Юлиан Попов: Няма такова нещо като „български етнически модел“!

Няма такова нещо като „български етнически модел“.
„Модел“ е нещо изградено, съзнателно конструирано, с правила, институции, защити, дисциплина. У нас нещата са по-скоро естествени - добри, лоши, смесени, хаотични. И от време на време брутални.
От 1878 г. насам турското и българското мюсюлманско малцинства периодично са подлагани на репресии: изселвания, преименуване на населени места, оскверняване на гробища, масово преименуване на хора. Това не е само комунистическа практика. Комунизмът просто стигна до крайност. Но линията на натиск е по-дълга и по-дълбока. Това не е „модел“, а репресивен натиск, който постепенно отслабва.
Отслабва, защото България – бавно, неравно, но реално – се цивилизова. Европейските норми, свободното движение, образованието, пазарът на труда, медиите, контактите - всичко това изяжда провинциалната омраза. Не я убива напълно, но я прави по-трудна за институционализиране.
Митът за „българския етнически модел“ беше лансиран от елита на ДПС, като удобна витрина навън и като инструмент за поддържане на гарантиран вот вътре. „Ние сме незаменимият гарант.“ Естествено е този мит да се разпада с отварянето и модернизирането на страната. Когато животът става по-малко затворен, и политическите монополи стават по-крехки.
Така и ДПС, и псевдонационализмът ще приключат. Не защото някой „пипа модела“, а защото модел никога не е имало. Имало е мит. И митът си отива. Нещата вървят натам.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Точен
10:02 31.12.2025
2 Използвани
10:06 31.12.2025
3 То робство нямало
Коментиран от #12
10:11 31.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Пецата
10:17 31.12.2025
9 АМАH OT ИДИOTИ
ДРУГАPЮ ?
ПРИЕМАХА ГИ С ПРЕДИМСТВО ВЪВ ВУЗОВЕТЕ В НРБ.
ПОСЛЕ, БИЛИ РЕПРЕСИРАНИ. 😡
НЯМА СЛУЧАЙ ОКОЛО 42-РИ ПАРАЛЕЛ, ПРИВИЛЕГИРОВАН ДА НЕ СЕ ОБЪРНЕ СРЕЩУ БЛАГОДЕТЕЛЯ СИ. 🤣
10:17 31.12.2025
10 Я бързо в час по история!
Ама тия пomаци винаги са били българи. Какви турци, г-н Ата-тuркiE, който също е бил eничaр с български произход?
Ха-ха, турци! 😄
Коментиран от #23
10:17 31.12.2025
11 Фен
10:19 31.12.2025
12 Стария еничар
До коментар #3 от "То робство нямало":Един владял друг е...л. Я виж какви черни идват на балканите, а днес как сме ги избелили с колегите и сме им предали търговско европейски вид. Знаеш ли защо кадъните бяха забулени? За да не може никой еничарин да каже "на тая сина и аз съм го правил".
10:24 31.12.2025
13 Левски
10:26 31.12.2025
14 Граф Шахински
10:26 31.12.2025
15 Фин
Коментиран от #33
10:33 31.12.2025
16 Та на какви репресии
10:33 31.12.2025
17 Джаската
10:34 31.12.2025
18 Джаската
10:36 31.12.2025
19 Тома
10:40 31.12.2025
20 Напротив !
„
Има !
Правие се на Тепегоз !
До Безсъзнание !
Ей Така !
На Инат !
На Нормалното !
Това Е !
Българския Етнически Модел !
На Управляващите !
В България !
10:42 31.12.2025
21 ?????
Само дето България няма да я има вече.
Коментиран от #24
10:44 31.12.2025
22 Хейт
10:46 31.12.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Путин
До коментар #23 от "Българските турци":Плюе наред, защото и той не знае какъв е!
Коментиран от #50
10:54 31.12.2025
26 Не съм съгласен!
Даже по- добре държавата изобщо да не се меси в етническия модел!
Етносите в България- българи, турци, роми, евреи, арменци , власи и т.н. , сами са намерили пътя един към друг. ековете съвместно и по комшийски съществуване са ги научили, че от мира по- хубаво няма!
Че никой не иска разплакани майки!
Вярно, че ДПС години наред лежаха на тая кълка и претендираха за авторство на етническия модел, но всички знаеха, че това са само изхвърляния.
Хората сами се оправят, без държавата.
10:54 31.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 !!!?
Коментиран от #29, #31, #55
10:57 31.12.2025
29 !!!?
До коментар #28 от "!!!?":"Моделът" !!!?
11:06 31.12.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 604
До коментар #28 от "!!!?":Много розови понитъ си гледъл...
11:08 31.12.2025
32 стоян георгиев
Коментиран от #36
11:11 31.12.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 604
11:15 31.12.2025
36 604
До коментар #32 от "стоян георгиев":Е как бе гласоподаватели....
