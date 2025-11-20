Кейлъб ЮЛКЮ
Всички мислят, че компаниите с изкуствен интелект гонят печалби. Данните показват, че те гонят нещо далеч по-ценно.
Контрол върху това, което милиарди хора вярват, че е истина
OpenAI току-що набра 40 милиарда долара при оценка от 300 милиарда долара.
Meta харчи 10 милиарда долара годишно за инфраструктура на Nvidia.
Microsoft планира да похарчи 80 милиарда долара за центрове за данни с изкуствен интелект през тази фискална година
Сам Алтман, Рей Далио и главният икономист на Apollo открито наричат това балон.
И все пак парите продължават да се наливат по-бързо от всякога.
Ето защо това е напълно логично.
Изследователи от Университета във Вашингтон установиха, че само след пет взаимодействия с предубедени чатботове с изкуствен интелект, както демократите, така и републиканците са променили политическите си възгледи, за да съответстват на предубежденията на чатбота
Проучване на Университета в Цюрих разположи ботове с изкуствен интелект в Reddit и установи, че те са значително по-убедителни от хората в промяната на мнението на хората по спорни теми. Когато им се даде демографска информация за опонентите им, GPT-4 стана особено убедителен в изготвянето на персонализирани аргументи
Помислете какво означава това.
Най-добрият изкуствен интелект не просто отговаря на въпроси. Той формира мнения. Променя вярванията. Влияе на решенията.
Който контролира доминиращата платформа за изкуствен интелект, контролира наратива, който милиони хора възприемат като истина.
OpenAI очаква милиарди хора ежедневно да говорят с ChatGPT. Няма да търсят в Google. Няма да четат вестници. Ще водят разговори с изкуствен интелект, който фино насочва мисленето им.
Когато представите инвестициите в изкуствен интелект като борба за влияние, а не за печалба, разходите имат идеален смисъл.
Вие не изграждате продукт. Вие изграждате инфраструктура за формиране на общественото мнение в голям мащаб.
Победителите няма да бъдат тези с най-висока възвръщаемост на инвестициите.
Те ще бъдат тези, които притежават платформата, на която хората се доверяват, за да им казва какво да мислят.
Това не е балон. Това е заграбване на власт.
------------------------------------------------
Кейлъб Юлкю е експерт по оптимизация за търсачки (SEO) и дигитален маркетинг, известен със своята общност "AI SEO Mastery" и агенцията си "Ulku Logistics". Той е специализиран в използването на изкуствен интелект (AI) за разработване на SEO стратегии, насочени към малкия бизнес
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в близко бъдеще
Коментиран от #6
17:17 20.11.2025
2 ИИ е обикновен балон
Коментиран от #25
17:19 20.11.2025
3 Всички
17:19 20.11.2025
4 име
Коментиран от #8, #11
17:23 20.11.2025
5 честен ционист
17:29 20.11.2025
6 честен ционист
До коментар #1 от "в близко бъдеще":Колко време можеш да изкараш без ток, а колко без вода..?
Коментиран от #10, #18
17:32 20.11.2025
7 ИИ Варна искат да им се подаряват изобра
17:32 20.11.2025
8 Браво
До коментар #4 от "име":И отново - Браво!
17:33 20.11.2025
9 Механик
НО, създателите на ИИ никак не с е отказват и от пари. Да не говорим, че ползват измамна схема.
Какво имам предвид? Плащаш си 50-60 лв за абонамент "плюс". Ако изрично не се откажеш от абонамента, без да те питат, следващия месец ти взимат от сметката нова такса. И така докато изрично не потвърдиш, че искаш това да спре.
17:35 20.11.2025
10 този
До коментар #6 от "честен ционист":дори не е разбрал написаното
17:38 20.11.2025
11 честен ционист
До коментар #4 от "име":Гражданинът е актив на държавата и това дали има нужда от теб ще се реши с един-два алгоритъма, а не по товя воля. Разликата между благонадежден гражданин и домашен терорист ще е доста тънка.
17:39 20.11.2025
12 ИИ е инструмент
ИИ няма да мисли.
ИИ може само да копира каквото е обучен в Мрежата.
