАКВИ РЕПРЕСИИ БЕ,
    ДРУГАPЮ ?
    ПРИЕМАХА ГИ С ПРЕДИМСТВО ВЪВ ВУЗОВЕТЕ В НРБ.
    ПОСЛЕ, БИЛИ РЕПРЕСИРАНИ. 😡
    НЯМА СЛУЧАЙ ОКОЛО 42-РИ ПАРАЛЕЛ, ПРИВИЛЕГИРОВАН ДА НЕ СЕ ОБЪРНЕ СРЕЩУ БЛАГОДЕТЕЛЯ СИ. 🤣

    10:17 31.12.2025

  • 10 Я бързо в час по история!

    8 6 Отговор
    Български турци няма, тъй като турци е име от 20-и век. В Осmанската империя са наричани пomаци, както се наричат и днес. Поmъчени българи да си сменят вярата и имената с осmански ятaган на глава. Българите са сътворили същото, връз чисти българи с българска кръв, с едно изключение, без ятaган на глава.

    Ама тия пomаци винаги са били българи. Какви турци, г-н Ата-тuркiE, който също е бил eничaр с български произход?

    Ха-ха, турци! 😄

    Коментиран от #23

    10:17 31.12.2025

  • 11 Фен

    11 4 Отговор
    И сега? Да се радваме на простотиите на Мирчев ли?

    10:19 31.12.2025

  • 12 Стария еничар

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "То робство нямало":

    Един владял друг е...л. Я виж какви черни идват на балканите, а днес как сме ги избелили с колегите и сме им предали търговско европейски вид. Знаеш ли защо кадъните бяха забулени? За да не може никой еничарин да каже "на тая сина и аз съм го правил".

    10:24 31.12.2025

  • 13 Левски

    6 1 Отговор
    Тоя е модел на фалос.

    10:26 31.12.2025

  • 14 Граф Шахински

    8 3 Отговор
    Сетихте се. Чак сега. Че няма български етнически модел ние писахме преди 25 години, драги министре. Все пак поздравление!

    10:26 31.12.2025

  • 15 Фин

    3 9 Отговор
    Това с провинциалната омраза е много добро попадение. Тук коментиращите са типичен пример за такава по всички въпроси. Затова са и толкова болни, грозновати и бързо умиращи българите, които не са космпополитни. Както е казал Рудолф Щайнер - национализма е рожба на материализма, а комунизма(социализма) е най гнусния материализъм. Превърна хората почти в животинки.

    Коментиран от #33

    10:33 31.12.2025

  • 16 Та на какви репресии

    7 1 Отговор
    е било подлагано мюсулманското малцинство, примерно в периода 1878-1898 година???

    10:33 31.12.2025

  • 17 Джаската

    6 3 Отговор
    абе ненормалник, по времето на социализма, имаше вечерни нови на турски език, за какви репресии плещиш. ако 1985 год. не беше направен "Вързродителния" процес , 5 години по късно държавата щеше да е потънал в кръв и нашествие от Джумхуриета, аккто го направи пради 2 години в Сирия. щеше да има окупация на Бг тертории.

    10:34 31.12.2025

  • 18 Джаската

    3 1 Отговор
    не че то сега е много сигурно! не случайно американската и италианските бази са до границата с Джумхуриета, а не във Варна и Бургас да не пазят от Русия

    10:36 31.12.2025

  • 19 Тома

    7 0 Отговор
    Поредният, който не знае, че в абревиатурата ДПС буквата П е излишна...

    10:40 31.12.2025

  • 20 Напротив !

    2 1 Отговор
    Напротив !

    Има !

    Правие се на Тепегоз !

    До Безсъзнание !

    Ей Така !

    На Инат !

    На Нормалното !

    Това Е !

    Българския Етнически Модел !

    На Управляващите !

    В България !

    10:42 31.12.2025

  • 21 ?????

    6 2 Отговор
    Всичко ще е отворено и космополитично.
    Само дето България няма да я има вече.

    Коментиран от #24

    10:44 31.12.2025

  • 22 Хейт

    6 0 Отговор
    Всички еничари са на амбразурата. Явно усещат, че губят властта и плащанията са за последно.

    10:46 31.12.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Путин

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Българските турци":

    Плюе наред, защото и той не знае какъв е!

    Коментиран от #50

    10:54 31.12.2025

  • 26 Не съм съгласен!

    6 0 Отговор
    Български етнически модел има и за наше общо, на всички български граждани, щастие е създаден от всички етноси, живеещи в България, а не от държавните институции. Държавата е доказала, че каквото пипне, го разваля.
    Даже по- добре държавата изобщо да не се меси в етническия модел!