11:16 31.12.2025
37 Българските турци
Коментиран от #38, #42, #43, #44, #45, #47
11:16 31.12.2025
38 Българските турци
До коментар #37 от "Българските турци":.....продължение.....Сега идва ново поколение ... по свежо , ...по "укумуш" , ...по обиграно , ...по ояло се и по лицемерно ... диктувано и направлявано от абсолютно същата софийска локация , подкрепяни този път от паралелната им улица Козяк на югоизточното крило на Южен парк ! ... Вече техен ред е да "зобят"и приспиват малцинствата с просото на европейската илюзия за Демокрация и да ги плашат с "Дамоклевият меч" на нови възродителни процеси !...😊
11:18 31.12.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 604
11:22 31.12.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 В този преход хасане
До коментар #37 от "Българските турци":Все в управлението бяха твоето ДПС. Проскубания Сокол даваше порциите. Правеха банкети и за десерт ядяха 18+ годишни пиленца. Днес понеже идват по"укумуш" хора, се налага Проскубания пиян Сокол да прави банкети и за десерт да похапват агите 50-годишни проскубани родопски кокошки. Чат ли си ромска Душо.
11:29 31.12.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Мустафа от Одрин
До коментар #37 от "Българските турци":Хубаво си го написал. Но за нас не сте турци. Ако дойдеш в Одрин и ми заявиш че си турчин, с линейка ще се прибереш в Булгаристанн. А може и изобщо да не се прибереш.
11:33 31.12.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Не се пъни толкова
До коментар #37 от "Българските турци":чадо циGанско, което в България се има са туркче, а пред турците вика, че е българин. По правописа си личи, че дори не си помаk, защото помациte са грамотни хора живеещи цял живот между българи, делящи обща култура, празници и кръв. Между помацi съм израснал, всички оттях са ми приятели, но гнусните неграмотни цинGаньори турци ги усещам от километри.
11:36 31.12.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Българските турци
До коментар #25 от "Путин":Явно е , че все още сляпо се блъскате във вечния лабиринт на българската национална грешка , която претенциозно и арогантно нарекохте "Възродителен процес" !...Продължавате да човъркате и да разнасяте вонята на миналото , и с това гарантирате ангажираността на новото поколение и осигурявате този случай никога да не се забрави ... че чак дори да стигне до популярни международни платформи и институции !... Живите потърпевши не успяха !... Ама докато чешете тая краста и я имате тая високомерна арогантност, новото поколение "български турци" които вече са навсякъде по света , бъдете сигурни , че ще успеят !... 😊💖 Ще ви покажат кой какъв е ,па макар и вас вече няма да ви има !!!...❤
11:41 31.12.2025
51 Шиши извади етническата карта
11:42 31.12.2025
52 Мушморок страхлив
11:44 31.12.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Айдеее
11:47 31.12.2025
55 омуртак
До коментар #28 от "!!!?":1989 година бяха на иселили насилствено ,някои по софиските села а друи шоплука ,това беше нечовешко извратително което никоа няма дасе ЗУБРАВИ
11:51 31.12.2025
56 Якото турско "съжителство"
Първата му документална книга „Отдел трети” излезе през 2012 г. В нея се описва за формирането на българската външна политика на Балканите, за дейността на турското разузнаване за дестабилизация на България и за ходовете на Тодор Живков по „възродителния процес”.
Всяка една документална книга на Любомир Шопов (Отдел Трети, Геноцид, Турският въпрос и държавната сигурност-1 и 2 част, Титаник.БГ) в последствие бива цензорирана. Включително и някои още на печат. Не могат да се намерят на книжния пазар поради това, което показват за новите ни -партньори-, най-вече Турция.
Аз, с много усилия, време и доста пари за книга ги придобих от пазар за книги втора ръка. И когато човек се запознае с реалната информация за Възродителния процес в края на 80-те му става ясно – ЗАЩО всеки евроатлантически политик плюе по комунистическия режим, мълчи за турските тайни служби, и дума не обелва за публичен достъп до архивите на Възродителния процес.
11:51 31.12.2025
57 Към автора:
Европейския модел Нация се състои от Народ, Народности и Етноси. Във всички европейски страни, това е спазено. Народът е най-многочисления в Нацията, на негово име е Държавата. За България, това е Българинът. За Турция, това е Турчинът.
Народност са всички граждани в една държава, които има държава. За турците еТурция, за арменците е Армения. Турци и арменци са народност, както и много други граждани на България.
Етносът в България е само един - Ромите ( Циганите). Те си няат държава извън България.
Вярвам, че ме разбрахте правилно. Бъдете конкретен с названията.
Кой е Българин. Този, който има една от трите мъжки ДНК хаплогрупа И , Р1а, Е .
Що се отнася за тези, които се назовават Български турци, лесно може да се докаже, кой от тях е Българин. Ако има една от трите споменати мъжки ДНК хаплогупи е по кръв Българин.
Просто и ясно, но досега никой полотик не го е направил . Затова са тия дърления на някаква етническа основа.
Честита Новата 2026 година на цялата Българска нация.
11:55 31.12.2025