Новини
Мнения »
За да не се превърне българското правосъдие в Ердоганово

За да не се превърне българското правосъдие в Ердоганово

1 Декември, 2025 23:01 1 093 18

  • нойзи-
  • ивайло цветков-
  • съдебна система-
  • реджеп ердоган-
  • правосъдие

Най-секси реформата в правосъдието ще е да се гарантира, че третата власт не може и няма начин да стане "Ердоганова"

За да не се превърне българското правосъдие в Ердоганово - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Ивайло Нойзи Цветков:

Седя и се чудя: отиваме ли към турски Ердоганов модел в съдебната система? Защо се питам? Защото по моему има нещо като днешната Ердоганова двойственост на правораздавателната реалност, част от която може би се наблюдава и у нас. А именно: формално и популистки Ердоган почти всяка седмица обяснява, че фокусът му е в справедливостта, както се казва и партията му, но всъщност мнозина говорят за безмилостно смазване на политическите опоненти.

И още по-големият въпрос е: възможно ли е днешната българска власт да упражнява по-мек вариант на същото?

Думам ти за Турция, сещай се за България

Отбягвам умишлено казуса "Коцев" и "говора примерно", както казва Хазарта, но и с опит за поглед от хеликоптер върху системата. Първото и най-важно, което ми хрумва, е, че като юрист, пък и наблюдател на процесите, вярвам дълбоко в българския съд и повечето български съдии. Голямата част от тях са истински достойни магистрати, които, доколкото им позволяват рамките на правото, се противопоставят на изкривяванията в системата. Същевременно благодарение на Третата индустриална революция твърде често "орки" съдят по Фейса вместо съдиите, а това е изронващо и дори разпадащо за самата идея на правото. Още по-красиво казано по древноримскому (и по-специално от Салустий в "Югуртинската война"): Когато улицата се намеси в правото, то изхвърча през прозореца.

А защо започнах с Турция: защото има преки паралели, макар и в относително различен контекст. Имам два примера за вас. Първият е истанбулският кмет Екрем Имамоглу, а другият е Селахатин Демирташ, най-успешният тамошен кюрдски лидер. Имамоглу е в зловещия затвор "Силиври", а Демирташ - в подобен в Одрин. Тук "забавното" е, че вторият е на път да излезе, защото Ердогановият ултра-националистичен съюзник Девлет Бахчели иска да се представи пред друг вид гласоподаватели като "либерален". С други думи: наблюдаваме едно властово лицемерие, което казва, че въпреки десетилетната война срещу кюрдите, ние ги приоритизираме и възприемаме. Това, разбира се, е циничен отглас на неудържимата популистка вълна в днешния свят, която често премазва смисъла и рациото за сметка на краткотрайни политически дивиденти. Гледаме го и у нас.

Имамоглу изглежда като перфектната жертва на авторитарната и подчинена съдебна система. Той два пъти е избиран за кмет на Истанбул от опозиционната Републиканска партия и за мнозина абсолютната назидателно е вкаран в затвора от Ердогановия режим - режим, който съвсем двойствено е в състояние да продуцира две реалности. Едната официална, а другата - строго политическа. Това да ви прилича на нещо?

И сега идва и истински болезненият проблем относно нашата реалност. Демирташ ще сключи сделка и ще излезе, но почти академичният въпрос е възможно ли е политици да използват съдебната система като инструмент? Тогава идва старият римски въпрос "quis custodiet Ipsos custodes", т.е кой би ни пазил от самите пазачи (на правото)? Възможно ли е вече да живеем в страна, в която съдебната система да бърка - нарочно или не - наказателното с политическото? И да използва основните медии за необходимата съпътстваща назидателност? Помислете малко.

За да не спечели злият вълк

Да опитам и леко философски, без когнитивно напрежение. Самата теория на правото, сякаш удобно непонятна дори за някои изявени магистрати, презумира, че всеки е невинен до доказвано на противното, а не бърза жертва на Фейсбук правораздаването. Т.е. тя е питагорейска априори - предполагаме, че субектът е добър, а не лош, но когато попаднем на лош, наказанието трябва да го промени. И вие абсолютно не знаете каква огромна "писателска" работа извършва даден съдия, за да спази закона (тук турските ми примери от по-горе не работят).

Би работило само едно: съдиите у нас да запазят един вид Платоновата си честност. Ако загубим и нея, губим всичко, и тогава, да речем, вълкът от "Ну, погоди" печели мача срещу зайчето на справедливостта.

Има и голям комуникационен проблем, свързан с обяснимия народен копнеж по бързо правосъдие. Съдиите съвсем правилно не се обясняват пред медиите, но в днешната дигитална среда това води до възмущение от "малкия човек". Ерго, съдът винаги - медийно и всякак - е зашит като бавен и/или корумпиран, дори да правоприлага истински. В този смисъл е добре не само общите, но и районните съдилища да разясняват казуси и дела - немислимо преди, съвсем мислимо при днешното соцмрежово избухване.

Да уважаваме съдиите и техните решения

Съдебната система у нас може да си работи съвсем нормално, стига да се спазват checks and balances. Най-секси реформата там може да се сведе до нещо относително просто: третата власт у нас да не може и да няма начин да стане "Ердоганова", т.е. да напомня политическа и понякога лична бухалка на овластените.