    Етносите в България- българи, турци, роми, евреи, арменци , власи и т.н. , сами са намерили пътя един към друг. ековете съвместно и по комшийски съществуване са ги научили, че от мира по- хубаво няма!
    Че никой не иска разплакани майки!

    Вярно, че ДПС години наред лежаха на тая кълка и претендираха за авторство на етническия модел, но всички знаеха, че това са само изхвърляния.

    Хората сами се оправят, без държавата.

    10:54 31.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 !!!?

    8 5 Отговор
    Ако има "модел" то той е съветски - концентрационни лагери, изселване, депортиране, забрана смяна на местожителство, принудителна смяна на националността, принуда за смяна на имената, принуда за членство в комунистически съюзи, забрана за напускане на страната, обявяване на напусналите страната за невъзвращенеци, принудително участие в комунистическите мероприятия,...!!!?

    Коментиран от #29, #31, #55

    10:57 31.12.2025

  • 29 !!!?

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "!!!?":

    "Моделът" !!!?

    11:06 31.12.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 604

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "!!!?":

    Много розови понитъ си гледъл...

    11:08 31.12.2025

  • 32 стоян георгиев

    3 2 Отговор
    Тези розови пижами с каквото са се захванали са се провалили.Сега защо решиха да се занимават с българските турци си остава пълна загадка.

    Коментиран от #36

    11:11 31.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 604

    1 1 Отговор
    Мумия

    11:15 31.12.2025

  • 36 604

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "стоян георгиев":

    Е как бе гласоподаватели....

    11:16 31.12.2025

  • 37 Българските турци

    2 5 Отговор
    .. Най обединяващият българите фактор е неистовата им туркофобия в комплект с робския комплекс !... Обединяващ е и фактът , че българинът е свикнал да краде от държавното и да паразитира на неин гръб !... 😊 5 века крали от империята и са се оплаквали ,че са роби...после вече свободни са глозгали царство България и лицемерно плюли по царя иззад лозунга "Боже царя ни пази"!...Шумкарите окрали до шушка царя и всички богаташи,фабриканти,чорбаджии ... после са иззели нивите и животните на народа си и ги тикнали в ТКЗСта , където започнал период на масови дребни кражби , което в последствие еволюирало в крупни далавери и машинации с които българинът е усъвършенствал способностите си да краде държавното до виртуозност !... От 36 години насам България е във вихъра на ураганен "демократичен"грабеж !..😊... И накрая като им затъне каруцата все други са им криви !...😊 Ето и тоя бивш министър се "просветлил" и намерил причината за неуспеха на прехода !... Елитът на ДПС ?!... А и Вие и Те , заедно от 35 години насам сте си на политическата сцена - софра на България !... Cяxте розова димна завеса , лъгаxте и баламосваxте малцинствата и българите , грабиxте и плячкосваxте благата на България !....😊😊😢... Вярно на ЛАМЯТА създадена в подземията на УБО от комунистическата ДС вече и изтече срокът за годност !...Така става с всички марионетки , агенти и доносници !.. Сега идва ново поколение ... по свежо , ...по "укумуш" , ...по обиграно , ...по ояло се и по лицемерно ... ди

    Коментиран от #38, #42, #43, #44, #45, #47

    11:16 31.12.2025

  • 38 Българските турци

    1 4 Отговор

    До коментар #37 от "Българските турци":

    .....продължение.....Сега идва ново поколение ... по свежо , ...по "укумуш" , ...по обиграно , ...по ояло се и по лицемерно ... диктувано и направлявано от абсолютно същата софийска локация , подкрепяни този път от паралелната им улица Козяк на югоизточното крило на Южен парк ! ... Вече техен ред е да "зобят"и приспиват малцинствата с просото на европейската илюзия за Демокрация и да ги плашат с "Дамоклевият меч" на нови възродителни процеси !...😊

    11:18 31.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 604

    1 0 Отговор
    За 2026 ви пожелавам и вас дъ ви изтрият!

    11:22 31.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 В този преход хасане

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Българските турци":

    Все в управлението бяха твоето ДПС. Проскубания Сокол даваше порциите. Правеха банкети и за десерт ядяха 18+ годишни пиленца. Днес понеже идват по"укумуш" хора, се налага Проскубания пиян Сокол да прави банкети и за десерт да похапват агите 50-годишни проскубани родопски кокошки. Чат ли си ромска Душо.

    11:29 31.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Мустафа от Одрин

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Българските турци":

    Хубаво си го написал. Но за нас не сте турци. Ако дойдеш в Одрин и ми заявиш че си турчин, с линейка ще се прибереш в Булгаристанн. А може и изобщо да не се прибереш.

