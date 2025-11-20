Новини
Компаниите за изкуствен интелект не гонят печалби, а нещо много по-ценно - контрол върху истината

Компаниите за изкуствен интелект не гонят печалби, а нещо много по-ценно - контрол върху истината

20 Ноември, 2025 16:55

Те не изграждат продукт, а инфраструктура за формиране на общественото мнение

Компаниите за изкуствен интелект не гонят печалби, а нещо много по-ценно - контрол върху истината - 1
Снимка: Фейсбук
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Кейлъб ЮЛКЮ

Всички мислят, че компаниите с изкуствен интелект гонят печалби. Данните показват, че те гонят нещо далеч по-ценно.

Контрол върху това, което милиарди хора вярват, че е истина

OpenAI току-що набра 40 милиарда долара при оценка от 300 милиарда долара.

Meta харчи 10 милиарда долара годишно за инфраструктура на Nvidia.

Microsoft планира да похарчи 80 милиарда долара за центрове за данни с изкуствен интелект през тази фискална година

Сам Алтман, Рей Далио и главният икономист на Apollo открито наричат ​​това балон.

И все пак парите продължават да се наливат по-бързо от всякога.

Ето защо това е напълно логично.

Изследователи от Университета във Вашингтон установиха, че само след пет взаимодействия с предубедени чатботове с изкуствен интелект, както демократите, така и републиканците са променили политическите си възгледи, за да съответстват на предубежденията на чатбота

Проучване на Университета в Цюрих разположи ботове с изкуствен интелект в Reddit и установи, че те са значително по-убедителни от хората в промяната на мнението на хората по спорни теми. Когато им се даде демографска информация за опонентите им, GPT-4 стана особено убедителен в изготвянето на персонализирани аргументи

Помислете какво означава това.

Най-добрият изкуствен интелект не просто отговаря на въпроси. Той формира мнения. Променя вярванията. Влияе на решенията.

Който контролира доминиращата платформа за изкуствен интелект, контролира наратива, който милиони хора възприемат като истина.

OpenAI очаква милиарди хора ежедневно да говорят с ChatGPT. Няма да търсят в Google. Няма да четат вестници. Ще водят разговори с изкуствен интелект, който фино насочва мисленето им.

Когато представите инвестициите в изкуствен интелект като борба за влияние, а не за печалба, разходите имат идеален смисъл.

Вие не изграждате продукт. Вие изграждате инфраструктура за формиране на общественото мнение в голям мащаб.

Победителите няма да бъдат тези с най-висока възвръщаемост на инвестициите.

Те ще бъдат тези, които притежават платформата, на която хората се доверяват, за да им казва какво да мислят.

Това не е балон. Това е заграбване на власт.

------------------------------------------------

Кейлъб Юлкю е експерт по оптимизация за търсачки (SEO) и дигитален маркетинг, известен със своята общност "AI SEO Mastery" и агенцията си "Ulku Logistics". Той е специализиран в използването на изкуствен интелект (AI) за разработване на SEO стратегии, насочени към малкия бизнес


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 в близко бъдеще

    3 3 Отговор
    най-ценната стока на пазара ще бъде ... електричеството

    Коментиран от #6

    17:17 20.11.2025

  • 2 ИИ е обикновен балон

    5 0 Отговор
    Проблема е че докато се спука балона, много хора ще усетят загрижеността на корпорациите върху гърба си.

    Коментиран от #25

    17:19 20.11.2025

  • 3 Всички

    12 0 Отговор
    Точно този контрол искат ! От няколко хиляди години нищо не се е променило ! Освен средствата които използват - сега е ИИ , утре ще е друго !

    17:19 20.11.2025

  • 4 име

    6 2 Отговор
    Като цяло, това е проблем на едноклетъчните зелени еулени и евроатлантици и то не от вчера, а откак съществува Уикипедия, единствения източник на мимолетни знания за тях! Те ще бъдат експлоатирани и манипулирани. Разликата е, че сега, с наличието на ИИ, зомбирането става много по-масово. Хората, които са запазили критичното и аналитичното си мислене и подлагат на съмнение пропагандата, която ни облъчва всеки ден, ще запазят свободата си. Но има и един страничен, отрицателен ефект, когато мнозинстовото е съставено от зомбита, тяхните манипулирани решения, привидно представени като свободен избор, засягат и свободните хора. За мен решението е да бъда колкото се може по-малко зависим от държавата. Държавата, която има нужда от парите от моите данъци за да функционира, от моя глас за да легитимира изродената и самодостатъчна система, която сама е създала.

    Коментиран от #8, #11

    17:23 20.11.2025

  • 5 честен ционист

    4 1 Отговор
    Във времената на повсеместна лъжа, да казваш истината е екстремизъм.

