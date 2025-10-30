Новини
Мнения »
Проф. д.н. Нина Дюлгеова: Прав ли е Маркс?

Проф. д.н. Нина Дюлгеова: Прав ли е Маркс?

30 Октомври, 2025 17:48 946 15

  • нина дюлгерова-
  • карл маркс-
  • политика-
  • пари-
  • украйна-
  • русия

Политическите решения на Вашингтон създават митнически войни и увеличаваща се политическа и финансова нестабилност. 

Проф. д.н. Нина Дюлгеова: Прав ли е Маркс? - 1
Снимка: EPA/БГНЕС
проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова Автор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Преди повече от 160 години Карл Маркс, известният автор на политическата икономика, утвърждава постулата икономиката определя политиката. Този негов труд бе изучаван задължително в университетите. Доколко през последните десетилетия това продължава да бъде аксиома е друг въпрос. През вековете всяка една по-голяма или по-малка държава се стреми към разширяване на териториите си, за да постигне повече население, ресурси и власт. Това се постига главно чрез войни, чието начало и край преминава през политическите решения и преговори. Във военния конфликт силата и възможностите на воюващите страни се доказват на бойното поле. Пример за това са резултатите от най-голямата война досега – Втората световна. Постоянно се повтаря тезата, че Съветският съюз не е играл съществена роля за победата над хитлерофашизма. Как тогава може да се интерпретира фактът, че след войната Европа е разделена на два лагера – Източен и Западен блок, начело с двете суперсили – СССР и САЩ.

Историята доказа, че империите се развиват, но икономическата цикличност на кризите се генерира от политическите решения на задкулисния елит. Парижките договори от 1919 г. трансформират Кайзерова Германия в разрушената икономически и военно Ваймарска република, чиито опустошителни репарации я поставят в икономически колапс и крах. Това е част от сложната картина на икономическото и военно възстановяване на Германия, политическото решение за което се превръща в реалност през този период. Финансирането и познатите от предишни векове лозунги „Drang nach Osten“ и „Deutschland uber alles“ са в основата на създаденият от Адолф Хитлер Трети райх. Индустриализацията, идеологията и социалната политика обосновават единството и верността към идеята от германското население. Организираната и успешно реализирана в Русия октомврийска социалистическа революция преминава през гражданската война, след което се създава Съюз на съветските социалистически републики. Идеологическият антагонизъм между нацистка Германия и Съветския съюз надделява над успешното икономическо сътрудничество и предопределя войната между тях. Резултатът е превръщането на победената и във Втората световна война Германия в безобидна, разделена между СССР и САЩ Централна Европа.

Политическото разделение на Европа и света преминава през идеологическо противопоставяне, икономически просперитет, индустриализация, впечатляващо развитие на военната техника и подготвени военни армии. Разрушаването на СССР и социалистическата система преминава през съзнателно организирани икономически кризи и разрушителни за системата политически и кадрови решения.

Разпадането на Източния блок преминава без военни конфликти, тъй като политическа и военна съпротива няма. През 90-те години на ХХ век САЩ утвърждава практиката на локалните конфликти, най-вече в държавите от Персийския залив с неограничено количество петрол. През следващите десетилетия формулата за елиминиране или обезсилване на конкурента чрез борбата срещу тероризма в държави като Ирак, Либия, Сирия се превръща в запазена марка на Вашингтон, а през последните две години и на Израел в региона.

Както казва германският генерал Карл фон Клаузевиц „войните са продължението на политиката с други средства“. Те винаги се осъществяват тогава, когато съответната велика сила не може да овладее икономическата и политическата ситуация в държавата си. Тогава се появява спасителната формула за поредния враг. Освен това войните не само променят териториалното статукво, но са и сигурен източник на големи печалби, свързани с производство на оръжие и финансиране на съответната страна. Така също печалбите са свързани и с т.нар. възстановяване на разрушената от войната страна. Типичен пример е Ирак, който повече от 20 години не може да се възстанови след военните действия на САЩ в страната, мотивирани от измислената фалшива опасност за производство от Багдад на оръжие за масово унищожаване.

Своеобразна кулминация в откритото прилагане на формулата „политиката определя икономиката“ са в последните години. Ключовите процеси, които в пълен размер доказват този извод са украинският казус и войната в Близкия Изток. По времето на управлението на американския президент Джо Байдън, чрез инструмента Украйна, Русия бе принудена да започне специалната военна операция. Война не е обявена, но решенията, които САЩ, ЕС и НАТО осъществяват срещу Русия налагат интересни изводи. Икономическите санкции срещу руските фирми, компании и физически лица имат двустранен ефект. Германия, Франция, Италия, Великобритания постепенно преминават в един дългосрочен икономически, политически и военен катаклизъм. Политическото решение за премахване на руската енергийна зависимост чрез отказ от руски нефт и газ не се замества от икономически изгоден енергиен субект. Предаването на остарялата военна техника на Украйна през последните години засили войнствената политическа риторика ва Брюксел, което за съжаление не е свързано с налични съвременни военни оръжия и подготвена европейска военеолибертарианството на американските шерифи от ХIХ век е впечатляващо. С лозунга “Америка над всичко” предотвратяването на всички военни конфликти се осъществява чрез войнствена риторика, икономически санкции и митнически войни. Играта без правила преди век и половина променя Дивия Запад. Днес срещу шерифа от Вашингтон не са безпомощните индианци, а международноправни субекти, чиито възможности в някои области са много по-конкурентни. Украинският казус е инструмент, чрез който глобалното задкулисие се опитва да елиминира Русия, а също така и да отслаби Европа, като я деформира в обект със слаба икономика, политическа нестабилност и съмнителни военни възможности. Факт е, че негативните резултати от санкциите не укрепват ЕС и НАТО. Освен това елиминирането на газовите и нефтените доставки от Русия увеличават цените за европейските потребители, правейки ги зависими най-вече от американските транснационални корпорации. Политическите решения на Вашингтон създават митнически войни и увеличаваща се политическа и финансова нестабилност.