    11:33 31.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Не се пъни толкова

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Българските турци":

    чадо циGанско, което в България се има са туркче, а пред турците вика, че е българин. По правописа си личи, че дори не си помаk, защото помациte са грамотни хора живеещи цял живот между българи, делящи обща култура, празници и кръв. Между помацi съм израснал, всички оттях са ми приятели, но гнусните неграмотни цинGаньори турци ги усещам от километри.

    11:36 31.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Българските турци

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Путин":

    Явно е , че все още сляпо се блъскате във вечния лабиринт на българската национална грешка , която претенциозно и арогантно нарекохте "Възродителен процес" !...Продължавате да човъркате и да разнасяте вонята на миналото , и с това гарантирате ангажираността на новото поколение и осигурявате този случай никога да не се забрави ... че чак дори да стигне до популярни международни платформи и институции !... Живите потърпевши не успяха !... Ама докато чешете тая краста и я имате тая високомерна арогантност, новото поколение "български турци" които вече са навсякъде по света , бъдете сигурни , че ще успеят !... 😊💖 Ще ви покажат кой какъв е ,па макар и вас вече няма да ви има !!!...❤

    11:41 31.12.2025

  • 51 Шиши извади етническата карта

    2 0 Отговор
    Напоследък всички еничари резко се активизираха.

    11:42 31.12.2025

  • 52 Мушморок страхлив

    1 0 Отговор
    Къде беше този анналлизатор- фсичколок когато Доган беше силен? Сега на умряло куче нож вади. Другите като него поне си траят.

    11:44 31.12.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Айдеее

    2 0 Отговор
    И този изпълзя и разрови вонящата торта. Като по поръчка.

    11:47 31.12.2025

  • 55 омуртак

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "!!!?":

    1989 година бяха на иселили насилствено ,някои по софиските села а друи шоплука ,това беше нечовешко извратително което никоа няма дасе ЗУБРАВИ

    11:51 31.12.2025

  • 56 Якото турско "съжителство"

    2 0 Отговор
    Любомир Шопов(почина преди две години) е дипломат от кариерата. Завършил е Московския държавен институт за международни отношения. Бил е началник на отдел „Трети”– „Балкански страни” на Министерството на външните работи /януари 1985 – ноември 1988 г./ Завеждал е отдел в Централния комитет на БКП, който отговаря за българските турци.

    Първата му документална книга „Отдел трети” излезе през 2012 г. В нея се описва за формирането на българската външна политика на Балканите, за дейността на турското разузнаване за дестабилизация на България и за ходовете на Тодор Живков по „възродителния процес”.

    Всяка една документална книга на Любомир Шопов (Отдел Трети, Геноцид, Турският въпрос и държавната сигурност-1 и 2 част, Титаник.БГ) в последствие бива цензорирана. Включително и някои още на печат. Не могат да се намерят на книжния пазар поради това, което показват за новите ни -партньори-, най-вече Турция.
    Аз, с много усилия, време и доста пари за книга ги придобих от пазар за книги втора ръка. И когато човек се запознае с реалната информация за Възродителния процес в края на 80-те му става ясно – ЗАЩО всеки евроатлантически политик плюе по комунистическия режим, мълчи за турските тайни служби, и дума не обелва за публичен достъп до архивите на Възродителния процес.

    11:51 31.12.2025

  • 57 Към автора:

    1 0 Отговор
    Не сте наясно. Неможете да направите разлика между НАЦИЯ и НАРОД. Причината е, че се вменявате само Щатския и Швейцарския модел нация. При тях нацията е съокупност от етноси и народности без извисяване на нито едната.
    Европейския модел Нация се състои от Народ, Народности и Етноси. Във всички европейски страни, това е спазено. Народът е най-многочисления в Нацията, на негово име е Държавата. За България, това е Българинът. За Турция, това е Турчинът.
    Народност са всички граждани в една държава, които има държава. За турците еТурция, за арменците е Армения. Турци и арменци са народност, както и много други граждани на България.
    Етносът в България е само един - Ромите ( Циганите). Те си няат държава извън България.
    Вярвам, че ме разбрахте правилно. Бъдете конкретен с названията.
    Кой е Българин. Този, който има една от трите мъжки ДНК хаплогрупа И , Р1а, Е .
    Що се отнася за тези, които се назовават Български турци, лесно може да се докаже, кой от тях е Българин. Ако има една от трите споменати мъжки ДНК хаплогупи е по кръв Българин.
    Просто и ясно, но досега никой полотик не го е направил . Затова са тия дърления на някаква етническа основа.
    Честита Новата 2026 година на цялата Българска нация.

    11:55 31.12.2025