    17:29 20.11.2025

  • 6 честен ционист

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "в близко бъдеще":

    Колко време можеш да изкараш без ток, а колко без вода..?

    Коментиран от #10, #18

    17:32 20.11.2025

  • 7 ИИ Варна искат да им се подаряват изобра

    0 2 Отговор
    изобретения, но няма да дават акъл. Напомня ми на стария Български институт в София дето не даваше патент.

    17:32 20.11.2025

  • 8 Браво

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    И отново - Браво!

    17:33 20.11.2025

  • 9 Механик

    4 0 Отговор
    Принципно, всичко написано в статията е съвсем вярно. Голямата цел са душите на хората.
    НО, създателите на ИИ никак не с е отказват и от пари. Да не говорим, че ползват измамна схема.
    Какво имам предвид? Плащаш си 50-60 лв за абонамент "плюс". Ако изрично не се откажеш от абонамента, без да те питат, следващия месец ти взимат от сметката нова такса. И така докато изрично не потвърдиш, че искаш това да спре.

    17:35 20.11.2025

  • 10 този

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    дори не е разбрал написаното

    17:38 20.11.2025

  • 11 честен ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "име":

    Гражданинът е актив на държавата и това дали има нужда от теб ще се реши с един-два алгоритъма, а не по товя воля. Разликата между благонадежден гражданин и домашен терорист ще е доста тънка.

    17:39 20.11.2025

  • 12 ИИ е инструмент

    3 1 Отговор
    ИИ няма да стане човек.
    ИИ няма да мисли.
    ИИ може само да копира каквото е обучен в Мрежата.

    17:44 20.11.2025

  • 13 Естествено, като

    4 0 Отговор
    Знаем на кого са! Иначе, отдавна всички пари на света са техни!

    17:52 20.11.2025

  • 14 ТехАпокалипсис

    1 1 Отговор
    Тех секторът е превзет от геюви и бхаратци и нищо добро не го чака.

    17:52 20.11.2025

  • 15 кой разбрал, разбрал...

    5 1 Отговор
    Манипулацията на общественото мнение се оказа най печеливша за тези, които успяват да го контролират. колкото по малко са хората с критично мислене, толкова по добре за кукловодите Наивността и сляпото доверие за съжаление са разпространени прекалено много и обхващат вече над половината от населението в развитите страни, а в другите са извън всякаква статистика. Колкото повече хората са склонни да се доверяват на безпограшността на машините, толкова повече "умни" машини ще се произвеждат за да не се наруши тенденцията на затъпяване. Всяка машина обае може да изпълнява само програмата която е заредена в паметта ѝ. ИИ не е нищо по различно, а даже програмирането му е още по лесно. защото който го контролира може да го зарежда и презарежда многократно с програми и информация по свой избор. Който е пробвал доколко ИИ притежава вярна информация по някаква тема, в много от случаите се е натъкнал на невярни или неточни данни. Ако пробва да обори твърденията му с неоспорими аргументи, машината започва да дава нови отговори, да шикалкави и да променя мнението си до напълно противоположното. От тук извода е, че всеки отговор е според питащия. Започва се от най фалшивия зареден в паметта, а ако има несъгласие се минава на по високо ниво, после на още по високо и така докато се изчерпи заредената информация. След това не знам какво следва.

    18:00 20.11.2025

  • 16 Дайте да Видим ! Какво Означава !? Печ

    2 0 Отговор
    Дайте да Видим !

    Какво Означава !

    Печалба !

    И Как се повлиява Тя !

    От !

    Истината !

    Защото Виждаме !

    Много ЛЪЖИ !

    В Този СВЯТ !

    18:10 20.11.2025

  • 17 бай Даньо

    2 2 Отговор
    Според мен изводите от тая статия не са правилни. Контрола на мисленето е само средно срочна да не кажа краткосрочна цел защото сме почти там както става въпрос от самата статия. Следващата и истинска цел е превръщането на ИИ в средство за производство и научен прогрес и така без да е нарочна цел на милиардерите голяма част от населението става ИЗЛИШНО. Положението е по лошо от просто контрол. Милиардерите ще се окопая във власта завинаги и играта свършва , 90% от населението на земята няма да притежава нищо и съответно няма да има начин да съществува . Не вярвам на партенките за универсален доход и глупостите на Мъск че никой няма да работи и идва комунизъм ... докаран от милирдерите . Води се вътрешновидова борба а тя е жестока. Пестете си парите , единствено някакъв капитал може да гарантира някакво съществуване в идващия свят .

    Коментиран от #20

    19:03 20.11.2025

  • 18 Милен

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Еврейче, ако няма ток няма и да ти потече вода от чешмата, а и няма как да си пишеш "умнотиите" по форумите. Това достатъчно ли ти е?