17:44 20.11.2025
13 Естествено, като
17:52 20.11.2025
14 ТехАпокалипсис
17:52 20.11.2025
15 кой разбрал, разбрал...
18:00 20.11.2025
16 Дайте да Видим ! Какво Означава !? Печ
Какво Означава !
Печалба !
И Как се повлиява Тя !
От !
Истината !
Защото Виждаме !
Много ЛЪЖИ !
В Този СВЯТ !
18:10 20.11.2025
17 бай Даньо
Коментиран от #20
19:03 20.11.2025
18 Милен
До коментар #6 от "честен ционист":Еврейче, ако няма ток няма и да ти потече вода от чешмата, а и няма как да си пишеш "умнотиите" по форумите. Това достатъчно ли ти е?
19:21 20.11.2025
19 Фют
19:29 20.11.2025
20 Милен
До коментар #17 от "бай Даньо":Според мен грешиш, точно, увереността върху контрола над мисленето над тълпата на въпросните милиардери им дава надежда, че може да продължат да си живеят живота по този начин. На практика вече съществуват технологиите които им дават възможност да живеят без по-голямата част от населението на планетата, единственото което ги спира да го унищожат, е че ги е страх, че те също могат да станат жертви, защото никой не може да предвиди гнева на тълпата.
Коментиран от #22
19:33 20.11.2025
21 БеГемот
Коментиран от #23, #24
20:13 20.11.2025
22 бай Даньо
До коментар #20 от "Милен":Смяташ че страха ще спре милиардерите? Лъжеш се не познаваш англосаксонския свят алчноста му е по голяма от страха . Ще се опитат да приспят тълпата с измилици като мъсковото светло бъдеще , дали ще успеят ще видим. Междудригото днес тръмпо забрани на съдилища да създават пречки пред ИИ ....
21:48 20.11.2025
23 бай Даньо
До коментар #21 от "БеГемот":И аз от известно време твърдя че тая теория вървим да я докажем.
21:49 20.11.2025
24 Фют
До коментар #21 от "БеГемот":Boyz II men - End of the road? Its unnatural... Звучи ми добре, като и Babyface - There she goes.
04:22 21.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ТИГО
Работата е била целият им живот - идентичност, смисъл, причина да стават сутрин.
Голямата лъжа, която са ти продали още в детската градина е, че трябва да имаш цел, да бъдеш някой, да оставиш следа, да се катериш нагоре.
Амбицията е фаустовска сделка, която ти обещава всичко утре, в замяна на всичко днес.
Работата, която мразиш, отнема 15 години от живота ти. Прекарваш 8 часа на ден в среда, която презираш, сред хора, които са ти безразлични, правейки неща, които намираш за безсмислени.
Да търпиш токсични хора, шефове, колеги и „партньори“ отнема още 8 години от живота ти.
Живееш в самота, защото нямаш време за приятели и любов? Рискът да умреш преждевременно скача с 50%, но поне си „фокусиран“.
Събуждаш се без усещане за смисъл, освен следващата цел в списъка? Изгуби още 7 години. Това е таксата за обслужване на егото.
И така, ден след ден, година след година, търгуваш живота си за резюме, и за надгробен надпис, на който ще пише, че си бил „уважаван професионалист“.
Амбицията е най-добре пазената тайна на капитализма.
Срещал съм стотици "успешни" хора. Знаете ли какво е об
10:56 21.11.2025
27 ТИГО
"На бляскава благотворителна гала вечер в Манхатън, пълна с милиардери и влиятелни личности, Робърт Де Ниро направи това, което никой друг не смееше: каза им истината в лицето.
Вечерта беше предназначена да почете Де Ниро за благотворителната му дейност.
Но вместо да произнесе учтива реч за приемане на наградата, той пристъпи към микрофона, погледна директно към масата, където седяха няколко технологични магнати, и каза с характерния си спокоен, железен тон: „Ако можете да похарчите милиарди за изграждане на ракети, приложения и виртуални светове, можете да похарчите и част от това, за да нахраните деца и да възстановите общностите.
Искате да се наречете визионер?
Тогава го докажете със състрадание, а не с прессъобщения.“
11:13 21.11.2025
28 Тунинг и ъпгрейт
11:27 21.11.2025