Затова ще завърша по вазовски: съдиите, съдиите, те да са живи. И да имат куража и честността да се противопоставят на "Силистра йолу"-то на политическия натиск - на това изпълнително-властово разпищолване и мазен гювеч, което по тези ширини в момента изглежда неизбежно.

Ще завърша с нещо още по-важно: съдебната наша (континентална) система, особено в наказателната си част, не може и не бива да бъде повлиявана от революционен прерогатив. В днешния си вид все пак тя е правнук на просвещенското разбиране за диспозиция и санкция в правната норма, които предполагат равенство пред закона, дори той да е лош. Друг е въпросът, че според мен глупавата държава ходи след събитията и преправя законите, следвайки най-различни трагични събития с голям обществен отзвук. Но да уважаваме съдиите и техните решения, моля: те са основните крепители на приблизителния демократичен ред, в който живеем.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    8 1 Отговор
    Съдиите в БГ се състезават кой ще вземе по-голям подкуп да построи по-голям
    хотел или да постанови най-абсурдна присъда с подхвърлени доказарелства.

    23:07 01.12.2025

  • 2 Чичо Пешо

    12 0 Отговор
    Тоя коментатор Нойзито, не трябваше ли да е в затвора за шофиране в нетрезво състояние?

    23:12 01.12.2025

  • 3 Нойзи, това сам ли го написа?

    9 0 Отговор
    Айде сега утре на трева глава отиди при някой приятел да ти го обясни🤣🤣🤣

    23:14 01.12.2025

  • 4 Кой съдия остави този пияндурник

    12 0 Отговор
    Извън дранголника....

    23:15 01.12.2025

  • 5 честен ционист

    8 6 Отговор
    Този Нойзи не крали пиян по едно време?

    23:17 01.12.2025

  • 6 Де този късмет

    10 0 Отговор
    При Ердоган пияните водачи са в дранголника, а не пишат коментари в зелето.

    23:19 01.12.2025

  • 7 Фен

    7 0 Отговор
    А, не! Недей да риеш срещу българското правосъдие. Не и ти! След като почна да драскаш за ДВ, те оставиха намира, нали?

    23:20 01.12.2025

  • 8 Нойзи, голяма си шушумига

    4 1 Отговор
    Ердоган е аматьор в диктатурата. КГБ и ДС въртят такава олигархична власт на всички нива, че всеки султан може да се обърне в гроба!

    23:21 01.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Механик

    1 0 Отговор
    Дойчевеле и НПО-тата платиха да измъкнат нойзито от панделата. И сега той им се отплаща.
    НОЙЗИ, никой не те бръсне за слива бе. А тия дето мислят, че наливайки пари в свободата ти ще спечелят на пропагандния фронт, дълбоко се лъжат.
    Ти предизвикваш единствено отвращение.

    23:36 01.12.2025

  • 11 Патилан

    2 0 Отговор
    Българско правосъдие има на теория, което значи, че теоретически може да се превърне във всякакво, включително Ердоганово. Шумният другар жонглира с думи и прави сеир на публиката.

    23:40 01.12.2025

  • 12 име

    1 0 Отговор
    Тоя пияндуп, който "случайно" се измъкна да не му конфискуват колата, тръгнал да коментира съдебната система. Абе, кayн, нали всички се възползвате от гъфкавостта в системата, кво се правиш на светец, че иоценки ще давао.

    23:48 01.12.2025

  • 13 То Отдавна Е !

    2 0 Отговор
    То Отдавна Е !

    Съда и Прокуратурата !

    Защкитават Престъпленията на Народното Събрание !

    И Министерския Съвет !

    Не На Държавата !

    И Българските Граждани !

    23:50 01.12.2025

  • 14 ква я мислихме, тя ква стана...

    0 1 Отговор
    Седя и се чудя, чудя се и седя, а като се замислих по сериозно осъзнах, че май само седя.

    23:56 01.12.2025

  • 15 СТИГА !

    1 0 Отговор
    "Но да уважаваме съдиите и техните решения, моля: те са основните крепители на приблизителния демократичен ред, в който живеем." Това твърдение изобщо не е вярно . Който не се влачил по съдилищата поне двадесет години и не е разбрал че да прогресираш в живота трябва задължително да имаш връзки и в съда и със съдии той нищо не е разбрал от правната действителност у нас . Вижте само кой и как печели делата . . . Пък нека след това да имало и брилянтни съдии с безукорна практика . След като съдиите не подлежат на народен контрол и то от незаконно осъдени хора то тогава нямаме никакъв правов ред .

    Коментиран от #17

    00:03 02.12.2025

  • 16 Дзън-дзън

    0 0 Отговор
    Много забавно този бърборко забравя да сподели лични впечатления от общуването си с българското правосъдие. А има какво да каже, редовен клиент е!
    Определено е готин като теоретик на правораздаването, но като практик си е просто алкохолик...
    Което е разсмиваща ситуация - алкохолик, който се терзае философски за състоянието на съдебната система, шоуто е безценно😂😂😂

    Коментиран от #18

    00:29 02.12.2025

  • 17 я пак!

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "СТИГА !":

    "...да прогресираш в живота трябва задължително да имаш връзки и в съда и със съдии..."

    Ти на това справедливост ли му казваш?

    00:39 02.12.2025

  • 18 опаааа...

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дзън-дзън":

    Ти па си ного убав...

    00:42 02.12.2025