Кейлъб ЮЛКЮ

Всички мислят, че компаниите с изкуствен интелект гонят печалби. Данните показват, че те гонят нещо далеч по-ценно.

Контрол върху това, което милиарди хора вярват, че е истина

OpenAI току-що набра 40 милиарда долара при оценка от 300 милиарда долара.

Meta харчи 10 милиарда долара годишно за инфраструктура на Nvidia.

Microsoft планира да похарчи 80 милиарда долара за центрове за данни с изкуствен интелект през тази фискална година

Сам Алтман, Рей Далио и главният икономист на Apollo открито наричат ​​това балон.

И все пак парите продължават да се наливат по-бързо от всякога.

Ето защо това е напълно логично.

Изследователи от Университета във Вашингтон установиха, че само след пет взаимодействия с предубедени чатботове с изкуствен интелект, както демократите, така и републиканците са променили политическите си възгледи, за да съответстват на предубежденията на чатбота

Проучване на Университета в Цюрих разположи ботове с изкуствен интелект в Reddit и установи, че те са значително по-убедителни от хората в промяната на мнението на хората по спорни теми. Когато им се даде демографска информация за опонентите им, GPT-4 стана особено убедителен в изготвянето на персонализирани аргументи

Помислете какво означава това.

Най-добрият изкуствен интелект не просто отговаря на въпроси. Той формира мнения. Променя вярванията. Влияе на решенията.

Който контролира доминиращата платформа за изкуствен интелект, контролира наратива, който милиони хора възприемат като истина.

OpenAI очаква милиарди хора ежедневно да говорят с ChatGPT. Няма да търсят в Google. Няма да четат вестници. Ще водят разговори с изкуствен интелект, който фино насочва мисленето им.

Когато представите инвестициите в изкуствен интелект като борба за влияние, а не за печалба, разходите имат идеален смисъл.

Вие не изграждате продукт. Вие изграждате инфраструктура за формиране на общественото мнение в голям мащаб.

Победителите няма да бъдат тези с най-висока възвръщаемост на инвестициите.

Те ще бъдат тези, които притежават платформата, на която хората се доверяват, за да им казва какво да мислят.

Това не е балон. Това е заграбване на власт.

Кейлъб Юлкю е експерт по оптимизация за търсачки (SEO) и дигитален маркетинг, известен със своята общност "AI SEO Mastery" и агенцията си "Ulku Logistics". Той е специализиран в използването на изкуствен интелект (AI) за разработване на SEO стратегии, насочени към малкия бизнес