    19:21 20.11.2025

  • 19 Фют

    2 0 Отговор
    На моето ИИ искам само да му кажа PCD - Buttons и MJ - Leave me alone. Нали имало много пари и за мен, къде са, че нещо не ги виждам?!

    19:29 20.11.2025

  • 20 Милен

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "бай Даньо":

    Според мен грешиш, точно, увереността върху контрола над мисленето над тълпата на въпросните милиардери им дава надежда, че може да продължат да си живеят живота по този начин. На практика вече съществуват технологиите които им дават възможност да живеят без по-голямата част от населението на планетата, единственото което ги спира да го унищожат, е че ги е страх, че те също могат да станат жертви, защото никой не може да предвиди гнева на тълпата.

    Коментиран от #22

    19:33 20.11.2025

  • 21 БеГемот

    5 0 Отговор
    Има теория че рано или късно всяка цивилизация се самоунищожава след като не може да контролира откритията си в научната област...затова никога няма да се срещнем с разумни извънземни...просто те се самоунищожават преди да могат да преодоляват чудовищните разстояния на космоса...

    Коментиран от #23, #24

    20:13 20.11.2025

  • 22 бай Даньо

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Милен":

    Смяташ че страха ще спре милиардерите? Лъжеш се не познаваш англосаксонския свят алчноста му е по голяма от страха . Ще се опитат да приспят тълпата с измилици като мъсковото светло бъдеще , дали ще успеят ще видим. Междудригото днес тръмпо забрани на съдилища да създават пречки пред ИИ ....

    21:48 20.11.2025

  • 23 бай Даньо

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "БеГемот":

    И аз от известно време твърдя че тая теория вървим да я докажем.

    21:49 20.11.2025

  • 24 Фют

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "БеГемот":

    Boyz II men - End of the road? Its unnatural... Звучи ми добре, като и Babyface - There she goes.

    04:22 21.11.2025

  • 26 ТИГО

    2 0 Отговор
    ФАкти я изтриха преди 4 дни но намерих оригинала ! И продължават да трият! Ако копирате текста ще намерите цялата статия тя е потресаваща ,,,,43% от мъжете умират до три години след пенсия, защото са прекарали 25 години в изграждането на „Кариера“, и в деня, в който са им връчили златния часовник и са ги изпратили у дома, са открили, че извън кариерата няма нищо.
    Работата е била целият им живот - идентичност, смисъл, причина да стават сутрин.
    Голямата лъжа, която са ти продали още в детската градина е, че трябва да имаш цел, да бъдеш някой, да оставиш следа, да се катериш нагоре.
    Амбицията е фаустовска сделка, която ти обещава всичко утре, в замяна на всичко днес.
    Работата, която мразиш, отнема 15 години от живота ти. Прекарваш 8 часа на ден в среда, която презираш, сред хора, които са ти безразлични, правейки неща, които намираш за безсмислени.
    Да търпиш токсични хора, шефове, колеги и „партньори“ отнема още 8 години от живота ти.
    Живееш в самота, защото нямаш време за приятели и любов? Рискът да умреш преждевременно скача с 50%, но поне си „фокусиран“.
    Събуждаш се без усещане за смисъл, освен следващата цел в списъка? Изгуби още 7 години. Това е таксата за обслужване на егото.
    И така, ден след ден, година след година, търгуваш живота си за резюме, и за надгробен надпис, на който ще пише, че си бил „уважаван професионалист“.
    Амбицията е най-добре пазената тайна на капитализма.
    Срещал съм стотици "успешни" хора. Знаете ли какво е об

    10:56 21.11.2025

  • 27 ТИГО

    2 1 Отговор
    Робърт Де Ниро
    "На бляскава благотворителна гала вечер в Манхатън, пълна с милиардери и влиятелни личности, Робърт Де Ниро направи това, което никой друг не смееше: каза им истината в лицето.
    Вечерта беше предназначена да почете Де Ниро за благотворителната му дейност.
    Но вместо да произнесе учтива реч за приемане на наградата, той пристъпи към микрофона, погледна директно към масата, където седяха няколко технологични магнати, и каза с характерния си спокоен, железен тон: „Ако можете да похарчите милиарди за изграждане на ракети, приложения и виртуални светове, можете да похарчите и част от това, за да нахраните деца и да възстановите общностите.
    Искате да се наречете визионер?
    Тогава го докажете със състрадание, а не с прессъобщения.“

    11:13 21.11.2025

  • 28 Тунинг и ъпгрейт

    2 0 Отговор
    Изкуственият Ентелект е тунинговано и ъпгрейтвано феодал-либераст-троцкистко робство.

    11:27 21.11.2025