Светът се трансформира, но едва ли американските решения и действия ще го променят. Карл Маркс не е прав. Политиката определя икономиката. Дихотомията власт-пари подчинява света на агресивната пропаганда срещу измисления враг, което освен че променя граници носи огромни печалби на техните сценаристи.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    10 4 Отговор
    Лансира се и безумието, че без лендлиизът от САЩ Русия не е можела да постигне нищо на фронта.
    Пренебрегва се фактът, че лендлиизът е бил едва 4% от разходите, които Русия е направила по ВСВ.

    17:58 30.10.2025

  • 2 Няма да мине без ядрено оръжие

    5 10 Отговор
    И путин колкото повече се бави толко по зле става за него

    18:03 30.10.2025

  • 3 Гост

    4 1 Отговор
    Нокон не беше гласувал преди мен. Гласувам с 5 и става 3 от 1 глас.
    И с флашките ви е така.

    18:04 30.10.2025

  • 4 Сталин направи огромна грешка

    6 4 Отговор
    Като не унищожи цялото население на европата като напредваше към океана и тези територий не насели с руснаци и сега руснаците да са около 1 милиард на огромна територия и сас саш и англиа да е свъ шено завинаги че от там идват световните проблеми...също сталин трябваше да доунищожи юдейте а не да им създава държавата израйл

    Коментиран от #8, #15

    18:05 30.10.2025

  • 5 АКО НЕ Е БИЛ

    5 1 Отговор
    ПРАВО -ЗАЩО В ЛОНДОН НЕ СЪБОРЯТ МЕМОРИАЛА А ГО ОБГРИЖВАТ

    18:17 30.10.2025

  • 6 Ами

    3 2 Отговор
    В нормална среда Маркс е прав. Икономиката наистина определя политиката.
    Има и случаи в които се налага и политиката да определя иконикомиката.
    Но проблемът на тези които управляват запада е в това,
    че си убиват икономиката за да се задържат в политиката.
    А тяхната политика е - Не е важно ние да сме добре, важното е Русия да е зле.
    Само че ... Нещо не им се получава. Особенно втората част :)

    18:20 30.10.2025

  • 7 Дедо

    4 1 Отговор
    Как ли са я изпуснали тази статия да се появи тук.

    18:21 30.10.2025

  • 8 васко де гама

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин направи огромна грешка":

    Напълно си прав Сталин не само не унищожи Европа но и направи всичко възможно да запази Германия когато Рузвелт и У. Чърчил бяха решили да разделят териториите на Германия и да бъдат предоставени на съседните страни . Но Сталин се противопостави като каза -- " Хитлер приходит и уходит а Немецкий народ остаются " . от благодарност Немците са готови за реванш за ВСВ и тая война е неизбежна и по всяка вероятност ще е близките няколко години. Или Европа ще бъде превърната в пепел или Руските танкове з 3 ти път ще бъдат на Александър плац- Берлин. Не напразно Бисмарк е казал " Ако Германия не се откаже от Императорските си амбиции ще престане да съществува като държава ."

    18:24 30.10.2025

  • 9 Пепи Волгата

    5 3 Отговор
    "Нина Дюлгерова - Кандидат на историческите науки в МДУ “М. В. Ломоносов”, Москва."

    Обичам тази жена.

    18:28 30.10.2025

  • 10 Румен Решетников

    3 1 Отговор
    Унуката на високопоставен червен другар заработва 4 000...

    18:33 30.10.2025

  • 11 Анджо

    4 2 Отговор
    Тая статия е написана за русофили. Не е написана цялата истина и не ми се пише да я опровергая за някой неща. Написала е само една гледна точка , все едно оправдава за всичко проклетите руснаци.

    18:36 30.10.2025

  • 12 Анджо

    4 2 Отговор
    Трябваше да напише, че Хитлер и Сталин са били съюзници . Жалко за такива измислени учени. На тая никога няма да прочета и една книга.

    Коментиран от #14

    18:42 30.10.2025

  • 13 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 0 Отговор
    ЩОМ ТАКИВА КОМУНИСТИЧЕСКИ "ШАРЛАТАНИ" КАТО ....................... ТКЗСарката НИНА ДЮЛГЕРОВА и СУБЕКТА "ПРОФЕСОР" РУМЕН РЕЧЕФ ...................... ИМАТ "ГЛЕДНИ ТОЧКИ" ЗА ДА НАСЪРЧАВАТ "КОНСТРУКТИВНИ" ДЕБАТИ ........................ НИВОТО НА "ФАКТИ" ЩЕ СПАДНЕ МНОГО ...................... ФАКТ !

    18:48 30.10.2025

  • 14 ВСВотСАЩ

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Анджо":

    И кът ми напишеш, кога Хитлер и Сталин са били съюзници, щи дам пет кинта ))

    18:52 30.10.2025

  • 15 ВСВотСАЩ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин направи огромна грешка":

    Сталин не е съдал държава на ционистите, това го направиха англичаните( виж "Декларация на Балфур").
    Хитрият Стали призна тогава държавата им заради изгода - да освободи от тази напаст сраната си, колкото се може повече..

    18:58 30.10.2025